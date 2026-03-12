Por Alejandro Rodera |

Las investigaciones de la BAC irán un paso más allá en 'La nena', la tercera temporada de 'La novia gitana'. La adaptación de la novela homónima de Carmen Mola se ha presentado en el marco del Festival de Málaga y, aprovechando su paso por el certamen audiovisual, Atresplayer ha comunicado que el lanzamiento de los nuevos episodios se producirá el domingo 12 de abril.

La continuación de 'La red púrpura' contará con ocho episodios de unos cincuenta minutos de duración que han sido coproducidos por Buendía Estudios Canarias y Diagonal (Banijay Iberia) con la participación de Atresmedia. En esta ocasión, la distribución será un tanto particular, ya que, además de ver la luz a través de la plataforma de pago del grupo de comunicación, desde el día del estreno también se podrá disfrutar en Disney+, como resultado de la alianza anunciada por ambas partes en septiembre de 2025.

Lucía Martín Abello en 'La nena'

La doble ventana ampliará la exposición de la serie, que vuelve a estar comandada por el showrunner Paco Cabezas. El cineasta internacional comparte las tareas de dirección con Miguel Ángel Trudu, mientras que José Rodríguez se ha encargado del guion. En cuanto al reparto, nos reencontraremos con Nerea Barros, que volverá a meterse en la piel de la inspectora Elena Blanco, aunque esta vez habrá que prestar especial atención a Lucía Martín Abello, ya que Chesca contará con un gran peso en la trama.

Roberto Álamo en 'La nena'

En busca de venganza

El reparto lo completan Ignacio Montes Roberto Álamo y Carlos Cabra, que vuelven a dar vida a sus personajes. Además,

'La nena' ha sido descrita como "una adaptación libre" del libro de Carmen Mola, por lo que cabe esperar ciertos cambios en una trama que arranca con Blanco en paradero desconocido. Lo sucedido con su hijo la ha dejado muy tocada, pero la espiral de violencia está lejos de llegar a su fin. Al producirse un nuevo hallazgo, la protagonista tiene que regresar, aunque Chesca toma la decisión de ir por otro camino. Así pues, el equipo se fragmenta y se sumerge en un entramado tan oscuro como peligroso.