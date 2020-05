'El Ministerio del Tiempo' estrena su T4 con un 9,1% frente al récord de 'Tierra de nadie' (25,2%)

*En elaboración

Póster 'El Ministerio del Tiempo'

'El Ministerio del Tiempo' reabrió sus puertas este martes 5 de mayo ante más de 1,5 millones de espectadores y un 9,1% de share. Este por tanto se convirtió en el estreno menos seguido de una temporada de esta serie aunque sí mejoró lo conseguido en el final de la tercera temporada, incrementando en dos puntos lo anotado en ese episodio. La serie no pudo contra 'Supervivientes: Tierra de nadie' que logró récord en Telecinco (19,4%) subiendo +1,4 puntos respecto a la semana anterior y en Cuatro (25,2%), creciendo +1,7 puntos respecto a la semana pasada. Paralelamente, Antena 3 no destacó con el film "El principiante", que se quedó en un discreto 6,5% de share mientras que 'The Good Doctor' anotó un bajo 4,9% en el prime time de Telecinco. En laSexta, la película "Vida robada" se quedó en un débil 4,9% de share medio.

Estrenos 'El Ministerio del Tiempo'

· Primera temporada (24/02/15): 2.981.000 (14,8%)

· Segunda temporada (15/02/16): 2.839.000 (14,6%)

· Tercera temporada (01/06/17): 2.040.000 (12,6%)

Prime time

· 'Tierra de nadie' sube (+1,7) y logra récord en Cuatro (25,2%)

· 'El Ministerio del Tiempo' arranca su cuarta tanda con un 9,1%

· "El principiante" se queda en un discreto 6,5% en Antena 3

· La reposición de 'The Good Doctor' anota un débil 4,9% en Telecinco

Cuatro

'First dates: en anteriores citas...': 597.000 y 3,9% 'First dates': 1.113.000 y 6,2% 'Supervivientes: Tierra de nadie': 3.219.000 y 25,2%

La 1

'Diarios de la cuarentena': 1.184.000 y 6,4% 'El Ministerio del Tiempo' "Perdido en el tiempo": 1.570.000 y 9,1%

Antena 3

'El Hormiguero: quédate en casa' "Leyva-Rudy Fernández": 2.663.000 y 14,6% 'Cine' "El principiante": 832.000 y 6,5%

Telecinco

'Supervivientes: Tierra de nadie': 3.563.000 y 19,4% 'The Good Doctor' "22 pasos": 843.000 y 4,9%

laSexta

'El intermedio': 1.519.000 y 8,8% 'Cine' "Vida robada (2017)": 849.000 y 4,9%

La 2

'Días de cine clásico: presentación' "Charada": 838.000 y 4,8% Incluye: - 'Días de cine clásico: película' "Charada": 853.000 y 4,9%

Late night

· El diario de 'Supervivientes' se lleva la franja (18,6% y 11,8%)

· Discretos datos para 'Españoles en el mundo' en La 1 (5,7%/3,8% y 4,1%)

· El film "Demonios de su pasado" tampoco funciona en Antena 3 (6,7%)

Cuatro

'Supervivientes: diario': 898.000 y 18,6% 'Supervivientes: diario': 387.000 y 11,8%

Antena 3

'Cine 2' "Demonios de su pasado": 302.000 y 6,7%

Telecinco

'The Good Doctor' "Manzana": 719.000 y 5,4% 'The Good Doctor' "Intangible": 484.000 y 5,2% 'Como defender a un asesino' "Apuesta siempre al negro": 255.000 y 4,7% 'Como defender a un asesino' "No se lo digas a Annalise": 174.000 y 5,2%

La 1

'Españoles en el mundo' "Jordania": 704.000 y 5,7% 'Españoles en el mundo' "Tohoku, Japón": 288.000 y 3,8% 'Españoles en el mundo' "Nueva Caledonia": 151.000 y 4,1%

laSexta

'Cine 2' "Descenso": 306.000 y 3,1% 'Las primeras 48 horas' "Obsesión mortal-el asesino conocido": 90.000 y 1,9% 'Las primeras 48 horas' "La cumpleañera": 92.000 y 3%

