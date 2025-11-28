FormulaTV
Audiencias 'GH 20', bajo mínimos: hasta 'Cifras y letras' le gana en el access

AUDIENCIAS TDT 27 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' vuelve a bajar al 1,6% y 'Forever' lidera la jornada (3,2%) en Atreseries

Cuatro series de Nova y dos capítulos de 'LQSA' se colocan en el Top 10.

Por RedacciónPublicado: Viernes 28 Noviembre 2025 09:19 (hace 15 minutos)

Audiencias Jueves 27 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    14,2%

  • logola1

    12,9%

  • logotelecinco

    8,4%

  • logolasexta

    7,0%

  • logocuatro

    6,9%

  • logola2

    3,3%

  • logofdf

    2,3%

  • logonova

    2,1%

  • logoenergy

    2,0%

  • logo13tv

    1,9%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logoneox

    1,3%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logodivinity

    1,1%

  • logoten

    1,1%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoparamount-network

    1,1%

  • logoboing

    1,0%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

Tras la ligera subida de la entrega del miércoles, el jueves vuelve a bajar 'No somos nadie' a un 1,6%, repitiendo el dato que cosechó el martes en Ten. El día lo lidera 'Forever' con un 3,2%, serie que también ocupa el tercer puesto de un Top 10 donde también figuran cuatro series de Nova, dos capítulos de 'La que se avecina' en FDF y dos espacios de Trece: 'El cascabel' y su cine western.

El protagonista de 'Forever', serie que lidera la jornada

Ranking cadenas TDT Jueves, 27 de Noviembre de 2025

FDF 2,3%

Nova 2,1%

Energy 2,0%

TRECE 1,9%

Atreseries 1,8%

DMAX 1,7%

BEMADtv 1,6%

Neox 1,3%

Canal 24 Horas 1,3%

Mega (España) 1,3%

Divinity 1,1%

Paramount Network 1,1%

DKiss 1,1%

Ten 1,1%

Boing 1,0%

Clan TVE 0,6%

Teledeporte 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
22:54
23:43
330.000
3,2%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:30
279.000
2,7%
Atreseries
Forever
23:43
24:33
278.000
4,2%
TRECE
Cine western Pacto de honor
18:43
20:43
265.000
3,0%
Nova
Emanet
14:59
16:34
257.000
3,0%
Nova
Vino el amor
18:27
20:00
257.000
3,1%
Nova
Sortilegio
16:34
18:27
247.000
3,3%
FDF
La que se avecina Un pianista loco, unos zombis ...
20:55
22:55
245.000
2,0%
TRECE
El cascabel
22:05
24:29
243.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un colchón que te abraza, un ...
19:14
20:55
232.000
2,5%

Ranking FDF (2,3%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un pianista loco, unos zombis ...
20:55
22:55
245.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un colchón que te abraza, un ...
19:14
20:55
232.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un phoskito, un detective ...
15:48
17:38
226.000
2,9%
FDF
La que se avecina Un usufructo, un striptease y ...
13:53
15:48
190.000
2,5%
FDF
Cine Bloodshot
22:55
24:55
179.000
2,3%

Ranking Nova (2,1%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:30
279.000
2,7%
Nova
Emanet
14:59
16:34
257.000
3,0%
Nova
Vino el amor
18:27
20:00
257.000
3,1%
Nova
Sortilegio
16:34
18:27
247.000
3,3%
Nova
Amor sin límite
21:30
22:13
230.000
1,8%

Ranking Energy (2,0%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Welcome to Las Vegas: Supermaratón
15:45
26:29
166.000
2,1%
Energy
NCIS: Los Angeles Extinción
14:46
15:45
94.000
1,1%
Energy
NCIS: Los Angeles La fortuna favorece a los ...
13:50
14:46
78.000
1,2%
Energy
NCIS: Los Angeles Tiempo perdido
12:55
13:50
67.000
1,7%
Energy
NCIS: New Orleans El dilema terminator
10:23
11:14
57.000
2,6%

Ranking TRECE (1,9%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Pacto de honor
18:43
20:43
265.000
3,0%
TRECE
El cascabel
22:05
24:29
243.000
2,5%
TRECE
Tu cine La ruta del Caribú
20:45
22:05
190.000
1,6%
TRECE
Sesión doble Llamas sobre el Adriático
16:53
18:40
185.000
2,5%
TRECE
Sesión doble La batalla de Anzio
14:44
16:53
140.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,8%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
22:54
23:43
330.000
3,2%
Atreseries
Forever
23:43
24:33
278.000
4,2%
Atreseries
Forever
22:01
22:54
228.000
1,9%
Atreseries
Forever
24:33
25:12
224.000
5,2%
Atreseries
Forever
21:13
22:01
183.000
1,5%

