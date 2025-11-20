La entrega de 'No somos nadie' del miércoles 19 de noviembre de 2025 sigue en su línea habitual al marcar un 1,7% con 139.000 espectadores, siendo lo más visto de Ten, pero sin alcanzar el ranking de lo más visto del día, donde Nova destaca con cinco títulos. Además, la cadena de Atresmedia lidera el día con un 2,4% y 'Cuando me enamoro' (3,2%) se coloca en la primera posición de la lista.
Ranking programas TDT Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
Cuando me enamoro
20:00
21:30
337.000
3,2%
Vino el amor
18:30
20:00
314.000
3,8%
Mar de amor
18:09
18:30
301.000
4,0%
Emanet
15:00
16:27
299.000
3,4%
La noche en 24h 50 años del gran cambio
23:07
24:35
287.000
3,5%
Sortilegio
16:27
18:09
285.000
3,6%
La que se avecina Una luna de miel, un terreno ...
21:00
22:55
283.000
2,2%
Cine western Smith el silencioso
18:43
20:44
283.000
3,2%
Forever
22:38
23:25
257.000
2,2%
Forever
23:25
24:22
256.000
3,2%
Ranking Nova (2,4%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
Cuando me enamoro
20:00
21:30
337.000
3,2%
Vino el amor
18:30
20:00
314.000
3,8%
Mar de amor
18:09
18:30
301.000
4,0%
Emanet
15:00
16:27
299.000
3,4%
Sortilegio
16:27
18:09
285.000
3,6%
Ranking FDF (2,3%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
La que se avecina Una luna de miel, un terreno ...
21:00
22:55
283.000
2,2%
Cine Predator: La presa
22:55
24:48
225.000
2,7%
La que se avecina Un exilio rural, un exorcismo ...
19:08
21:00
211.000
2,3%
La que se avecina Un conserje cojo, un licor de ...
15:59
17:37
192.000
2,3%
La que se avecina Azulejos, un polígrafo y un ...
14:21
15:59
191.000
2,2%
Ranking Energy (2,2%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
C. S. I. Muñeca viva
18:37
19:20
196.000
2,5%
C. S. I. Muñeca muerta (2ª parte)
19:20
20:17
192.000
2,2%
Distrito 8
20:17
26:18
190.000
2,2%
C. S. I. El bueno, el feo y la dominatrix
17:38
18:37
173.000
2,3%
C. S. I. Acabar con el infeliz
15:45
16:42
155.000
1,8%
Ranking Atreseries (2,0%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
Forever
22:38
23:25
257.000
2,2%
Forever
23:25
24:22
256.000
3,2%
Forever
21:52
22:38
247.000
1,9%
Forever
21:00
21:52
228.000
1,9%
Forever
24:22
25:03
219.000
4,5%
Ranking TRECE (1,9%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
Cine western Smith el silencioso
18:43
20:44
283.000
3,2%
El cascabel
22:13
24:33
232.000
2,3%
Sesión doble Duelo en el Amazonas
16:51
18:40
226.000
3,0%
Tu cine La reina de Montana
20:46
22:13
211.000
1,7%
Sesión doble Arenas de muerte
14:46
16:51
137.000
1,6%
Ranking DMAX (1,9%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
¿Cómo lo hacen?
21:33
21:55
206.000
1,6%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
203.000
1,5%
Extraterrestres: Ellos están entre nosotros Los ...
23:26
24:14
185.000
2,2%
Joyas sobre ruedas
20:36
21:32
178.000
1,6%
Alienígenas El fenómeno alien
24:17
25:51
172.000
4,3%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
Cine Waterworld
15:39
18:19
222.000
2,7%
Cine Tomiris
18:19
20:36
168.000
2,0%
Cine Z, la ciudad perdida
20:36
23:00
159.000
1,3%
Cine Ni una palabra
23:00
25:05
106.000
1,4%
Cine El marido de mi hermana
14:00
15:39
104.000
1,3%
Ranking Neox (1,5%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
Los Simpson
14:53
15:20
201.000
2,2%
Los Simpson
14:27
14:53
188.000
2,4%
Los Simpson
15:20
15:46
188.000
2,1%
The Big Bang Theory
17:48
18:12
177.000
2,4%
Los Simpson
15:46
16:07
170.000
1,9%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
La noche en 24h 50 años del gran cambio
23:07
24:35
287.000
3,5%
La noche en 24h: Portada 50 años del gran ...
