Por Redacción | |

Antena 3 recupera el control de un descafeinado viernes veraniego en el que lo más visto ni siquiera estuvo en la tarde, sino que fue una vez más 'La ruleta de la suerte' en la mañana de la cadena principal de Atresmedia. En prime time, Telecinco volvió a tirar la toalla con un refrito de '¡De viernes!' que, sin embargo, sube con respecto a la semana pasada. El control se lo reparten Antena 3 y Telecinco, aunque ninguna de las dos cadenas logra un dato destacable.

Pocos cambios también en el resto del día, donde vuelve a destacar 'La hora de La 1' en la mañana, a la espera del regreso de 'Aruseros' en septiembre. Por la tarde, 'TardeAR' estrenó un documental sobre las Campos dirigido por Carmen Borrego que no alteró demasiado las audiencias del programa. Con un 20,7% de share, 'Pasapalabra' es el programa más seguido de la tarde, otorgando a Antena 3 un claro control con sus dos concursos diarios.

Prime time

Aceptable 10,2% para 'El peliculón': "Dog. Un viaje salvaje"

El maratón de 'Viaje al centro de la tele' destaca en alguno de sus programas

Los refritos de '¡De viernes!' suben 1,4 puntos en Telecinco

'El Blockbuster' mejora 1 punto y se impone a 'Equipo de investigación'

La 1

Viaje al centro de la tele Famosos tan jóvenes 657.000 8,2% Viaje al centro de la tele: La noche temática Famosos con estrella 761.000 9,8% Viaje al centro de la tele: La noche temática La música conserva 687.000 10,4%

La 2

Cifras y letras277.000 3,9% Cifras y letras424.000 5,5% Plano general Millán Salcedo 266.000 3,3% Historia de nuestro cine: Película La suerte dormida 316.000 4,5%

Antena 3

El peliculón Dog. Un viaje salvaje 757.000 10,2%

Cuatro

Viajeros Cuatro Cerdeña 301.000 4,0% El blockbuster Zona prohibida 417.000 5,4% Cine Cuatro Fantasy island 208.000 4,7%

Telecinco

First Dates758.000 9,8% ¡De viernes!: Lo mejor344.000 7,7%

laSexta

laSexta columna Columnas de la historia 286.000 3,7% Equipo de investigación Daniel Esteve y el negocio del miedo 255.000 3,3% Equipo de investigación Desokupas 240.000 4,2%

Late night

La resaca de 'Viaje al centro de la tele' otorga buenos datos a La 1

El cine de Antena 3, lo segundo más eficaz, se impone a las ofertas rivales

La segunda película de Cuatro pincha con 2,2 puntos menos en una semana

La 1

Viaje al centro de la tele: La noche temática Un paso adelante 540.000 11,3% Viaje al centro de la tele: La noche temática Camino a la fama 272.000 8,1% Cine Mi padre, sus amigos y el dinero fácil 98.000 4,4%

La 2

Cine El rey de La Habana 151.000 4,4% Reduce tu huella Menos es más 27.000 1,5%

Antena 3

Cine Blinded by the light (cegado por la luz) 229.000 6,2% Sportium game show41.000 2,2%

Cuatro

Cine Cuatro 2 La posesión de Mary 57.000 2,6%

Telecinco

Gran Madrid show76.000 3,7%

laSexta

Equipo de investigación Mafia okupa 156.000 4,7% Equipo de investigación Nuevos okupas 147.000 7,0%

El tour de Los Campos en 'Tardear'

Sobremesa y tarde

El estreno de Borrego Films en 'Tardear' apenas altera los datos de Telecinco

'Pasapalabra' (20,7%), imbatible en Antena 3

'Malas lenguas' sigue ocupando dos franjas en la tarde de La 1 con correctos datos

La 1

Malas lenguas649.000 8,6% Valle Salvaje724.000 10,8% La promesa837.000 13,5% Malas lenguas424.000 7,1% Aquí la tierra502.000 7,8%

