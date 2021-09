La victoria judicial de Antonio David Flores al programa 'Sálvame' por su despido nulo sigue trayendo reacciones de diferentes personajes mediáticos. El último en hacerlo ha sido Antonio Canales, quien ha mostrado su apoyo a Flores a través de su perfil de Instagram. Un sorprendente comentario que, para muchos, podría ser una traición para Rocío Carrasco y Fidel Albiac, con quien el bailaor mantenía una amistad.

Antonio Canales, Antonio David Flores y Rocio Carrasco

"¡Qué grande y qué palabras tan emocionantes! Mi corazón está contigo", este era el comentario que Canales dejó en el polémico post de Flores, una publicación en la que el excolaborador de televisión detalló cómo había vivido los últimos meses y en la que quiso agradecer los gestos de cariño que recibió por parte de algunos espectadores y sobre todo dio las gracias a su equipo de abogados.

El mensaje de apoyo de Canales podría haber enfadado a Rocío Carrasco, sobre todo, después de que el exsuperviviente confesara públicamente la relación de amistad que le unía a la hija de Rocío Jurado y a su marido. De hecho, fue el propio artista quien contó que Albiac habría pasado un mes en su casa después del grave accidente de tráfico que sufrió la pareja.

La publicación de Antonio David

"Aún no ha habido un día en el que no me haya acordado de ese lunes 22 de marzo", ese era el comienzo del post que Flores lanzó después de conocerse la resolución judicial contra el espacio de La Fábrica de la Tele. Un largo texto que ha generado todo tipo de opiniones ¿Hablará el exmarido de Carrasco en televisión después de los últimos acontecimientos o seguirá en silencio durante la emisión de 'En el nombre de Rocío'?