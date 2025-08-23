FormulaTV
Audiencias 'Viaje al centro de la tele' y 'El peliculón' se reparten la noche

AUDIENCIAS TDT 22 DE AGOSTO

'Emanet' (3,7%) lidera frente a 'La que se avecina' (3,8% y 3,2%) y FDF y Energy empatan con un 3,2%

El 'Cine Western' de TRECE también destaca en la tarde con un 3,9%. 'Hawai 5.0' y 'The Big Bang Theory' completan los cinco primeros puestos.

Por RedacciónPublicado: Sábado 23 Agosto 2025 09:00 (hace 1 hora) | Última actualización: Sábado 23 Agosto 2025 10:20 (hace 15 minutos)

Audiencias Viernes 22 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    12,8%

  • logola1

    10,3%

  • logotelecinco

    8,6%

  • logolasexta

    5,4%

  • logocuatro

    4,7%

  • logola2

    3,7%

  • logofdf

    3,2%

  • logoenergy

    3,2%

  • logoneox

    2,4%

  • logonova

    2,4%

  • logo13tv

    2,2%

  • logoatreseries

    2,2%

  • logodiscoverymax

    2,0%

  • logobemadtv

    1,7%

  • logoparamount-network

    1,6%

  • logodkiss

    1,3%

  • logodivinity

    1,2%

  • logomega-espana

    1,1%

  • logocanal24horas

    1,0%

  • logoboing

    1,0%

  • logoclan

    0,9%

  • logoten

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,8%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

A diferencia del viernes anterior, el Western de TRECE no logra la primera posición del ranking de lo más visto de las temáticas de TDT pues, con un 3,7% y 293.000 espectadores destaca en lo más visto el serial turco 'Emanet' de Nova. En segundo y tercer lugar quedan sendas reposiciones de 'La que se avecina' en FDF con un 3,8% y un 3,2%. El cuarto puesto es para Energy con 'Hawai 5.0', mientras que en quinta posición queda 'The Big Bang Theory' en NEOX. En lo que respecta a las cadenas, lideran FDF y Energy con un 3,2%, mientras que la tercera plaza también tiene empate con un 2,4% para Neox y Nova de Atresmedia. En el quinto puesto, también empatadas, se encuentran TRECE y Atreseries con un 2,2%.

Escena del capítulo &#39;Una cigüeña, un sartenazo y ocho ositos tóxicos&#39; de &#39;La que se avecina&#39;

Escena del capítulo 'Una cigüeña, un sartenazo y ocho ositos tóxicos' de 'La que se avecina'

Ranking cadenas TDT Viernes, 22 de Agosto de 2025

FDF 3,2%

Energy 3,2%

Neox 2,4%

Nova 2,4%

TRECE 2,2%

Atreseries 2,2%

DMAX 2,0%

BEMADtv 1,7%

Paramount Network 1,6%

DKiss 1,3%

Divinity 1,2%

Mega (España) 1,1%

Boing 1,0%

Canal 24 Horas 1,0%

Clan TVE 0,9%

Ten 0,9%

Real Madrid TV 0,8%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:31
293.000
3,7%
FDF
La que se avecina Una cigueña, un sartenazo y ...
15:52
17:38
284.000
3,8%
FDF
La que se avecina Un referente paterno, una ...
21:03
22:55
244.000
3,2%
Energy
Hawai 5.0 Una barrera de coral se fortalece en ...
15:26
16:12
239.000
3,0%
Neox
The Big Bang Theory
17:32
17:55
238.000
3,5%
TRECE
Cine western La novia salvaje
18:42
20:43
237.000
3,9%
Energy
C. S. I. Quien y que
16:12
17:03
236.000
3,1%
Neox
The Big Bang Theory
17:55
18:14
229.000
3,4%
FDF
La que se avecina Un desterrado, una pecadora, y ...
14:17
15:52
228.000
3,0%
Nova
Mar de amor
16:31
18:00
220.000
3,1%

