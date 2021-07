Arnau y Pepe Rodríguez en la final de 'MasterChef 9'

El final de la UEFA Euro 2020 ha devuelto la normalidad a las cadenas de televisión. Durante la noche del martes, La 1 emitió la final de 'MasterChef 9' (22,2%), escalando puntos en comparación a la semana anterior. Al mismo tiempo, 'Mujer' (17%) también se benefició de la ausencia del "deporte rey". No obstante, 'Love is in the air' (8,6%) y 'Todo es verdad' (6,9%) tuvieron que conformarse con ver desde la lejanía las primeras posiciones del ranking.

Audiencias de las finales de 'MasterChef'

· Primera edición: 5.524.000 y 33,1%

· Segunda edición: 4.100.000 y 27,1%

· Tercera edición: 3.770.000 y 26,8%

· Cuarta edición: 3.789.000 y 28,4%

· Quinta edición: 3.260.000 y 26,1%

· Sexta edición: 2.968.000 y 27,7%

· Séptima edición: 2.041.000 y 18,8%

· Octava edición: 3.083.000 y 30,3%

· Novena edición: 1.997.000 y 22,2%

Minutos antes, el previo de 'MasterChef' (15,5%) consiguió imponerse también al resto de ofertas, incluso con más espectadores que el tramo principal del formato. Coincidiendo con su inicio, Telecinco decidió programar 'Supervivientes: Última hora', apuntándose un correcto 12% de share. Por detrás quedaron las reposiciones de 'El hormiguero' (10,8%) y 'El intermedio' (5,4%).

Prime time

· 'MasterChef' (22,2%) triunfa en su final, elevando su share un total de +11,2 puntos, sin la Eurocopa como duelista

· El capítulo de estreno de 'Mujer' (17%) funciona +8,9 enteros mejor que el refrito de hace siete días

· 'Love is in the air' (8,6%) desciende -8,8 sus marcas sin el arrastre del fútbol, aunque en diferente horario

· 'Todo es verdad' (6,9%) pierde seguimiento en una semana, concretamente, -3,7 enteros

· Inesperado ascenso de +1,9 puntos para 'El comisario Montalbano' (3,7%) en La 2

Antena 3

'El Hormiguero stars' "David Verdaguer": 1.390.000 y 10,8% 'Mujer': 1.858.000 y 17%

La 1

'MasterChef: previo': 2.021.000 y 15,5% 'MasterChef': 1.997.000 y 22,2%

Telecinco

'Supervivientes: última hora': 1.560.000 y 12% 'Love is in the air': 852.000 y 8,6%

Cuatro

'First dates': 413.000 y 4% 'First dates': 968.000 y 7,8% 'Todo es verdad': 689.000 y 6,9%

laSexta

'El intermedio: the very best': 662.000 y 5,4% 'Cine' "Un espacio entre nosotros": 529.000 y 4,9%

La 2

'Espacios increíbles': 277.000 y 2,5% 'El comisario Montalbano' "La edad de la duda": 476.000 y 3,7%

Late night

· 'Tierra Amarga' (8,5%) convierte su reposición en el espacio más visto de la franja, creciendo +0,8 décimas

· El repaso diario de 'Supervivientes 2021' (8,7%) se deja por el camino un total de -3 enteros

· Malas noticias para 'El desmarque' (3,7%), que vuelve a perder -1,7 puntos

· "Una corazonada" (9,5%) funciona +0,7 décimas mejor que la cinta del martes previo en La 1

· Pobre 3,9% para el "Doble embarazo" (3,9%) de laSexta, aunque mejora +0,7

La 1

'MasterChef' (Continuación): 1.997.000 y 22,2% 'Cine' "Una corazonada": 263.000 y 9,5%

Antena 3

'Tierra amarga': 417.000 y 8,5%

Telecinco

'Supervivientes: diario': 311.000 y 8,7%

Cuatro

'El desmarque de Cuatro': 135.000 y 3,7%

laSexta

'Cine 2' "Doble embarazo": 172.000 y 3,9%

La 2

'La escapada costera de Gino en Italia': 213.000 y 2% 'Documentos TV' "Cuando los árabes danzaban": 102.000 y 1,2% 'Metropolis' "El Sol": 25.000 y 0,5% 'Festivales de verano' "Jazzaldia": 6.000 y 0,2%

