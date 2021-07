'Los relojes del diablo' no destaca en su estreno

El lunes 5 de julio se convirtió en noche de estreno para Cuatro. La ficción española e italiana 'Los relojes del diablo' debutaba, y lo hacía ante un 5,7% de la audiencia y 609.000 espectadores; un primer dato discreto para la cadena, que no lograba destacar entre la competencia. El liderazgo de la noche fue para 'Mujer', en Antena 3. La ficción turca recuperó su primer puesto anotando un 16,3% de cuota, +2 con respecto a la semana anterior.

En cuanto al resto de cadenas, el segundo puesto de la noche fue para Telecinco, que emitió la película "Cenicienta", marcando un más bien discreto 12,9%. Peores resultados tuvieron las opciones cinematográficas de La 1 y laSexta. La cadena pública emitió "Ocean's Twelve: Uno más entra en juego", quedándose en un escueto 6,3%, pese a subir +1,3 desde la semana pasada. En la cadena de Atresmedia, la película "Deber cumplido" no lograba atrapar a la audiencia, anotando un 3,1% (-0,7). Antes del cine de La 1, el especial de El especial de 'Viaje al centro de la tele' en homenaje a Raffaella Carrà anotaba un 9,3%

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'laSexta clave': 550.000 y 5,4%

'El intermedio: the very best': 707.000 y 5,7%

'El taquillazo' "Deber cumplido": 335.000 y 3,1%