Audiencias Martes 12 de Agosto de 2025
12,5%
11,2%
7,9%
5,3%
5,0%
4,1%
2,9%
2,7%
2,3%
2,2%
2,0%
2,0%
1,8%
1,8%
1,8%
1,5%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,0%
Ranking programas TDT Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Amistoso WSG tirol - R. Madrid
19:00
20:45
355.000
4,8%
Emanet
15:00
16:31
322.000
3,7%
La que se avecina Un datáfono, un suicida y un ...
14:49
16:15
289.000
3,3%
The Big Bang Theory
17:39
17:57
271.000
3,5%
La que se avecina Un condenado, un embarazo ...
16:15
17:53
270.000
3,3%
The Big Bang Theory
17:57
18:19
264.000
3,4%
Mar de amor
16:31
17:57
246.000
3,0%
Amarte así, Frijolito
17:57
19:30
244.000
3,3%
La que se avecina Una piña podrida, un hombre ...
21:17
22:55
241.000
2,7%
Los Simpson
14:22
14:46
240.000
3,2%
Ranking FDF (2,9%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un datáfono, un suicida y un ...
14:49
16:15
289.000
3,3%
La que se avecina Un condenado, un embarazo ...
16:15
17:53
270.000
3,3%
La que se avecina Una piña podrida, un hombre ...
21:17
22:55
241.000
2,7%
Cine El ultimátum de Bourne
22:55
24:50
206.000
3,1%
La que se avecina Un biopic, una mujer moderna e ...
17:53
19:36
183.000
2,4%
Ranking Energy (2,7%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C. S. I. Piratas del tercer Reich
17:03
17:55
220.000
2,8%
C. S. I. Reducido a humo
17:55
18:45
206.000
2,7%
Distrito 8
20:16
25:42
194.000
2,8%
Hawai 5.0 Cuidar de los tuyos
15:25
16:12
192.000
2,2%
C. S. I. Asesino
16:12
17:03
191.000
2,2%
Ranking Nova (2,3%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:31
322.000
3,7%
Mar de amor
16:31
17:57
246.000
3,0%
Amarte así, Frijolito
17:57
19:30
244.000
3,3%
Triunfo del amor
20:54
23:03
238.000
2,8%
Por ella... Soy Eva
19:30
20:54
228.000
3,0%
Ranking Atreseries (2,2%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds Calderón
21:58
23:02
224.000
2,5%
El mentalista Mi paraiso azul
18:31
19:17
211.000
2,9%
Bright Minds Circe
23:02
24:00
210.000
2,8%
El mentalista Brotes verdes
19:17
20:03
208.000
2,8%
El mentalista John el rojo
17:52
18:31
183.000
2,4%
Ranking Neox (2,0%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
17:39
17:57
271.000
3,5%
The Big Bang Theory
17:57
18:19
264.000
3,4%
Los Simpson
14:22
14:46
240.000
3,2%
The Big Bang Theory
17:18
17:39
237.000
3,0%
Los Simpson
15:28
15:53
222.000
2,5%
Ranking BEMADtv (2,0%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El vuelo del halcón
16:08
18:18
175.000
2,2%
Cine Socios y sabuesos
22:16
24:04
173.000
2,1%
Cine Tomiris
20:09
22:16
149.000
1,8%
Cine Blade of the 47 ronin
18:18
20:09
123.000
1,7%
Cine Con air (Convictos en el aire)
24:04
25:56
115.000
2,9%
Ranking TRECE (1,8%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Cabalgando hacia el árbol del ...
18:36
20:23
220.000
3,0%
Sesión doble Tarzán lucha por su vida
16:54
18:35
191.000
2,4%
El cascabel
21:58
24:29
172.000
2,2%
Cine Forajidos implacables
20:23
21:58
151.000
1,8%
Sesión doble El hidalgo de los mares
14:47
16:54
132.000
1,5%
Ranking DMAX (1,8%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
162.000
1,8%
España al descubierto
22:30
23:19
156.000
1,8%
La fiebre del oro
17:07
18:02
142.000
1,8%
España al descubierto
23:26
24:19
141.000
2,1%
La fiebre del oro
16:12
17:07
127.000
1,5%
Ranking Mega (España) (1,8%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
193.000
2,8%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
179.000
5,1%
Forjado a fuego: En la carretera
22:50
23:44
174.000
2,2%
Aislados (Alone)
18:01
18:44
127.000
1,7%
Desafío en la arena
19:10
19:36
125.000
1,7%
Ranking DKiss (1,5%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cómo (casi) me libro de la cárcel
17:10
18:04
119.000
1,5%
Tu casa en 100 días
21:28
22:18
118.000
1,3%
Tu casa en 100 días
22:19
23:04
105.000
1,2%
Terror en las redes
18:04
18:59
105.000
1,4%
Cómo (casi) me libro de la cárcel
16:20
17:10
101.000
1,2%
Ranking Paramount Network (1,3%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Agatha Christie Poirot Muerte en las nubes
16:01
18:02
149.000
1,8%
Los asesinatos de Midsomer Pintado con ...
