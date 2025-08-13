'Dog House' (10,4%) vuelve a imponerse a 'Renacer' (10%) y La 2 supera a 'Asesina a sueldo' (5,2%)

Audiencias Martes 12 de Agosto de 2025
El prime time de los martes sigue ladrando al ritmo de 'Dog House'. Pese a haber sufrido una nueva bajada, esta vez mucho menos pronunciada que la anterior, el formato presentado por Chenoa ha liderado una vez más a lo largo de la segunda noche de la semana. En esta ocasión, el programa, que busca promover la adopción de perros, ha dominado con un 10,4% de cuota de pantalla.
Por su parte, 'Renacer' también ha descendido unas escasas décimas, lo cual no le ha impedido preservar el doble dígito en plena época estival. La serie turca se ha situado en un 10% de share con sus potentes dosis de melodrama, con las cuales se ha afianzado en la segunda posición.
Bajo esas dos propuestas, que más o menos se mantienen en sus rendimientos habituales, aparece una de las revelaciones del verano, 'El conde de Montecristo', que promedia un 6,5% con la emisión de sus tres nuevos episodios en La 2. De este modo, la adaptación del clásico de Dumas no solo alcanza grandes cifras para la cadena de RTVE, sino que también logra vencer a Telecinco y su 'Asesina a sueldo', que se desploma a un 5,2%. De hecho, laSexta (5,6%) y Cuatro (5,5%) también superan al drama británico.
'Renacer' se mantiene en el doble dígito con su segunda entrega de la semana
Prime time
- -0,3 puntos para 'Dog House' (10,4%), que pierde -260.000 espectadores
- 'Renacer' se deja -0,2 puntos para anotar un 10%
- 'Asesina a sueldo' desciende a un 5,2% tras ceder -3,4 puntos
- 'El conde de Montecristo' (6,5%) no mengua y se alza +0,5 puntos
- 'Código 10' (5,5%) baja -1 punto completo
Viaje al centro de la tele 735.000 8,2%
Viaje al centro de la tele: Grandes exitos 803.000 9,2%
Dog House507.000 10,4%
Cifras y letras600.000 6,9%
El conde de Montecristo495.000 6,5%
El hormiguero 19 años juntos 832.000 9,5%
Renacer695.000 10,0%
Viajeros Cuatro 290.000 3,4%
Viajeros Cuatro 537.000 6,1%
Código 10: Especial: La noche del crimen288.000 5,5%
First Dates767.000 8,9%
Asesina a sueldo294.000 5,2%
El intermedio: The very best311.000 3,5%
El taquillazo 368.000 5,6%
'El conde de Montecristo' se consolida como una de las sorpresas del verano en La 2
Late night
- La reposición de 'Renacer' (5,3%) pierde -1 punto
- 'El rey del mando' no pasa de un pobre 3,9% (-2,8 puntos)
- El cine nocturno de laSexta firma un 3,8% (-1,2 puntos)
Tesoros de la tele 126.000 4,2%
Renacer166.000 5,3%
Sportium game show26.000 1,8%
Sportium game show61.000 3,5%
El rey del mando 108.000 3,9%
Gran Madrid show45.000 2,6%
Cine 104.000 3,8%
El amistoso del Real Madrid alcanza datos notables en La 1
Sobremesa y tarde
- El amistoso WSG Tirol - R. Madrid lidera y roza el millón de espectadores en La 1
- 'Pasapalabra' (18,5%) baja -3 puntos en una semana
- 'Zapeando' se deja -0,3 puntos con su 5,1%
- -0,9 puntos para 'Todo es mentira' (5,1%)
