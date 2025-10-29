'Supervivientes All Stars' (17,6%) arrasa y 'El hormiguero' (16,8%) no da tregua a 'La revuelta' (12,1%)

Audiencias Martes 28 de Octubre de 2025
La recta final de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' se ha hecho notar en la noche del martes. La penúltima gala principal del reality de Mediaset España ha alcanzado un gran 17,6% de cuota de pantalla con el que ha liderado holgadamente en el prime time. Para llegar a esa cifra acapara la atención de 1,03 millones de personas a lo largo de su extensa emisión, por lo que asciende en ambos parámetros con respecto al martes previo.
En cambio, 'Late Xou con Marc Giró' no goza de una velada tan satisfactoria, ya que pasa del 12,4% de la semana anterior a un diluido 9,6%. De este modo, el talk show de La 1 cae a la tercera plaza en su franja al verse superado por 'Renacer', que crece a un 11,3% con su nuevo episodio en Antena 3. Por su parte, laSexta se dispara a un 7,5% con el especial de 'Equipo de investigación' sobre la dana y provoca la caída de 'Código 10' a un 5,9%.
En el access, 'El hormiguero' se mantiene intratable y, tras el colosal dato alcanzado con su 3000ª entrega el lunes 27 de octubre, vuelve a liderar con un 16,8% de share gracias a sus más de 2 millones de fieles. De este modo, se mantiene a una distancia considerable de 'La revuelta' pese a la mejoría exhibida por el formato de La 1, que remonta a un 12,1% con su última emisión.
'Late Xou con Marc Giró' es incapaz de retener el doble dígito
Prime time
- Bajada de -2,8 puntos para 'Late Xou con Marc Giró' (9,6%)
- 'Renacer' (11,3%) suma +1,5 puntos en una semana
- 'Equipo de investigación' (7,5%) mejora en +4,4 puntos a 'Tesoro o cacharro'
- 'First Dates' (7,5%) se deja -0,4 puntos
- El access de 'Supervivientes All Stars' llega a un 10% (+0,3 puntos)
La revuelta 1.471.000 12,1%
Late Xou con Marc Giró728.000 9,6%
Cifras y letras553.000 4,5%
Cifras y letras835.000 6,5%
El bazar de la caridad149.000 1,2%
El bazar de la caridad150.000 1,6%
Grantchester81.000 1,3%
El hormiguero 2.058.000 16,8%
Renacer799.000 11,3%
First Dates864.000 6,9%
First Dates922.000 7,5%
Código 10345.000 5,9%
Supervivientes All Stars: Semifinal: Express1.198.000 10,0%
Supervivientes All Stars: Semifinal1.030.000 17,6%
El intermedio898.000 7,2%
Equipo de investigación: Historia de la dana: Las horas ausentes623.000 7,5%
'Equipo de investigación' irrumpe en la noche del martes con un especial sobre la dana
Late night
- Las reposiciones de 'Late Xou' caen a un 5,2% y un 5,3%
- 'El desmarque' (3,5%) pierde a la mitad de su público en una semana sin Champions League
- El episodio repetido de 'Renacer' sube +1,5 puntos a un 6,5%
Late Xou con Marc Giró187.000 5,2%
Late Xou con Marc Giró98.000 5,3%
Grantchester61.000 1,5%
La derecha radical: La conquista de Washington43.000 1,8%
Conciertos Radio 3 17.000 1,1%
Renacer179.000 6,5%
El desmarque: Madrugada61.000 3,5%
Gran Madrid show177.000 10,5%
Tesoro o cacharro140.000 3,4%
Tesoro o cacharro63.000 3,2%
'Sueños de libertad' arrasa una vez más en la sobremesa de Antena 3