18:02
19:58
135.000
1,8%
Martes letal Everly
22:00
23:52
118.000
1,4%
Los asesinatos de Midsomer La casa de ...
19:59
22:00
112.000
1,4%
Agatha Christie Poirot Robo de joyas en el Gran ...
15:02
16:01
96.000
1,1%
Ranking Real Madrid TV (1,3%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Amistoso WSG tirol - R. Madrid
19:00
20:45
355.000
4,8%
Hoy jugamos: El análisis WSG Tirol - R. ...
20:47
22:00
104.000
1,2%
Cine Ursus en la tierra del fuego
15:22
16:45
81.000
0,9%
Cine Search and destroy
22:00
23:24
76.000
0,9%
Cine Setup
23:24
24:46
66.000
1,1%
Ranking Divinity (1,2%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:22
22:09
120.000
1,4%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:11
17:05
97.000
1,1%
Tu casa a juicio
20:30
21:22
96.000
1,2%
Tu casa a juicio
19:47
20:30
92.000
1,2%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:22
16:11
85.000
1,0%
Ranking Boing (1,2%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Thunderman ¿Qué bicho te ha picado?
22:40
23:01
92.000
1,1%
Nicky, Ricky, Dicky y Dawn
23:27
23:48
85.000
1,1%
Tiny toons: Looniversidad
18:16
18:37
84.000
1,1%
Los Thunderman Cita de emergencia
22:15
22:36
82.000
0,9%
Doraemon, el gato cósmico
21:21
21:44
70.000
0,8%
Ranking Ten (1,2%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
15:13
16:10
165.000
1,9%
Caso cerrado: Edición estelar
17:10
18:10
157.000
2,0%
Caso cerrado: Edición estelar
18:10
19:01
135.000
1,8%
Caso cerrado: Edición estelar
14:14
15:13
101.000
1,3%
Caso cerrado: Edición estelar
19:01
19:53
99.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
22:30
23:00
85.000
1,0%
Informativo 24h
23:30
24:00
79.000
1,1%
Informativo 24h
22:00
22:30
74.000
0,8%
Telediario 1
14:57
15:37
73.000
0,8%
Telediario 2
20:57
21:41
70.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
H2o Tiempo tormentoso
22:14
22:36
118.000
1,3%
Los misterios de Laura El misterio de la abadía ...
22:37
23:43
81.000
1,0%
H2o Vuelta de tuerca
21:52
22:14
73.000
0,8%
Ana y los 7 Crisis
26:07
26:29
68.000
4,2%
Cuéntame cómo pasó Agosto
24:57
26:06
63.000
2,2%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Amistoso(d) WSG Tirol - R. Madrid
21:59
23:30
90.000
1,0%
Atletismo: Campeonato del mundo de relevos(d) ...
18:57
21:56
68.000
0,9%
Ciclismo: Flecha valona (d)
15:25
17:28
56.000
0,7%
Natación artística: Campeonato de Europa femenino(d) ...
24:34
25:35
29.000
0,8%
Natación: Salto: Campeonato del mundo mixto(d) ...
08:58
10:44
19.000
1,0%
Ranking Squirrel (0,0%) - Martes, 12 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Testigo final
22:01
23:35
155.000
1,8%
Cine Ninja
23:35
25:01
82.000
1,5%
Cuéntame cómo pasó Sagrillas. Exterior ...
13:51
15:08
68.000
0,9%
Cuéntame cómo pasó Sagrillas. Exterior ...
12:38
13:51
61.000
1,6%
Cine La fuerza de la venganza
18:42
20:24
52.000
0,7%