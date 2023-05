Por Sergio Navarro |

El final de 'Sálvame' está en boca de todos. La nueva directiva de Mediaset, buscando otra dirección, una imagen renovada y una subida de audiencias, decidió poner punto final al ya mítico formato. Eso sí, hay una persona que está segura que la decisión no ha venido de los altos mandos del grupo de comunicación, sino de ella misma: Aramís Fuster.

Aramís Fuster y Marta Polo en 'La gran contradicció'

La máxima autoridad del ocultismo, tal y como se autodefine, ha acudido al programa de 'La gran contradicció' de 8tv donde la presentadora, Marta Polo, le ha preguntado directamente si es ella quien ha provocado el final de 'Sálvame'.

A continuación, contaba que hizo su primer 'Sálvame' "hace 14 años, fíjate si han pasado años y fíjate tú si yo he hecho 'Sálvames'". Pero aunque haya "cobrado millonadas de 'Sálvame'", no se olvida de la cara mala de ser un personaje esporádico del programa: "Ahora, lo que me han faltado el respeto... Dije: ¿Sí? Vale. Callo, transijo y cobro. Hasta que a mí se me llenan los cojones y dijo: "Se ha acabado".

Un libro negro no muy rápido

Eso sí, no quiere dejar pasar por alto la complejidad de sus actos: "Me ha costado acabar con 'Sálvame', no te pienses que ha sido fácil". La presentadora, para meter un poco el dedo en la llaga, le dice: "Muy rápido el libro negro tampoco es porque te has tirado 14 años para acabar con 'Sálvame'", para lo que Fuster tiene una respuesta contundente: "No, no, es que yo no los metí en el libro negro el primer día. Eso se lo han ido ganando a pulso"