Audiencias 'Viaje al centro de la tele' y 'El peliculón' se reparten la noche

AUDIENCIAS VIERNES 22 DE AGOSTO

'Viaje al centro de la tele' y 'El Peliculón' (10,2%) de Antena 3 se reparten la noche del viernes

Los refritos de '¡De viernes!' otorgan otra mala noche a Telecinco. Cuatro gana con cine a laSexta.

'Viaje al centro de la tele' y 'El Peliculón' (10,2%) de Antena 3 se reparten la noche del viernes
Por RedacciónPublicado: Sábado 23 Agosto 2025 09:00 (hace 1 hora) | Última actualización: Sábado 23 Agosto 2025 10:16 (hace 19 minutos)

Audiencias Viernes 22 de Agosto de 2025

Antena 3 recupera el control de un descafeinado viernes veraniego en el que lo más visto ni siquiera estuvo en la tarde, sino que fue una vez más 'La ruleta de la suerte' en la mañana de la cadena principal de Atresmedia. En prime time, Telecinco volvió a tirar la toalla con un refrito de '¡De viernes!' que, sin embargo, sube con respecto a la semana pasada. El control se lo reparten Antena 3 y Telecinco, aunque ninguna de las dos cadenas logra un dato destacable.

Vídeos FormulaTV

Pocos cambios también en el resto del día, donde vuelve a destacar 'La hora de La 1' en la mañana, a la espera del regreso de 'Aruseros' en septiembre. Por la tarde, 'TardeAR' estrenó un documental sobre las Campos dirigido por Carmen Borrego que no alteró demasiado las audiencias del programa. Con un 20,7% de share, 'Pasapalabra' es el programa más seguido de la tarde, otorgando a Antena 3 un claro control con sus dos concursos diarios.

Prime time

  • Aceptable 10,2% para 'El peliculón': "Dog. Un viaje salvaje"
  • El maratón de 'Viaje al centro de la tele' destaca en alguno de sus programas
  • Los refritos de '¡De viernes!' suben 1,4 puntos en Telecinco
  • 'El Blockbuster' mejora 1 punto y se impone a 'Equipo de investigación'
La 1

Viaje al centro de la tele 657.000 8,2%

Viaje al centro de la tele: La noche temática 761.000 9,8%

Viaje al centro de la tele: La noche temática 687.000 10,4%

La 2

Cifras y letras277.000 3,9%

Cifras y letras424.000 5,5%

Plano general 266.000 3,3%

Historia de nuestro cine: Película 316.000 4,5%

Antena 3

El peliculón 757.000 10,2%

Cuatro

Viajeros Cuatro 301.000 4,0%

El blockbuster 417.000 5,4%

Cine Cuatro 208.000 4,7%

Telecinco

First Dates758.000 9,8%

¡De viernes!: Lo mejor344.000 7,7%

laSexta

laSexta columna 286.000 3,7%

Equipo de investigación 255.000 3,3%

Equipo de investigación 240.000 4,2%

Late night

  • La resaca de 'Viaje al centro de la tele' otorga buenos datos a La 1
  • El cine de Antena 3, lo segundo más eficaz, se impone a las ofertas rivales
  • La segunda película de Cuatro pincha con 2,2 puntos menos en una semana
La 1

Viaje al centro de la tele: La noche temática 540.000 11,3%

Viaje al centro de la tele: La noche temática 272.000 8,1%

Cine 98.000 4,4%

La 2

Cine 151.000 4,4%

Reduce tu huella 27.000 1,5%

Antena 3

Cine 229.000 6,2%

Sportium game show41.000 2,2%

Cuatro

Cine Cuatro 2 57.000 2,6%

Telecinco

Gran Madrid show76.000 3,7%

laSexta

Equipo de investigación 156.000 4,7%

Equipo de investigación 147.000 7,0%

El tour de Los Campos en &#39;Tardear&#39;

El tour de Los Campos en 'Tardear'

Sobremesa y tarde

  • El estreno de Borrego Films en 'Tardear' apenas altera los datos de Telecinco
  • 'Pasapalabra' (20,7%), imbatible en Antena 3
  • 'Malas lenguas' sigue ocupando dos franjas en la tarde de La 1 con correctos datos
La 1

