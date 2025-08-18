'Wonder Woman' (11,7%) lidera en La 1, 'Una nueva vida' firma un 10,7% y 'Allá tú' sigue en caída libre (6,4%)

Audiencias Domingo 17 de Agosto de 2025
'La película de la semana' sube dos décimas pero le valen para convertirse en líder de la noche, tanto en share como en espectadores, gracias a 'Wonder Woman'. Con esta emisión, la pública apunta un 11,7% de cuota de pantalla y se acerca mucho al millón de espectadores.
Por su parte, la serie 'Una nueva vida' de Antena 3 apunta un 10,7%, cediendo -1,8 puntos con su emisión cerrando el punte. Telecinco vuelve a bajar con '¡Allá tú!', quedándose en esta ocasión en un 6,4%, al perder 7 décimas respecto al domingo anterior.
Yéndonos a las segundas cadenas, 'Cuarto milenio' (4,9%) crece casi un punto aun con sus reposiciones y reúne a 416.000 espectadores. Sin embargo, a laSexta le ve mejor con su tandem de cine español protagonizado por Carmen Machi y apunta un 6,8% con 'Villaviciosa de al lado' y un 6,1% con 'Que se mueran los feos'. Ambos datos superan los cosechados con el cine la semana anterior.
Ferit no soporta 'Una nueva vida' para Seyran
Prime time
- El cine de La 1 lidera y mejora dos décimas con 'Wonder Woman'
- Bajada de -1,8 puntos para 'Una nueva vida', que anota un 10,7%
- 'Allá tú' vuelve a bajar y se queda den un 6,4% (-0,4)
La película de la semana 991.000 11,7%
Imprescindibles273.000 3,1%
Incluye:
- Ibáñez273.000 3,1%
Versión española 267.000 3,2%
Festivales de verano 38.000 0,7%
Una nueva vida834.000 10,7%
Lo sabe, no lo sabe226.000 2,6%
Cuarto milenio416.000 4,9%
¡Allá tú!541.000 6,4%
El taquillazo 608.000 6,8%
Cine 403.000 6,1%
Jesús Vázquez abraza a una concursante de 'Allá tú'
Late night
- Importante mejora de +2,8 para el cine de La 1 (9,9%)
- La reposición de 'Una nueva vida' (5,7%) cede -1,5
- 'Allá tú' sí que mejora en el late night y alcanza el 8,5%
Cine 380.000 9,9%
Documaster19.000 0,7%
Incluye:
- Sac: En la mente criminal 24.000 0,8%
- Sac: En la mente criminal 12.000 0,6%
Una nueva vida185.000 5,7%
Sportium game show34.000 1,9%
Cuarto milenio254.000 7,0%
¡Allá tú!336.000 8,5%
Gran Madrid show120.000 6,5%
Cine 2 150.000 5,5%
Álex Blanquer y César Muñoz presentan 'Fiesta'
Sobremesa y tarde
- Bajada de medio punto para 'Fiesta' (7,5%)
- 'Aquí la Tierra' mantiene el dato y firma un gran 9,7%
- De media, el 'Multicine' de Antena 3 sube respecto al domingo anterior
Sesión de tarde 910.000 11,0%
Sesión de tarde 2 773.000 9,4%
Sesión de tarde 3 523.000 6,7%
Aquí la tierra766.000 9,7%
Saber y ganar: Fin de semana283.000 3,4%
Grandes documentales260.000 3,1%
Incluye:
- Océanos épicos 191.000 2,3%
- Los supervivientes definitivos de la naturaleza 276.000 3,3%
Documentales de la 2272.000 3,4%
Incluye:
- Mamíferos 306.000 3,7%
- Surf: El fuego sagrado242.000 3,1%
Ruralitas245.000 3,2%
Grandes diseños 158.000 1,9%
Multicine 871.000 10,5%
Multicine 2 813.000 9,9%
Multicine 3 566.000 7,3%
