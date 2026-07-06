El fútbol y el baloncesto en Teledeporte lideran las temáticas TDT

Publicado: Lunes 6 Julio 2026 09:42 (hace 37 minutos)|
Audiencias Domingo 5 de Julio de 2026
19,3%
9,1%
6,5%
5,6%
4,8%
3,1%
2,2%
2,1%
2,1%
1,9%
1,8%
1,8%
1,6%
1,5%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
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0,4%
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Ranking cadenas TDT Domingo, 5 de Julio de 2026
2,2%
2,1%
2,1%
1,9%
1,8%
1,8%
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0,7%
0,6%
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Ranking programas TDT Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Camino a ny
24:08
24:22
480.000
6,0%
Prorroga baloncesto:clasificacion mundial ...
19:27
19:46
340.000
4,3%
Cine Rio lobo
17:55
19:57
279.000
3,5%
Camino a ny
21:44
21:57
273.000
2,7%
Mentes criminales Centro de atencion
16:33
17:18
266.000
3,1%
Previo futbol:copa mundial ...
20:56
21:44
259.000
2,9%
Tu cine Mr.majestyk
20:03
22:01
247.000
2,8%
Estudio estadio:mundial
24:22
25:11
246.000
4,5%
Viva el cine español.tv Esta que lo es...
16:20
17:53
241.000
2,8%
Fútbol:copa mundial resumen ...
20:23
20:54
236.000
3,0%
Ranking Teledeporte (2,2%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
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Espectadores
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Camino a ny
24:08
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6,0%
Prorroga baloncesto:clasificacion mundial ...
19:27
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Camino a ny
21:44
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Previo futbol:copa mundial ...
20:56
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2,9%
Estudio estadio:mundial
24:22
25:11
246.000
4,5%
Ranking Energy (2,1%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Mentes criminales Centro de atencion
16:33
17:18
266.000
3,1%
Mentes criminales La tercera vida
15:25
16:33
204.000
2,3%
The Rookie Colapso
17:18
18:19
174.000
2,0%
Will trent,agente especial Los pterodactilos ...
22:57
23:56
173.000
1,5%
Will trent,agente especial Caceria
21:57
22:57
167.000
1,4%
Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Rio lobo
17:55
19:57
279.000
3,5%
Tu cine Mr.majestyk
20:03
22:01
247.000
2,8%
Viva el cine español.tv Esta que lo es...
16:20
17:53
241.000
2,8%
Cine Friamente...sin motivos personales
22:01
23:47
215.000
1,8%
Trece y cope es noticia
20:30
20:36
149.000
1,9%
Ranking FDF (1,9%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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La que se avecina Un anabolicachas,un radar ...
18:07
19:59
183.000
2,3%
La que se avecina Una luna de miel,un terreno ...
19:59
22:14
164.000
1,8%
Cine Hasta el ultimo hombre(hacksaw ridge)
22:22
25:08
143.000
1,5%
El pueblo
16:32
18:07
131.000
1,5%
La que se avecina Un viaje a cuenca,dos ...
14:19
16:32
98.000
1,2%
Ranking Neox (1,8%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Los Simpson
14:30
14:55
226.000
2,9%
Cine Frequency
17:29
19:39
210.000
2,6%
Los Simpson
14:55
15:20
204.000
2,4%
Cine In time
15:20
17:28
184.000
2,1%
Cine Sphere
19:39
22:11
171.000
2,0%
Ranking Atreseries (1,8%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Crimen en el pacifico Desmayo
22:04
23:07
169.000
1,4%
Crimen en el paraíso Mas alla del brillante ...
16:44
17:46
161.000
1,9%
Crimen en el paraíso Mas alla del brillante ...
17:46
22:04
151.000
1,8%
Crimen en el pacifico Desmayo(2 parte)
23:07
24:18
137.000
1,3%
Crimen en el paraíso
10:11
16:44
112.000
2,0%
Ranking DMAX (1,6%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Control de fronteras:españa
21:04
21:26
205.000
2,3%
Control de fronteras:españa
20:10
20:32
182.000
2,3%
Control de fronteras:españa
19:49
20:10
178.000
2,3%
Control de fronteras:españa
19:24
19:46
154.000
2,0%
091 alerta policia
24:08
24:58
151.000
2,3%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Operacion awol-72
20:35
22:01
177.000
2,0%
Cine Cazador de tormentas
19:00
20:35
138.000
1,8%
Cine Cincuenta sombras mas oscuras
24:12
26:02
131.000
2,9%
Cine Timecop(policia en el tiempo)
17:27
19:00
129.000
1,6%
Cine Perseguido(1987)
15:36
17:27
103.000
1,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Teled. fin semana 1
14:55
15:22
129.000
1,5%
Teledeporte:directo al mundial
15:23
15:52
113.000
1,3%
Fin de semana 24h:en directo Manuel gavira
10:38
10:45
108.000
3,8%
En portada Ee.uu,democracia,under pressure
15:52
16:33
105.000
1,2%
Fin de semana 24h
09:56
14:53
100.000
2,3%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Batalla de restaurantes
21:16
22:51
182.000
1,7%
Batalla de restaurantes
22:51
24:25
177.000
1,6%
Pesadilla en la cocina
19:59
21:16
114.000
1,4%
¿Quién da más? Dejalos ir
15:40
16:00
91.000
1,0%
¿Quién da más? Mordiscos y pizzas
13:27
13:54
91.000
1,7%
Ranking Divinity (1,2%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La casa de mis sueños Stefan y karina
17:48
18:35
121.000
1,5%
La casa de mis sueños Dave y maria
21:17
22:27
117.000
1,1%
La casa de mis sueños Krista y sumit
18:35
19:20
108.000
1,4%
La casa de mis sueños Cary y boris
16:51
17:48
107.000
1,2%
La casa de mis sueños Andrew y veronica
20:11
21:17
105.000
1,3%
Ranking Nova (1,2%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La tormenta
19:25
20:13
145.000
1,8%
La tormenta
20:13
21:09
140.000
1,7%
La tormenta
21:09
22:01
136.000
1,4%
La tormenta
18:30
19:25
132.000
1,7%
La tormenta
17:42
18:30
108.000
1,3%
Ranking DKiss (1,2%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi casa soñada
17:03
17:31
121.000
1,4%
Mi casa soñada
16:35
17:03
115.000
1,3%
Dra.emma:clinica dermatologica
22:05
23:02
108.000
0,9%
Dra.emma:clinica dermatologica
23:02
24:00
107.000
0,9%
Mi casa soñada
16:07
16:35
104.000
1,2%
Ranking Squirrel (1,2%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine El ultimo superviviente(2021)
20:37
22:08
135.000
1,5%
Cine La isla misteriosa de julio verne
15:33
16:59
124.000
1,4%
Cine La isla misteriosa de julio verne(2 ...
16:59
18:31
114.000
1,3%
Cine El dorado:el templo del sol
13:41
15:33
108.000
1,5%
Cine Druidas
18:31
20:37
99.000
1,2%
Ranking Veo7 (1,1%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:09
22:04
138.000
1,4%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:04
22:59
133.000
1,1%
Ley y orden:unidad de victimas especiales Novias ...
20:20
21:09
132.000
1,6%
Blue bloods,familia de policias
19:31
20:20
109.000
1,4%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:59
23:55
108.000
0,9%
Ranking Ten (0,8%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
16:20
17:19
73.000
0,9%
Caso cerrado
15:12
16:20
68.000
0,8%
Caso cerrado
17:19
18:18
65.000
0,8%
La abuela asesina
21:11
22:37
62.000
0,6%
Caso cerrado
19:11
20:03
62.000
0,8%
Ranking Boing (0,7%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
21:33
21:47
103.000
1,0%
Teen titans go!
13:07
13:17
91.000
2,0%
Teen titans go!
12:54
13:04
87.000
2,0%
Doraemon,el gato cosmico
21:26
21:33
82.000
0,9%
Game shakers
23:33
23:54
79.000
0,7%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Bluey
10:33
10:40
79.000
2,8%
H2O Insondable
20:46
21:09
74.000
0,9%
Bluey
10:26
10:32
73.000
2,7%
Equipo danger en accion
21:10
21:31
71.000
0,8%
Bluey
10:40
10:47
68.000
2,4%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Domingo, 5 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Brimstone:la hija del predicador
23:16
25:56
40.000
0,6%
Cine Lo quiero muerto
21:40
23:15
40.000
0,3%
Cine Orgullo y pasion
15:35
18:07
40.000
0,5%
Cine Un atraco de ida y vuelta
18:07
19:45
38.000
0,5%
15 minutos R.madrid-at.madrid:la decima
19:59
20:13
30.000
0,4%