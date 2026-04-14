Por Redacción | |

Telecinco no ha tardado en estrenar la décima edición de 'La isla de las tentaciones' y lo ha hecho liderando con un 14,3%. Es lo más visto del prime con 1.226.000 espectadores, aunque contó con más en su parte 'exprés' (1.379.000), pero firmando un 10,7% frente a 'El hormiguero' (14,4%) y 'La revuelta' (11,1%).

Por su parte, las otras ofertas del prime time cedieron ligeramente respecto a la semana anterior, pues 'MasterChef' se quedó en un 11,4% al perder ocho décimas, y 'En tierra lejana' (11,5%), aunque también baja, le supera tanto en cuota de pantalla como en espectadores al talent de La 1.

En las segundas cadenas, 'Fuera de cobertura' pierde un punto y anota un 4,7% en Cuatro con su entrega titulada 'Ancianos encarcelados en Japón. Delinquir para evitar la soledad'. En cambio, el cine de laSexta sube (+0,4 puntos) y registra un 5,5% con 'Shooter: el tirador'.

Jordi Cruz, entre dos concursantes, en la prueba de exteriores de 'MasterChef'

Prime time

El estreno de 'Las tentaciones' lidera con un 14,3%

'MasterChef' pierde ocho décimas al apuntar un 11,4%

11,5% para 'En tierra lejana' en Antena 3

La 1

La revuelta Pepe Viyuela-Henar Álvarez 1.443.000 11,1% MasterChef800.000 11,4%

La 2

Cifras y letras487.000 4,0% Cifras y letras683.000 5,2% Cine clásico Érase una vez en América 313.000 4,1%

Antena 3

El hormiguero Leo Harlem 1.861.000 14,4% En tierra lejana858.000 11,5%

Cuatro

First Dates516.000 4,4% Horizonte915.000 7,2% Fuera de cobertura Ancianos encarcelados en Japón. Delinquir para evitar la soledad 407.000 4,7%

Telecinco

La isla de las tentaciones: express1.379.000 10,7% La isla de las tentaciones1.226.000 14,3%

laSexta

El intermedio880.000 6,8% El taquillazo Shooter: el tirador 371.000 5,5%

Imagen del capítulo emitido de 'En tierra lejana'

Late night

La saga de 'Torrente' mejora +1,7 puntos con su 4ª entrega

Bajan las dos repeticiones de 'Fuera de cobertura'

La reposición de 'MasterChef' firma un 10,2%

La 1

MasterChef226.000 10,2%

La 2

Cine El último mohicano 67.000 3,5%

Antena 3

En tierra lejana184.000 6,0% Sportium game show69.000 4,0%

Cuatro

Fuera de cobertura Fugitivos. Dentro de la unidad especializada de la policía nacional 180.000 3,8% Fuera de cobertura Pederastia, la lacra silenciada 89.000 3,7%

Telecinco

Rumbo a la isla de las tentaciones457.000 11,3% Gran Madrid show106.000 5,3%

laSexta

Cine Torrente 4 114.000 5,2%

Fotograma de 'Sueños de libertad', que anota un 15,1%

Sobremesa y tarde

'Sueños de libertad' se mantiene por encima del 15% (15,1%)

'Directo al grano' sube cuatro décimas al anotar un 10,4%

Con la mejora de un punto, '¡Allá tú!' alcanza el 10,2%

La 1

Directo al grano863.000 10,4% Valle Salvaje796.000 11,0% La promesa916.000 12,2% Malas lenguas848.000 10,3% Aquí la Tierra1.187.000 12,3%

La 2

Saber y ganar507.000 5,6% Grandes documentales256.000 3,2% Bandidos enmascarados272.000 3,2% Fauna letal Tenerife 223.000 3,0% Malas lenguas534.000 7,2% Sukha121.000 1,5% Trivial Pursuit220.000 2,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.313.000 15,1% Y ahora Sonsoles801.000 10,6% Pasapalabra1.727.000 18,5%

Cuatro

Todo es mentira611.000 7,5% Lo sabe no lo sabe520.000 6,8%

Telecinco

El tiempo justo769.000 9,6% El diario de Jorge744.000 9,9% ¡Allá tú!940.000 10,2%

laSexta

Zapeando495.000 5,8% Más vale tarde412.000 5,5% La sexta clave539.000 4,8%

El plató de 'Mañaneros 360', arrasando con su 18,8%

Mañana

'Mañaneros 360' registra su segundo mejor dato del año con un 18,8%

'El programa de Ana Rosa' alcanza un 13% al mejorar +1,2 puntos

Pese a perder dos puntos, 'La ruleta de la suerte' firma un gran 19,4%

La 1

La hora de La 1348.000 17,8% Entrevista Margarita Robles 345.000 17,4% Mañaneros 360616.000 18,8% Mañaneros 3601.096.000 13,2%

La 2

Hundidos Sirio 23.000 2,0% Biebrza, el amazonas europeo22.000 1,3% Un país en bicicleta, diario de una ciclista40.000 2,1% Aquí hay trabajo56.000 2,6% La aventura del saber44.000 1,9% Baserri gourmet Palacio Urgoiti 56.000 2,1% El western de La 2 Por qué seguir matando 90.000 2,7% El cazador172.000 3,0% El cazador228.000 2,5%

Antena 3

Espejo público292.000 10,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Espárragos frescos con habitas 758.000 15,3% La ruleta de la suerte1.451.000 19,4%

Cuatro

Love shopping tv5.000 0,6% ¡Toma salami! Bellezas en la nieve 24.000 2,0% Alerta cobra El rey de los ladrones 29.000 1,7% Alerta cobra Alerta semir 43.000 2,3% Alerta cobra Amor sin aliento 71.000 3,2% En boca de todos245.000 7,5%

Telecinco

La mirada crítica162.000 9,4% El programa de AR312.000 13,0% Vamos a ver349.000 9,9% El precio justo ¡Recibos fuera! 646.000 9,6%

laSexta

Aruser@s el humorning165.000 12,0% Aruser@s286.000 12,9% Al rojo vivo367.000 9,5%

Informativos

El enorme 21,7% de 'Antena 3 noticias 1' le hace liderar sin problemas en la sobremesa, pues en dicha franja 'Telediario 1' apunta un 15% e 'Informativos Telecinco 15:00' se queda en un 9,9%. Por la noche, se repite el mismo orden, con bajadas en todos los datos, pues 'Antena 3 noticias 2' lidera con un 18,9%, seguido de 'Telediario 2' (14%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (8,2%).

La 1

Informativo territorial 1975.000 15,5% Telediario 11.433.000 15,0% Informativo territorial 21.060.000 11,7% Telediario 21.617.000 14,0%

Antena 3

Noticias de la mañana260.000 15,4% Antena 3 noticias 12.075.000 21,7% Antena 3 noticias 22.201.000 18,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1534.000 7,4% El desmarque Cuatro 1367.000 3,9% Noticias Cuatro 2526.000 6,0%

Telecinco

El matinal107.000 9,5% Informativos Telecinco 15:00944.000 9,9% Informativos Telecinco 21:00942.000 8,2%

laSexta

laSexta noticias 14h761.000 8,9% laSexta noticias: jugones613.000 6,4% laSexta noticias 20h743.000 8,4%

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