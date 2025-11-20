FormulaTV
Audiencias ‘Hasta el fin del mundo’ sube y se hace con el control de la noche

AUDIENCIAS TDT 19 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' se mantiene en el 1,7% y Nova conquista el ranking con 'Cuando me enamoro' (3,2%)

La cadena secundaria de Atresmedia consigue cinco títulos en la lista y lidera el día con un 2,4%.

'No somos nadie' se mantiene en el 1,7% y Nova conquista el ranking con 'Cuando me enamoro' (3,2%)
Por RedacciónPublicado: Jueves 20 Noviembre 2025 09:07 (hace 38 minutos)

Audiencias Miércoles 19 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    14,2%

  • logola1

    13,6%

  • logotelecinco

    9,5%

  • logolasexta

    6,6%

  • logocuatro

    5,3%

  • logola2

    3,5%

  • logonova

    2,4%

  • logofdf

    2,3%

  • logoenergy

    2,2%

  • logoatreseries

    2,0%

  • logo13tv

    1,9%

  • logodiscoverymax

    1,9%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logoneox

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,4%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logodivinity

    1,2%

  • logoten

    1,2%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoparamount-network

    1,1%

  • logoboing

    1,0%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoclan

    0,5%

  • logoteledeporte

    0,3%

  • logogol-television

    0,0%

La entrega de 'No somos nadie' del miércoles 19 de noviembre de 2025 sigue en su línea habitual al marcar un 1,7% con 139.000 espectadores, siendo lo más visto de Ten, pero sin alcanzar el ranking de lo más visto del día, donde Nova destaca con cinco títulos. Además, la cadena de Atresmedia lidera el día con un 2,4% y 'Cuando me enamoro' (3,2%) se coloca en la primera posición de la lista.

&#39;Cuando me enamoro&#39;, en Nova
'Cuando me enamoro', en Nova

Ranking cadenas TDT Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

Nova 2,4%

FDF 2,3%

Energy 2,2%

Atreseries 2,0%

TRECE 1,9%

DMAX 1,9%

BEMADtv 1,8%

Neox 1,5%

Canal 24 Horas 1,4%

Mega (España) 1,3%

Divinity 1,2%

Ten 1,2%

Paramount Network 1,1%

DKiss 1,1%

Boing 1,0%

Real Madrid TV 0,6%

Clan TVE 0,5%

Teledeporte 0,3%

Ranking programas TDT Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:30
337.000
3,2%
Nova
Vino el amor
18:30
20:00
314.000
3,8%
Nova
Mar de amor
18:09
18:30
301.000
4,0%
Nova
Emanet
15:00
16:27
299.000
3,4%
Canal 24 Horas
La noche en 24h 50 años del gran cambio
23:07
24:35
287.000
3,5%
Nova
Sortilegio
16:27
18:09
285.000
3,6%
FDF
La que se avecina Una luna de miel, un terreno ...
21:00
22:55
283.000
2,2%
TRECE
Cine western Smith el silencioso
18:43
20:44
283.000
3,2%
Atreseries
Forever
22:38
23:25
257.000
2,2%
Atreseries
Forever
23:25
24:22
256.000
3,2%

Ranking Nova (2,4%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:30
337.000
3,2%
Nova
Vino el amor
18:30
20:00
314.000
3,8%
Nova
Mar de amor
18:09
18:30
301.000
4,0%
Nova
Emanet
15:00
16:27
299.000
3,4%
Nova
Sortilegio
16:27
18:09
285.000
3,6%

Ranking FDF (2,3%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una luna de miel, un terreno ...
21:00
22:55
283.000
2,2%
FDF
Cine Predator: La presa
22:55
24:48
225.000
2,7%
FDF
La que se avecina Un exilio rural, un exorcismo ...
19:08
21:00
211.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un conserje cojo, un licor de ...
15:59
17:37
192.000
2,3%
FDF
La que se avecina Azulejos, un polígrafo y un ...
14:21
15:59
191.000
2,2%

Ranking Energy (2,2%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C. S. I. Muñeca viva
18:37
19:20
196.000
2,5%
Energy
C. S. I. Muñeca muerta (2ª parte)
19:20
20:17
192.000
2,2%
Energy
Distrito 8
20:17
26:18
190.000
2,2%
Energy
C. S. I. El bueno, el feo y la dominatrix
17:38
18:37
173.000
2,3%
Energy
C. S. I. Acabar con el infeliz
15:45
16:42
155.000
1,8%

Ranking Atreseries (2,0%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
22:38
23:25
257.000
2,2%
Atreseries
Forever
23:25
24:22
256.000
3,2%
Atreseries
Forever
21:52
22:38
247.000
1,9%
Atreseries
Forever
21:00
21:52
228.000
1,9%
Atreseries
Forever
24:22
25:03
219.000
4,5%

Ranking TRECE (1,9%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Smith el silencioso
18:43
20:44
283.000
3,2%
TRECE
El cascabel
22:13
24:33
232.000
2,3%
TRECE
Sesión doble Duelo en el Amazonas
16:51
18:40
226.000
3,0%
TRECE
Tu cine La reina de Montana
20:46
22:13
211.000
1,7%
TRECE
Sesión doble Arenas de muerte
14:46
16:51
137.000
1,6%

