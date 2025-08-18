'Wonder Woman' (11,7%) lidera en La 1, 'Una nueva vida' firma un 10,7% y 'Allá tú' sigue en caída libre (6,4%)

Por Redacción | |

'La película de la semana' sube dos décimas pero le valen para convertirse en líder de la noche, tanto en share como en espectadores, gracias a 'Wonder Woman'. Con esta emisión, la pública apunta un 11,7% de cuota de pantalla y se acerca mucho al millón de espectadores.

Por su parte, la serie 'Una nueva vida' de Antena 3 apunta un 10,7%, cediendo -1,8 puntos con su emisión cerrando el punte. Telecinco vuelve a bajar con '¡Allá tú!', quedándose en esta ocasión en un 6,4%, al perder 7 décimas respecto al domingo anterior.

Yéndonos a las segundas cadenas, 'Cuarto milenio' (4,9%) crece casi un punto aun con sus reposiciones y reúne a 416.000 espectadores. Sin embargo, a laSexta le ve mejor con su tandem de cine español protagonizado por Carmen Machi y apunta un 6,8% con 'Villaviciosa de al lado' y un 6,1% con 'Que se mueran los feos'. Ambos datos superan los cosechados con el cine la semana anterior.

Ferit no soporta 'Una nueva vida' para Seyran

Prime time

El cine de La 1 lidera y mejora dos décimas con 'Wonder Woman'

Bajada de -1,8 puntos para 'Una nueva vida', que anota un 10,7%

'Allá tú' vuelve a bajar y se queda den un 6,4% (-0,4)

La 1

La película de la semana Wonder Woman (2017) 991.000 11,7%

La 2

Imprescindibles273.000 3,1% Incluye: - Ibáñez273.000 3,1% Versión española La punta del iceberg (2015) 267.000 3,2% Festivales de verano Texas 38.000 0,7%

Antena 3

Una nueva vida834.000 10,7%

Cuatro

Lo sabe, no lo sabe226.000 2,6% Cuarto milenio416.000 4,9%

Telecinco

¡Allá tú!541.000 6,4%

laSexta

El taquillazo Villaviciosa de al lado 608.000 6,8% Cine Que se mueran los feos 403.000 6,1%

Jesús Vázquez abraza a una concursante de 'Allá tú'

Late night

Importante mejora de +2,8 para el cine de La 1 (9,9%)

La reposición de 'Una nueva vida' (5,7%) cede -1,5

'Allá tú' sí que mejora en el late night y alcanza el 8,5%

La 1

Cine La isla 380.000 9,9%

La 2

Documaster19.000 0,7% Incluye: - Sac: En la mente criminal El criminal en serie 24.000 0,8% - Sac: En la mente criminal El criminal en serie (2 parte) 12.000 0,6%

Antena 3

Una nueva vida185.000 5,7% Sportium game show34.000 1,9%

Cuatro

Cuarto milenio254.000 7,0%

Telecinco

¡Allá tú!336.000 8,5% Gran Madrid show120.000 6,5%

laSexta

Cine 2 Dirty grandpa 150.000 5,5%

Álex Blanquer y César Muñoz presentan 'Fiesta'

Sobremesa y tarde

Bajada de medio punto para 'Fiesta' (7,5%)

'Aquí la Tierra' mantiene el dato y firma un gran 9,7%

De media, el 'Multicine' de Antena 3 sube respecto al domingo anterior

La 1

Sesión de tarde Así nos va 910.000 11,0% Sesión de tarde 2 Otoño en Nueva York 773.000 9,4% Sesión de tarde 3 Dr. Nice: Dulces mentiras 523.000 6,7% Aquí la tierra766.000 9,7%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana283.000 3,4% Grandes documentales260.000 3,1% Incluye: - Océanos épicos Mar abierto 191.000 2,3% - Los supervivientes definitivos de la naturaleza Los 20 mejores cazadores 276.000 3,3% Documentales de la 2272.000 3,4% Incluye: - Mamíferos En extinción 306.000 3,7% - Surf: El fuego sagrado242.000 3,1% Ruralitas245.000 3,2% Grandes diseños Ely 158.000 1,9%

Antena 3

Multicine El sacrificio de una madre 871.000 10,5% Multicine 2 Un extraño en Sugarcreek 813.000 9,9% Multicine 3 El hilo del amor 566.000 7,3%

Cuatro

Home cinema El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos 556.000 6,7% Home cinema 2 Desterrado 350.000 4,4%

