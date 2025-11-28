'No somos nadie' vuelve a bajar al 1,6% y 'Forever' lidera la jornada (3,2%) en Atreseries

Tras la ligera subida de la entrega del miércoles, el jueves vuelve a bajar 'No somos nadie' a un 1,6%, repitiendo el dato que cosechó el martes en Ten. El día lo lidera 'Forever' con un 3,2%, serie que también ocupa el tercer puesto de un Top 10 donde también figuran cuatro series de Nova, dos capítulos de 'La que se avecina' en FDF y dos espacios de Trece: 'El cascabel' y su cine western.
Ranking cadenas TDT Jueves, 27 de Noviembre de 2025
2,3%
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
1,3%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
0,6%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Jueves, 27 de Noviembre de 2025
Forever
22:54
23:43
330.000
3,2%
Cuando me enamoro
20:00
21:30
279.000
2,7%
Forever
23:43
24:33
278.000
4,2%
Cine western Pacto de honor
18:43
20:43
265.000
3,0%
Emanet
14:59
16:34
257.000
3,0%
Vino el amor
18:27
20:00
257.000
3,1%
Sortilegio
16:34
18:27
247.000
3,3%
La que se avecina Un pianista loco, unos zombis ...
20:55
22:55
245.000
2,0%
El cascabel
22:05
24:29
243.000
2,5%
La que se avecina Un colchón que te abraza, un ...
19:14
20:55
232.000
2,5%
Ranking FDF (2,3%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
La que se avecina Un pianista loco, unos zombis ...
20:55
22:55
245.000
2,0%
La que se avecina Un colchón que te abraza, un ...
19:14
20:55
232.000
2,5%
La que se avecina Un phoskito, un detective ...
15:48
17:38
226.000
2,9%
La que se avecina Un usufructo, un striptease y ...
13:53
15:48
190.000
2,5%
Cine Bloodshot
22:55
24:55
179.000
2,3%
Ranking Nova (2,1%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
Cuando me enamoro
20:00
21:30
279.000
2,7%
Emanet
14:59
16:34
257.000
3,0%
Vino el amor
18:27
20:00
257.000
3,1%
Sortilegio
16:34
18:27
247.000
3,3%
Amor sin límite
21:30
22:13
230.000
1,8%
Ranking Energy (2,0%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
Welcome to Las Vegas: Supermaratón
15:45
26:29
166.000
2,1%
NCIS: Los Angeles Extinción
14:46
15:45
94.000
1,1%
NCIS: Los Angeles La fortuna favorece a los ...
13:50
14:46
78.000
1,2%
NCIS: Los Angeles Tiempo perdido
12:55
13:50
67.000
1,7%
NCIS: New Orleans El dilema terminator
10:23
11:14
57.000
2,6%
Ranking TRECE (1,9%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
Cine western Pacto de honor
18:43
20:43
265.000
3,0%
El cascabel
22:05
24:29
243.000
2,5%
Tu cine La ruta del Caribú
20:45
22:05
190.000
1,6%
Sesión doble Llamas sobre el Adriático
16:53
18:40
185.000
2,5%
Sesión doble La batalla de Anzio
14:44
16:53
140.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,8%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
Forever
22:54
23:43
330.000
3,2%
Forever
23:43
24:33
278.000
4,2%
Forever
22:01
22:54
228.000
1,9%
Forever
24:33
25:12
224.000
5,2%
Forever
21:13
22:01
183.000
1,5%
Ranking DMAX (1,7%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
Joyas sobre ruedas
20:32
21:30
157.000
1,4%
Pesca radical
18:51
19:44
147.000
1,8%
Pesca radical
17:58
18:51
143.000
1,9%
Expedición al pasado
15:14
16:10
143.000
1,6%
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
133.000
1,1%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
Cine Total Recall (Desafío total)
22:19
24:24
199.000
2,1%
Cine Medieval
20:20
22:19
129.000
1,1%
Cine Conan el Bárbaro
18:03
20:20
125.000
1,5%
Cine El primer caballero
15:30
18:03
118.000
1,5%
Cine El hombre lobo
