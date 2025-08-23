Por Redacción | |

Escena del capítulo 'Una cigüeña, un sartenazo y ocho ositos tóxicos' de 'La que se avecina'

Ranking cadenas TDT Viernes, 22 de Agosto de 2025 3,2% 3,2% 2,4% 2,4% 2,2% 2,2% 2,0% 1,7% 1,6% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,4% Ranking programas TDT Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Emanet 15:00 16:31 293.000 3,7% La que se avecina Una cigueña, un sartenazo y ... 15:52 17:38 284.000 3,8% La que se avecina Un referente paterno, una ... 21:03 22:55 244.000 3,2% Hawai 5.0 Una barrera de coral se fortalece en ... 15:26 16:12 239.000 3,0% The Big Bang Theory 17:32 17:55 238.000 3,5% Cine western La novia salvaje 18:42 20:43 237.000 3,9% C. S. I. Quien y que 16:12 17:03 236.000 3,1% The Big Bang Theory 17:55 18:14 229.000 3,4% La que se avecina Un desterrado, una pecadora, y ... 14:17 15:52 228.000 3,0% Mar de amor 16:31 18:00 220.000 3,1% Ranking FDF ( 3,2% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Una cigueña, un sartenazo y ... 15:52 17:38 284.000 3,8% La que se avecina Un referente paterno, una ... 21:03 22:55 244.000 3,2% La que se avecina Un desterrado, una pecadora, y ... 14:17 15:52 228.000 3,0% La que se avecina Un amor de instituto, un burro ... 17:38 19:31 205.000 3,2% La que se avecina Un presidente rayado, una ... 19:31 21:03 165.000 2,7% Ranking Energy ( 3,2% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Hawai 5.0 Una barrera de coral se fortalece en ... 15:26 16:12 239.000 3,0% C. S. I. Quien y que 16:12 17:03 236.000 3,1% C. S. I. Adios y buena suerte 17:03 17:52 204.000 2,9% Distrito 8 20:12 26:29 202.000 3,5% Hawai 5.0 Los niños de kalaihaohia 14:42 15:26 168.000 2,1% Ranking Neox ( 2,4% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share The Big Bang Theory 17:32 17:55 238.000 3,5% The Big Bang Theory 17:55 18:14 229.000 3,4% Los Simpson 14:31 14:56 213.000 2,9% The Big Bang Theory 17:11 17:32 211.000 3,0% The Big Bang Theory 18:58 19:17 206.000 3,3% Ranking Nova ( 2,4% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Emanet 15:00 16:31 293.000 3,7% Mar de amor 16:31 18:00 220.000 3,1% Triunfo del amor 20:56 23:00 199.000 2,6% Amarte asi, frijolito 18:00 19:26 172.000 2,7% Por ella... Soy eva 19:26 20:56 160.000 2,6% Ranking TRECE ( 2,2% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine western La novia salvaje 18:42 20:43 237.000 3,9% Cine La ultima caza 20:43 22:28 198.000 2,7% Classics El hombre que sabia demasiado 22:28 24:29 192.000 2,8% Sesión doble Macarthur, el general ... 14:45 17:08 170.000 2,2% Sesión doble Pajaros humanos 17:08 18:41 163.000 2,4% Ranking Atreseries ( 2,2% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Crimen en el paraíso 21:14 26:02 173.000 2,9% El mentalista Pelo rojo y cinta plateada 19:39 20:29 160.000 2,6% El mentalista 18:53 19:39 148.000 2,4% Los misterios de la hermana boniface Crimenes y ... 15:01 15:53 143.000 1,8% El mentalista El pajaro azul 17:24 18:08 142.000 2,1% Ranking DMAX ( 2,0% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share La fiebre del oro 16:22 17:15 163.000 2,2% La fiebre del oro 17:15 18:10 159.000 2,3% Aventura en pelotas 15:26 16:21 153.000 1,9% Curiosidades de la tierra 24:15 24:59 137.000 3,0% Camioneros de australia 20:42 21:34 119.000 1,7% Ranking BEMADtv ( 1,7% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine El destino de jupiter 17:14 19:17 157.000 2,4% Cine Dragonheart(corazon de dragon) 21:33 23:16 142.000 1,8% Cine 300 23:16 25:11 126.000 2,3% Cine Underwater 15:39 17:14 113.000 1,5% Cine Speed racer 19:17 21:33 83.000 1,3% Ranking Paramount Network ( 1,6% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Los asesinatos de midsomer Secretos ... 18:15 20:03 172.000 2,8% Agatha christie poirot La muerte de lord ... 