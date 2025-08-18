Publicado: Lunes 18 Agosto 2025 09:43 (hace 12 horas)|
Audiencias Domingo 17 de Agosto de 2025
10,4%
10,0%
6,7%
6,0%
5,9%
2,8%
2,7%
2,4%
2,4%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
1,8%
1,6%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,0%
Ranking cadenas TDT Domingo, 17 de Agosto de 2025
Ranking programas TDT Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Viva el cine español. Tv El abominable hombre ...
17:22
19:01
325.000
3,9%
Viva el cine español. Tv Verano 70
15:31
17:22
264.000
3,2%
El pueblo
17:45
19:04
246.000
3,0%
Cine Tú perdonas... ¡Yo no!
19:01
21:09
227.000
2,9%
Batalla de restaurantes
22:25
23:44
219.000
2,5%
Cine El señor de los anillos: El retorno del ...
15:33
20:02
215.000
2,6%
Los Simpson
14:45
15:10
212.000
2,7%
Los Simpson
15:10
15:33
209.000
2,5%
Batalla de restaurantes
21:14
22:25
209.000
2,4%
Pesadilla en la cocina
20:02
21:14
205.000
2,6%
Ranking FDF (2,8%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El pueblo
17:45
19:04
246.000
3,0%
La que se avecina Una hipoteca bienestar, dos ...
19:04
20:39
202.000
2,6%
La que se avecina Un ruina política, una ...
16:09
17:45
194.000
2,3%
Cine Desaparecida sin rastro
22:22
23:59
191.000
2,2%
La que se avecina Una piña rumana, un reseteo ...
14:37
16:09
176.000
2,2%
Ranking Energy (2,4%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Maratón the Rookie land
15:37
26:08
158.000
2,1%
Mentes criminales Nacidos para matar
14:01
14:49
139.000
2,0%
Mentes criminales Los chicos populares
14:49
15:37
136.000
1,7%
Mentes criminales Descarrilado
13:17
14:01
121.000
2,4%
C. S. I. Besitos y adiós
02:48
03:31
113.000
9,9%
Ranking TRECE (2,4%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Viva el cine español. Tv El abominable hombre ...
17:22
19:01
325.000
3,9%
Viva el cine español. Tv Verano 70
15:31
17:22
264.000
3,2%
Cine Tú perdonas... ¡Yo no!
19:01
21:09
227.000
2,9%
Cine Estoy con los hipopótamos
21:12
22:47
195.000
2,2%
Cine Rambo 3
22:47
24:23
149.000
1,9%
Ranking Atreseries (2,1%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Morne Gommier
22:05
23:04
198.000
2,2%
Crimen en el trópico Pointe Simon
23:04
24:00
197.000
2,4%
Crimen en el trópico Canal Cocotte
24:00
24:58
128.000
2,3%
Crimen en el paraíso
10:16
22:04
125.000
1,9%
Crimen en el trópico Coeur Bouliki
24:58
25:54
95.000
2,9%
Ranking Mega (España) (2,0%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:25
23:44
219.000
2,5%
Batalla de restaurantes
21:14
22:25
209.000
2,4%
Pesadilla en la cocina
20:02
21:14
205.000
2,6%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
172.000
4,5%
Pesadilla en la cocina
18:30
20:02
167.000
2,1%
Ranking Neox (1,9%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El señor de los anillos: El retorno del ...