Sobremesa y tarde

· 'Sálvame tomate' (15,2%), incapaz de igualar el 19,3% de 'La Eurocopa, juntos en Mediaset' de hace siete días

· Una jornada más, 'Pasapalabra' (21,4%) triunfa en la tarde, mejorando +3,7 enteros

· El Tour de Francia conquista al 10,7% de los espectadores de la pequeña pantalla

· La versión naranja del programa de Jorge Javier Vázquez escala +1,2 puntos para apuntarse un gran 18%

· El bis de 'Todo es mentira' (7,7%) se dispara con la detención en directo de Dina Stars

Telecinco

'Sálvame limon': 1.472.000 y 13,8% 'Sálvame naranja': 1.586.000 y 18% 'Sálvame tomate': 1.337.000 y 15,2%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.164.000 y 11,4% 'Tierra amarga': 1.139.000 y 12,9% '¡Boom!': 796.000 y 10,3% 'Pasapalabra': 1.876.000 y 21,4%

La 1

'Tour de Francia' "Pas de la Case - Saint Gaudens": 1.095.000 y 10,7% 'Servir y proteger': 708.000 y 7,9% 'El cazador': 624.000 y 7,9% 'España directo': 539.000 y 6,7% 'Aquí la tierra': 709.000 y 7,9%

laSexta

'Zapeando': 674.000 y 6,3% 'Más Zapeando': 556.000 y 5,4% 'Más vale tarde: avance': 449.000 y 4,5% 'Más vale tarde': 457.000 y 5,5% 'laSexta clave': 528.000 y 5,4%

Cuatro

'Todo es mentira': 730.000 y 6,8% 'Todo es mentira bis': 775.000 y 7,7% 'Cuatro al día': 588.000 y 7% 'Cuatro al día a las 20h': 451.000 y 5,4%

La 2

'Saber y ganar': 707.000 y 6,5% 'Grandes documentales': 395.000 y 3,9% Incluye: - 'Jaguar contra cocodrilo': 432.000 y 4,2% - 'Crecer en la sabana': 363.000 y 3,7% - 'Crecer en la sabana': 335.000 y 3,4% 'Documenta2': 245.000 y 2,8% Incluye: - 'Los secretos de la música de agua de Vanuatu': 243.000 y 2,8% - 'Los secretos de la música de agua de Vanuatu': 241.000 y 2,8% 'Las recetas de Julie' "Bullabesa a la carta": 122.000 y 1,6% 'Ruta Vía de la Plata' "De Vetusta a la Carisa": 93.000 y 1,2% 'Ruta Vía de la Plata' "Colores de Grisalla": 141.000 y 1,5%

Mañana

· 'El programa del verano' (20,7%) parece no tocar techo, escalando +1,4 puntos

· Aumento de +2,2 enteros para '[email protected]' (15%) en laSexta

· 'Espejo público verano' (15,7%) también mejora un total de +0,6 décimas

· Sin grandes novedades para 'La hora de La 1' (8,3%), que pierde -1,8 puntos

· 'La ruleta de la suerte' (17,7%) reina las mañanas, creciendo +0,2 décimas

Telecinco

'¡Toma salami!' "¡Queridísimos!": 6.000 y 1,2% 'El programa del verano': 563.000 y 20,7% 'Ya es mediodía': 1.207.000 y 15,3%

Antena 3

'Espejo Público verano': 329.000 y 15,7% 'Más Espejo Público verano': 349.000 y 10,9% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Ensalada de judías verdes": 645.000 y 11,7% 'La ruleta de la suerte': 1.524.000 y 17,7%

laSexta

'En clave de noche': 0.000 y 0% 'En clave de noche': 2.000 y 0,3% '[email protected]: previo': 168.000 y 13,4% '[email protected]': 314.000 y 15% 'Al rojo vivo: previo': 280.000 y 10,1% 'Al rojo vivo': 594.000 y 10,5%