La 2

'Cachitos de hierro y cromo' "Hermanisimos": 286.000 y 2,5% 'Cachitos de hierro y cromo' "Serie oro": 187.000 y 2,9% 'Conciertos radio 3' "Side chick": 23.000 y 0,6%

Sobremesa y tarde

· 'Sálvame Tomate' logra récord en la tarde de Telecinco (23,4%)

· Ajustado duelo entre 'Zapeando' (6,3%) y 'Todo es mentira' (6%)

· 'El cazador' se mantiene débil en la tarde de La 1 al anotar un 4,8%

· 'Más vale tarde', lo más fuerte de la tarde de laSexta, al lograr un 8%

Telecinco

'Sálvame limón': 2.356.000 y 16,1% 'Sálvame naranja': 2.650.000 y 21,8% 'Sálvame tomate': 2.728.000 y 23,4%

La 1

'Mercado central': 1.000.000 y 7,1% 'Servir y proteger': 1.098.000 y 8,4% 'Acacias 38': 900.000 y 7,2% 'El cazador': 564.000 y 4,8% 'España directo': 555.000 y 4,9% 'Aquí la Tierra': 1.122.000 y 9,1%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.508.000 y 10,8% 'El secreto de Puente Viejo': 1.106.000 y 8,9% '¡Ahora caigo!': 1.021.000 y 9,1% '¡Boom!': 1.230.000 y 10,4%

laSexta

'Zapeando': 923.000 y 6,3% 'Más Zapeando': 818.000 y 5,9% 'Más vale tarde: Avance': 764.000 y 5,8% 'Más vale tarde': 936.000 y 8%

Cuatro

'Todo es mentira': 877.000 y 6% 'Todo es mentira bis': 818.000 y 6% 'Cuatro al día': 714.000 y 6,1% 'Cuatro al día a las 20h': 624.000 y 5,4% 'Supervivientes: diario': 523.000 y 3,9%

La 2

'Saber y ganar': 791.000 y 5,3% 'Grandes documentales': 610.000 y 4,5% Incluye: - 'Canada salvaje' "El borde del hielo": 667.000 y 4,7% - 'La magia del gran azul: Los siete continentes' "Australia y Oceania": 540.000 y 4,2% 'Documenta2': 309.000 y 2,6% Incluye: - 'Rediseñando mi cerebro 2' "Ayúdame a adaptarme": 308.000 y 2,6% 'Las recetas de Julie con Thierry Marx' "Terrinas y pates": 206.000 y 1,8% 'Pagina2': 140.000 y 1,2% 'Trucks, estrellas en la carretera' "Carne argentina": 171.000 y 1,4% 'Grandes diseños' "Lewes": 222.000 y 1,4%

Mañana

· 'El programa de Ana Rosa', líder indiscutible de su franja con un 19,3%

· 'Espejo público' en Antena 3 consigue un 15,1% de share medio en la mañana

· 'Aruser@s' (13,2%) y 'Al rojo vivo' (17,4%), en plena forma en la mañana de laSexta

Telecinco

'El programa de Ana Rosa': 929.000 y 19,3% 'Ya es mediodía': 1.579.000 y 14,3%

Antena 3

'Espejo Público': 562.000 y 15,1% 'Más Espejo público': 660.000 y 11,6% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Hamburguesas de pescado con chips de boniato": 1.129.000 y 13% 'La ruleta de la suerte': 1.864.000 y 15,4%

La 1

'La mañana': 463.000 y 9,3% Incluye: - 'Rueda de prensa' "Comité de seguimiento del coronavirus": 538.000 y 10,9% 'Coronavirus: última hora': 577.000 y 7,4% 'Coronavirus: última hora': 919.000 y 7,2%