- 'El diario de verano' se hunde a un 7,1% (-3,2 puntos)
Malas lenguas788.000 9,3%
Valle Salvaje743.000 9,4%
La promesa969.000 12,8%
Fútbol: Amistoso 951.000 12,7%
Post fútbol: Amistoso 687.000 8,7%
Saber y ganar419.000 4,7%
Grandes documentales283.000 3,6%
Incluye:
- Los supervivientes definitivos de la naturaleza 333.000 4,0%
- Océanos épicos 314.000 4,0%
- Los paisajes más bellos del mundo 218.000 2,9%
Malas lenguas338.000 4,5%
Cifras y letras363.000 4,4%
Sueños de libertad1.122.000 13,0%
YAS verano744.000 9,8%
Pasapalabra1.433.000 18,5%
Todo es mentira: Summer TEM422.000 5,1%
Lo sabe, no lo sabe332.000 4,5%
Tardear736.000 9,0%
El diario de verano528.000 7,1%
Agárrate al sillón568.000 7,3%
Zapeando430.000 5,1%
Más vale tarde de verano399.000 5,3%
'La ruleta de la suerte' es el gran filón de Antena 3 en las mañanas
Mañana
- 'La hora de La 1' se alza a un gran 19,8% (+2,4 puntos)
- 'La ruleta de la suerte' se estabiliza en un sobresaliente 21,8% (-0,1 puntos)
- Bajada de -1,2 puntos para 'Al rojo vivo' (7%)
- -1,4 puntos para 'Vamos a ver' (10,6%)
La hora de La 1338.000 19,8%
Mañaneros 360439.000 14,1%
Mañaneros 3603.000 0,0%
Mañaneros 360660.000 8,6%
De parque en parque 3.000 0,5%
Caminando sobre las olas5.000 0,7%
Naturaleza comestible 6.000 0,6%
Infierno arabigo 5.000 0,4%
Escala humana 12.000 0,8%
Reduce tu huella 31.000 1,6%
El western de La 2 29.000 1,3%
El cazador32.000 1,1%
El cazador77.000 1,8%
La pirámide83.000 1,2%
Saber y ganar178.000 2,0%
Espejo público verano279.000 11,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 779.000 15,7%
La ruleta de la suerte1.546.000 21,8%
Minutos musicales6.000 1,1%
Love shopping TV7.000 1,0%
¡Toma salami! 13.000 1,6%
Alerta cobra 20.000 1,8%
Alerta cobra 46.000 3,0%
Alerta cobra 62.000 3,1%
En boca de todos198.000 6,3%
Agárrate al sillón8.000 1,5%
La mirada crítica215.000 11,9%
Vamos a ver verano299.000 10,6%
Vamos a ver más verano537.000 8,4%
Ventaprime2.000 0,5%
Help Flash1.000 0,2%
¿Quién vive ahí?16.000 2,0%
¿Quién vive ahí?50.000 4,0%
Aruser@s fresh168.000 8,7%
Al rojo vivo247.000 7,0%
Incluye:
- Entrevista 185.000 6,9%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' es la emisión más vista de la jornada con un 21,4% de share y 1,87 millones de espectadores, con los cuales aventaja con creces a La 1 (12,4%) y Telecinco (9,1%). Por la noche, el telediario de la cadena naranja de Atresmedia lidera de nuevo con un 18%, mientras que la pública rubrica un 10,4% y Telecinco, un 8,1%.
Informativo 24h99.000 18,2%
Telediario matinal162.000 19,7%
Telediario 11.091.000 12,4%
Telediario 2869.000 10,4%
Noticias de la mañana109.000 13,5%
Antena 3 Noticias 11.870.000 21,4%
Antena 3 Noticias 21.510.000 18,0%
Noticias Cuatro 1448.000 6,4%
El desmarque Cuatro 1326.000 3,8%
Noticias Cuatro 2350.000 4,6%
El matinal61.000 8,8%
El matinal113.000 12,6%
El matinal118.000 9,4%
Informativos Telecinco 15:00797.000 9,1%
Informativos Telecinco 21:00689.000 8,1%
laSexta Noticias 14h647.000 8,5%
laSexta Noticias: Jugones542.000 6,1%
laSexta Noticias 20h459.000 6,0%
laSexta Noticias: Especial376.000 4,6%