La 1

'La hora de la 1': 178.000 y 8,3% Incluye: - 'La hora política' "Nadia Calviño - Ana Beltrán": 166.000 y 9,9% - 'Entrevista' "Nadia Calviño": 211.000 y 12,5% - 'La hora de actualidad': 189.000 y 7,4% 'Las cosas claras': 418.000 y 9,3% 'Las cosas claras': 699.000 y 7,3%

Cuatro

'Surferos TV': 3.000 y 0,4% 'Mejor llama a Kiko': 2.000 y 0,2% '¡Toma salami!: la tele que nos parió' "De profesión, pretendiente": 8.000 y 0,7% 'El bribón': 18.000 y 1,1% 'Alerta Cobra' "Trucos": 52.000 y 2,5% 'Alerta Cobra' "Nombre en clave: Tigre": 83.000 y 3,6% 'Alerta Cobra' "Por la vida de un amigo": 101.000 y 3,9% 'Alerta Cobra' "La jefa": 145.000 y 4,4% 'El precio justo': 229.000 y 4% 'El precio justo': 431.000 y 4,5%

La 2

'Destinos clásicos con Aled Jones': 4.000 y 0,7% 'Ingles en tve': 10.000 y 1,1% 'La carrera de la vida' "Guerreros de la naturaleza": 14.000 y 1,1% 'La carrera de la vida' "Corre como el viento": 30.000 y 2% 'Agrosfera': 12.000 y 0,7% 'Aquí hay trabajo': 29.000 y 1,4% 'Sin equipaje': 41.000 y 1,9% 'Grandes viajes ferroviarios continentales' "De Lucknow a Calcuta": 23.000 y 1% 'Documenta2': 38.000 y 1,4% Incluye: - 'Un día en la vida de la Tierra' "Hasta el final del día": 38.000 y 1,4% 'Espacios increíbles': 101.000 y 3% 'Mañanas de cine' "El zorro justiciero": 245.000 y 4,2% 'Diario de un nomada': 118.000 y 1,3% 'Las recetas de Julie' "Salmon a la acedera": 169.000 y 1,5%

Informativos:

Sorpasso en las ediciones matinales de los informativos, tanto en espectadores como en cuota de pantalla. 'Noticias de la mañana' (17,7% y 16,7%) arrebata el control del pulso informativo al 'Telediario' de primera hora (15,9%). Horas más tarde, 'Antena 3 noticias 1' (18,9%) domina la sobremesa por delante de 'Informativos Telecinco 15:00' (15,7%) y 'Telediario 1' (10,6%). Por la noche, las posiciones se mantienen invariables con 'Antena 3 noticias 2' (20,3%) venciendo a 'Informativos Telecinco 21:00' (14,4%) y al 'Telediario 2' (10,5%).

La 1

'Telediario matinal': 110.000 y 15,9% 'Informativo territorial 1': 710.000 y 9,3% 'Telediario 1': 1.165.000 y 10,6% 'Telediario 2': 1.153.000 y 10,5%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 112.000 y 17,7% 'Noticias de la mañana': 226.000 y 16,7% 'Antena 3 noticias 1': 2.068.000 y 18,9% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.023.000 y 9,6% 'Antena 3 noticias 2': 2.124.000 y 20,3%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 72.000 y 12% 'Informativos Telecinco Matinal': 114.000 y 13,2% 'Informativos Telecinco Matinal': 209.000 y 15,1% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.723.000 y 15,7% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.505.000 y 14,4%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 401.000 y 3,6%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 924.000 y 9% 'laSexta noticias: Jugones': 723.000 y 6,5% 'laSexta noticias 20h': 637.000 y 7,6%

Cadenas:

Telecinco (14%) dominó la jornada del martes, con Antena 3 (13,7%) pisándole los talones. No obstante, La 1 consigue un hito y más teniendo en cuenta sus resultados mensuales: consiguió apuntarse un 12% de cuota de pantalla, acercándose a sus rivales. Por detrás quedaron laSexta (6,3%) y Cuatro (5,7%). Cierran FDF (2,8%), La 2 (2,6%), Nova (2,3%), Trece (2%) y Energy (2%).