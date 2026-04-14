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Audiencias El estreno de 'La isla de las tentaciones 10' hace bajar a 'MasterChef'

AUDIENCIAS LUNES 13 DE ABRIL

'La isla de las tentaciones 10' se estrena con un 14,3% y hace bajar a 'MasterChef', que anota un 11,4%

'En tierra lejana' aguanta fuerte al ser la segunda opción de la noche firmando un 11,5%.

'La isla de las tentaciones 10' se estrena con un 14,3% y hace bajar a 'MasterChef', que anota un 11,4%
Por RedacciónPublicado: Martes 14 Abril 2026 09:00 (hace 4 horas) | Última actualización: Martes 14 Abril 2026 09:57 (hace 3 horas)

Audiencias Lunes 13 de Abril de 2026

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    13,6%

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    12,6%

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Telecinco no ha tardado en estrenar la décima edición de 'La isla de las tentaciones' y lo ha hecho liderando con un 14,3%. Es lo más visto del prime con 1.226.000 espectadores, aunque contó con más en su parte 'exprés' (1.379.000), pero firmando un 10,7% frente a 'El hormiguero' (14,4%) y 'La revuelta' (11,1%).

Por su parte, las otras ofertas del prime time cedieron ligeramente respecto a la semana anterior, pues 'MasterChef' se quedó en un 11,4% al perder ocho décimas, y 'En tierra lejana' (11,5%), aunque también baja, le supera tanto en cuota de pantalla como en espectadores al talent de La 1.

Vídeos FormulaTV

En las segundas cadenas, 'Fuera de cobertura' pierde un punto y anota un 4,7% en Cuatro con su entrega titulada 'Ancianos encarcelados en Japón. Delinquir para evitar la soledad'. En cambio, el cine de laSexta sube (+0,4 puntos) y registra un 5,5% con 'Shooter: el tirador'.

Jordi Cruz, entre dos concursantes, en la prueba de exteriores de &#39;MasterChef&#39;

Jordi Cruz, entre dos concursantes, en la prueba de exteriores de 'MasterChef'

Prime time

  • El estreno de 'Las tentaciones' lidera con un 14,3%
  • 'MasterChef' pierde ocho décimas al apuntar un 11,4%
  • 11,5% para 'En tierra lejana' en Antena 3
La 1

La revuelta 1.443.000 11,1%

MasterChef800.000 11,4%

La 2

Cifras y letras487.000 4,0%

Cifras y letras683.000 5,2%

Cine clásico 313.000 4,1%

Antena 3

El hormiguero 1.861.000 14,4%

En tierra lejana858.000 11,5%

Cuatro

First Dates516.000 4,4%

Horizonte915.000 7,2%

Fuera de cobertura 407.000 4,7%

Telecinco

La isla de las tentaciones: express1.379.000 10,7%

La isla de las tentaciones1.226.000 14,3%

laSexta

El intermedio880.000 6,8%

El taquillazo 371.000 5,5%

Imagen del capítulo emitido de &#39;En tierra lejana&#39;

Imagen del capítulo emitido de 'En tierra lejana'

Late night

  • La saga de 'Torrente' mejora +1,7 puntos con su 4ª entrega
  • Bajan las dos repeticiones de 'Fuera de cobertura'
  • La reposición de 'MasterChef' firma un 10,2%
La 1

MasterChef226.000 10,2%

La 2

Cine 67.000 3,5%

Antena 3

En tierra lejana184.000 6,0%

Sportium game show69.000 4,0%

Cuatro

Fuera de cobertura 180.000 3,8%

Fuera de cobertura 89.000 3,7%

Telecinco

Rumbo a la isla de las tentaciones457.000 11,3%

Gran Madrid show106.000 5,3%

laSexta

Cine 114.000 5,2%

Fotograma de &#39;Sueños de libertad&#39;, que anota un 15,1%

Fotograma de 'Sueños de libertad', que anota un 15,1%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano863.000 10,4%

Valle Salvaje796.000 11,0%

La promesa916.000 12,2%

Malas lenguas848.000 10,3%

Aquí la Tierra1.187.000 12,3%

La 2

Saber y ganar507.000 5,6%

Grandes documentales256.000 3,2%

Bandidos enmascarados272.000 3,2%

Fauna letal 223.000 3,0%

Malas lenguas534.000 7,2%

Sukha121.000 1,5%

Trivial Pursuit220.000 2,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.313.000 15,1%

Y ahora Sonsoles801.000 10,6%

Pasapalabra1.727.000 18,5%

Cuatro

Todo es mentira611.000 7,5%

Lo sabe no lo sabe520.000 6,8%

Telecinco

El tiempo justo769.000 9,6%

El diario de Jorge744.000 9,9%

¡Allá tú!940.000 10,2%

laSexta

Zapeando495.000 5,8%

Más vale tarde412.000 5,5%

La sexta clave539.000 4,8%

El plató de &#39;Mañaneros 360&#39;, arrasando con su 18,8%

El plató de 'Mañaneros 360', arrasando con su 18,8%

Mañana

La 1

La hora de La 1348.000 17,8%

Entrevista 345.000 17,4%

Mañaneros 360616.000 18,8%

Mañaneros 3601.096.000 13,2%

La 2

Hundidos 23.000 2,0%

Biebrza, el amazonas europeo22.000 1,3%

Un país en bicicleta, diario de una ciclista40.000 2,1%

Aquí hay trabajo56.000 2,6%

La aventura del saber44.000 1,9%

Baserri gourmet 56.000 2,1%

El western de La 2 90.000 2,7%

El cazador172.000 3,0%

El cazador228.000 2,5%

Antena 3

Espejo público292.000 10,9%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 758.000 15,3%

La ruleta de la suerte1.451.000 19,4%

Cuatro

Love shopping tv5.000 0,6%

¡Toma salami! 24.000 2,0%

Alerta cobra 29.000 1,7%

Alerta cobra 43.000 2,3%

Alerta cobra 71.000 3,2%

En boca de todos245.000 7,5%

Telecinco

La mirada crítica162.000 9,4%

El programa de AR312.000 13,0%

Vamos a ver349.000 9,9%

El precio justo 646.000 9,6%

laSexta

Aruser@s el humorning165.000 12,0%

Aruser@s286.000 12,9%

Al rojo vivo367.000 9,5%

Informativos

El enorme 21,7% de 'Antena 3 noticias 1' le hace liderar sin problemas en la sobremesa, pues en dicha franja 'Telediario 1' apunta un 15% e 'Informativos Telecinco 15:00' se queda en un 9,9%. Por la noche, se repite el mismo orden, con bajadas en todos los datos, pues 'Antena 3 noticias 2' lidera con un 18,9%, seguido de 'Telediario 2' (14%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (8,2%).

La 1

Informativo territorial 1975.000 15,5%

Telediario 11.433.000 15,0%

Informativo territorial 21.060.000 11,7%

Telediario 21.617.000 14,0%

Antena 3

Noticias de la mañana260.000 15,4%

Antena 3 noticias 12.075.000 21,7%

Antena 3 noticias 22.201.000 18,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1534.000 7,4%

El desmarque Cuatro 1367.000 3,9%

Noticias Cuatro 2526.000 6,0%

Telecinco

El matinal107.000 9,5%

Informativos Telecinco 15:00944.000 9,9%

Informativos Telecinco 21:00942.000 8,2%

laSexta

laSexta noticias 14h761.000 8,9%

laSexta noticias: jugones613.000 6,4%

laSexta noticias 20h743.000 8,4%

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