Home cinema 556.000 6,7%
Home cinema 2 350.000 4,4%
Fiesta607.000 7,5%
Cine 552.000 6,7%
Cine 2 436.000 5,5%
El equipo de 'D Corazón' recibe a Paula Vázquez
Mañana
- 'D Corazón' firma un 9,5% y la comparecencia de Alfonso Rueda y Pedro Sánchez firma un 8%
- Enorme 18,1% para 'La ruleta de la suerte', pese a ceder ocho décimas
- Las reposiciones de 'Got Talent España' no pasan del 8,7% y el 5,2%
Viaje al centro de la tele 239.000 9,6%
Viaje al centro de la tele 348.000 11,2%
Viaje al centro de la tele 421.000 10,5%
D Corazón586.000 9,5%
Incluye:
- Fin de semana 24h456.000 8,0%
Comparecencia 457.000 8,0%
Mercados del mundo 7.000 1,5%
Mamiferos 13.000 2,1%
Los conciertos de La 2 27.000 2,4%
Buenas noticias tv34.000 2,2%
Shalom35.000 2,1%
Medina42.000 2,2%
Últimas preguntas87.000 3,9%
El día del señor209.000 7,7%
Incluye:
- Santa misa211.000 7,7%
Pueblo de Dios 139.000 4,5%
Pueblo de Dios 101.000 2,9%
El camino interior76.000 1,8%
Flash moda65.000 1,3%
El escarabajo verde 68.000 1,2%
¡Qué animal! 109.000 1,5%
Saber y ganar: Fin de semana65.000 0,8%
Pelopicopata23.000 4,3%
Los más...100.000 4,1%
Incluye:
- Los más televisivos53.000 5,1%
- Los más TV111.000 4,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 434.000 9,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 666.000 12,7%
La ruleta de la suerte1.256.000 18,1%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! 10.000 2,0%
¡Toma salami! 32.000 5,5%
¡Toma salami! 49.000 5,8%
Volando voy 124.000 8,2%
Volando voy 278.000 11,0%
Viajeros Cuatro 306.000 9,1%
Viajeros Cuatro 427.000 9,1%
Minutos musicales2.000 0,5%
Enphorma2.000 0,3%
¡Toma salami! 6.000 1,1%
Love shopping tv16.000 2,3%
Got talent España: Momentazos54.000 4,8%
Got talent España210.000 8,7%
Got talent España271.000 5,2%
Ventaprime4.000 0,7%
Help flash4.000 0,8%
Equipo de investigación 45.000 5,6%
Equipo de investigación 108.000 7,0%
Equipo de investigación 143.000 6,1%
Equipo de investigación 121.000 4,1%
Equipo de investigación 188.000 5,0%
Equipo de investigación 283.000 5,9%
Informativos
Con un 21,5%, 'Antena 3 noticias fin de semana' arrasa en la sobremesa, en una franja donde 'Telediario fin de semana' apunta un 14%, pero 'Informativos Telecinco Fin de Semana' se queda en un 5,4%. Por la noche, el 'Telediario' de La 1 (12,6%) sí que supera a las 'Noticias' de Antena 3 (10,3%), mientras que los 'Informativos' de Telecinco (7,9%) se mantienen en un tercer puesto.
Fin de semana 24h150.000 14,4%
Telediario Fin de Semana 11.147.000 14,0%
Telediario Fin de Semana 21.079.000 12,6%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.755.000 21,5%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana882.000 10,3%
Noticias Cuatro 1538.000 8,0%
El Desmarque Cuatro 1499.000 6,2%
Noticias Cuatro 2469.000 6,0%
Informativos Telecinco 15:00441.000 5,4%
Informativos Telecinco 21:00674.000 7,9%
laSexta Noticias 14h547.000 8,1%
laSexta Deportes 1357.000 4,5%
laSexta Noticias 20h537.000 6,9%
laSexta Deportes 2321.000 3,7%