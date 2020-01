'Vivir sin permiso' regresa como líder (16,4%) y el estreno de 'First Dates Crucero' firma un fantástico 10%

En elaboración*

'Vivir sin permiso'

'Vivir sin permiso' vuelve a Telecinco con el estreno de su segunda temporada, que anota un gran 16,4% y 2.281.000 espectadores. La serie protagonizada por Álex González y José Coronado es líder indiscutible del prime time del lunes. En Cuatro destaca el estreno de 'First Dates: Crucero', que firma un fantástico 10% y 1.416.000 espectadores.

El resto de cadenas generalistas apuestan por el cine con resultados dispares. La 1 vence esta particular batalla con un discreto 10,1% y 1.335.000 para "Al límite". Por debajo queda "The mechanic", que no pasa del millón de espectadores (963.000) y anota un 8,1%, mientras que "Cuando menos te lo esperas" reúne a 841.000 y un 7% del share en laSexta justo después de 'El intermedio'.

Prime time

· 'Vivir sin permiso' lidera (16,4%) con el estreno de su segunda temporada

· Fantástico 10% para el debut de 'First dates: Crucero'

· La película de La 1 firma un 10,1%

· "The mechanic" no pasa del 8,1% en Antena 3

· Buen 7% para 'El taquillazo' de laSexta

Antena 3

'El Hormiguero' "Josema Yuste": 2.257.000 y 12,8% 'Cine' "The mechanic": 963.000 y 8,1%

Telecinco

'Vivir sin permiso: Resumen': 1.771.000 y 10,1% 'Vivir sin permiso': 2.281.000 y 16,4%

La 1

'Tvemos': 1.455.000 y 8,3% 'Cine' "Al límite (2010)": 1.335.000 y 10,1%

laSexta

'El intermedio': 1.618.000 y 9,3% 'El taquillazo' "Cuando menos te lo esperas": 841.000 y 7%

Cuatro

'First dates': 1.508.000 y 8,6% 'First dates: Crucero': 1.416.000 y 10% 'La isla de las tentaciones': 430.000 y 7,7%

La 2

'Construcciones ecológicas' "Aprovecharlo todo": 183.000 y 1,1% 'Construcciones ecológicas' "En el corazón de la selva": 277.000 y 1,6% 'Documaster': 552.000 y 3,3% Incluye: - 'Apocalipsis: La guerra interminable' "Venganza": 532.000 y 3% - 'Apocalipsis: La guerra interminable' "Regreso al infierno": 572.000 y 3,6%

Late night

· Telecinco destaca en el late (13,3%) con "No habrá paz para los malvados"

· 8,1% para "Los amos de Brooklyn" en La 1

· 'Especial callejeros' firma un buen 7% en Cuatro

· Escueto 4% para el cine de laSexta

· Pobre 6,2% para la película de Antena 3

Antena 3

'Cine 2' "Cazadores de tormentas": 241.000 y 6,2%

Telecinco

'Cine' "No habrá paz para los malvados": 676.000 y 13,3%

Cuatro

'Especial callejeros' "A bordo": 153.000 y 7%

La 1

'Cine 2' "Los amos de Brooklyn": 353.000 y 8,1%

laSexta

'Cine' "La amante del pastor": 135.000 y 4%

La 2

'En portada' "Tras las cenizas de evo": 253.000 y 2,1% 'Los traidores de Churchill': 101.000 y 1,4% 'Metrópolis' "El ojo de Iberoamérica 2019": 68.000 y 1,7% 'Conciertos radio 3' "Chelsea boots": 30.000 y 1,1% 'This is art' "Curiosidad": 23.000 y 1,1%

Sobremesa y tarde

· 'Sálvame banana' destaca con un 17,3%

· 'Aquí la Tierra' es lo más visto de La 1 (12%)

· Buen 7,6% para 'Más vale tarde' en laSexta

· '¡Boom!' firma un 15% y supera los dos millones

· Ínfimo 2% para 'El bribón'

Telecinco

'Sálvame limón': 1.564.000 y 13,5% 'Sálvame naranja': 1.967.000 y 18,6% 'Sálvame banana': 2.419.000 y 17,3%

La 1

'Mercado central': 819.000 y 7,4% 'Servir y proteger': 906.000 y 8,8% 'Acacias 38': 761.000 y 7,5% 'España directo': 857.000 y 7,3% 'Aquí la tierra': 1.716.000 y 12%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.174.000 y 10,8% 'El secreto de Puente Viejo': 935.000 y 9,2% '¡Ahora caigo!': 1.387.000 y 12,6% '¡Boom!': 2.086.000 y 15%

laSexta

'Zapeando': 842.000 y 7,4% 'Más vale tarde': 794.000 y 7,6%

Cuatro

'Todo es mentira': 567.000 y 4,9% 'Todo es mentira bis': 536.000 y 5% 'Cuatro al día': 375.000 y 3,7% 'El bribón': 228.000 y 2% 'Ven a cenar conmigo': 413.000 y 2,7%

