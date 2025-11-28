'GH 20', bajo mínimos: hasta 'Cifras y letras' (6,4%) le gana en el access y 'Horizonte' (11,7%) en prime time

Audiencias Jueves 27 de Noviembre de 2025
En una noche marcada por la ausencia de Andreu Buenafuente por su baja médica, 'Horizonte' ha sabido aprovechar la situación, liderando con un 11,7% con 663.000 espectadores, superando incluso a 'Gran Hermano', que no levanta cabeza. El reality de Telecinco registra un 5,4% en el access, donde hasta 'Cifras y letras' (6,4% con 806.000 espectadores, le gana en coincidencia (21:49h-22:15).
En el prime time, 'Gran Hermano' se queda con un 11% y 606.000 espectadores, cayendo a un nuevo mínimo histórico. Por su parte, 'El hormiguero' de Antena 3 domina su franja con un 16% y casi dos millones de espectadores frente al 13,4% y 1.576.000 espectadores de 'La revuelta' de David Broncano.
A su vez, el primer episodio de 'La encrucijada' es cuarta opción con un 8,5% y 593.000 espectadores, mientras que el refrito de 'Futuro imperfecto' anota un 8,7% con 576.000 espectadores. Mientras tanto, en laSexta, 'El intermedio' roza el millón de espectadores y firma un 7,8%. Ya en su oferta de prime time, el documental 'Los Borbones: una familia real' consiguió un 6,4% con 423.000 espectadores.
Iker Jiménez presentando 'Horizonte'
Prime time
La Revuelta 1.576.000 13,4%
Futuro imperfecto 576.000 8,7%
Cifras y letras576.000 4,8%
Cifras y letras806.000 6,4%
El cine de la 2: Película 206.000 1,9%
Cine 49.000 0,8%
El Hormiguero 1.938.000 16,0%
La encrucijada593.000 8,5%
First Dates811.000 6,7%
First Dates1.030.000 8,5%
Horizonte663.000 11,7%
Gran Hermano: Expres659.000 5,4%
Gran Hermano606.000 11,0%
laSexta clave590.000 5,2%
El intermedio952.000 7,8%
Los Borbones: Una familia real 423.000 6,4%
'Miradas desobedientes', episodio de '50 años del gran cambio'
Late night
50 años del gran cambio 151.000 4,2%
50 años del gran cambio 96.000 4,5%
Cine 2 56.000 2,0%
La encrucijada464.000 12,6%
No son cifras157.000 7,2%
El desmarque: Madrugada140.000 7,5%
Gran Madrid show99.000 5,6%
Cine 97.000 4,1%
Sobremesa y tarde
Directo al grano910.000 11,6%
Valle Salvaje863.000 11,5%
La promesa1.033.000 12,7%
Malas lenguas1.171.000 13,0%
Aquí la tierra1.489.000 14,6%
Saber y ganar627.000 7,4%
Grandes documentales243.000 3,2%
Incluye:
- Guarderías en la naturaleza243.000 3,1%
- Hijos de Saliega242.000 3,3%
Malas lenguas521.000 6,6%
Mi casa flotante160.000 1,8%
Escapadas extraordinarias en Navidad166.000 1,6%
Sueños de libertad1.151.000 14,1%
Y ahora, Sonsoles756.000 9,6%
Pasapalabra2.097.000 20,8%
Todo es mentira556.000 7,1%
Lo sabe, no lo sabe446.000 5,4%
El tiempo justo635.000 8,2%
El diario de Jorge825.000 10,1%
Agárrate al sillón738.000 7,5%
Zapeando446.000 5,5%
Más vale tarde490.000 6,2%
Mañana
La hora de La 1388.000 19,9%
Mañaneros 360481.000 16,8%
Mañaneros 360907.000 11,7%
Zoom tendencias17.000 1,8%
Zoom tendencias13.000 0,9%
La vida en el África ardiente 22.000 1,2%
Saber vivir19.000 1,0%
Aquí hay trabajo18.000 0,9%
La aventura del saber26.000 1,2%
Zoom Net12.000 0,6%
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña 21.000 1,0%
Culturas 213.000 0,6%
El western de La 2 83.000 2,6%
El cazador109.000 1,7%
Saber y ganar199.000 2,3%
Espejo público270.000 11,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 763.000 17,2%
La ruleta de la suerte1.557.000 22,4%
Love shopping tv11.000 1,1%
¡Toma salami! 14.000 1,1%
Alerta cobra 31.000 1,7%
Alerta cobra 47.000 2,4%
Alerta cobra 53.000 2,5%
En boca de todos196.000 6,8%
La mirada crítica150.000 8,2%
El programa de AR303.000 12,6%
Vamos a ver541.000 8,8%
Aruser@s el humorning237.000 15,9%
Aruser@s309.000 14,7%
Al rojo vivo299.000 8,9%
Informativos
Telediario matinal127.000 15,7%
Telediario 11.327.000 14,9%
Telediario 21.651.000 14,0%
Noticias de la mañana148.000 11,9%
Antena 3 Noticias 12.227.000 25,0%
Antena 3 Noticias 22.534.000 21,2%
Noticias Cuatro 1509.000 7,4%
El Desmarque Cuatro 1370.000 4,2%
Noticias Cuatro 2591.000 6,1%
El matinal34.000 4,9%
El matinal75.000 6,0%
Informativos Telecinco 15:00802.000 9,0%
Informativos Telecinco 21:00848.000 7,2%
laSexta Noticias 14h699.000 8,9%
laSexta Noticias: Jugones494.000 5,5%
laSexta Noticias 20h698.000 7,2%