15:33
20:02
215.000
2,6%
Los Simpson
14:45
15:10
212.000
2,7%
Los Simpson
15:10
15:33
209.000
2,5%
Los Simpson
14:19
14:45
178.000
2,5%
Cine Encerrado
22:07
24:03
130.000
1,5%
Ranking DMAX (1,9%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Aventura en pelotas
15:29
16:24
181.000
2,2%
Control de fronteras: España
20:21
20:43
170.000
2,2%
Control de carreteras
23:51
24:13
158.000
2,3%
Control de fronteras: España
21:13
21:35
157.000
1,8%
Control de carreteras
22:55
23:17
157.000
1,8%
Ranking Divinity (1,8%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños Katie y Michael
21:17
22:08
168.000
1,9%
La casa de mis sueños Kyle y Jackie
18:04
18:56
154.000
1,9%
La casa de mis sueños Rave y Michelle
19:45
20:26
152.000
2,0%
La casa de mis sueños George y Jenn
17:17
18:04
146.000
1,8%
La casa de mis sueños Stephanie y Mark
20:26
21:17
142.000
1,8%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Z, la ciudad perdida
22:00
24:17
187.000
2,2%
Cine Infiltrados en la universidad
17:10
19:04
164.000
2,0%
Cine Ace Ventura operación África
20:27
21:55
161.000
1,9%
Cine Ace Ventura: Un detective diferente
19:04
20:27
139.000
1,8%
Cine Infiltrados en clase
15:18
17:10
135.000
1,6%
Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fin de semana 24h
10:05
14:12
126.000
3,4%
Fin de semana 24h
14:12
14:58
117.000
1,6%
Fin de semana 24h
22:00
22:30
112.000
1,2%
Telediario Fin de Semana 2
21:00
21:48
111.000
1,3%
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:45
103.000
1,3%
Ranking Paramount Network (1,3%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Conexión Estambul
16:26
18:42
140.000
1,7%
Top cine Dueños de la calle
22:00
23:54
140.000
1,6%
Cine Zulú (2013)
18:42
20:25
135.000
1,7%
Cine Operación Awol - 72
20:25
22:00
128.000
1,5%
Cine Breakdown
23:55
25:39
82.000
1,7%
Ranking Boing (1,1%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Doraemon, odisea en el espacio
15:19
16:51
122.000
1,5%
Los Thunderman ¿Le temes al parque?
21:57
22:18
77.000
0,9%
Doraemon, el gato cósmico
10:29
10:50
70.000
2,7%
Game shakers
23:33
23:54
68.000
0,9%
Tiny toons: Looniversidad
13:22
13:42
68.000
1,4%
Ranking Nova (1,1%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pecado original
15:22
17:28
119.000
1,4%
Pecado original
17:28
19:26
117.000
1,4%
Pecado original
19:28
20:00
96.000
1,2%
Pecado original
13:14
15:22
81.000
1,3%
Llama a la comadrona
22:00
22:50
70.000
0,8%
Ranking DKiss (1,1%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra. Emma: Clínica dermatológica
19:10
20:00
87.000
1,1%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
18:21
19:10
85.000
1,0%
Reformas en chicago
20:47
21:40
84.000
1,0%
Asesinatos en serie
24:09
25:02
83.000
1,6%
Muerte en el paraiso
02:30
03:03
77.000
5,2%
Ranking Real Madrid TV (0,9%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Sin aliento (1969)
21:36
23:20
103.000
1,1%
Cine La diligencia: La historia de Texas ...
23:20
24:51
73.000
1,1%
Conecta informativo
21:03
21:31
56.000
0,7%
Ciudad Real Madrid
10:00
21:01
51.000
0,8%
Ciudad Real Madrid
08:13
09:55
10.000
0,8%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Prórroga balonmano: Campeonato del mundo sub 19 ...
19:56
20:33
193.000
2,5%
Balonmano: Campeonato del mundo sub 19 España - ...
18:30
19:56
100.000
1,3%
La vuelta (d) Motril - Granada
16:29
18:11
78.000
0,9%
Estudio estadio
23:30
24:37
70.000
1,0%
Post balonmano: Campeonato del mundo sub 19 ...
20:43
21:25
53.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio de la ...
22:53
24:06
95.000
1,2%
Vera y el reino arcoíris
13:00
13:22
79.000
1,7%
Academia unicornio
20:20
20:41
60.000
0,8%
Vera y el reino arcoiris
11:56
12:17
57.000
1,7%
Vera y el reino arcoiris
12:39
13:00
56.000
1,3%
Ranking Ten (0,6%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
15:54
16:46
101.000
1,2%
Caso cerrado: Edición estelar
14:57
15:54
62.000
0,8%
Killer colleagues
20:57
21:54
52.000
0,6%
Caso cerrado: Edición estelar
19:02
19:56
50.000
0,6%
Killer colleagues
19:56
20:57
46.000
0,6%
Ranking Squirrel (0,0%) - Domingo, 17 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Vacaciones en el infierno
22:01
23:32
134.000
1,5%
Cine La amenaza de Casandra (2 parte)
15:09
16:46
123.000
1,5%
Cine La fuerza de la sangre (1995)
23:33
25:01
122.000
2,0%
Cine Ultimate justice
20:29
22:01
108.000
1,3%
Cine Combate en el desierto
16:46
18:42
84.000
1,0%