'MasterChef' arrasa con un 23,2% a las puertas de la final y "Guerra Mundial Z" se queda en el 9,9%

'MasterChef' se mantiene firme y lidera con un gran 23,2% de cuota y 2.882.000 espectadores a las puertas de la final. Con todo, el talent de TVE y Shine Iberia baja -1,4 puntos respecto a la semana anterior. En Telecinco, su 'Cine 5 estrellas' se convierte en la segunda opción con 1.178.000 seguidores y un escueto 9,9% (-0,9) para "Guerra Mundial Z".

Por otro lado, 'Improvisando' sigue en caída libre en Antena 3. El programa pierde -0,4 décimas con su tercera edición y solo anota un 6%, traducido en 766.000 espectadores. El concurso se ve superado por 'El taquillazo' de laSexta, que reúne a 811.000 y un 5,7% de cuota. Mientras, en Cuatro, 'En el punto de mira' se supera a sí mismo y sube +2,1 puntos para alcanzar un 7,2% y 1.019.000 espectadores.

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

Cuatro

'First dates': 406.000 y 3,4%

'First dates': 991.000 y 6,6%

'En el punto de mira' "Se come o no se come y casas malditas": 1.019.000 y 7,2%