Cuatro

'Surferos tv': 11.000 y 1,3% 'Mejor llama a kiko': 8.000 y 0,7% '¡Toma salami!' "Suplentes de lujo": 16.000 y 0,9% '¡Toma salami!' "Los malos de la película": 40.000 y 1,7% 'El bribón': 82.000 y 2,6% 'El concurso del año': 126.000 y 3,1% 'Alerta Cobra' "La pareja poderosa": 208.000 y 4,4% 'Alerta Cobra' "Días de perros": 262.000 y 5,1% 'Alerta Cobra' "Los parasitos": 258.000 y 4,3% 'Alerta Cobra' "Entre la vida y la muerte": 294.000 y 3,6% 'El concurso del año': 572.000 y 4,7%

laSexta

'Únicos': 4.000 y 0,5% 'Aruser@s: previo': 189.000 y 11,3% 'Aruser@s': 491.000 y 13,2% 'Al rojo vivo: previo': 637.000 y 12,4% 'Al rojo vivo': 1.390.000 y 17,4%

La 2

'80 cm': 17.000 y 1,9% 'Inglés en TVE': 21.000 y 1,8% 'El okavango subacuático': 26.000 y 1,5% 'Muévete en casa': 77.000 y 2,6% 'Aprendemos en casa 12 a 14 años': 24.000 y 0,6% 'Aprendemos en casa 14 a 16 años': 46.000 y 1% 'Grandes diseños' "Padstow": 68.000 y 1,3% 'Mañanas de cine' "La muerte de un presidente": 254.000 y 3,6% 'Las recetas de Julie con Thierry Marx' "Cassoulet a la carta": 224.000 y 1,8% 'Japón desde el cielo' "El gran norte salvaje": 261.000 y 1,7%

Informativos:

Un día más, 'Antena 3 noticias 1' se convierte en la opción más vista de su franja de emisión, al reunir a casi 2,9 millones de espectadores y un 18,6% de share medio. Vence así a 'Informativos Telecinco 15:00', que se queda en un buen 16,1% de cuota y casi 2,5 millones de espectadores y ambas opciones superan a 'Telediario 1', que debe conformarse con un 12,1% y 1,8 millones de espectadores. Por su parte, 'Informativos Telecinco 21:00' con Pedro Piqueras es la oferta más seguida del prime time en cuanto a información se refiere, al anotar un 17,3% y 2.452.000 espectadores de media, superando sin problemas a 'Antena 3 noticias 2' (13%) y 'Telediario 2' (11,1%). Paralelamente, 'laSexta noticias 14h' se convierte en lo más visto de su canal de emisión con un 12,2% y 1.735.000 espectadores mientras que la edición de prime time consigue un buen 9,7% de cuota.

La 1

'Noticias 24h': 170.000 y 19,4% 'Telediario matinal': 307.000 y 18,4% 'Noticias 24h': 356.000 y 11,3% 'Telediario 1': 1.864.000 y 12,2% 'Telediario 2': 1.730.000 y 11,1%

Antena 3

'Noticias de la mañana avance': 132.000 y 10,4% 'Noticias de la mañana': 275.000 y 14,7% 'Antena 3 noticias 1': 2.844.000 y 18,6% 'Antena 3 noticias 2': 1.930.000 y 13%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 79.000 y 9,5% 'Informativos Telecinco Matinal': 137.000 y 12% 'Informativos Telecinco Matinal': 247.000 y 13,4% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.457.000 y 16,1% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.452.000 y 17,3%

Cuatro

'Noticias Deportes Cuatro': 435.000 y 2,9%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.735.000 y 12,2% 'laSexta noticias 20h': 1.131.000 y 9,7% 'laSexta noticias: especial' "Cuarta prórroga del estado de alarma": 901.000 y 6,6%

Cadenas:

Telecinco es la cadena de televisión más vista de la jornada con un 15,5% de share frente al 11,2% de Antena 3. Cuatro por su parte destaca gracias a la emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie' y con un 8,5% vence en un igualado duelo a La 1 (8,2%) y laSexta (8,1%). Nova por otro lado consigue un 2,4% de share medio y es la temática más vista del día junto a FDF (2,3%) y Trece (2,1%). En cuanto a los datos mensuales, Telecinco es la más vista de mayo (14,3%) frente a Antena 3 (10,2%) y La 1 (9,8%), mientras que laSexta (7,6%) vence a Cuatro (6,1%).