22:04
23:07
222.000
1,7%
Telediario 2
20:58
21:37
104.000
0,9%
Informativo 24h
21:43
22:04
97.000
0,7%
Informativo 24h
24:37
25:00
68.000
1,5%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
138.000
3,7%
Vida bajo cero La oscuridad se acerca
16:12
17:03
136.000
1,6%
Vida bajo cero La helada
17:03
17:59
127.000
1,7%
Vida bajo cero Capear la tormenta
17:59
18:48
126.000
1,7%
Vida bajo cero Adaptarse o morir
15:09
16:12
114.000
1,3%
Tu casa a juicio
19:27
20:23
132.000
1,5%
Tu casa a juicio
20:23
21:15
118.000
1,1%
Tu casa a juicio
18:44
19:27
114.000
1,4%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:50
16:47
105.000
1,2%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:47
17:44
103.000
1,3%
Ranking Ten (1,2%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
No somos nadie
15:45
19:45
139.000
1,7%
Caso cerrado
14:36
15:45
106.000
1,2%
Crímenes en Atlanta Las joyas de la ...
23:33
24:28
80.000
1,1%
Caso cerrado
20:46
21:48
77.000
0,7%
Caso cerrado
13:40
14:36
71.000
1,2%
Ranking Paramount Network (1,1%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
Los asesinatos de Midsomer El retrato de la ...
18:02
19:58
173.000
2,2%
Los misterios de Murdoch Murdoch y la Mona ...
17:07
18:02
155.000
2,0%
Cine con estrella And Soon the Darkness
22:00
23:52
146.000
1,3%
Los misterios de Murdoch Haz lo correcto (2ª ...
16:10
17:07
138.000
1,6%
Los asesinatos de Midsomer Lo buscan por ...
19:58
21:59
114.000
1,0%
Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
Home Town
22:15
23:08
123.000
1,0%
Home Town
21:22
22:15
105.000
0,8%
El asesino de al lado Totman Drive
17:26
18:21
102.000
1,4%
Citas infernales
20:06
20:28
92.000
1,0%
Hermanas y asesinas
18:21
19:11
90.000
1,2%
Ranking Boing (1,0%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
La casa de los retos
20:18
20:50
153.000
1,5%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:20
17:41
85.000
1,1%
Los Thunderman Manchados de basura
21:59
22:20
84.000
0,6%
Game Shakers
22:56
23:17
65.000
0,6%
Los Thunderman Robo en casa
22:29
22:50
59.000
0,5%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
Cine Acción policial
21:35
23:29
99.000
0,8%
Cine Tarzán y el arco iris
15:32
17:09
74.000
0,9%
Cine Amanecer rojo
23:29
25:27
67.000
1,1%
Real Madrid conecta
19:36
21:31
34.000
0,3%
Ciudad Real Madrid
17:16
19:23
26.000
0,3%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
Los misterios de Laura El misterio del paciente ...
22:42
23:49
101.000
0,9%
La tarde Clan
17:18
20:36
49.000
0,6%
Spidey y su superequipo
16:54
17:17
43.000
0,5%
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
21:32
22:40
37.000
0,3%
La noche Clan
20:40
21:31
30.000
0,3%
Ranking Teledeporte (0,3%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025
Vintage a lo grande
23:37
24:49
46.000
0,7%
Fútbol: Clasificación mundial (D) España - ...
21:49
23:34
39.000
0,3%
El pebetero
16:19
17:21
35.000
0,4%
Fútbol: Champions League femenina resumen ...
14:21
14:49
28.000
0,4%
Vintage a lo grande
15:00
16:12
27.000
0,3%
Ranking Squirrel (0,0%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025