Sobremesa y tarde
- La UEFA Nations League femenina registra un 11,9% con el partido de España
- 'Sueños de libertad' triunfa con un 14,6% (+1,2 puntos)
- -1,2 puntos para 'El tiempo justo' (9%)
Directo al grano798.000 10,5%
Valle Salvaje854.000 11,9%
Previo fútbol: UEFA Nations League femenino 580.000 7,7%
Fútbol: UEFA Nations League femenino 1.106.000 11,9%
Post fútbol: UEFA Nations League femenino 1.168.000 10,2%
Saber y ganar568.000 6,6%
Grandes documentales251.000 3,4%
Incluye:
- Eslovenia salvaje270.000 3,5%
- Panteras 214.000 3,1%
Malas lenguas511.000 6,8%
Mi casa flotante262.000 2,8%
Grandes diseños revisitados 350.000 3,2%
Sueños de libertad1.178.000 14,6%
Y ahora, Sonsoles837.000 11,0%
Pasapalabra1.905.000 18,1%
Todo es mentira472.000 6,2%
Lo sabe, no lo sabe431.000 5,3%
El tiempo justo677.000 9,0%
El diario de Jorge859.000 10,6%
Agárrate al sillón889.000 8,2%
Zapeando502.000 6,3%
Más vale tarde454.000 5,9%
laSexta clave588.000 4,9%
'Mañaneros 360' preserva su hegemonía matutina en La 1
Mañana
- 'Mañaneros 360' desciende apenas -0,1 puntos con su dominante 15,4%
- 'La ruleta de la suerte' añade +0,4 puntos con su sobresaliente 21,8%
- 'Aruser@s' sube a un 16% (+1,7 puntos)
La hora de La 1379.000 18,7%
Mañaneros 360458.000 15,4%
Mañaneros 3602.000 0,0%
Mañaneros 360797.000 10,0%
Pueblo de Dios 21.000 2,1%
Beatus ille 13.000 0,9%
En las profundidades del océano 18.000 0,9%
Agrosfera18.000 0,9%
Aquí hay trabajo18.000 0,8%
La aventura del saber36.000 1,6%
Expedición culinaria: Alimentos del mar 42.000 2,0%
Culturas 235.000 1,6%
Expedición culinaria: Alimentos del mar 35.000 1,4%
El western de La 2 87.000 2,4%
El cazador stars116.000 1,8%
Saber y ganar214.000 2,4%
Espejo público277.000 11,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 790.000 16,5%
La ruleta de la suerte1.570.000 21,8%
Love shopping TV4.000 0,4%
¡Toma salami! 30.000 2,2%
Alerta cobra 30.000 1,6%
Alerta cobra 52.000 2,6%
Alerta cobra 65.000 2,9%
En boca de todos228.000 7,6%
Incluye:
- Entrevista 263.000 8,3%
La mirada crítica155.000 8,3%
El programa de Ana Rosa292.000 11,7%
Vamos a ver606.000 9,5%
Remescar, cosmética al instante14.000 1,8%
Aruser@s el humorning220.000 14,3%
Aruser@s347.000 16,0%
Al rojo vivo311.000 8,9%
Informativos
'Antena 3 noticias 2' es la emisión más vista de toda la jornada con 2,375 millones de espectadores y un 19,2% de cuota de pantalla, por lo que supera sin problemas a 'Telediario 2' (11%) e 'Informativos Telecinco 21:00' (8,4%). En la edición previa, Antena 3 anota un 23,8% frente al 13,3% del ente público y el 9,6% de Telecinco.
Telediario matinal149.000 17,8%
Telediario 11.193.000 13,3%
Telediario 21.355.000 11,0%
Noticias de la mañana159.000 12,5%
Antena 3 Noticias 12.134.000 23,8%
Antena 3 Noticias 22.375.000 19,2%
Noticias Cuatro 1556.000 7,8%
El Desmarque Cuatro 1478.000 5,5%
Noticias Cuatro 2617.000 6,1%
El matinal46.000 6,3%
El matinal142.000 11,0%
Informativos Telecinco 15:00861.000 9,6%
Informativos Telecinco 21:001.055.000 8,4%
laSexta Noticias 14h651.000 8,2%
laSexta Noticias: Jugones495.000 5,5%
laSexta Noticias 20h865.000 8,5%