La 2

Saber y ganar426.000 5,3% Grandes documentales266.000 3,9% Incluye: - Muerte en el rio303.000 4,1% - Cazadores de África La heredera del clan 313.000 4,6% - Los paisajes mas bellos del mundo La costa de la calzada 228.000 3,6% - Carreteras extremas Llegada a Cabo Norte 186.000 3,0% Malas lenguas241.000 4,0% Malas lenguas 2: Al cuadrado333.000 5,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.064.000 13,8% YAS verano648.000 10,1% Pasapalabra1.321.000 20,7%

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM385.000 5,3% Lo sabe, no lo sabe309.000 5,1%

Telecinco

Tardear596.000 8,3% El diario de verano532.000 8,8% Agárrate al sillón557.000 8,6%

laSexta

Zapeando406.000 5,3% Más vale tarde de verano355.000 5,6%

El seguimiento de los incendios volvió a copar la mañana de La 1

Mañana

'La ruleta de la suerte' (21,6%), espacio no informativo más visto del día

'Mañaneros 360' (13,1%) destaca en su primer tramo con el seguimiento de los incendios

'La hora de La 1' (18,8%) sigue liderando con magníficos datos

La 1

Diario América 24h75.000 13,1% La hora de La 1332.000 18,8% Mañaneros 360388.000 13,1% Mañaneros 360595.000 8,4%

La 2

De parque en parque Parque nacional de Timanfaya 10.000 1,8% ¡Que animal! Nocturnos 6.000 0,7% Los supervivientes definitivos de la naturaleza Los 20 mejores cazadores 5.000 0,5% Pipper en ruta Caceres 19.000 1,3% Pipper en ruta Mallorca 24.000 1,4% Los paísajes mas bellos del mundo Queensland 45.000 2,2% El western de La 2 El rostro impenetrable 56.000 2,3% El cazador59.000 1,6% El cazador109.000 1,8% Saber y ganar148.000 1,9%

Antena 3

Espejo público verano274.000 11,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Garbanzos marinera con bacalao 638.000 14,5% La ruleta de la suerte1.418.000 21,6%

Cuatro

¡Toma salami! Espacio exterior 3.000 0,4% Alerta cobra Beneficio mortal 15.000 1,4% Alerta cobra Codigo fantasma 41.000 2,5% Alerta cobra El rey de los ladrones 78.000 3,7% En boca de todos176.000 5,9%

Telecinco

Agárrate al sillón20.000 3,8% La mirada crítica212.000 11,1% Vamos a ver verano305.000 11,2% Vamos a ver más verano514.000 8,7%

laSexta

Equipo de investigación La estafa del verano 13.000 1,9% Equipo de investigación Anita la fantástica 41.000 4,2% Aruser@s fresh196.000 10,1% Al rojo vivo280.000 8,4%

'Antena 3 Noticias 1' con Victoria Arnáu fue lo más visto del día

Informativos

Como viene sucediendo en verano, 'Antena 3 Noticias 1' con Victoria Arnáu fue el espacio más visto del día al anotar un magnífico 22% de share, 9,3 puntos por delante de la segunda opción en su franja, el 'Telediario 1' de TVE. Las 'Noticias Cuatro 1' se quedaron a sólo 2 décimas del espacio de laSexta. Por la noche, liderazgo también para 'Antena 3 Noticias 2', 9,5 puntos más que el 'Telediario 2' de TVE.

La 1

Telediario matinal141.000 18,2% Telediario 11.026.000 12,7% Telediario 2665.000 9,1%

Antena 3

Noticias de la mañana113.000 14,5% Antena 3 Noticias 11.773.000 22,0% Antena 3 Noticias 21.355.000 18,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1418.000 6,4% El Desmarque Cuatro 1315.000 4,0% Noticias Cuatro 2293.000 4,7%

Telecinco

El matinal61.000 9,1% El matinal94.000 11,3% El matinal117.000 9,7% Informativos Telecinco 15:00760.000 9,4% Informativos Telecinco 21:00598.000 8,1%

laSexta

laSexta Noticias 14h467.000 6,6% laSexta Noticias: Jugones470.000 5,7% laSexta Noticias 20h311.000 5,0% laSexta Noticias: Especial249.000 3,6%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas