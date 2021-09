Jorge Javier Vázquez y Antonio David Flores, cara a cara en los juzgados

Desde que Rocío Carrasco narró su testimonio en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' sobre su relación con Antonio David Flores, la carrera profesional del excolaborador de televisión ha quedado en standby. De hecho, 'Sálvame' decidió prescindir de la presencia del malagueño de un día para otro tras ver la repercusión que habían tenido las palabras de la hija de Rocío Jurado.

Antonio David Flores en los juzgados

Por este motivo, Antonio David Flores puso una denuncia a La Fábrica de la Tele, la productora encargada del espacio de Telecinco, por despido improcedente que ha acabado, como era de esperar, en los juzgados. A finales de julio de 2021, ya vimos cómo Carlota Corredera, David Valldeperas y Gema López acudían a las instancias pertinentes para declarar sobre el asunto, pero el juicio acabó posponiéndose.

Más de un mes después de aquello, Antonio David Flores ha vuelto a acudir a los juzgados para retomar el asunto y se ha encontrado con Jorge Javier Vázquez, quien ha sido muy crítico con el excolaborador desde que Carrasco alzó la voz sobre su pasado junto a Flores y todo lo que le ha supuesto para ella la difícil situación. En definitiva, un incómodo momento para ambos que ha marcado su enfrentamiento.

Un zasca más

Tras salir de los juzgados, Antonio David Flores se ha parado a hablar con la prensa que cubría la cita. "Yo estoy muy tranquilo. Ha salido todo bastante bien, como esperábamos y me reitero en lo mismo, los juicios se vienen a celebrar aquí, no en los platós de televisión, no en los juicios paralelos, no en opiniones de periodistas, presentadores, como si fuesen jueces o fiscales y se implanta justicia aquí arriba", decía el malagueño. "Es justicia. Vengo a que se repare el daño que se me ha hecho, que no se le olvide a nadie y a acatar la sentencia que su señoría disponga", zanajaba el padre de Rocío Flores.