La 2

'Saber y ganar': 1.041.000 y 8,7% 'Grandes documentales': 517.000 y 4,8% Incluye: - 'Los animales y el amor': 577.000 y 5,2% - 'El Mississipi, el río de Estados Unidos' "El corazón del río": 455.000 y 4,4% 'Documenta2': 298.000 y 2,9% Incluye: - 'La vida en el aire' "Salida": 298.000 y 2,9% 'Jamie cocina en italia' "Sicilia": 256.000 y 2,3% 'Escala humana' "Entre uvas": 165.000 y 1,3%

Mañana

· 'El programa de Ana Rosa' lidera con un 18,3%

· 'Espejo público' acerca posturas (16%)

· 'Al rojo vivo' anota un estupendo 15,6%

· 'Corazón' late al 9,4% este lunes

· Gran 15,6% para 'La ruleta de la suerte'

Telecinco

'El programa de Ana Rosa': 568.000 y 18,3% 'Ya es mediodía': 1.083.000 y 12,6%

Antena 3

'Espejo Público': 387.000 y 16% 'Mas espejo público': 380.000 y 10,6% 'Cocina abierta de karlos arguiñano' "Albondigas de perlon": 731.000 y 12% 'La ruleta de la suerte': 1.457.000 y 15,6%

La 1

'Los desayunos de TVE': 239.000 y 10,8% 'La mañana': 308.000 y 10,1% 'A partir de hoy': 389.000 y 7,8% 'Informativo territorial 1': 623.000 y 7,5% Incluye: - 'Los desayunos de TVE': 5.000 y 0,1% 'Corazón': 1.011.000 y 9,4%

Cuatro

'Surferos tv': 15.000 y 1,5% 'Gym tony xs': 37.000 y 2% 'El concurso del año': 63.000 y 3,1% 'Alerta Cobra' "El atentado": 149.000 y 5,7% 'Alerta Cobra' "El atentado(2 parte": 213.000 y 7,6% 'Alerta Cobra' "Culpa": 196.000 y 5,9% 'Mujeres y hombres y viceversa': 260.000 y 5,2% 'El concurso del año': 450.000 y 4,8%

laSexta

'En clave de noche': 7.000 y 0,8% 'Aruser@s:previo': 139.000 y 8,2% 'Aruser@s': 253.000 y 11,9% 'Al rojo vivo:previo': 328.000 y 11,1% 'Al rojo vivo': 890.000 y 15,6%

La 2

'Pagina2': 4.000 y 0,4% 'Ingles online tve': 16.000 y 1,3% 'El atlantico:fuego en el oceano': 16.000 y 0,9% 'El escarabajo verde' "Planeta basura": 39.000 y 2% 'Aquí hay trabajo': 63.000 y 2,7% 'La aventura del saber': 52.000 y 1,9% 'Documenta2': 21.000 y 0,7% Incluye: - 'El maravilloso mundo de los cachorros': 21.000 y 0,7% 'Construcciones ecologicas' "Isla fogo": 25.000 y 0,8% 'Construcciones ecologicas' "Dormir en los arboles": 60.000 y 1,7% 'Mañanas de cine' "La brigada de los condenados": 223.000 y 4% 'Brain games' "Les presento al cerebro": 168.000 y 1,6% 'El primer hombre': 238.000 y 1,9%

Informativos:

'Informativos Telecinco 21:00' vuelve a ser el espacio informativo más visto del día con un 16,3% y 2.676.000 espectadores. En la misma franja le siguen 'Antena 3 noticias 2' (14,3%) y 'Telediario 2' (12,6%). En la sobremesa, Sandra Golpe y 'Antena 3 noticias 1' se mantienen firmes con un 17,6% y 2.144.000 espectadores. A continuación, 'Informativos Telecinco 15:00' (14,9%) y 'Telediario 1' (13,5%).

La 1

'Telediario matinal': 160.000 y 14,4% 'Telediario 1': 1.652.000 y 13,5% 'Telediario 2': 2.110.000 y 12,6%

La 2

'La 2 noticias': 116.000 y 0,8%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 106.000 y 13,2% 'Noticias de la mañana': 253.000 y 13,1% 'Antena 3 noticias 1': 2.144.000 y 17,6% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 995.000 y 8,5% 'Antena 3 noticias 2': 2.299.000 y 14,3%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 80.000 y 9,8% 'Informativos Telecinco Matinal': 119.000 y 10,1% 'Informativos Telecinco Matinal': 190.000 y 10% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.825.000 y 14,9% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.676.000 y 16,3%

Cuatro

'Noticias Cuatro deportes': 590.000 y 4,8%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.534.000 y 15,3% 'laSexta noticias: Jugones': 734.000 y 6,1% 'laSexta noticias 20h': 1.105.000 y 8,4%

Cadenas:

Telecinco es la cadena más vista del lunes con un 15,3% de share promedio. Antena 3 ocupa el segundo lugar con un 11,6%, mientras que La 1 completa el podio con un 9,6%. laSexta firma un 7,9%, Cuatro se mueve en el 5,6% y La 2 marca un 2,8%. Completan FDF (2,6%), Trece (2,5%), Energy (2,5%), Nova (2,3%) y Neox (2%).