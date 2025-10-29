'Supervivientes All Stars' (17,6%) arrasa y 'El hormiguero' (16,8%) no da tregua a 'La revuelta' (12,1%)

Por Redacción | |

La recta final de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' se ha hecho notar en la noche del martes. La penúltima gala principal del reality de Mediaset España ha alcanzado un gran 17,6% de cuota de pantalla con el que ha liderado holgadamente en el prime time. Para llegar a esa cifra acapara la atención de 1,03 millones de personas a lo largo de su extensa emisión, por lo que asciende en ambos parámetros con respecto al martes previo.

En cambio, 'Late Xou con Marc Giró' no goza de una velada tan satisfactoria, ya que pasa del 12,4% de la semana anterior a un diluido 9,6%. De este modo, el talk show de La 1 cae a la tercera plaza en su franja al verse superado por 'Renacer', que crece a un 11,3% con su nuevo episodio en Antena 3. Por su parte, laSexta se dispara a un 7,5% con el especial de 'Equipo de investigación' sobre la dana y provoca la caída de 'Código 10' a un 5,9%.

En el access, 'El hormiguero' se mantiene intratable y, tras el colosal dato alcanzado con su 3000ª entrega el lunes 27 de octubre, vuelve a liderar con un 16,8% de share gracias a sus más de 2 millones de fieles. De este modo, se mantiene a una distancia considerable de 'La revuelta' pese a la mejoría exhibida por el formato de La 1, que remonta a un 12,1% con su última emisión.

'Late Xou con Marc Giró' es incapaz de retener el doble dígito

Prime time

Bajada de -2,8 puntos para 'Late Xou con Marc Giró' (9,6%)

'Renacer' (11,3%) suma +1,5 puntos en una semana

'Equipo de investigación' (7,5%) mejora en +4,4 puntos a 'Tesoro o cacharro'

'First Dates' (7,5%) se deja -0,4 puntos

El access de 'Supervivientes All Stars' llega a un 10% (+0,3 puntos)

La 1

La revuelta Najwa Nimri 1.471.000 12,1% Late Xou con Marc Giró728.000 9,6%

La 2

Cifras y letras553.000 4,5% Cifras y letras835.000 6,5% El bazar de la caridad149.000 1,2% El bazar de la caridad150.000 1,6% Grantchester81.000 1,3%

Antena 3

El hormiguero Leo Harlem 2.058.000 16,8% Renacer799.000 11,3%

Cuatro

First Dates864.000 6,9% First Dates922.000 7,5% Código 10345.000 5,9%

Telecinco

Supervivientes All Stars: Semifinal: Express1.198.000 10,0% Supervivientes All Stars: Semifinal1.030.000 17,6%

laSexta

El intermedio898.000 7,2% Equipo de investigación: Historia de la dana: Las horas ausentes623.000 7,5%

'Equipo de investigación' irrumpe en la noche del martes con un especial sobre la dana

Late night

Las reposiciones de 'Late Xou' caen a un 5,2% y un 5,3%

'El desmarque' (3,5%) pierde a la mitad de su público en una semana sin Champions League

El episodio repetido de 'Renacer' sube +1,5 puntos a un 6,5%

La 1

Late Xou con Marc Giró187.000 5,2% Late Xou con Marc Giró98.000 5,3%

La 2

Grantchester61.000 1,5% La derecha radical: La conquista de Washington43.000 1,8% Conciertos Radio 3 Los Invaders 17.000 1,1%

Antena 3

Renacer179.000 6,5%

Cuatro

El desmarque: Madrugada61.000 3,5%

Telecinco

Gran Madrid show177.000 10,5%

laSexta

Tesoro o cacharro140.000 3,4% Tesoro o cacharro63.000 3,2%

'Sueños de libertad' arrasa una vez más en la sobremesa de Antena 3

Sobremesa y tarde

La UEFA Nations League femenina registra un 11,9% con el partido de España

'Sueños de libertad' triunfa con un 14,6% (+1,2 puntos)

-1,2 puntos para 'El tiempo justo' (9%)

La 1

Directo al grano798.000 10,5% Valle Salvaje854.000 11,9% Previo fútbol: UEFA Nations League femenino Suecia - España 580.000 7,7% Fútbol: UEFA Nations League femenino Suecia - España 1.106.000 11,9% Post fútbol: UEFA Nations League femenino Suecia - España 1.168.000 10,2%

La 2

Saber y ganar568.000 6,6% Grandes documentales251.000 3,4% Incluye: - Eslovenia salvaje270.000 3,5% - Panteras Puma 214.000 3,1% Malas lenguas511.000 6,8% Mi casa flotante262.000 2,8% Grandes diseños revisitados Billingshurts 350.000 3,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.178.000 14,6% Y ahora, Sonsoles837.000 11,0% Pasapalabra1.905.000 18,1%

Cuatro

Todo es mentira472.000 6,2% Lo sabe, no lo sabe431.000 5,3%

Telecinco

El tiempo justo677.000 9,0% El diario de Jorge859.000 10,6% Agárrate al sillón889.000 8,2%

laSexta

Zapeando502.000 6,3% Más vale tarde454.000 5,9% laSexta clave588.000 4,9%

'Mañaneros 360' preserva su hegemonía matutina en La 1

Mañana

'Mañaneros 360' desciende apenas -0,1 puntos con su dominante 15,4%

'La ruleta de la suerte' añade +0,4 puntos con su sobresaliente 21,8%

'Aruser@s' sube a un 16% (+1,7 puntos)

La 1

La hora de La 1379.000 18,7% Mañaneros 360458.000 15,4% Mañaneros 3602.000 0,0% Mañaneros 360797.000 10,0%

La 2

Pueblo de Dios Valencia, Cáritas no te olvida 21.000 2,1% Beatus ille Castrillo de Murcia 13.000 0,9% En las profundidades del océano Las criaturas mas peculiares 18.000 0,9% Agrosfera18.000 0,9% Aquí hay trabajo18.000 0,8% La aventura del saber36.000 1,6% Expedición culinaria: Alimentos del mar En conserva 42.000 2,0% Culturas 235.000 1,6% Expedición culinaria: Alimentos del mar Pescado a la brasa 35.000 1,4% El western de La 2 La ruta del caribú 87.000 2,4% El cazador stars116.000 1,8% Saber y ganar214.000 2,4%

Antena 3

Espejo público277.000 11,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Puerros a la carbonara 790.000 16,5% La ruleta de la suerte1.570.000 21,8%

Cuatro

Love shopping TV4.000 0,4% ¡Toma salami! A tope de amor 30.000 2,2% Alerta cobra Turbo y Tacho 30.000 1,6% Alerta cobra La formula del futuro 52.000 2,6% Alerta cobra El ataque 65.000 2,9% En boca de todos228.000 7,6% Incluye: - Entrevista Santiago Abascal 263.000 8,3%

Telecinco

La mirada crítica155.000 8,3% El programa de Ana Rosa292.000 11,7% Vamos a ver606.000 9,5%

laSexta

Remescar, cosmética al instante14.000 1,8% Aruser@s el humorning220.000 14,3% Aruser@s347.000 16,0% Al rojo vivo311.000 8,9%

Informativos

'Antena 3 noticias 2' es la emisión más vista de toda la jornada con 2,375 millones de espectadores y un 19,2% de cuota de pantalla, por lo que supera sin problemas a 'Telediario 2' (11%) e 'Informativos Telecinco 21:00' (8,4%). En la edición previa, Antena 3 anota un 23,8% frente al 13,3% del ente público y el 9,6% de Telecinco.

La 1

Telediario matinal149.000 17,8% Telediario 11.193.000 13,3% Telediario 21.355.000 11,0%

Antena 3

Noticias de la mañana159.000 12,5% Antena 3 Noticias 12.134.000 23,8% Antena 3 Noticias 22.375.000 19,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1556.000 7,8% El Desmarque Cuatro 1478.000 5,5% Noticias Cuatro 2617.000 6,1%

Telecinco

El matinal46.000 6,3% El matinal142.000 11,0% Informativos Telecinco 15:00861.000 9,6% Informativos Telecinco 21:001.055.000 8,4%

laSexta

laSexta Noticias 14h651.000 8,2% laSexta Noticias: Jugones495.000 5,5% laSexta Noticias 20h865.000 8,5%

