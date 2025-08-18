FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 17 DE AGOSTO

El cine de Trece lidera y triunfa con 3 películas en el Top 10 donde también destaca 'El pueblo' (3%)

Dos entregas de 'Batalla de restaurantes' y una de 'Pesadilla en la cocina' se cuelan en el ranking de lo más visto.

Por RedacciónPublicado: Lunes 18 Agosto 2025 09:43 (hace 12 horas)

Audiencias Domingo 17 de Agosto de 2025

  • logola1

    10,4%

  • logoantena3

    10,0%

  • logotelecinco

    6,7%

  • logocuatro

    6,0%

  • logolasexta

    5,9%

  • logofdf

    2,8%

  • logola2

    2,7%

  • logo13tv

    2,4%

  • logoenergy

    2,4%

  • logoatreseries

    2,1%

  • logomega-espana

    2,0%

  • logoneox

    1,9%

  • logodiscoverymax

    1,9%

  • logodivinity

    1,8%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logocanal24horas

    1,6%

  • logoparamount-network

    1,3%

  • logonova

    1,1%

  • logoboing

    1,1%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoreal-madrid-tv

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logoten

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

'El abominable hombre de la Costa del Sol' lidera con un 3,9% en Trece, cadena que también se hace con el segundo y el cuarto puesto del ranking gracias a 'Verano 70' (3,2%) y 'Tú perdonas... ¡Yo no!' (2,9%). También destaca con un 3% un capítulo del pueblo y completan el ranking 'Batalla de restaurantes' y 'Pesadilla en la cocina' en Mega, y 'Los Simpson' y 'El señor de los anillos: El retorno del Rey' en Neox.

El alcalde y el Ovejas, en &amp;#39;El pueblo&amp;#39;

El alcalde y el Ovejas, en 'El pueblo'

Ranking cadenas TDT Domingo, 17 de Agosto de 2025

FDF 2,8%

Energy 2,4%

TRECE 2,4%

Atreseries 2,1%

Mega (España) 2,0%

Neox 1,9%

DMAX 1,9%

Divinity 1,8%

BEMADtv 1,8%

Canal 24 Horas 1,6%

Paramount Network 1,3%

Boing 1,1%

Nova 1,1%

DKiss 1,1%

Real Madrid TV 0,9%

Teledeporte 0,8%

Clan TVE 0,7%

Ten 0,6%

Ranking programas TDT Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Viva el cine español. Tv El abominable hombre ...
17:22
19:01
325.000
3,9%
TRECE
Viva el cine español. Tv Verano 70
15:31
17:22
264.000
3,2%
FDF
El pueblo
17:45
19:04
246.000
3,0%
TRECE
Cine Tú perdonas... ¡Yo no!
19:01
21:09
227.000
2,9%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:25
23:44
219.000
2,5%
Neox
Cine El señor de los anillos: El retorno del ...
15:33
20:02
215.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:45
15:10
212.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:10
15:33
209.000
2,5%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:14
22:25
209.000
2,4%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
20:02
21:14
205.000
2,6%

Ranking FDF (2,8%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
El pueblo
17:45
19:04
246.000
3,0%
FDF
La que se avecina Una hipoteca bienestar, dos ...
19:04
20:39
202.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un ruina política, una ...
16:09
17:45
194.000
2,3%
FDF
Cine Desaparecida sin rastro
22:22
23:59
191.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una piña rumana, un reseteo ...
14:37
16:09
176.000
2,2%

Ranking Energy (2,4%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Maratón the Rookie land
15:37
26:08
158.000
2,1%
Energy
Mentes criminales Nacidos para matar
14:01
14:49
139.000
2,0%
Energy
Mentes criminales Los chicos populares
14:49
15:37
136.000
1,7%
Energy
Mentes criminales Descarrilado
13:17
14:01
121.000
2,4%
Energy
C. S. I. Besitos y adiós
02:48
03:31
113.000
9,9%

Ranking TRECE (2,4%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Viva el cine español. Tv El abominable hombre ...
17:22
19:01
325.000
3,9%
TRECE
Viva el cine español. Tv Verano 70
15:31
17:22
264.000
3,2%
TRECE
Cine Tú perdonas... ¡Yo no!
19:01
21:09
227.000
2,9%
TRECE
Cine Estoy con los hipopótamos
21:12
22:47
195.000
2,2%
TRECE
Cine Rambo 3
22:47
24:23
149.000
1,9%

Ranking Atreseries (2,1%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Morne Gommier
22:05
23:04
198.000
2,2%
Atreseries
Crimen en el trópico Pointe Simon
23:04
24:00
197.000
2,4%
Atreseries
Crimen en el trópico Canal Cocotte
24:00
24:58
128.000
2,3%
Atreseries
Crimen en el paraíso
10:16
22:04
125.000
1,9%
Atreseries
Crimen en el trópico Coeur Bouliki
24:58
25:54
95.000
2,9%

Ranking Mega (España) (2,0%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:25
23:44
219.000
2,5%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:14
22:25
209.000
2,4%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
20:02
21:14
205.000
2,6%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
172.000
4,5%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
18:30
20:02
167.000
2,1%

Ranking Neox (1,9%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine El señor de los anillos: El retorno del ...
15:33
20:02
215.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:45
15:10
212.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:10
15:33
209.000
2,5%
Neox
Los Simpson
14:19
14:45
178.000
2,5%
Neox
Cine Encerrado
22:07
24:03
130.000
1,5%

