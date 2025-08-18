FormulaTV
Conectar

AUDIENCIAS DOMINGO 17 DE AGOSTO

'Wonder Woman' (11,7%) lidera en La 1, 'Una nueva vida' firma un 10,7% y 'Allá tú' sigue en caída libre (6,4%)

Lo más visto del día son las noticias de Antena 3, con un 21,5% de share y 1.755.000 espectadores.

'Wonder Woman' (11,7%) lidera en La 1, 'Una nueva vida' firma un 10,7% y 'Allá tú' sigue en caída libre (6,4%)
Por RedacciónPublicado: Lunes 18 Agosto 2025 09:00 (hace 12 horas) | Última actualización: Lunes 18 Agosto 2025 11:13 (hace 10 horas)

Audiencias Domingo 17 de Agosto de 2025

  • logola1

    10,4%

  • logoantena3

    10,0%

  • logotelecinco

    6,7%

  • logocuatro

    6,0%

  • logolasexta

    5,9%

  • logofdf

    2,8%

  • logola2

    2,7%

  • logo13tv

    2,4%

  • logoenergy

    2,4%

  • logoatreseries

    2,1%

  • logomega-espana

    2,0%

  • logoneox

    1,9%

  • logodiscoverymax

    1,9%

  • logodivinity

    1,8%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logocanal24horas

    1,6%

  • logoparamount-network

    1,3%

  • logonova

    1,1%

  • logoboing

    1,1%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoreal-madrid-tv

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logoten

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

'La película de la semana' sube dos décimas pero le valen para convertirse en líder de la noche, tanto en share como en espectadores, gracias a 'Wonder Woman'. Con esta emisión, la pública apunta un 11,7% de cuota de pantalla y se acerca mucho al millón de espectadores.

Vídeos FormulaTV

Por su parte, la serie 'Una nueva vida' de Antena 3 apunta un 10,7%, cediendo -1,8 puntos con su emisión cerrando el punte. Telecinco vuelve a bajar con '¡Allá tú!', quedándose en esta ocasión en un 6,4%, al perder 7 décimas respecto al domingo anterior.

Yéndonos a las segundas cadenas, 'Cuarto milenio' (4,9%) crece casi un punto aun con sus reposiciones y reúne a 416.000 espectadores. Sin embargo, a laSexta le ve mejor con su tandem de cine español protagonizado por Carmen Machi y apunta un 6,8% con 'Villaviciosa de al lado' y un 6,1% con 'Que se mueran los feos'. Ambos datos superan los cosechados con el cine la semana anterior.

Ferit no soporta &#39;Una nueva vida&#39; para Seyran

Ferit no soporta 'Una nueva vida' para Seyran

Prime time

  • El cine de La 1 lidera y mejora dos décimas con 'Wonder Woman'
  • Bajada de -1,8 puntos para 'Una nueva vida', que anota un 10,7%
  • 'Allá tú' vuelve a bajar y se queda den un 6,4% (-0,4)
La 1

La película de la semana 991.000 11,7%

La 2

Imprescindibles273.000 3,1%

Incluye:

- Ibáñez273.000 3,1%

Versión española 267.000 3,2%

Festivales de verano 38.000 0,7%

Antena 3

Una nueva vida834.000 10,7%

Cuatro

Lo sabe, no lo sabe226.000 2,6%

Cuarto milenio416.000 4,9%

Telecinco

¡Allá tú!541.000 6,4%

laSexta

El taquillazo 608.000 6,8%

Cine 403.000 6,1%

Jesús Vázquez abraza a una concursante de &#39;Allá tú&#39;

Jesús Vázquez abraza a una concursante de 'Allá tú'

Late night

  • Importante mejora de +2,8 para el cine de La 1 (9,9%)
  • La reposición de 'Una nueva vida' (5,7%) cede -1,5
  • 'Allá tú' sí que mejora en el late night y alcanza el 8,5%
La 1

Cine 380.000 9,9%

La 2

Documaster19.000 0,7%

Incluye:

- Sac: En la mente criminal 24.000 0,8%

- Sac: En la mente criminal 12.000 0,6%

Antena 3

Una nueva vida185.000 5,7%

Sportium game show34.000 1,9%

Cuatro

Cuarto milenio254.000 7,0%

Telecinco

¡Allá tú!336.000 8,5%

Gran Madrid show120.000 6,5%

laSexta

Cine 2 150.000 5,5%

Álex Blanquer y César Muñoz presentan &#39;Fiesta&#39;

Álex Blanquer y César Muñoz presentan 'Fiesta'

