Audiencias Viernes 22 de Agosto de 2025
12,8%
10,3%
8,6%
5,4%
4,7%
3,7%
3,2%
3,2%
2,4%
2,4%
2,2%
2,2%
2,0%
1,7%
1,6%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,4%
0,0%
Antena 3 recupera el control de un descafeinado viernes veraniego en el que lo más visto ni siquiera estuvo en la tarde, sino que fue una vez más 'La ruleta de la suerte' en la mañana de la cadena principal de Atresmedia. En prime time, Telecinco volvió a tirar la toalla con un refrito de '¡De viernes!' que, sin embargo, sube con respecto a la semana pasada. El control se lo reparten Antena 3 y Telecinco, aunque ninguna de las dos cadenas logra un dato destacable.
Pocos cambios también en el resto del día, donde vuelve a destacar 'La hora de La 1' en la mañana, a la espera del regreso de 'Aruseros' en septiembre. Por la tarde, 'TardeAR' estrenó un documental sobre las Campos dirigido por Carmen Borrego que no alteró demasiado las audiencias del programa. Con un 20,7% de share, 'Pasapalabra' es el programa más seguido de la tarde, otorgando a Antena 3 un claro control con sus dos concursos diarios.
Prime time
- Aceptable 10,2% para 'El peliculón': "Dog. Un viaje salvaje"
- El maratón de 'Viaje al centro de la tele' destaca en alguno de sus programas
- Los refritos de '¡De viernes!' suben 1,4 puntos en Telecinco
- 'El Blockbuster' mejora 1 punto y se impone a 'Equipo de investigación'
Viaje al centro de la tele 657.000 8,2%
Viaje al centro de la tele: La noche temática 761.000 9,8%
Viaje al centro de la tele: La noche temática 687.000 10,4%
Cifras y letras277.000 3,9%
Cifras y letras424.000 5,5%
Plano general 266.000 3,3%
Historia de nuestro cine: Película 316.000 4,5%
El peliculón 757.000 10,2%
Viajeros Cuatro 301.000 4,0%
El blockbuster 417.000 5,4%
Cine Cuatro 208.000 4,7%
First Dates758.000 9,8%
¡De viernes!: Lo mejor344.000 7,7%
laSexta columna 286.000 3,7%
Equipo de investigación 255.000 3,3%
Equipo de investigación 240.000 4,2%
Late night
- La resaca de 'Viaje al centro de la tele' otorga buenos datos a La 1
- El cine de Antena 3, lo segundo más eficaz, se impone a las ofertas rivales
- La segunda película de Cuatro pincha con 2,2 puntos menos en una semana
Viaje al centro de la tele: La noche temática 540.000 11,3%
Viaje al centro de la tele: La noche temática 272.000 8,1%
Cine 98.000 4,4%
Cine 151.000 4,4%
Reduce tu huella 27.000 1,5%
Cine 229.000 6,2%
Sportium game show41.000 2,2%
Cine Cuatro 2 57.000 2,6%
Gran Madrid show76.000 3,7%
Equipo de investigación 156.000 4,7%
Equipo de investigación 147.000 7,0%
El tour de Los Campos en 'Tardear'
Sobremesa y tarde
- El estreno de Borrego Films en 'Tardear' apenas altera los datos de Telecinco
- 'Pasapalabra' (20,7%), imbatible en Antena 3
- 'Malas lenguas' sigue ocupando dos franjas en la tarde de La 1 con correctos datos
Malas lenguas649.000 8,6%
Valle Salvaje724.000 10,8%
La promesa837.000 13,5%
Malas lenguas424.000 7,1%
Aquí la tierra502.000 7,8%
Saber y ganar426.000 5,3%
Grandes documentales266.000 3,9%
Incluye:
- Muerte en el rio303.000 4,1%
- Cazadores de África 313.000 4,6%
- Los paisajes mas bellos del mundo 228.000 3,6%
- Carreteras extremas 186.000 3,0%
Malas lenguas241.000 4,0%
Malas lenguas 2: Al cuadrado333.000 5,2%
Sueños de libertad1.064.000 13,8%
YAS verano648.000 10,1%
Pasapalabra1.321.000 20,7%
Todo es mentira: Summer TEM385.000 5,3%
Lo sabe, no lo sabe309.000 5,1%
Tardear596.000 8,3%
El diario de verano532.000 8,8%
Agárrate al sillón557.000 8,6%
Zapeando406.000 5,3%
Más vale tarde de verano355.000 5,6%
El seguimiento de los incendios volvió a copar la mañana de La 1
Mañana
- 'La ruleta de la suerte' (21,6%), espacio no informativo más visto del día
- 'Mañaneros 360' (13,1%) destaca en su primer tramo con el seguimiento de los incendios
- 'La hora de La 1' (18,8%) sigue liderando con magníficos datos
Diario América 24h75.000 13,1%
La hora de La 1332.000 18,8%
Mañaneros 360388.000 13,1%
Mañaneros 360595.000 8,4%
De parque en parque 10.000 1,8%
¡Que animal! 6.000 0,7%
Los supervivientes definitivos de la naturaleza 5.000 0,5%
Pipper en ruta 19.000 1,3%
Pipper en ruta 24.000 1,4%
Los paísajes mas bellos del mundo 45.000 2,2%
El western de La 2 56.000 2,3%
El cazador59.000 1,6%
El cazador109.000 1,8%
Saber y ganar148.000 1,9%
Espejo público verano274.000 11,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 638.000 14,5%
La ruleta de la suerte1.418.000 21,6%
¡Toma salami! 3.000 0,4%
Alerta cobra 15.000 1,4%
Alerta cobra 41.000 2,5%
Alerta cobra 78.000 3,7%
En boca de todos176.000 5,9%
Agárrate al sillón20.000 3,8%
La mirada crítica212.000 11,1%
Vamos a ver verano305.000 11,2%
Vamos a ver más verano514.000 8,7%
Equipo de investigación 13.000 1,9%
Equipo de investigación 41.000 4,2%
Aruser@s fresh196.000 10,1%
Al rojo vivo280.000 8,4%
'Antena 3 Noticias 1' con Victoria Arnáu fue lo más visto del día
Informativos
Como viene sucediendo en verano, 'Antena 3 Noticias 1' con Victoria Arnáu fue el espacio más visto del día al anotar un magnífico 22% de share, 9,3 puntos por delante de la segunda opción en su franja, el 'Telediario 1' de TVE. Las 'Noticias Cuatro 1' se quedaron a sólo 2 décimas del espacio de laSexta. Por la noche, liderazgo también para 'Antena 3 Noticias 2', 9,5 puntos más que el 'Telediario 2' de TVE.
Telediario matinal141.000 18,2%
Telediario 11.026.000 12,7%
Telediario 2665.000 9,1%
Noticias de la mañana113.000 14,5%
Antena 3 Noticias 11.773.000 22,0%
Antena 3 Noticias 21.355.000 18,6%
Noticias Cuatro 1418.000 6,4%
El Desmarque Cuatro 1315.000 4,0%
Noticias Cuatro 2293.000 4,7%
El matinal61.000 9,1%
El matinal94.000 11,3%
El matinal117.000 9,7%
Informativos Telecinco 15:00760.000 9,4%
Informativos Telecinco 21:00598.000 8,1%
laSexta Noticias 14h467.000 6,6%
laSexta Noticias: Jugones470.000 5,7%
laSexta Noticias 20h311.000 5,0%
laSexta Noticias: Especial249.000 3,6%