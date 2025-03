'La Moderna' (12,4%) se despide líder con máximo, 'El desafío' (14,1%) se recupera y 'De viernes' (12,3%) sube

Por Redacción | |

Después del mínimo de temporada de hace 7 días, 'El desafío' ha conseguido mejorar sus resultados. El programa de Antena 3 firma una subida de +0,8 puntos con la que obtiene un 14,1%. Sin embargo, esto no amplía su distancia respecto a '¡De viernes!', su principal competidor, ya que este también mejora. El espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta se alza +1 punto hasta el 12,3%, lo que supone su mejor dato anual.

Por otro lado, 'José Mota No News' no varía en exceso los datos de hace una semana, dado que marca un 8,2% al alzarse ligeramente +0,1 puntos. 'El blockbuster' continúa con su ciclo de Marvel y 'Spider-Man: No Way Home' atrae a un discreto 5,5%, por lo que empeora -1,2 puntos. En cambio, sí sube 'Equipo de investigación', pues anota un 6,9% tras mejorar +1,6 puntos en una semana.

Uno de los grandes protagonistas del viernes ha sido 'La Moderna'. La serie diaria producida por Boomerang TV llegaba a su final tras 356 episodios, y lo hacía con la misma fortaleza que llevaba demostrando las últimas semanas. Así pues, su adiós fue visto por un 12,4%, que se traduce en el liderazgo de su franja y su máximo histórico.

'El desafío'

Prime time

El cine de La 1 (5,7%) pierde -2,3 puntos en una semana

6,8% para 'First Dates', que cede -0,5 puntos

La gala drag es vista por un 2,8%

'laSexta columna' (7,4%) cede -0,4 puntos

'¡De viernes!' firma un 12,3%, su mejor dato de 2025

La 1

José Mota No News940.000 8,2% Cine García y García 452.000 5,7%

La 2

Cifras y letras551.000 4,7% Gala drag: Carnaval internacional272.000 2,8%

Antena 3

El desafío: Calentando motores1.213.000 10,4% El desafío1.335.000 14,1%

Cuatro

First Dates443.000 4,0% First Dates792.000 6,8% El blockbuster Spider-Man: No Way Home 529.000 5,5%

Telecinco

¡De viernes!986.000 12,3%

laSexta

laSexta columna Trump vs. Zelenski: No lo has visto todo 864.000 7,4% Equipo de investigación El Yoyas: Historia de una fuga 764.000 6,9% Equipo de investigación La más buscada 462.000 5,8%

'¡De viernes!'

Late night

+0,3 puntos mejora el cine de Cuatro (6,5%)

6% para la película de La 1, que se deja -0,6 puntos

Las reposiciones de 'Equipo de investigación' anotan notables resultados

5,8% para la reposición de 'El desafío', que cede -0,2 puntos

La 1

Cine 2 Poliamor para principiantes 214.000 6,0%

La 2

Las noches del Monumental Enclave gospel 34.000 0,9% Documenta221.000 0,8% Incluye: - Un planeta espectacular Volcanes 21.000 0,8%

Antena 3

El desafío218.000 5,8%

Cuatro

Cine Cuatro Transformers: El último caballero 243.000 6,5%

Telecinco

¡De viernes! (Continuación)986.000 12,3% Gran Madrid show123.000 4,9%

laSexta

Equipo de investigación Los más buscados 336.000 8,5% Equipo de investigación El fugitivo 236.000 9,6%

'Más vale tarde'

Sobremesa y tarde

'La Moderna' (12,4%) se despide con máximo histórico y liderando su franja

Subida de +0,6 puntos para 'Tardear' (8,6%)

6,6% firma 'Todo es mentira', que se alza +0,2 puntos

Brillante 9,1% para 'Más vale tarde' tras mejorar +1,5 puntos

-0,3 puntos cede 'Y ahora, Sonsoles' (9,4%)

