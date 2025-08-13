FormulaTV
Audiencias ‘Dog House’ vuelve a liderar la noche del martes

AUDIENCIAS TDT 12 DE AGOSTO

La victoria del Real Madrid en el amistoso contra el WSG Tirol (4,8%) lidera por encima de 'Emanet' y 'LQSA'

Dos capítulos de 'The Big Bang Theory' en Neox se cuelan entre lo más visto.

La victoria del Real Madrid en el amistoso contra el WSG Tirol (4,8%) lidera por encima de 'Emanet' y 'LQSA'
Por RedacciónPublicado: Miércoles 13 Agosto 2025 09:28 (hace 1 hora)

Audiencias Martes 12 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    12,5%

  • logola1

    11,2%

  • logotelecinco

    7,9%

  • logolasexta

    5,3%

  • logocuatro

    5,0%

  • logola2

    4,1%

  • logofdf

    2,9%

  • logoenergy

    2,7%

  • logonova

    2,3%

  • logoatreseries

    2,2%

  • logoneox

    2,0%

  • logobemadtv

    2,0%

  • logo13tv

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,8%

  • logomega-espana

    1,8%

  • logodkiss

    1,5%

  • logoreal-madrid-tv

    1,3%

  • logoparamount-network

    1,3%

  • logoboing

    1,2%

  • logodivinity

    1,2%

  • logoten

    1,2%

  • logocanal24horas

    1,0%

  • logoclan

    0,8%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

El 4,8% del amistoso entre el Real Madrid y el WSG Tirol, con 355.000 espectadores, convierte a este partido en lo más visto de la jornada entre las cadenas de la TDT. Te esta manera, ocupa el primer puesto del Top 10 en el que también se encuentran tres series de Nova, tres capítulos de 'La que se avecina' en FDF y dos de 'The Big Bang Theory' y uno de 'Los Simpson' en Neox.

Raquel, en la puerta de casa de Judith en 'La que se avecina'

Ranking cadenas TDT Martes, 12 de Agosto de 2025

FDF 2,9%

Energy 2,7%

Nova 2,3%

Atreseries 2,2%

Neox 2,0%

BEMADtv 2,0%

TRECE 1,8%

DMAX 1,8%

Mega (España) 1,8%

DKiss 1,5%

Paramount Network 1,3%

Real Madrid TV 1,3%

Divinity 1,2%

Boing 1,2%

Ten 1,2%

Canal 24 Horas 1,0%

Clan TVE 0,8%

Teledeporte 0,6%

Ranking programas TDT Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Fútbol: Amistoso WSG tirol - R. Madrid
19:00
20:45
355.000
4,8%
Nova
Emanet
15:00
16:31
322.000
3,7%
FDF
La que se avecina Un datáfono, un suicida y un ...
14:49
16:15
289.000
3,3%
Neox
The Big Bang Theory
17:39
17:57
271.000
3,5%
FDF
La que se avecina Un condenado, un embarazo ...
16:15
17:53
270.000
3,3%
Neox
The Big Bang Theory
17:57
18:19
264.000
3,4%
Nova
Mar de amor
16:31
17:57
246.000
3,0%
Nova
Amarte así, Frijolito
17:57
19:30
244.000
3,3%
FDF
La que se avecina Una piña podrida, un hombre ...
21:17
22:55
241.000
2,7%
Neox
Los Simpson
14:22
14:46
240.000
3,2%

Ranking FDF (2,9%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un datáfono, un suicida y un ...
14:49
16:15
289.000
3,3%
FDF
La que se avecina Un condenado, un embarazo ...
16:15
17:53
270.000
3,3%
FDF
La que se avecina Una piña podrida, un hombre ...
21:17
22:55
241.000
2,7%
FDF
Cine El ultimátum de Bourne
22:55
24:50
206.000
3,1%
FDF
La que se avecina Un biopic, una mujer moderna e ...
17:53
19:36
183.000
2,4%

Ranking Energy (2,7%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C. S. I. Piratas del tercer Reich
17:03
17:55
220.000
2,8%
Energy
C. S. I. Reducido a humo
17:55
18:45
206.000
2,7%
Energy
Distrito 8
20:16
25:42
194.000
2,8%
Energy
Hawai 5.0 Cuidar de los tuyos
15:25
16:12
192.000
2,2%
Energy
C. S. I. Asesino
16:12
17:03
191.000
2,2%

Ranking Nova (2,3%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:31
322.000
3,7%
Nova
Mar de amor
16:31
17:57
246.000
3,0%
Nova
Amarte así, Frijolito
17:57
19:30
244.000
3,3%
Nova
Triunfo del amor
20:54
23:03
238.000
2,8%
Nova
Por ella... Soy Eva
19:30
20:54
228.000
3,0%

Ranking Atreseries (2,2%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds Calderón
21:58
23:02
224.000
2,5%
Atreseries
El mentalista Mi paraiso azul
18:31
19:17
211.000
2,9%
Atreseries
Bright Minds Circe
23:02
24:00
210.000
2,8%
Atreseries
El mentalista Brotes verdes
19:17
20:03
208.000
2,8%
Atreseries
El mentalista John el rojo
17:52
18:31
183.000
2,4%

Ranking Neox (2,0%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
17:39
17:57
271.000
3,5%
Neox
The Big Bang Theory
17:57
18:19
264.000
3,4%
Neox
Los Simpson
14:22
14:46
240.000
3,2%
Neox
The Big Bang Theory
17:18
17:39
237.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:28
15:53
222.000
2,5%

