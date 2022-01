Assi Azar, presentador de Eurovisión 2019, acusado de agredir sexualmente a un actor israelí

Assi Azar, el que fue presentador del Festival de Eurovisión 2019 en Tel Aviv, ha sido acusado de agredir sexualmente a Yehuda Nahari, un actor israelí que afirma haber sido víctima de Azar hace diez años, cuando este último le invitó a su casa para hablar sobre un posible papel dentro del elenco de la serie de televisión 'Lehiyot Ita' ('The Baker and the Beauty'). El conductor del festival niega todo lo sucedido, pero el actor pide justicia.

Assi Azar en Eurovisión 2019

Según la versión que Nahari ha dado a Walla, cuando ambos se encontraron en la casa del presentador y se sentaron en su sofá, Azar comenzó a decirle: "Relájate, ponte más cerca, todo está bien, hablaremos un rato, quiero conocerte". Después, al parecer, este último comenzó a masturbarse y continuó: "Me atraes mucho, mira lo que me estás haciendo". El actor le dejó claro que no estaba interesado en él. "Me estás haciendo sentir muy incómodo, por favor, apártate", contó Nahari, quién denunció esto a la policía en enero de 2021, pero el caso se cerró debido al plazo de prescripción.

Nahari afirma que salió "llorando y helado" de ese encuentro, pero, pese a todo, él se sometió a la prueba del polígrafo en el medio ya mencionado y esta mostró que decía la verdad. Por su parte, la figura eurovisiva niega todo lo sucedido. "Conocí a Yehuda hace más de diez años en mi casa durante un encuentro amistoso y agradable en el que incluso nos besamos. Todo lo demás descrito en el artículo nunca pasó", dijo también Azar al mismo portal israelí, defendiendo su inocencia. Además, el joven se ha mostrado de lo más enamorado de su marido Albert Escola, un arquitecto catalán con el que se casó en 2016.

En 2020, Nahari participó en 'Ninja Israel', un reality show conducido por Azar. Tal y como asegura el actor, pese a que tuvo en cuenta el miedo que sentía por estar cerca de su presunto agresor, también consideró que tenía que pasar por ello. "Es parte del proceso que estoy atravesando. Enfrentarme a los acontecimientos y no dejar que sigan dirigiendo mi vida", afirmó Nahari.

Su comentario a Miki Núñez

Durante el Festival de Eurovisión 2019, Assi Azar protagonizó un momento con Miki Núñez que el joven recordará seguro. El copresentador se acercó al representante de España en el certamen con una foto del catalán sin camiseta, preguntándole por sus abdominales delante de toda Europa y provocando un momento 'Tierra, trágame' para el exconcursante de 'Operación Triunfo 2018'.