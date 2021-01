El apagón de la televisión española en Reino Unido (y viceversa) tras el Brexit

El 1 de enero de 2021 pasó a la historia por dejar atrás uno de los peores años que recordamos por culpa de la pandemia surgida a raíz de la crisis sanitaria provocada por la covid-19, pero también porque comenzó una nueva etapa entre el Reino Unido y la Unión Europea. Así pues, la llegada del nuevo año supuso la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio y cooperación aprobado tras cuatro años de negociaciones del conocido como Brexit. No obstante, todavía quedan varias cuestiones por aclarar y cerrar en lo que respecta a ese vínculo entre ambos territorios y que marcarán las relaciones futuras en materias de comercio y seguridad, entre otras.

Aspectos relacionados con la movilidad, la estancia en Reino Unido, el reconocimiento de títulos académicos o la asistencia médica parecen resueltos, pero ¿qué pasa con los contenidos que emiten en televisión? A partir de ahora los residentes españoles en dicho país verán reducida la oferta televisiva, sobre todo en lo que se refiere a los contenidos que se realizan en España. Igualmente, los británicos que se encuentran en nuestro país tendrán dificultades para acceder a la programación de su lugar de origen. Por estos motivos, desde FormulaTV queremos analizar las consecuencias que ha tenido el Brexit en la televisión en Reino Unido y en los contenidos británicos que podemos ver desde España.

En el momento en el que se anunció que Reino Unido comenzaba el proceso de separación de la Unión Europea la incertidumbre se apoderó de todos para ser la protagonista. La inquietud por saber cómo iba a afectar esta decisión también se trasladó a los medios audiovisuales y de comunicación. De hecho, una de las primeras consecuencias del Brexit fue la marcha del país de emisoras internacionales, provocando que la cantidad de servicios y licencias de televisión en Reino Unido disminuyesen.

De esta forma, empresas y compañías como Sony Pictures, ViacomCBS o Discovery trasladaron sus licencias a otros estados de la Unión Europea. Por ejemplo, el conglomerado multinacional estadounidense ViacomCBS tomó la determinación de trasladar parte de sus canales a la República Checa, mientras que Sony Pictures hizo lo propio para que varios de sus canales tengan ahora licencia española. La naturaleza de estos movimientos estratégicos se basa únicamente en el acceso sin restricciones al mercado de la Unión Europea, una opción que se esfumaba con su permanencia en Reino Unido.

Si nos centramos en el contenido español al que tienen acceso desde Reino Unido, plataformas como Movistar+ han dejado de estar disponibles desde el 1 de enero de 2021. Esta acción ha enfadado a muchos españoles que residen allí y que han visto cómo han perdido la opción de acceder a los programas y a las series que se realizan en España y que hasta ahora veían de forma habitual como si viviesen aquí. Aunque es comprensible la indignación y la frustración, en realidad desde la compañía solo cumplen con la normativa que indica que no se permite el acceso a la descarga de la aplicación ni al disfrute de Movistar+ desde los países que no pertenezcan al Espacio Económico Europeo, lo que también afecta a los habitantes en Gibraltar.

De igual forma que los habitantes de Reino Unido ya no pueden hacer uso de plataformas como Movistar+ con las mismas condiciones que tenían hasta ahora y que eran idénticas a las que tenemos en España, ocurre exactamente lo mismo con las plataformas y canales británicos que hasta ahora se podían ver en nuestro país sin ningún tipo de restricción o problema. Hasta la aprobación del Brexit y su oficialización, ambos territorios estaban bajo una serie de normas unitarias y comunes por su pertenencia a la Unión Europea, unas leyes que ahora se han visto modificadas tras la validación y puesta en funcionamiento del nuevo acuerdo.

My parents who voted for Brexit and then moved to Spain. A photo story. pic.twitter.com/IJm2lksX5j