Ranking DMAX (1,9%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Aventura en pelotas
15:29
16:24
181.000
2,2%
DMAX
Control de fronteras: España
20:21
20:43
170.000
2,2%
DMAX
Control de carreteras
23:51
24:13
158.000
2,3%
DMAX
Control de fronteras: España
21:13
21:35
157.000
1,8%
DMAX
Control de carreteras
22:55
23:17
157.000
1,8%

Ranking Divinity (1,8%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Katie y Michael
21:17
22:08
168.000
1,9%
Divinity
La casa de mis sueños Kyle y Jackie
18:04
18:56
154.000
1,9%
Divinity
La casa de mis sueños Rave y Michelle
19:45
20:26
152.000
2,0%
Divinity
La casa de mis sueños George y Jenn
17:17
18:04
146.000
1,8%
Divinity
La casa de mis sueños Stephanie y Mark
20:26
21:17
142.000
1,8%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Z, la ciudad perdida
22:00
24:17
187.000
2,2%
BEMADtv
Cine Infiltrados en la universidad
17:10
19:04
164.000
2,0%
BEMADtv
Cine Ace Ventura operación África
20:27
21:55
161.000
1,9%
BEMADtv
Cine Ace Ventura: Un detective diferente
19:04
20:27
139.000
1,8%
BEMADtv
Cine Infiltrados en clase
15:18
17:10
135.000
1,6%

Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
10:05
14:12
126.000
3,4%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
14:12
14:58
117.000
1,6%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:00
22:30
112.000
1,2%
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 2
21:00
21:48
111.000
1,3%
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:45
103.000
1,3%

Ranking Paramount Network (1,3%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine Conexión Estambul
16:26
18:42
140.000
1,7%
Paramount Network
Top cine Dueños de la calle
22:00
23:54
140.000
1,6%
Paramount Network
Cine Zulú (2013)
18:42
20:25
135.000
1,7%
Paramount Network
Cine Operación Awol - 72
20:25
22:00
128.000
1,5%
Paramount Network
Cine Breakdown
23:55
25:39
82.000
1,7%

Ranking Boing (1,1%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Doraemon, odisea en el espacio
15:19
16:51
122.000
1,5%
Boing
Los Thunderman ¿Le temes al parque?
21:57
22:18
77.000
0,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:29
10:50
70.000
2,7%
Boing
Game shakers
23:33
23:54
68.000
0,9%
Boing
Tiny toons: Looniversidad
13:22
13:42
68.000
1,4%

Ranking Nova (1,1%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pecado original
15:22
17:28
119.000
1,4%
Nova
Pecado original
17:28
19:26
117.000
1,4%
Nova
Pecado original
19:28
20:00
96.000
1,2%
Nova
Pecado original
13:14
15:22
81.000
1,3%
Nova
Llama a la comadrona
22:00
22:50
70.000
0,8%

Ranking DKiss (1,1%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
19:10
20:00
87.000
1,1%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
18:21
19:10
85.000
1,0%
DKiss
Reformas en chicago
20:47
21:40
84.000
1,0%
DKiss
Asesinatos en serie
24:09
25:02
83.000
1,6%
DKiss
Muerte en el paraiso
02:30
03:03
77.000
5,2%

Ranking Real Madrid TV (0,9%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Sin aliento (1969)
21:36
23:20
103.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine La diligencia: La historia de Texas ...
23:20
24:51
73.000
1,1%
Real Madrid TV
Conecta informativo
21:03
21:31
56.000
0,7%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
10:00
21:01
51.000
0,8%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
08:13
09:55
10.000
0,8%

Ranking Teledeporte (0,8%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Prórroga balonmano: Campeonato del mundo sub 19 ...
19:56
20:33
193.000
2,5%
Teledeporte
Balonmano: Campeonato del mundo sub 19 España - ...
18:30
19:56
100.000
1,3%
Teledeporte
La vuelta (d) Motril - Granada
16:29
18:11
78.000
0,9%
Teledeporte
Estudio estadio
23:30
24:37
70.000
1,0%
Teledeporte
Post balonmano: Campeonato del mundo sub 19 ...
20:43
21:25
53.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio de la ...
22:53
24:06
95.000
1,2%
Clan TVE
Vera y el reino arcoíris
13:00
13:22
79.000
1,7%
Clan TVE
Academia unicornio
20:20
20:41
60.000
0,8%
Clan TVE
Vera y el reino arcoiris
11:56
12:17
57.000
1,7%
Clan TVE
Vera y el reino arcoiris
12:39
13:00
56.000
1,3%

Ranking Ten (0,6%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
15:54
16:46
101.000
1,2%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
14:57
15:54
62.000
0,8%
Ten
Killer colleagues
20:57
21:54
52.000
0,6%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:02
19:56
50.000
0,6%
Ten
Killer colleagues
19:56
20:57
46.000
0,6%

Ranking Squirrel (0,0%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Vacaciones en el infierno
22:01
23:32
134.000
1,5%
Squirrel
Cine La amenaza de Casandra (2 parte)
15:09
16:46
123.000
1,5%
Squirrel
Cine La fuerza de la sangre (1995)
23:33
25:01
122.000
2,0%
Squirrel
Cine Ultimate justice
20:29
22:01
108.000
1,3%
Squirrel
Cine Combate en el desierto
16:46
18:42
84.000
1,0%