Telecinco

Fiesta607.000 7,5%

laSexta

Cine Forrest Gump 552.000 6,7% Cine 2 El ilusionista 436.000 5,5%

El equipo de 'D Corazón' recibe a Paula Vázquez

Mañana

'D Corazón' firma un 9,5% y la comparecencia de Alfonso Rueda y Pedro Sánchez firma un 8%

Enorme 18,1% para 'La ruleta de la suerte', pese a ceder ocho décimas

Las reposiciones de 'Got Talent España' no pasan del 8,7% y el 5,2%

La 1

Viaje al centro de la tele Presentado por... Primera parte 239.000 9,6% Viaje al centro de la tele Momentazos eurovisivos 348.000 11,2% Viaje al centro de la tele Bailad, bailad, benditos 421.000 10,5% D Corazón586.000 9,5% Incluye: - Fin de semana 24h456.000 8,0% Comparecencia Alfonso Rueda y Pedro Sánchez 457.000 8,0%

La 2

Mercados del mundo En la panza de la ciudad 7.000 1,5% Mamiferos En la noche 13.000 2,1% Los conciertos de La 2 Temporada de conciertos 2024 - 2025 27.000 2,4% Buenas noticias tv34.000 2,2% Shalom35.000 2,1% Medina42.000 2,2% Últimas preguntas87.000 3,9% El día del señor209.000 7,7% Incluye: - Santa misa211.000 7,7% Pueblo de Dios Hospitalitas: Edades del hombre 139.000 4,5% Pueblo de Dios El camino de la vida 101.000 2,9% El camino interior76.000 1,8% Flash moda65.000 1,3% El escarabajo verde Memento mori 68.000 1,2% ¡Qué animal! Nocturnos 109.000 1,5% Saber y ganar: Fin de semana65.000 0,8%

Antena 3

Pelopicopata23.000 4,3% Los más...100.000 4,1% Incluye: - Los más televisivos53.000 5,1% - Los más TV111.000 4,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ropa vieja de pulpo 434.000 9,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Arroz integral de verduras con kokotxas de bacalao 666.000 12,7% La ruleta de la suerte1.256.000 18,1%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Bellezas en la nieve 10.000 2,0% ¡Toma salami! Esto es trap 32.000 5,5% ¡Toma salami! Pepito piscinas 49.000 5,8% Volando voy Sierra de Francia, Salamanca 124.000 8,2% Volando voy Bahia de Fornells (Menorca) 278.000 11,0% Viajeros Cuatro Mallorca 306.000 9,1% Viajeros Cuatro Sidney 427.000 9,1%

Telecinco

Minutos musicales2.000 0,5% Enphorma2.000 0,3% ¡Toma salami! Deportistas 6.000 1,1% Love shopping tv16.000 2,3% Got talent España: Momentazos54.000 4,8% Got talent España210.000 8,7% Got talent España271.000 5,2%

laSexta

Ventaprime4.000 0,7% Help flash4.000 0,8% Equipo de investigación Sin límites 45.000 5,6% Equipo de investigación Pádel: El pelotazo 108.000 7,0% Equipo de investigación El mercado negro de las bicis 143.000 6,1% Equipo de investigación Operacion juguete 121.000 4,1% Equipo de investigación La reventa de zapatillas 188.000 5,0% Equipo de investigación Camisetas de fútbol: Furor millonario 283.000 5,9%

Informativos

Con un 21,5%, 'Antena 3 noticias fin de semana' arrasa en la sobremesa, en una franja donde 'Telediario fin de semana' apunta un 14%, pero 'Informativos Telecinco Fin de Semana' se queda en un 5,4%. Por la noche, el 'Telediario' de La 1 (12,6%) sí que supera a las 'Noticias' de Antena 3 (10,3%), mientras que los 'Informativos' de Telecinco (7,9%) se mantienen en un tercer puesto.

La 1

Fin de semana 24h150.000 14,4% Telediario Fin de Semana 11.147.000 14,0% Telediario Fin de Semana 21.079.000 12,6%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.755.000 21,5% Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana882.000 10,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1538.000 8,0% El Desmarque Cuatro 1499.000 6,2% Noticias Cuatro 2469.000 6,0%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00441.000 5,4% Informativos Telecinco 21:00674.000 7,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h547.000 8,1% laSexta Deportes 1357.000 4,5% laSexta Noticias 20h537.000 6,9% laSexta Deportes 2321.000 3,7%

