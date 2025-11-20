Por Redacción |

La entrega de 'No somos nadie' del miércoles 19 de noviembre de 2025 sigue en su línea habitual al marcar un 1,7% con 139.000 espectadores, siendo lo más visto de Ten, pero sin alcanzar el ranking de lo más visto del día, donde Nova destaca con cinco títulos. Además, la cadena de Atresmedia lidera el día con un 2,4% y 'Cuando me enamoro' (3,2%) se coloca en la primera posición de la lista.

'Cuando me enamoro', en Nova