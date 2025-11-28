FormulaTV
Conectar
Audiencias 'GH 20', bajo mínimos: hasta 'Cifras y letras' le gana en el access

AUDIENCIAS JUEVES 27 DE NOVIEMBRE

'GH 20', bajo mínimos: hasta 'Cifras y letras' (6,4%) le gana en el access y 'Horizonte' (11,7%) en prime time

En el access prime time, 'El hormiguero' controla la franja con un 16% y casi 2 millones de espectadores.

'GH 20', bajo mínimos: hasta 'Cifras y letras' (6,4%) le gana en el access y 'Horizonte' (11,7%) en prime time
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Viernes 28 Noviembre 2025 09:00 (hace 33 minutos) | Última actualización: Viernes 28 Noviembre 2025 09:19 (hace 15 minutos)

Audiencias Jueves 27 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    14,2%

  • logola1

    12,9%

  • logotelecinco

    8,4%

  • logolasexta

    7,0%

  • logocuatro

    6,9%

  • logola2

    3,3%

  • logofdf

    2,3%

  • logonova

    2,1%

  • logoenergy

    2,0%

  • logo13tv

    1,9%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logoneox

    1,3%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logodivinity

    1,1%

  • logoten

    1,1%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoparamount-network

    1,1%

  • logoboing

    1,0%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

*En elaboración*

En una noche marcada por la ausencia de Andreu Buenafuente por su baja médica, 'Horizonte' ha sabido aprovechar la situación, liderando con un 11,7% con 663.000 espectadores, superando incluso a 'Gran Hermano', que no levanta cabeza. El reality de Telecinco registra un 5,4% en el access, donde hasta 'Cifras y letras' (6,4% con 806.000 espectadores, le gana en coincidencia (21:49h-22:15).

Vídeos FormulaTV

En el prime time, 'Gran Hermano' se queda con un 11% y 606.000 espectadores, cayendo a un nuevo mínimo histórico. Por su parte, 'El hormiguero' de Antena 3 domina su franja con un 16% y casi dos millones de espectadores frente al 13,4% y 1.576.000 espectadores de 'La revuelta' de David Broncano.

A su vez, el primer episodio de 'La encrucijada' es cuarta opción con un 8,5% y 593.000 espectadores, mientras que el refrito de 'Futuro imperfecto' anota un 8,7% con 576.000 espectadores. Mientras tanto, en laSexta, 'El intermedio' roza el millón de espectadores y firma un 7,8%. Ya en su oferta de prime time, el documental 'Los Borbones: una familia real' consiguió un 6,4% con 423.000 espectadores.

Iker Jiménez presentando &#39;Horizonte&#39;

Iker Jiménez presentando 'Horizonte'

Prime time

La 1

La Revuelta 1.576.000 13,4%

Futuro imperfecto 576.000 8,7%

La 2

Cifras y letras576.000 4,8%

Cifras y letras806.000 6,4%

El cine de la 2: Película 206.000 1,9%

Cine 49.000 0,8%

Antena 3

El Hormiguero 1.938.000 16,0%

La encrucijada593.000 8,5%

Cuatro

First Dates811.000 6,7%

First Dates1.030.000 8,5%

Horizonte663.000 11,7%

Telecinco

Gran Hermano: Expres659.000 5,4%

Gran Hermano606.000 11,0%

laSexta

laSexta clave590.000 5,2%

El intermedio952.000 7,8%

Los Borbones: Una familia real 423.000 6,4%

&#39;Miradas desobedientes&#39;, episodio de &#39;50 años del gran cambio&#39;

'Miradas desobedientes', episodio de '50 años del gran cambio'

Late night

La 1

50 años del gran cambio 151.000 4,2%

50 años del gran cambio 96.000 4,5%

La 2

Cine 2 56.000 2,0%

Antena 3

La encrucijada464.000 12,6%

No son cifras157.000 7,2%

Cuatro

El desmarque: Madrugada140.000 7,5%

Telecinco

Gran Madrid show99.000 5,6%

laSexta

Cine 97.000 4,1%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano910.000 11,6%

Valle Salvaje863.000 11,5%

La promesa1.033.000 12,7%

Malas lenguas1.171.000 13,0%

Aquí la tierra1.489.000 14,6%

La 2

Saber y ganar627.000 7,4%

Grandes documentales243.000 3,2%

Incluye:

- Guarderías en la naturaleza243.000 3,1%

- Hijos de Saliega242.000 3,3%

Malas lenguas521.000 6,6%

Mi casa flotante160.000 1,8%

Escapadas extraordinarias en Navidad166.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.151.000 14,1%

Y ahora, Sonsoles756.000 9,6%

Pasapalabra2.097.000 20,8%

Cuatro

Todo es mentira556.000 7,1%

Lo sabe, no lo sabe446.000 5,4%

Telecinco

El tiempo justo635.000 8,2%

El diario de Jorge825.000 10,1%

Agárrate al sillón738.000 7,5%

laSexta

Zapeando446.000 5,5%

Más vale tarde490.000 6,2%

Mañana

La 1

La hora de La 1388.000 19,9%

Mañaneros 360481.000 16,8%

Mañaneros 360907.000 11,7%

La 2

Zoom tendencias17.000 1,8%

Zoom tendencias13.000 0,9%

La vida en el África ardiente 22.000 1,2%

Saber vivir19.000 1,0%

Aquí hay trabajo18.000 0,9%

La aventura del saber26.000 1,2%

Zoom Net12.000 0,6%

Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña 21.000 1,0%

Culturas 213.000 0,6%

El western de La 2 83.000 2,6%

El cazador109.000 1,7%

Saber y ganar199.000 2,3%

Antena 3

Espejo público270.000 11,2%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 763.000 17,2%

La ruleta de la suerte1.557.000 22,4%

Cuatro

Love shopping tv11.000 1,1%

¡Toma salami! 14.000 1,1%

Alerta cobra 31.000 1,7%

Alerta cobra 47.000 2,4%

Alerta cobra 53.000 2,5%

En boca de todos196.000 6,8%

Telecinco

La mirada crítica150.000 8,2%

El programa de AR303.000 12,6%

Vamos a ver541.000 8,8%

laSexta

Aruser@s el humorning237.000 15,9%

Aruser@s309.000 14,7%

Al rojo vivo299.000 8,9%

Informativos

La 1

Telediario matinal127.000 15,7%

Telediario 11.327.000 14,9%

Telediario 21.651.000 14,0%

Antena 3

Noticias de la mañana148.000 11,9%

Antena 3 Noticias 12.227.000 25,0%

Antena 3 Noticias 22.534.000 21,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1509.000 7,4%

El Desmarque Cuatro 1370.000 4,2%

Noticias Cuatro 2591.000 6,1%

Telecinco

El matinal34.000 4,9%

El matinal75.000 6,0%

Informativos Telecinco 15:00802.000 9,0%

Informativos Telecinco 21:00848.000 7,2%

laSexta

laSexta Noticias 14h699.000 8,9%

laSexta Noticias: Jugones494.000 5,5%

laSexta Noticias 20h698.000 7,2%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
Ver todos los comentarios (67)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas