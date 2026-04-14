Audiencias Lunes 13 de Abril de 2026
13,6%
12,6%
10,2%
6,6%
6,0%
3,8%
2,3%
2,2%
2,0%
1,8%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,4%
0,0%
0,0%
Telecinco no ha tardado en estrenar la décima edición de 'La isla de las tentaciones' y lo ha hecho liderando con un 14,3%. Es lo más visto del prime con 1.226.000 espectadores, aunque contó con más en su parte 'exprés' (1.379.000), pero firmando un 10,7% frente a 'El hormiguero' (14,4%) y 'La revuelta' (11,1%).
Por su parte, las otras ofertas del prime time cedieron ligeramente respecto a la semana anterior, pues 'MasterChef' se quedó en un 11,4% al perder ocho décimas, y 'En tierra lejana' (11,5%), aunque también baja, le supera tanto en cuota de pantalla como en espectadores al talent de La 1.
- Nos colamos en el plató de 'Friends' y descubrimos los secretos del apartamento de Monica en el Friends Fest
- Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
- Sonia Madoc: "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
En las segundas cadenas, 'Fuera de cobertura' pierde un punto y anota un 4,7% en Cuatro con su entrega titulada 'Ancianos encarcelados en Japón. Delinquir para evitar la soledad'. En cambio, el cine de laSexta sube (+0,4 puntos) y registra un 5,5% con 'Shooter: el tirador'.
Jordi Cruz, entre dos concursantes, en la prueba de exteriores de 'MasterChef'
Prime time
- El estreno de 'Las tentaciones' lidera con un 14,3%
- 'MasterChef' pierde ocho décimas al apuntar un 11,4%
- 11,5% para 'En tierra lejana' en Antena 3
La revuelta 1.443.000 11,1%
MasterChef800.000 11,4%
Cifras y letras487.000 4,0%
Cifras y letras683.000 5,2%
Cine clásico 313.000 4,1%
El hormiguero 1.861.000 14,4%
En tierra lejana858.000 11,5%
First Dates516.000 4,4%
Horizonte915.000 7,2%
Fuera de cobertura 407.000 4,7%
La isla de las tentaciones: express1.379.000 10,7%
La isla de las tentaciones1.226.000 14,3%
El intermedio880.000 6,8%
El taquillazo 371.000 5,5%
Imagen del capítulo emitido de 'En tierra lejana'
Late night
- La saga de 'Torrente' mejora +1,7 puntos con su 4ª entrega
- Bajan las dos repeticiones de 'Fuera de cobertura'
- La reposición de 'MasterChef' firma un 10,2%
MasterChef226.000 10,2%
Cine 67.000 3,5%
En tierra lejana184.000 6,0%
Sportium game show69.000 4,0%
Fuera de cobertura 180.000 3,8%
Fuera de cobertura 89.000 3,7%
Rumbo a la isla de las tentaciones457.000 11,3%
Gran Madrid show106.000 5,3%
Cine 114.000 5,2%
Fotograma de 'Sueños de libertad', que anota un 15,1%
Sobremesa y tarde
- 'Sueños de libertad' se mantiene por encima del 15% (15,1%)
- 'Directo al grano' sube cuatro décimas al anotar un 10,4%
- Con la mejora de un punto, '¡Allá tú!' alcanza el 10,2%
Directo al grano863.000 10,4%
Valle Salvaje796.000 11,0%
La promesa916.000 12,2%
Malas lenguas848.000 10,3%
Aquí la Tierra1.187.000 12,3%
Saber y ganar507.000 5,6%
Grandes documentales256.000 3,2%
Bandidos enmascarados272.000 3,2%
Fauna letal 223.000 3,0%
Malas lenguas534.000 7,2%
Sukha121.000 1,5%
Trivial Pursuit220.000 2,1%
Sueños de libertad1.313.000 15,1%
Y ahora Sonsoles801.000 10,6%
Pasapalabra1.727.000 18,5%
Todo es mentira611.000 7,5%
Lo sabe no lo sabe520.000 6,8%
El tiempo justo769.000 9,6%
El diario de Jorge744.000 9,9%
¡Allá tú!940.000 10,2%
Zapeando495.000 5,8%
Más vale tarde412.000 5,5%
La sexta clave539.000 4,8%
El plató de 'Mañaneros 360', arrasando con su 18,8%
Mañana
- 'Mañaneros 360' registra su segundo mejor dato del año con un 18,8%
- 'El programa de Ana Rosa' alcanza un 13% al mejorar +1,2 puntos
- Pese a perder dos puntos, 'La ruleta de la suerte' firma un gran 19,4%
La hora de La 1348.000 17,8%
Entrevista 345.000 17,4%
Mañaneros 360616.000 18,8%
Mañaneros 3601.096.000 13,2%
Hundidos 23.000 2,0%
Biebrza, el amazonas europeo22.000 1,3%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista40.000 2,1%
Aquí hay trabajo56.000 2,6%
La aventura del saber44.000 1,9%
Baserri gourmet 56.000 2,1%
El western de La 2 90.000 2,7%
El cazador172.000 3,0%
El cazador228.000 2,5%
Espejo público292.000 10,9%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 758.000 15,3%
La ruleta de la suerte1.451.000 19,4%
Love shopping tv5.000 0,6%
¡Toma salami! 24.000 2,0%
Alerta cobra 29.000 1,7%
Alerta cobra 43.000 2,3%
Alerta cobra 71.000 3,2%
En boca de todos245.000 7,5%
La mirada crítica162.000 9,4%
El programa de AR312.000 13,0%
Vamos a ver349.000 9,9%
El precio justo 646.000 9,6%
Aruser@s el humorning165.000 12,0%
Aruser@s286.000 12,9%
Al rojo vivo367.000 9,5%
Informativos
El enorme 21,7% de 'Antena 3 noticias 1' le hace liderar sin problemas en la sobremesa, pues en dicha franja 'Telediario 1' apunta un 15% e 'Informativos Telecinco 15:00' se queda en un 9,9%. Por la noche, se repite el mismo orden, con bajadas en todos los datos, pues 'Antena 3 noticias 2' lidera con un 18,9%, seguido de 'Telediario 2' (14%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (8,2%).
Informativo territorial 1975.000 15,5%
Telediario 11.433.000 15,0%
Informativo territorial 21.060.000 11,7%
Telediario 21.617.000 14,0%
Noticias de la mañana260.000 15,4%
Antena 3 noticias 12.075.000 21,7%
Antena 3 noticias 22.201.000 18,9%
Noticias Cuatro 1534.000 7,4%
El desmarque Cuatro 1367.000 3,9%
Noticias Cuatro 2526.000 6,0%
El matinal107.000 9,5%
Informativos Telecinco 15:00944.000 9,9%
Informativos Telecinco 21:00942.000 8,2%
laSexta noticias 14h761.000 8,9%
laSexta noticias: jugones613.000 6,4%
laSexta noticias 20h743.000 8,4%