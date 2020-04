'The Resident' crece con su final, pero no supera a 'Ellen's Game of Games'

'The Resident'

Adultos 18-49

Fox consigue imponerse como la cadena con mejor promedio en el demográfico de entre 19 y 49 años en un día estable pero sin grandes alardes, en el que su gran baza es. No obstante, la emisión con mejor rating es 'Ellen's Game of Games' (1,2) en NBC, mientras que CBS pierde casi la mitad de su público al sustituir los nuevos episodios de ' NCIS ', ' FBI ' y ' FBI: Most Wanted ' por redifusiones.

Fox: 0,8/4

NBC: 0,7/4

ABC: 0,7/3

CBS: 0,6/3

The CW: 0,1/1

Fox

08:00 - 'The Resident' (Final): 4.920.000 [0,8/4] (4º) 09:00 - 'Empire': 2.930.000 [0,7/4] (2º)

NBC

08:00 - 'Ellen's Game of Games': 5.390.000 [1,2/6] (2º) 09:00 - 'New Amsterdam' (R): 2.640.000 [0,5/3] (3º) 10:00 - 'NBC News: Coronavirus': 3.330.000 [0,5/2] (2º)

ABC

08:00 - 'The Conners': 6.230.000 [1,0/5] (3º) 08:30 - 'Bless This Mess': 3.900.000 [0,6/3] (4º) 09:00 - 'Mixed-ish': 2.950.000 [0,6/3] (4º) 09:30 - 'Black-ish': 2.730.000 [0,6/3] (2º) 10:00 - 'For Life': 2.350.000 [0,5/2] (3º)

CBS

08:00 - 'NCIS' (R): 7.830.000 [0,7/4] (1º) 09:00 - 'FBI' (R): 6.900.000 [0,6/3] (1º) 10:00 - 'FBI: Most Wanted' (R): 5.070.000 [0,5/3] (1º)

The CW