Ranking BEMADtv (2,0%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El vuelo del halcón
16:08
18:18
175.000
2,2%
BEMADtv
Cine Socios y sabuesos
22:16
24:04
173.000
2,1%
BEMADtv
Cine Tomiris
20:09
22:16
149.000
1,8%
BEMADtv
Cine Blade of the 47 ronin
18:18
20:09
123.000
1,7%
BEMADtv
Cine Con air (Convictos en el aire)
24:04
25:56
115.000
2,9%

Ranking TRECE (1,8%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Cabalgando hacia el árbol del ...
18:36
20:23
220.000
3,0%
TRECE
Sesión doble Tarzán lucha por su vida
16:54
18:35
191.000
2,4%
TRECE
El cascabel
21:58
24:29
172.000
2,2%
TRECE
Cine Forajidos implacables
20:23
21:58
151.000
1,8%
TRECE
Sesión doble El hidalgo de los mares
14:47
16:54
132.000
1,5%

Ranking DMAX (1,8%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
162.000
1,8%
DMAX
España al descubierto
22:30
23:19
156.000
1,8%
DMAX
La fiebre del oro
17:07
18:02
142.000
1,8%
DMAX
España al descubierto
23:26
24:19
141.000
2,1%
DMAX
La fiebre del oro
16:12
17:07
127.000
1,5%

Ranking Mega (España) (1,8%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
193.000
2,8%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
179.000
5,1%
Mega (España)
Forjado a fuego: En la carretera
22:50
23:44
174.000
2,2%
Mega (España)
Aislados (Alone)
18:01
18:44
127.000
1,7%
Mega (España)
Desafío en la arena
19:10
19:36
125.000
1,7%

Ranking DKiss (1,5%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Cómo (casi) me libro de la cárcel
17:10
18:04
119.000
1,5%
DKiss
Tu casa en 100 días
21:28
22:18
118.000
1,3%
DKiss
Tu casa en 100 días
22:19
23:04
105.000
1,2%
DKiss
Terror en las redes
18:04
18:59
105.000
1,4%
DKiss
Cómo (casi) me libro de la cárcel
16:20
17:10
101.000
1,2%

Ranking Paramount Network (1,3%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Agatha Christie Poirot Muerte en las nubes
16:01
18:02
149.000
1,8%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Pintado con ...
18:02
19:58
135.000
1,8%
Paramount Network
Martes letal Everly
22:00
23:52
118.000
1,4%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer La casa de ...
19:59
22:00
112.000
1,4%
Paramount Network
Agatha Christie Poirot Robo de joyas en el Gran ...
15:02
16:01
96.000
1,1%

Ranking Real Madrid TV (1,3%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Fútbol: Amistoso WSG tirol - R. Madrid
19:00
20:45
355.000
4,8%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: El análisis WSG Tirol - R. ...
20:47
22:00
104.000
1,2%
Real Madrid TV
Cine Ursus en la tierra del fuego
15:22
16:45
81.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Search and destroy
22:00
23:24
76.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Setup
23:24
24:46
66.000
1,1%

Ranking Divinity (1,2%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:22
22:09
120.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:11
17:05
97.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
20:30
21:22
96.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
19:47
20:30
92.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:22
16:11
85.000
1,0%

Ranking Boing (1,2%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Los Thunderman ¿Qué bicho te ha picado?
22:40
23:01
92.000
1,1%
Boing
Nicky, Ricky, Dicky y Dawn
23:27
23:48
85.000
1,1%
Boing
Tiny toons: Looniversidad
18:16
18:37
84.000
1,1%
Boing
Los Thunderman Cita de emergencia
22:15
22:36
82.000
0,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:21
21:44
70.000
0,8%

Ranking Ten (1,2%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
15:13
16:10
165.000
1,9%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
17:10
18:10
157.000
2,0%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
18:10
19:01
135.000
1,8%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
14:14
15:13
101.000
1,3%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:01
19:53
99.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:30
23:00
85.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:30
24:00
79.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:00
22:30
74.000
0,8%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:37
73.000
0,8%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:57
21:41
70.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
H2o Tiempo tormentoso
22:14
22:36
118.000
1,3%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de la abadía ...
22:37
23:43
81.000
1,0%
Clan TVE
H2o Vuelta de tuerca
21:52
22:14
73.000
0,8%
Clan TVE
Ana y los 7 Crisis
26:07
26:29
68.000
4,2%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Agosto
24:57
26:06
63.000
2,2%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Amistoso(d) WSG Tirol - R. Madrid
21:59
23:30
90.000
1,0%
Teledeporte
Atletismo: Campeonato del mundo de relevos(d) ...
18:57
21:56
68.000
0,9%
Teledeporte
Ciclismo: Flecha valona (d)
15:25
17:28
56.000
0,7%
Teledeporte
Natación artística: Campeonato de Europa femenino(d) ...
24:34
25:35
29.000
0,8%
Teledeporte
Natación: Salto: Campeonato del mundo mixto(d) ...
08:58
10:44
19.000
1,0%

Ranking Squirrel (0,0%) - Martes, 12 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Testigo final
22:01
23:35
155.000
1,8%
Squirrel
Cine Ninja
23:35
25:01
82.000
1,5%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Sagrillas. Exterior ...
13:51
15:08
68.000
0,9%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Sagrillas. Exterior ...
12:38
13:51
61.000
1,6%
Squirrel
Cine La fuerza de la venganza
18:42
20:24
52.000
0,7%
