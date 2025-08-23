Publicado: Sábado 23 Agosto 2025 09:00 (hace 1 hora) | Última actualización: Sábado 23 Agosto 2025 10:20 (hace 15 minutos)|
Audiencias Viernes 22 de Agosto de 2025
12,8%
10,3%
8,6%
5,4%
4,7%
3,7%
3,2%
3,2%
2,4%
2,4%
2,2%
2,2%
2,0%
1,7%
1,6%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,4%
0,0%
Escena del capítulo 'Una cigüeña, un sartenazo y ocho ositos tóxicos' de 'La que se avecina'
Ranking cadenas TDT Viernes, 22 de Agosto de 2025
Ranking programas TDT Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:31
293.000
3,7%
La que se avecina Una cigueña, un sartenazo y ...
15:52
17:38
284.000
3,8%
La que se avecina Un referente paterno, una ...
21:03
22:55
244.000
3,2%
Hawai 5.0 Una barrera de coral se fortalece en ...
15:26
16:12
239.000
3,0%
The Big Bang Theory
17:32
17:55
238.000
3,5%
Cine western La novia salvaje
18:42
20:43
237.000
3,9%
C. S. I. Quien y que
16:12
17:03
236.000
3,1%
The Big Bang Theory
17:55
18:14
229.000
3,4%
La que se avecina Un desterrado, una pecadora, y ...
14:17
15:52
228.000
3,0%
Mar de amor
16:31
18:00
220.000
3,1%
Ranking FDF (3,2%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una cigueña, un sartenazo y ...
15:52
17:38
284.000
3,8%
La que se avecina Un referente paterno, una ...
21:03
22:55
244.000
3,2%
La que se avecina Un desterrado, una pecadora, y ...
14:17
15:52
228.000
3,0%
La que se avecina Un amor de instituto, un burro ...
17:38
19:31
205.000
3,2%
La que se avecina Un presidente rayado, una ...
19:31
21:03
165.000
2,7%
Ranking Energy (3,2%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hawai 5.0 Una barrera de coral se fortalece en ...
15:26
16:12
239.000
3,0%
C. S. I. Quien y que
16:12
17:03
236.000
3,1%
C. S. I. Adios y buena suerte
17:03
17:52
204.000
2,9%
Distrito 8
20:12
26:29
202.000
3,5%
Hawai 5.0 Los niños de kalaihaohia
14:42
15:26
168.000
2,1%
Ranking Neox (2,4%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
17:32
17:55
238.000
3,5%
The Big Bang Theory
17:55
18:14
229.000
3,4%
Los Simpson
14:31
14:56
213.000
2,9%
The Big Bang Theory
17:11
17:32
211.000
3,0%
The Big Bang Theory
18:58
19:17
206.000
3,3%
Ranking Nova (2,4%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:31
293.000
3,7%
Mar de amor
16:31
18:00
220.000
3,1%
Triunfo del amor
20:56
23:00
199.000
2,6%
Amarte asi, frijolito
18:00
19:26
172.000
2,7%
Por ella... Soy eva
19:26
20:56
160.000
2,6%
Ranking TRECE (2,2%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western La novia salvaje
18:42
20:43
237.000
3,9%
Cine La ultima caza
20:43
22:28
198.000
2,7%
Classics El hombre que sabia demasiado
22:28
24:29
192.000
2,8%
Sesión doble Macarthur, el general ...
14:45
17:08
170.000
2,2%
Sesión doble Pajaros humanos
17:08
18:41
163.000
2,4%
Ranking Atreseries (2,2%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
21:14
26:02
173.000
2,9%
El mentalista Pelo rojo y cinta plateada
19:39
20:29
160.000
2,6%
El mentalista
18:53
19:39
148.000
2,4%
Los misterios de la hermana boniface Crimenes y ...
15:01
15:53
143.000
1,8%
El mentalista El pajaro azul
17:24
18:08
142.000
2,1%
Ranking DMAX (2,0%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La fiebre del oro
16:22
17:15
163.000
2,2%
La fiebre del oro
17:15
18:10
159.000
2,3%
Aventura en pelotas
15:26
16:21
153.000
1,9%
Curiosidades de la tierra
24:15
24:59
137.000
3,0%
Camioneros de australia
20:42
21:34
119.000
1,7%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El destino de jupiter
17:14
19:17
157.000
2,4%
Cine Dragonheart(corazon de dragon)
21:33
23:16
142.000
1,8%
Cine 300
23:16
25:11
126.000
2,3%
Cine Underwater
15:39
17:14
113.000
1,5%
Cine Speed racer
19:17
21:33
83.000
1,3%
Ranking Paramount Network (1,6%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los asesinatos de midsomer Secretos ...