Ranking FDF (3,2%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una cigueña, un sartenazo y ...
15:52
17:38
284.000
3,8%
FDF
La que se avecina Un referente paterno, una ...
21:03
22:55
244.000
3,2%
FDF
La que se avecina Un desterrado, una pecadora, y ...
14:17
15:52
228.000
3,0%
FDF
La que se avecina Un amor de instituto, un burro ...
17:38
19:31
205.000
3,2%
FDF
La que se avecina Un presidente rayado, una ...
19:31
21:03
165.000
2,7%

Ranking Energy (3,2%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Hawai 5.0 Una barrera de coral se fortalece en ...
15:26
16:12
239.000
3,0%
Energy
C. S. I. Quien y que
16:12
17:03
236.000
3,1%
Energy
C. S. I. Adios y buena suerte
17:03
17:52
204.000
2,9%
Energy
Distrito 8
20:12
26:29
202.000
3,5%
Energy
Hawai 5.0 Los niños de kalaihaohia
14:42
15:26
168.000
2,1%

Ranking Neox (2,4%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
17:32
17:55
238.000
3,5%
Neox
The Big Bang Theory
17:55
18:14
229.000
3,4%
Neox
Los Simpson
14:31
14:56
213.000
2,9%
Neox
The Big Bang Theory
17:11
17:32
211.000
3,0%
Neox
The Big Bang Theory
18:58
19:17
206.000
3,3%

Ranking Nova (2,4%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:31
293.000
3,7%
Nova
Mar de amor
16:31
18:00
220.000
3,1%
Nova
Triunfo del amor
20:56
23:00
199.000
2,6%
Nova
Amarte asi, frijolito
18:00
19:26
172.000
2,7%
Nova
Por ella... Soy eva
19:26
20:56
160.000
2,6%

Ranking TRECE (2,2%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western La novia salvaje
18:42
20:43
237.000
3,9%
TRECE
Cine La ultima caza
20:43
22:28
198.000
2,7%
TRECE
Classics El hombre que sabia demasiado
22:28
24:29
192.000
2,8%
TRECE
Sesión doble Macarthur, el general ...
14:45
17:08
170.000
2,2%
TRECE
Sesión doble Pajaros humanos
17:08
18:41
163.000
2,4%

Ranking Atreseries (2,2%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el paraíso
21:14
26:02
173.000
2,9%
Atreseries
El mentalista Pelo rojo y cinta plateada
19:39
20:29
160.000
2,6%
Atreseries
El mentalista
18:53
19:39
148.000
2,4%
Atreseries
Los misterios de la hermana boniface Crimenes y ...
15:01
15:53
143.000
1,8%
Atreseries
El mentalista El pajaro azul
17:24
18:08
142.000
2,1%

Ranking DMAX (2,0%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro
16:22
17:15
163.000
2,2%
DMAX
La fiebre del oro
17:15
18:10
159.000
2,3%
DMAX
Aventura en pelotas
15:26
16:21
153.000
1,9%
DMAX
Curiosidades de la tierra
24:15
24:59
137.000
3,0%
DMAX
Camioneros de australia
20:42
21:34
119.000
1,7%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El destino de jupiter
17:14
19:17
157.000
2,4%
BEMADtv
Cine Dragonheart(corazon de dragon)
21:33
23:16
142.000
1,8%
BEMADtv
Cine 300
23:16
25:11
126.000
2,3%
BEMADtv
Cine Underwater
15:39
17:14
113.000
1,5%
BEMADtv
Cine Speed racer
19:17
21:33
83.000
1,3%

Ranking Paramount Network (1,6%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los asesinatos de midsomer Secretos ...
18:15
20:03
172.000
2,8%
Paramount Network
Agatha christie poirot La muerte de lord ...
16:17
18:15
144.000
2,0%
Paramount Network
Cine El protector(avenging angelo)
22:00
23:49
141.000
1,8%
Paramount Network
Los asesinatos de midsomer La ley es igual para ...
20:04
21:59
114.000
1,7%
Paramount Network
Hercules Poirot Problema en el mar
15:17
16:17
105.000
1,3%