Ranking DMAX (1,9%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:33
21:55
206.000
1,6%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
203.000
1,5%
DMAX
Extraterrestres: Ellos están entre nosotros Los ...
23:26
24:14
185.000
2,2%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:36
21:32
178.000
1,6%
DMAX
Alienígenas El fenómeno alien
24:17
25:51
172.000
4,3%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Waterworld
15:39
18:19
222.000
2,7%
BEMADtv
Cine Tomiris
18:19
20:36
168.000
2,0%
BEMADtv
Cine Z, la ciudad perdida
20:36
23:00
159.000
1,3%
BEMADtv
Cine Ni una palabra
23:00
25:05
106.000
1,4%
BEMADtv
Cine El marido de mi hermana
14:00
15:39
104.000
1,3%

Ranking Neox (1,5%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:53
15:20
201.000
2,2%
Neox
Los Simpson
14:27
14:53
188.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:20
15:46
188.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
17:48
18:12
177.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:46
16:07
170.000
1,9%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h 50 años del gran cambio
23:07
24:35
287.000
3,5%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada 50 años del gran ...
22:04
23:07
222.000
1,7%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
104.000
0,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:04
97.000
0,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:37
25:00
68.000
1,5%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
138.000
3,7%
Mega (España)
Vida bajo cero La oscuridad se acerca
16:12
17:03
136.000
1,6%
Mega (España)
Vida bajo cero La helada
17:03
17:59
127.000
1,7%
Mega (España)
Vida bajo cero Capear la tormenta
17:59
18:48
126.000
1,7%
Mega (España)
Vida bajo cero Adaptarse o morir
15:09
16:12
114.000
1,3%

Ranking Divinity (1,2%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
19:27
20:23
132.000
1,5%
Divinity
Tu casa a juicio
20:23
21:15
118.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
18:44
19:27
114.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:50
16:47
105.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:47
17:44
103.000
1,3%

Ranking Ten (1,2%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
139.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
14:36
15:45
106.000
1,2%
Ten
Crímenes en Atlanta Las joyas de la ...
23:33
24:28
80.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
20:46
21:48
77.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
13:40
14:36
71.000
1,2%

Ranking Paramount Network (1,1%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer El retrato de la ...
18:02
19:58
173.000
2,2%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Murdoch y la Mona ...
17:07
18:02
155.000
2,0%
Paramount Network
Cine con estrella And Soon the Darkness
22:00
23:52
146.000
1,3%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Haz lo correcto (2ª ...
16:10
17:07
138.000
1,6%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Lo buscan por ...
19:58
21:59
114.000
1,0%

Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Home Town
22:15
23:08
123.000
1,0%
DKiss
Home Town
21:22
22:15
105.000
0,8%
DKiss
El asesino de al lado Totman Drive
17:26
18:21
102.000
1,4%
DKiss
Citas infernales
20:06
20:28
92.000
1,0%
DKiss
Hermanas y asesinas
18:21
19:11
90.000
1,2%

Ranking Boing (1,0%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:18
20:50
153.000
1,5%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:20
17:41
85.000
1,1%
Boing
Los Thunderman Manchados de basura
21:59
22:20
84.000
0,6%
Boing
Game Shakers
22:56
23:17
65.000
0,6%
Boing
Los Thunderman Robo en casa
22:29
22:50
59.000
0,5%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Acción policial
21:35
23:29
99.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine Tarzán y el arco iris
15:32
17:09
74.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Amanecer rojo
23:29
25:27
67.000
1,1%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:36
21:31
34.000
0,3%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:16
19:23
26.000
0,3%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del paciente ...
22:42
23:49
101.000
0,9%
Clan TVE
La tarde Clan
17:18
20:36
49.000
0,6%
Clan TVE
Spidey y su superequipo
16:54
17:17
43.000
0,5%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
21:32
22:40
37.000
0,3%
Clan TVE
La noche Clan
20:40
21:31
30.000
0,3%

Ranking Teledeporte (0,3%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Vintage a lo grande
23:37
24:49
46.000
0,7%
Teledeporte
Fútbol: Clasificación mundial (D) España - ...
21:49
23:34
39.000
0,3%
Teledeporte
El pebetero
16:19
17:21
35.000
0,4%
Teledeporte
Fútbol: Champions League femenina resumen ...
14:21
14:49
28.000
0,4%
Teledeporte
Vintage a lo grande
15:00
16:12
27.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Miércoles, 19 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Zorro caballero de la justicia
18:46
20:23
120.000
1,4%
Squirrel
Cine The minion
20:23
22:00
77.000
0,7%
Squirrel
Cine Dark angel: Angel de la muerte
23:38
25:15
64.000
1,1%
Squirrel
Cine Detention, desafio en las aulas
22:00
23:38
62.000
0,5%
Squirrel
Cine Heroes sin patria
16:46
18:46
48.000
0,6%