Malas lenguas649.000 8,6%

Valle Salvaje724.000 10,8%

La promesa837.000 13,5%

Malas lenguas424.000 7,1%

Aquí la tierra502.000 7,8%

La 2

Saber y ganar426.000 5,3%

Grandes documentales266.000 3,9%

Incluye:

- Muerte en el rio303.000 4,1%

- Cazadores de África 313.000 4,6%

- Los paisajes mas bellos del mundo 228.000 3,6%

- Carreteras extremas 186.000 3,0%

Malas lenguas241.000 4,0%

Malas lenguas 2: Al cuadrado333.000 5,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.064.000 13,8%

YAS verano648.000 10,1%

Pasapalabra1.321.000 20,7%

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM385.000 5,3%

Lo sabe, no lo sabe309.000 5,1%

Telecinco

Tardear596.000 8,3%

El diario de verano532.000 8,8%

Agárrate al sillón557.000 8,6%

laSexta

Zapeando406.000 5,3%

Más vale tarde de verano355.000 5,6%

El seguimiento de los incendios volvió a copar la mañana de La 1

El seguimiento de los incendios volvió a copar la mañana de La 1

Mañana

  • 'La ruleta de la suerte' (21,6%), espacio no informativo más visto del día
  • 'Mañaneros 360' (13,1%) destaca en su primer tramo con el seguimiento de los incendios
  • 'La hora de La 1' (18,8%) sigue liderando con magníficos datos
La 1

Diario América 24h75.000 13,1%

La hora de La 1332.000 18,8%

Mañaneros 360388.000 13,1%

Mañaneros 360595.000 8,4%

La 2

De parque en parque 10.000 1,8%

¡Que animal! 6.000 0,7%

Los supervivientes definitivos de la naturaleza 5.000 0,5%

Pipper en ruta 19.000 1,3%

Pipper en ruta 24.000 1,4%

Los paísajes mas bellos del mundo 45.000 2,2%

El western de La 2 56.000 2,3%

El cazador59.000 1,6%

El cazador109.000 1,8%

Saber y ganar148.000 1,9%

Antena 3

Espejo público verano274.000 11,2%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 638.000 14,5%

La ruleta de la suerte1.418.000 21,6%

Cuatro

¡Toma salami! 3.000 0,4%

Alerta cobra 15.000 1,4%

Alerta cobra 41.000 2,5%

Alerta cobra 78.000 3,7%

En boca de todos176.000 5,9%

Telecinco

Agárrate al sillón20.000 3,8%

La mirada crítica212.000 11,1%

Vamos a ver verano305.000 11,2%

Vamos a ver más verano514.000 8,7%

laSexta

Equipo de investigación 13.000 1,9%

Equipo de investigación 41.000 4,2%

Aruser@s fresh196.000 10,1%

Al rojo vivo280.000 8,4%

&#39;Antena 3 Noticias 1&#39; con Victoria Arnáu fue lo más visto del día

'Antena 3 Noticias 1' con Victoria Arnáu fue lo más visto del día

Informativos

Como viene sucediendo en verano, 'Antena 3 Noticias 1' con Victoria Arnáu fue el espacio más visto del día al anotar un magnífico 22% de share, 9,3 puntos por delante de la segunda opción en su franja, el 'Telediario 1' de TVE. Las 'Noticias Cuatro 1' se quedaron a sólo 2 décimas del espacio de laSexta. Por la noche, liderazgo también para 'Antena 3 Noticias 2', 9,5 puntos más que el 'Telediario 2' de TVE.

La 1

Telediario matinal141.000 18,2%

Telediario 11.026.000 12,7%

Telediario 2665.000 9,1%

Antena 3

Noticias de la mañana113.000 14,5%

Antena 3 Noticias 11.773.000 22,0%

Antena 3 Noticias 21.355.000 18,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1418.000 6,4%

El Desmarque Cuatro 1315.000 4,0%

Noticias Cuatro 2293.000 4,7%

Telecinco

El matinal61.000 9,1%

El matinal94.000 11,3%

El matinal117.000 9,7%

Informativos Telecinco 15:00760.000 9,4%

Informativos Telecinco 21:00598.000 8,1%

laSexta

laSexta Noticias 14h467.000 6,6%

laSexta Noticias: Jugones470.000 5,7%

laSexta Noticias 20h311.000 5,0%

laSexta Noticias: Especial249.000 3,6%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
Ver todos los comentarios (196)

