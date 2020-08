'Mujer' (12,8%) se mantiene fuerte en Antena 3 frente a 'Typical Spanish' que crece a un 8,8%

Antena 3 mantiene su liderazgo en la noche de los lunes gracias a la buena acogida de 'Mujer'. En esta ocasión, la serie turca se sitúa en lo más alto con un 12,8%, lo que supone una ligera bajada de -0,3 puntos respecto a la semana anterior. Esta ficción supera al entretenimiento de las otras cadenas, pues 'Typical Spanish' firma un 8,8% (+0,5) mientras que las reposición de 'Tú sí que vales' pierde -1,4 puntos y firma un 6,7%.

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: the very best': 462.000 y 3,9%

'El taquillazo' "Amanecer rojo (2012)": 887.000 y 7,9%