Sobremesa y tarde

  • Bajada de medio punto para 'Fiesta' (7,5%)
  • 'Aquí la Tierra' mantiene el dato y firma un gran 9,7%
  • De media, el 'Multicine' de Antena 3 sube respecto al domingo anterior
La 1

Sesión de tarde 910.000 11,0%

Sesión de tarde 2 773.000 9,4%

Sesión de tarde 3 523.000 6,7%

Aquí la tierra766.000 9,7%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana283.000 3,4%

Grandes documentales260.000 3,1%

Incluye:

- Océanos épicos 191.000 2,3%

- Los supervivientes definitivos de la naturaleza 276.000 3,3%

Documentales de la 2272.000 3,4%

Incluye:

- Mamíferos 306.000 3,7%

- Surf: El fuego sagrado242.000 3,1%

Ruralitas245.000 3,2%

Grandes diseños 158.000 1,9%

Antena 3

Multicine 871.000 10,5%

Multicine 2 813.000 9,9%

Multicine 3 566.000 7,3%

Cuatro

Home cinema 556.000 6,7%

Home cinema 2 350.000 4,4%

Telecinco

Fiesta607.000 7,5%

laSexta

Cine 552.000 6,7%

Cine 2 436.000 5,5%

El equipo de &#39;D Corazón&#39; recibe a Paula Vázquez

El equipo de 'D Corazón' recibe a Paula Vázquez

Mañana

La 1

Viaje al centro de la tele 239.000 9,6%

Viaje al centro de la tele 348.000 11,2%

Viaje al centro de la tele 421.000 10,5%

D Corazón586.000 9,5%

Incluye:

- Fin de semana 24h456.000 8,0%

Comparecencia 457.000 8,0%

La 2

Mercados del mundo 7.000 1,5%

Mamiferos 13.000 2,1%

Los conciertos de La 2 27.000 2,4%

Buenas noticias tv34.000 2,2%

Shalom35.000 2,1%

Medina42.000 2,2%

Últimas preguntas87.000 3,9%

El día del señor209.000 7,7%

Incluye:

- Santa misa211.000 7,7%

Pueblo de Dios 139.000 4,5%

Pueblo de Dios 101.000 2,9%

El camino interior76.000 1,8%

Flash moda65.000 1,3%

El escarabajo verde 68.000 1,2%

¡Qué animal! 109.000 1,5%

Saber y ganar: Fin de semana65.000 0,8%

Antena 3

Pelopicopata23.000 4,3%

Los más...100.000 4,1%

Incluye:

- Los más televisivos53.000 5,1%

- Los más TV111.000 4,0%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 434.000 9,4%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 666.000 12,7%

La ruleta de la suerte1.256.000 18,1%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1%

¡Toma salami! 10.000 2,0%

¡Toma salami! 32.000 5,5%

¡Toma salami! 49.000 5,8%

Volando voy 124.000 8,2%

Volando voy 278.000 11,0%

Viajeros Cuatro 306.000 9,1%

Viajeros Cuatro 427.000 9,1%

Telecinco

Minutos musicales2.000 0,5%

Enphorma2.000 0,3%

¡Toma salami! 6.000 1,1%

Love shopping tv16.000 2,3%

Got talent España: Momentazos54.000 4,8%

Got talent España210.000 8,7%

Got talent España271.000 5,2%

laSexta

Ventaprime4.000 0,7%

Help flash4.000 0,8%

Equipo de investigación 45.000 5,6%

Equipo de investigación 108.000 7,0%

Equipo de investigación 143.000 6,1%

Equipo de investigación 121.000 4,1%

Equipo de investigación 188.000 5,0%

Equipo de investigación 283.000 5,9%

Informativos

Con un 21,5%, 'Antena 3 noticias fin de semana' arrasa en la sobremesa, en una franja donde 'Telediario fin de semana' apunta un 14%, pero 'Informativos Telecinco Fin de Semana' se queda en un 5,4%. Por la noche, el 'Telediario' de La 1 (12,6%) sí que supera a las 'Noticias' de Antena 3 (10,3%), mientras que los 'Informativos' de Telecinco (7,9%) se mantienen en un tercer puesto.

La 1

Fin de semana 24h150.000 14,4%

Telediario Fin de Semana 11.147.000 14,0%

Telediario Fin de Semana 21.079.000 12,6%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.755.000 21,5%

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana882.000 10,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1538.000 8,0%

El Desmarque Cuatro 1499.000 6,2%

Noticias Cuatro 2469.000 6,0%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00441.000 5,4%

Informativos Telecinco 21:00674.000 7,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h547.000 8,1%

laSexta Deportes 1357.000 4,5%

laSexta Noticias 20h537.000 6,9%

laSexta Deportes 2321.000 3,7%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
Ver todos los comentarios (480)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas