'The Voice' cede, pero recupera la primera posición frente a la subida de 'American Idol'

Nick Jonas en 'The Voice'

'The Voice' recupera la primera plaza pese a ceder una décima y anotar un 0,7, la misma marca que 'American Idol', que mejora exactamente lo que pierde su contrincante. Además, el hecho de que no hubiera baloncesto lleva a la reposición de 'The Neighborhood' a cosechar un 0,6, la mitad del dato de la semana pasada. 'Bull' duplica a su contrincante en espectadores pese a que solo firma un 0,4.

NBC

08:00 - 'The Voice' (8-10 p.m.): 5.640.000 [0,7/5] (1º) 10:00 - 'Debris': 2.690.000 [0,4/3] (2º)

ABC

08:00 - 'American Idol' (8-10 p.m.): 5.240.000 [0,7/5] (2º) 10:00 - 'Rebel' (R): 2.240.000 [0,3/3] (3º)

Fox

08:00 - '9-1-1' (R): 1.970.000 [0,4/3] (4º) 09:00 - 'America's Most Wanted' (Final): 1.530.000 [0,3/2] (4º)

CBS

08:00 - 'The Neighborhood': 4.790.000 [0,6/4] (3º) 08:30 - 'Bob Hearts Abishola': 4.550.000 [0,5/4] (3º) 09:00 - 'All Rise': 3.720.000 [0,4/3] (3º) 10:00 - 'Bull': 5.040.000 [0,4/3] (1º)

The CW