'Lazos de sangre' (9,9%) se recupera, mientras que "Testigo protegido" lidera con un buen 15%

'Lazos de sangre' mejora respecto a la caída de la semana pasada. El programa destinó su emisión a José Bono, lo que le ayudó a recuperarse en +2 puntos al firmar un 9,9%. El líder de la noche es el cine de Telecinco, que conquista un gran 15% con la película "Testigo protegido". En comparación a la cinta de hace una semana, gana +4,4 puntos.

'Adivina qué hago esta noche' vive el efecto contrario. Después del máximo del miércoles anterior, pierde -1,2 puntos, por lo que anota un aceptable 6%. "Asesinos de élite", en Antena 3, logra un 9,1%, cediendo -1,3 puntos en tanto a la película de la semana pasada. El cine de laSexta marca un 5% con "Cuando te encuentre", dejándose -0,7 puntos.

'El intermedio: The very best': 418.000 y 3,5%

'Cine' "Cuando te encuentre": 544.000 y 5%