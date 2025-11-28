'GH 20', bajo mínimos: hasta 'Cifras y letras' (6,4%) le gana en el access y 'Horizonte' (11,7%) en prime time

Por Redacción | |

En una noche marcada por la ausencia de Andreu Buenafuente por su baja médica, 'Horizonte' ha sabido aprovechar la situación, liderando con un 11,7% con 663.000 espectadores, superando incluso a 'Gran Hermano', que no levanta cabeza. El reality de Telecinco registra un 5,4% en el access, donde hasta 'Cifras y letras' (6,4% con 806.000 espectadores, le gana en coincidencia (21:49h-22:15).

En el prime time, 'Gran Hermano' se queda con un 11% y 606.000 espectadores, cayendo a un nuevo mínimo histórico. Por su parte, 'El hormiguero' de Antena 3 domina su franja con un 16% y casi dos millones de espectadores frente al 13,4% y 1.576.000 espectadores de 'La revuelta' de David Broncano.

A su vez, el primer episodio de 'La encrucijada' es cuarta opción con un 8,5% y 593.000 espectadores, mientras que el refrito de 'Futuro imperfecto' anota un 8,7% con 576.000 espectadores. Mientras tanto, en laSexta, 'El intermedio' roza el millón de espectadores y firma un 7,8%. Ya en su oferta de prime time, el documental 'Los Borbones: una familia real' consiguió un 6,4% con 423.000 espectadores.

Prime time

La 1

La Revuelta Eduard y Javier - Merche García 1.576.000 13,4% Futuro imperfecto Todo bien 576.000 8,7%

La 2

Cifras y letras576.000 4,8% Cifras y letras806.000 6,4% El cine de la 2: Película Ellas hablan 206.000 1,9% Cine Hija del volcán 49.000 0,8%

Antena 3

El Hormiguero Dabiz Muñoz 1.938.000 16,0% La encrucijada593.000 8,5%

Cuatro

First Dates811.000 6,7% First Dates1.030.000 8,5% Horizonte663.000 11,7%

Telecinco

Gran Hermano: Expres659.000 5,4% Gran Hermano606.000 11,0%

laSexta

laSexta clave590.000 5,2% El intermedio952.000 7,8% Los Borbones: Una familia real Los Borbones y el dinero 423.000 6,4%

Late night

La 1

50 años del gran cambio Miradas desobedientes 151.000 4,2% 50 años del gran cambio La foto 96.000 4,5%

La 2

Cine 2 Gladiator (El gladiador) 56.000 2,0%

Antena 3

La encrucijada464.000 12,6% No son cifras157.000 7,2%

Cuatro

El desmarque: Madrugada140.000 7,5%

Telecinco

Gran Madrid show99.000 5,6%

laSexta

Cine El espía ingles 97.000 4,1%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano910.000 11,6% Valle Salvaje863.000 11,5% La promesa1.033.000 12,7% Malas lenguas1.171.000 13,0% Aquí la tierra1.489.000 14,6%

La 2

Saber y ganar627.000 7,4% Grandes documentales243.000 3,2% Incluye: - Guarderías en la naturaleza243.000 3,1% - Hijos de Saliega242.000 3,3% Malas lenguas521.000 6,6% Mi casa flotante160.000 1,8% Escapadas extraordinarias en Navidad166.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.151.000 14,1% Y ahora, Sonsoles756.000 9,6% Pasapalabra2.097.000 20,8%

Cuatro

Todo es mentira556.000 7,1% Lo sabe, no lo sabe446.000 5,4%

Telecinco

El tiempo justo635.000 8,2% El diario de Jorge825.000 10,1% Agárrate al sillón738.000 7,5%

laSexta

Zapeando446.000 5,5% Más vale tarde490.000 6,2%

Mañana

La 1

La hora de La 1388.000 19,9% Mañaneros 360481.000 16,8% Mañaneros 360907.000 11,7%

La 2

Zoom tendencias17.000 1,8% Zoom tendencias13.000 0,9% La vida en el África ardiente El difícil territorio de los licaones 22.000 1,2% Saber vivir19.000 1,0% Aquí hay trabajo18.000 0,9% La aventura del saber26.000 1,2% Zoom Net12.000 0,6% Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña De Saxmundham a Dedham 21.000 1,0% Culturas 213.000 0,6% El western de La 2 Clint, el solitario 83.000 2,6% El cazador109.000 1,7% Saber y ganar199.000 2,3%

Antena 3

Espejo público270.000 11,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Castañas con fritango 763.000 17,2% La ruleta de la suerte1.557.000 22,4%

Cuatro

Love shopping tv11.000 1,1% ¡Toma salami! Cracks 14.000 1,1% Alerta cobra Decisión solitaria 31.000 1,7% Alerta cobra El lado oscuro 47.000 2,4% Alerta cobra El lado oscuro (2 parte) 53.000 2,5% En boca de todos196.000 6,8%

Telecinco

La mirada crítica150.000 8,2% El programa de AR303.000 12,6% Vamos a ver541.000 8,8%

laSexta

Aruser@s el humorning237.000 15,9% Aruser@s309.000 14,7% Al rojo vivo299.000 8,9%

Informativos

La 1

Telediario matinal127.000 15,7% Telediario 11.327.000 14,9% Telediario 21.651.000 14,0%

Antena 3

Noticias de la mañana148.000 11,9% Antena 3 Noticias 12.227.000 25,0% Antena 3 Noticias 22.534.000 21,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1509.000 7,4% El Desmarque Cuatro 1370.000 4,2% Noticias Cuatro 2591.000 6,1%

Telecinco

El matinal34.000 4,9% El matinal75.000 6,0% Informativos Telecinco 15:00802.000 9,0% Informativos Telecinco 21:00848.000 7,2%

laSexta

laSexta Noticias 14h699.000 8,9% laSexta Noticias: Jugones494.000 5,5% laSexta Noticias 20h698.000 7,2%