La 1

Valle Salvaje733.000 7,8% La Moderna1.093.000 12,4% La promesa1.181.000 14,0% El cazador480.000 5,9% El cazador638.000 7,0% Aquí la Tierra1.141.000 11,1%

La 2

Saber y ganar718.000 7,3% Grandes documentales394.000 4,4% Incluye: - Un año salvaje en la Tierra Julio y agosto: Tiempo de migración 458.000 4,9% - Supersentidos: Fuerzas especiales Equipo especial 330.000 3,8% El western de La 2 El jardín del diablo 188.000 2,3% El escarabajo verde De lo innato y lo adquirido 139.000 1,6% Atención obras105.000 1,1% Días de cine166.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.218.000 12,6% Y ahora, Sonsoles803.000 9,4% Pasapalabra1.833.000 18,5%

Cuatro

Todo es mentira602.000 6,6% Lo sabe, no lo sabe426.000 5,1%

Telecinco

Tardear775.000 8,6% El diario de Jorge738.000 8,9% Reacción en cadena791.000 8,0%

laSexta

Zapeando602.000 6,3% Más vale tarde770.000 9,1% laSexta clave642.000 5,9%

'Mañaneros'

Mañana

La 1

La hora de La 1269.000 13,5% Incluye: - Entrevista Ana Redondo 292.000 12,7% Mañaneros314.000 9,8% Extra Mañaneros499.000 6,2%

La 2

That's English6.000 0,9% Inglés en TVE5.000 0,5% Para todos La 210.000 0,7% Una manada de guepardos Separaciones y reencuentros 25.000 1,4% Turismo rural en el mundo17.000 0,8% Aquí hay trabajo19.000 0,9% UNED26.000 1,1% El círculo mágico del arrecife Los seres pelágicos: Comer y nadar 22.000 0,9% El escarabajo verde Del hilo a la raíz 39.000 1,4% Antiguas civilizaciones Ley y orden 36.000 1,1% Ciudades españolas patrimonio de la humanidad Ibiza 59.000 1,3% Diseños fabulosos129.000 1,8% Superestructuras antiguas Santa Sofía de Estambul 233.000 2,4%

Antena 3

Espejo público338.000 12,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Rape asado con panaderas 859.000 17,2% La ruleta de la suerte1.609.000 21,7%

Cuatro

Remescar, cosmética al instante6.000 0,8% Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Políticos 11.000 0,8% Alerta cobra El gran regreso 13.000 0,8% Alerta cobra 1983 20.000 1,0% Alerta cobra La competición 37.000 1,6% En boca de todos181.000 5,6%

Telecinco

La mirada crítica151.000 8,7% El programa de AR347.000 14,9% Vamos a ver486.000 13,8% Vamos a ver más750.000 11,0%

laSexta

Remescar, cosmética al instante10.000 1,4% Aruser@s el humorning243.000 16,8% Aruser@s370.000 16,7% Al rojo vivo497.000 12,3%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' no cede su liderazgo al firmar un 22,2%. 'Telediario 1' obtiene un 12,4% que supera a 'Informativos Telecinco 15:00' (10,9%). Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también lidera al marcar un 17,9%. 'Telediario 2' consigue un 10,8% e 'Informativos Telecinco 21:00' se conforma con el 8,9%.

La 1

Telediario matinal119.000 14,5% Telediario 11.204.000 12,4% Telediario 21.192.000 10,8%

Antena 3

Noticias de la mañana177.000 14,7% Antena 3 Noticias 12.130.000 22,2% Antena 3 Noticias 21.986.000 17,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1484.000 6,5% El Desmarque Cuatro 1397.000 4,2% Noticias Cuatro 2445.000 4,7%

Telecinco

El matinal84.000 9,3% El matinal95.000 7,0% Informativos Telecinco 15:001.052.000 10,9% Informativos Telecinco 21:00986.000 8,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h927.000 10,3% laSexta Noticias: Jugones756.000 7,8% laSexta Noticias 20h840.000 8,8%

