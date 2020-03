Antonio David le envía a Rocío Flores el mensaje negado por Rocío Carrasco: "Todos están bien"

La edición de 'Supervivientes 2020' ya es histórica debido al coronavirus. Los concursantes del programa recibieron la noticia muy preocupados por parte de Lara Álvarez y, aunque recibieron vídeos de sus familiares que les confirmaban que se encontraban bien, la hija de Antonio David Flores, Rocío Flores, no se quedó del todo satisfecha. A la superviviente le afectó mucho la situación y tuvo un ataque de ansiedad al no recibir noticias de su madre, Rocío Carrasco. Flores no comprendía que su progenitora no la hubiera mandado un mensaje asegurando que se encontraba bien.

Rocío Flores recibe el mensaje de Antonio David Flores en 'Supervivientes 2020'

A pesar de llevar siete años sin hablarse, la concursante esperaba que una ocasión tan crítica como la que se está viviendo actualmente por la pandemia haría que su madre se comunicase con ella. Viendo la reacción de Flores, Lara Álvarez prometió darle noticias de Carrasco, algo que por el momento ha sido prácticamente imposible. Según ha informado Carmen Borrego en 'Viva la vida', su amiga Rocío Carrasco no tiene previsto mandar ningún tipo de mensaje a su hija ni delante ni detrás de las cámaras.

En el debate del 22 de marzo en 'Supervivientes: Conexión Honduras', Antonio David Flores confirmó lo mencionado por Carmen Borrego: "Su madre no ha comunicado nada a la organización sobre enviar ningún mensaje, que era lo necesario o lo justo", afirmaba el colaborador de 'Sálvame'. No obstante, por el Día del Padre, los supervivientes han recibido una vez más noticias del exterior y ha sido el momento en el que Antonio David Flores ha aprovechado para mandarle el mensaje que tanto necesitaba su hija: "Todos están bien y cuando digo todos digo es todos", algo que ha comprendido perfectamente Rocío Flores y no ha podido evitar emocionarse.

Alejandra Rubio critica la reacción de Rocío Flores

Todos los colaboradores de Telecinco se han posicionado en esta guerra entre los Flores y los Jurado. La familia Campos son muy amigas de Rocío Carrasco, por lo que no ha resultado extraño que Alejandra Rubio defendiera a la madre de Rocío Flores ante la reacción de la participante en 'Supervivientes 2020' tras no recibir noticias de su progenitora: "Me parece alucinante que después de siete años, que han pasado muchísimas cosas por las que también se hubiera preocupado por su madre y no lo ha hecho, que ahora monte este show para ganar un poco de tele y que se siga hablando de este tema", criticaba duramente Rubio en 'Viva la vida' el 21 de marzo. "Puede que sea una reacción de miedo, pero no me creo nada ya", concluyó.