16:17 18:15 144.000 2,0% Cine El protector(avenging angelo) 22:00 23:49 141.000 1,8% Los asesinatos de midsomer La ley es igual para ... 20:04 21:59 114.000 1,7% Hercules Poirot Problema en el mar 15:17 16:17 105.000 1,3% Ranking DKiss ( 1,3% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Dra. Emma: Clínica dermatológica 23:36 24:23 136.000 2,3% Dra. Emma: Clínica dermatológica 24:24 25:09 111.000 2,6% Dra. Emma: Clínica dermatológica 22:52 23:36 94.000 1,2% Cirugia facial 25:09 25:56 83.000 2,9% Cirugia facial 25:56 26:29 79.000 3,9% Ranking Divinity ( 1,2% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Tu casa a juicio: Vancouver 16:56 17:48 117.000 1,7% Tu casa a juicio 19:35 20:19 113.000 1,9% Tu casa a juicio 18:42 19:35 110.000 1,8% Tu casa a juicio 17:48 18:42 104.000 1,6% Tu casa a juicio: Vancouver 16:03 16:56 103.000 1,3% Ranking Mega (España) ( 1,1% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Desafio en la arena 19:59 20:18 96.000 1,6% Forjado a fuego: En la carretera 20:18 21:08 90.000 1,4% Forjado a fuego La makraka 21:08 21:58 88.000 1,2% Forjado a fuego Primavera para napoleon 22:44 23:30 88.000 1,1% Desafio en la arena 19:34 19:59 83.000 1,4% Ranking Boing ( 1,0% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Doraemon, el gato cósmico 14:00 14:22 122.000 2,1% Cine Tom y jerry ¡Arriba, vaquero! 21:30 22:50 66.000 0,8% Doraemon, el gato cósmico 09:31 09:54 52.000 2,7% Doraemon, el gato cósmico 10:21 10:42 50.000 2,3% Especial universo gumball graciosos 11:07 12:19 50.000 2,0% Ranking Canal 24 Horas ( 1,0% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Informativo 24h 22:00 23:26 104.000 1,3% Diario 24 horas 14:30 14:53 74.000 1,0% La hora cultural 23:26 23:58 67.000 1,0% Informativo 24h 15:48 16:27 63.000 0,8% Telediario 1 14:57 15:35 60.000 0,7% Ranking Clan TVE ( 0,9% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Los misterios de Laura Laura y el misterio del ... 22:40 23:47 111.000 1,5% Cuéntame cómo pasó Una pelicula ... 25:00 26:12 63.000 2,3% Ana y los 7 La transformacion de alexia 02:31 03:39 49.000 3,8% Vera y el reino arcoiris 13:52 14:13 48.000 0,9% Cuéntame cómo pasó Quiero ser libre 23:47 25:00 48.000 0,9% Ranking Ten ( 0,9% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado: Edición estelar 15:40 16:41 116.000 1,5% Caso cerrado: Edición estelar 18:34 19:27 111.000 1,8% Caso cerrado 17:40 18:34 107.000 1,6% Caso cerrado: Edición estelar 16:41 17:40 99.000 1,4% Caso cerrado: Edición estelar 19:27 20:22 94.000 1,6% Ranking Real Madrid TV ( 0,8% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Pistoleros de arizona 21:38 23:02 97.000 1,2% Cine Uno despues de otro 23:02 24:50 84.000 1,4% Cine Sanson contra los piratas 15:36 16:59 71.000 0,9% Real Madrid conecta 19:35 21:35 34.000 0,5% Fútbol: Amistoso R. Madrid castilla - ... 11:05 12:59 33.000 1,2% Ranking Teledeporte ( 0,4% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta(d) ... 17:38 19:23 44.000 0,7% Gimnasia ritmica: Campeonato del mundo All - ... 19:26 21:41 31.000 0,5% Gimnasia ritmica: Campeonato del mundo All - ... 21:58 24:45 22.000 0,3% Baloncesto: Amistoso(d) España - Alemania 15:18 16:58 19.000 0,2% Presentacion vuelta España 14:02 15:16 16.000 0,2% Ranking Squirrel ( 0,0% ) - Viernes, 22 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Red(2008) 22:01 23:31 105.000 1,3% Cine A 20 millas de la justicia 18:40 20:21 97.000 1,6% Cuéntame cómo pasó El hombre de la casa 13:21 14:31 78.000 1,5% Cine Amor y balas 17:04 18:40 72.000 1,1% Cine Choque mortal 20:22 22:00 65.000 0,9%

A diferencia del viernes anterior, eldel ranking de lo más visto de las temáticas de TDT pues, con. Enen FDF con un 3,8% y un 3,2%. El, mientras que enen NEOX. En lo que respecta a las cadenas,, mientras que la tercera plaza también tiene empate con un 2,4% para Neox y Nova de Atresmedia. En el quinto puesto, también empatadas, se encuentran TRECE y Atreseries con un 2,2%.