Ranking DMAX (1,7%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:32
21:30
157.000
1,4%
DMAX
Pesca radical
18:51
19:44
147.000
1,8%
DMAX
Pesca radical
17:58
18:51
143.000
1,9%
DMAX
Expedición al pasado
15:14
16:10
143.000
1,6%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
133.000
1,1%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Total Recall (Desafío total)
22:19
24:24
199.000
2,1%
BEMADtv
Cine Medieval
20:20
22:19
129.000
1,1%
BEMADtv
Cine Conan el Bárbaro
18:03
20:20
125.000
1,5%
BEMADtv
Cine El primer caballero
15:30
18:03
118.000
1,5%
BEMADtv
Cine El hombre lobo
13:45
15:30
71.000
1,0%

Ranking Neox (1,3%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:20
14:47
189.000
2,5%
Neox
Los Simpson
15:14
15:41
185.000
2,1%
Neox
Fantasmas(va)
18:15
18:35
182.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:41
16:00
179.000
2,1%
Neox
Fantasmas(va)
18:35
19:01
177.000
2,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Eva Aladro
22:04
23:05
226.000
1,9%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:05
24:33
213.000
2,6%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:42
22:04
108.000
0,9%
Canal 24 Horas
La tarde en 24h
16:59
17:31
94.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
15:47
16:59
88.000
1,1%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Pesca extrema
21:12
22:01
140.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:42
17:33
128.000
1,7%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:44
16:42
126.000
1,5%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:33
18:27
114.000
1,5%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
114.000
3,0%

Ranking Divinity (1,1%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
20:19
21:12
126.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:40
18:39
118.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:42
17:40
108.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:44
16:42
106.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio
21:12
22:02
103.000
0,8%

Ranking Paramount Network (1,1%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine La casa del reloj en la pared
22:01
24:03
126.000
1,2%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Secretos y ...
18:02
19:58
124.000
1,5%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Murdoch y el tesoro de ...
17:05
18:02
105.000
1,4%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer El fallo
19:58
22:00
104.000
0,9%
Paramount Network
Los misterios de murdoch El olor de la ...
16:09
17:05
103.000
1,3%

Ranking DKiss (1,1%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi vida con 300 kilos y el dr. Now Esta es la ...
23:00
23:44
114.000
1,1%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de Wess
23:44
25:29
105.000
2,0%
DKiss
Home town
21:14
22:07
99.000
0,8%
DKiss
Home town
22:07
23:00
92.000
0,8%
DKiss
El asesino de al lado Chaneysville road
17:20
18:09
84.000
1,1%

Ranking Ten (1,1%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
125.000
1,6%
Ten
Caso cerrado
14:36
15:45
118.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
21:44
22:44
81.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
13:36
14:36
80.000
1,4%
Ten
Directo Gol
22:44
24:00
72.000
0,7%

Ranking Boing (1,0%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:19
20:48
160.000
1,6%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:59
15:20
116.000
1,3%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:19
17:40
73.000
1,0%
Boing
Los Thunderman Que la fuerza zeta te ...
22:00
22:21
64.000
0,5%
Boing
Game shakers
22:53
23:14
35.000
0,3%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La noche clan
20:40
23:54
73.000
0,6%
Clan TVE
La tarde clan
17:18
20:38
55.000
0,7%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Ochi Chornia
04:56
06:07
34.000
7,1%
Clan TVE
La caza guadiana
02:30
02:52
29.000
2,2%
Clan TVE
La caza guadiana
23:54
24:57
29.000
0,5%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Baloncesto: Clasificacion mundial Dinamarca - ...
18:31
20:18
127.000
1,5%
Teledeporte
Estudio estadio champions Jornada 5
22:11
23:41
61.000
0,5%
Teledeporte
Balonmano: Campeonato del mundo femenino Noruega ...
20:30
22:00
54.000
0,5%
Teledeporte
Golf: Ladies European tour femenino Andalucía ...
14:00
17:33
30.000
0,4%
Teledeporte
Estudio estadio champions: Tiempo extra
12:49
13:33
27.000
0,8%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Doc west
21:40
23:29
122.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine El legado de las mentiras
23:29
25:14
56.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Hércules contra Roma
15:33
17:05
37.000
0,5%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:36
33.000
0,3%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:11
19:27
26.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 27 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine La huida (1994)
22:01
23:58
111.000
1,0%
Squirrel
Cine Grayeagle
18:26
20:07
96.000
1,2%
Squirrel
Cine Le train
16:39
18:26
68.000
0,9%
Squirrel
Cine Adiós al rey
20:07
22:00
63.000
0,6%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Secretos y ...
13:41
14:59
47.000
0,7%