13:45
15:30
71.000
1,0%
Ranking Neox (1,3%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
Los Simpson
14:20
14:47
189.000
2,5%
Los Simpson
15:14
15:41
185.000
2,1%
Fantasmas(va)
18:15
18:35
182.000
2,4%
Los Simpson
15:41
16:00
179.000
2,1%
Fantasmas(va)
18:35
19:01
177.000
2,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
La noche en 24h: Portada Eva Aladro
22:04
23:05
226.000
1,9%
La noche en 24h
23:05
24:33
213.000
2,6%
Informativo 24h
21:42
22:04
108.000
0,9%
La tarde en 24h
16:59
17:31
94.000
1,3%
Informativo 24h
15:47
16:59
88.000
1,1%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
Pesca extrema
21:12
22:01
140.000
1,1%
Vida bajo cero
16:42
17:33
128.000
1,7%
Vida bajo cero
15:44
16:42
126.000
1,5%
Vida bajo cero
17:33
18:27
114.000
1,5%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
114.000
3,0%
Ranking Divinity (1,1%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
Tu casa a juicio
20:19
21:12
126.000
1,2%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:40
18:39
118.000
1,6%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:42
17:40
108.000
1,4%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:44
16:42
106.000
1,3%
Tu casa a juicio
21:12
22:02
103.000
0,8%
Ranking Paramount Network (1,1%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
Cine La casa del reloj en la pared
22:01
24:03
126.000
1,2%
Los asesinatos de Midsomer Secretos y ...
18:02
19:58
124.000
1,5%
Los misterios de Murdoch Murdoch y el tesoro de ...
17:05
18:02
105.000
1,4%
Los asesinatos de Midsomer El fallo
19:58
22:00
104.000
0,9%
Los misterios de murdoch El olor de la ...
16:09
17:05
103.000
1,3%
Ranking DKiss (1,1%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
Mi vida con 300 kilos y el dr. Now Esta es la ...
23:00
23:44
114.000
1,1%
Mi vida con 300 kilos La historia de Wess
23:44
25:29
105.000
2,0%
Home town
21:14
22:07
99.000
0,8%
Home town
22:07
23:00
92.000
0,8%
El asesino de al lado Chaneysville road
17:20
18:09
84.000
1,1%
Ranking Ten (1,1%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
No somos nadie
15:45
19:45
125.000
1,6%
Caso cerrado
14:36
15:45
118.000
1,4%
Caso cerrado
21:44
22:44
81.000
0,6%
Caso cerrado
13:36
14:36
80.000
1,4%
Directo Gol
22:44
24:00
72.000
0,7%
Ranking Boing (1,0%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
La casa de los retos
20:19
20:48
160.000
1,6%
Doraemon, el gato cósmico
14:59
15:20
116.000
1,3%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:19
17:40
73.000
1,0%
Los Thunderman Que la fuerza zeta te ...
22:00
22:21
64.000
0,5%
Game shakers
22:53
23:14
35.000
0,3%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
La noche clan
20:40
23:54
73.000
0,6%
La tarde clan
17:18
20:38
55.000
0,7%
Cuéntame cómo pasó Ochi Chornia
04:56
06:07
34.000
7,1%
La caza guadiana
02:30
02:52
29.000
2,2%
La caza guadiana
23:54
24:57
29.000
0,5%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
Baloncesto: Clasificacion mundial Dinamarca - ...
18:31
20:18
127.000
1,5%
Estudio estadio champions Jornada 5
22:11
23:41
61.000
0,5%
Balonmano: Campeonato del mundo femenino Noruega ...
20:30
22:00
54.000
0,5%
Golf: Ladies European tour femenino Andalucía ...
14:00
17:33
30.000
0,4%
Estudio estadio champions: Tiempo extra
12:49
13:33
27.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025
Cine Doc west
21:40
23:29
122.000
1,0%
Cine El legado de las mentiras
23:29
25:14
56.000
0,9%
Cine Hércules contra Roma
15:33
17:05
37.000
0,5%
Real Madrid conecta
19:35
21:36
33.000
0,3%
Ciudad Real Madrid
17:11
19:27
26.000
0,3%