Ranking DKiss (1,3%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:36
24:23
136.000
2,3%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:24
25:09
111.000
2,6%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:52
23:36
94.000
1,2%
DKiss
Cirugia facial
25:09
25:56
83.000
2,9%
DKiss
Cirugia facial
25:56
26:29
79.000
3,9%

Ranking Divinity (1,2%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:56
17:48
117.000
1,7%
Divinity
Tu casa a juicio
19:35
20:19
113.000
1,9%
Divinity
Tu casa a juicio
18:42
19:35
110.000
1,8%
Divinity
Tu casa a juicio
17:48
18:42
104.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:03
16:56
103.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,1%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Desafio en la arena
19:59
20:18
96.000
1,6%
Mega (España)
Forjado a fuego: En la carretera
20:18
21:08
90.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego La makraka
21:08
21:58
88.000
1,2%
Mega (España)
Forjado a fuego Primavera para napoleon
22:44
23:30
88.000
1,1%
Mega (España)
Desafio en la arena
19:34
19:59
83.000
1,4%

Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:00
14:22
122.000
2,1%
Boing
Cine Tom y jerry ¡Arriba, vaquero!
21:30
22:50
66.000
0,8%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
09:31
09:54
52.000
2,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:21
10:42
50.000
2,3%
Boing
Especial universo gumball graciosos
11:07
12:19
50.000
2,0%

Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:00
23:26
104.000
1,3%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas
14:30
14:53
74.000
1,0%
Canal 24 Horas
La hora cultural
23:26
23:58
67.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
15:48
16:27
63.000
0,8%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:35
60.000
0,7%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:40
23:47
111.000
1,5%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Una pelicula ...
25:00
26:12
63.000
2,3%
Clan TVE
Ana y los 7 La transformacion de alexia
02:31
03:39
49.000
3,8%
Clan TVE
Vera y el reino arcoiris
13:52
14:13
48.000
0,9%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Quiero ser libre
23:47
25:00
48.000
0,9%

Ranking Ten (0,9%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
15:40
16:41
116.000
1,5%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
18:34
19:27
111.000
1,8%
Ten
Caso cerrado
17:40
18:34
107.000
1,6%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
16:41
17:40
99.000
1,4%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:27
20:22
94.000
1,6%

Ranking Real Madrid TV (0,8%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Pistoleros de arizona
21:38
23:02
97.000
1,2%
Real Madrid TV
Cine Uno despues de otro
23:02
24:50
84.000
1,4%
Real Madrid TV
Cine Sanson contra los piratas
15:36
16:59
71.000
0,9%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:35
34.000
0,5%
Real Madrid TV
Fútbol: Amistoso R. Madrid castilla - ...
11:05
12:59
33.000
1,2%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta(d) ...
17:38
19:23
44.000
0,7%
Teledeporte
Gimnasia ritmica: Campeonato del mundo All - ...
19:26
21:41
31.000
0,5%
Teledeporte
Gimnasia ritmica: Campeonato del mundo All - ...
21:58
24:45
22.000
0,3%
Teledeporte
Baloncesto: Amistoso(d) España - Alemania
15:18
16:58
19.000
0,2%
Teledeporte
Presentacion vuelta España
14:02
15:16
16.000
0,2%

Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 22 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Red(2008)
22:01
23:31
105.000
1,3%
Squirrel
Cine A 20 millas de la justicia
18:40
20:21
97.000
1,6%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó El hombre de la casa
13:21
14:31
78.000
1,5%
Squirrel
Cine Amor y balas
17:04
18:40
72.000
1,1%
Squirrel
Cine Choque mortal
20:22
22:00
65.000
0,9%