18:15
20:03
172.000
2,8%
Agatha christie poirot La muerte de lord ...
16:17
18:15
144.000
2,0%
Cine El protector(avenging angelo)
22:00
23:49
141.000
1,8%
Los asesinatos de midsomer La ley es igual para ...
20:04
21:59
114.000
1,7%
Hercules Poirot Problema en el mar
15:17
16:17
105.000
1,3%
Ranking DKiss (1,3%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:36
24:23
136.000
2,3%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:24
25:09
111.000
2,6%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:52
23:36
94.000
1,2%
Cirugia facial
25:09
25:56
83.000
2,9%
Cirugia facial
25:56
26:29
79.000
3,9%
Ranking Divinity (1,2%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
16:56
17:48
117.000
1,7%
Tu casa a juicio
19:35
20:19
113.000
1,9%
Tu casa a juicio
18:42
19:35
110.000
1,8%
Tu casa a juicio
17:48
18:42
104.000
1,6%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:03
16:56
103.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Desafio en la arena
19:59
20:18
96.000
1,6%
Forjado a fuego: En la carretera
20:18
21:08
90.000
1,4%
Forjado a fuego La makraka
21:08
21:58
88.000
1,2%
Forjado a fuego Primavera para napoleon
22:44
23:30
88.000
1,1%
Desafio en la arena
19:34
19:59
83.000
1,4%
Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
14:00
14:22
122.000
2,1%
Cine Tom y jerry ¡Arriba, vaquero!
21:30
22:50
66.000
0,8%
Doraemon, el gato cósmico
09:31
09:54
52.000
2,7%
Doraemon, el gato cósmico
10:21
10:42
50.000
2,3%
Especial universo gumball graciosos
11:07
12:19
50.000
2,0%
Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
22:00
23:26
104.000
1,3%
Diario 24 horas
14:30
14:53
74.000
1,0%
La hora cultural
23:26
23:58
67.000
1,0%
Informativo 24h
15:48
16:27
63.000
0,8%
Telediario 1
14:57
15:35
60.000
0,7%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:40
23:47
111.000
1,5%
Cuéntame cómo pasó Una pelicula ...
25:00
26:12
63.000
2,3%
Ana y los 7 La transformacion de alexia
02:31
03:39
49.000
3,8%
Vera y el reino arcoiris
13:52
14:13
48.000
0,9%
Cuéntame cómo pasó Quiero ser libre
23:47
25:00
48.000
0,9%
Ranking Ten (0,9%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
15:40
16:41
116.000
1,5%
Caso cerrado: Edición estelar
18:34
19:27
111.000
1,8%
Caso cerrado
17:40
18:34
107.000
1,6%
Caso cerrado: Edición estelar
16:41
17:40
99.000
1,4%
Caso cerrado: Edición estelar
19:27
20:22
94.000
1,6%
Ranking Real Madrid TV (0,8%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Pistoleros de arizona
21:38
23:02
97.000
1,2%
Cine Uno despues de otro
23:02
24:50
84.000
1,4%
Cine Sanson contra los piratas
15:36
16:59
71.000
0,9%
Real Madrid conecta
19:35
21:35
34.000
0,5%
Fútbol: Amistoso R. Madrid castilla - ...
11:05
12:59
33.000
1,2%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta(d) ...
17:38
19:23
44.000
0,7%
Gimnasia ritmica: Campeonato del mundo All - ...
19:26
21:41
31.000
0,5%
Gimnasia ritmica: Campeonato del mundo All - ...
21:58
24:45
22.000
0,3%
Baloncesto: Amistoso(d) España - Alemania
15:18
16:58
19.000
0,2%
Presentacion vuelta España
14:02
15:16
16.000
0,2%
Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Red(2008)
22:01
23:31
105.000
1,3%
Cine A 20 millas de la justicia
18:40
20:21
97.000
1,6%
Cuéntame cómo pasó El hombre de la casa
13:21
14:31
78.000
1,5%
Cine Amor y balas
17:04
18:40
72.000
1,1%
Cine Choque mortal
20:22
22:00
65.000
0,9%