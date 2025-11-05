'No somos nadie' (1,8%) mantiene su tendencia positiva y Energy lidera con su sobredosis criminal

'No somos nadie' ha iniciado la semana con la flechita hacia arriba. Después del ascenso a un 1,7% de share del lunes 3 de noviembre, el programa presentado por María Patiño ha anotado un 1,8% con una media de 135.000 espectadores en Ten. En términos generales, Energy ha sido la cadena temática más seguida con un 2,4% del pastel total, al cual le ha dado un bocado gracias a la fidelidad que despiertan sus series criminales. Por su parte, Trece ha destacado una vez más con su western, ''Tres jóvenes de Texas', que ha sido lo más visto del día con 342.000 espectadores en el ocaso de la tarde.
Ranking cadenas TDT Martes, 4 de Noviembre de 2025
2,4%
2,2%
2,1%
2,0%
1,7%
1,6%
1,6%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Tres jóvenes de texas
18:57
20:45
342.000
4,0%
Bright Minds Fulcanelli
21:59
23:10
292.000
2,3%
Amarte así, Frijolito
19:24
19:55
285.000
3,5%
Emanet
14:58
17:00
283.000
3,3%
Mar de amor
17:00
17:55
269.000
3,8%
Vino el amor
17:55
19:23
266.000
3,7%
Cuando me enamoro
19:55
21:30
262.000
2,5%
Sesión doble Los asesinos del Kilimanjaro
17:04
18:54
244.000
3,4%
La que se avecina Un desfibrilador, un bolardo ...
19:28
21:20
234.000
2,4%
La que se avecina Un santo bilingüe, un topo ...
21:20
23:15
222.000
1,8%
Ranking Energy (2,4%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:16
26:29
203.000
2,5%
CSI Patas de gallo
16:44
17:41
178.000
2,4%
CSI Formalidades
19:23
20:16
176.000
2,1%
CSI ¿Qué corroe a Gilbert Grissom?
18:40
19:23
166.000
2,3%
CSI Recolección
15:45
16:44
157.000
1,9%
Ranking FDF (2,2%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un desfibrilador, un bolardo ...
19:28
21:20
234.000
2,4%
La que se avecina Un santo bilingüe, un topo ...
21:20
23:15
222.000
1,8%
La que se avecina Una presidenta capacitista, un ...
17:52
19:28
165.000
2,3%
La que se avecina Un colchón que te abraza, un ...
14:02
16:02
158.000
2,0%
La que se avecina Setenta y cinco primaveras, un ...
16:02
17:52
157.000
2,0%
Ranking Nova (2,1%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Amarte así, Frijolito
19:24
19:55
285.000
3,5%
Emanet
14:58
17:00
283.000
3,3%
Mar de amor
17:00
17:55
269.000
3,8%
Vino el amor
17:55
19:23
266.000
3,7%
Cuando me enamoro
19:55
21:30
262.000
2,5%
Ranking TRECE (2,0%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Tres jóvenes de texas
18:57
20:45
342.000
4,0%
Sesión doble Los asesinos del Kilimanjaro
17:04
18:54
244.000
3,4%
Tu cine Casta indomable
20:45
22:05
204.000
1,7%
El cascabel
22:05
24:31
188.000
1,9%
Sesión doble El diablo a las cuatro
14:45
17:04
165.000
2,0%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Muere otra vez
21:03
22:34
192.000
1,5%
Cine Blade Runner
15:32
17:48
176.000
2,2%
Cine Shade: Juego de asesinos
19:24
21:03
166.000
1,8%
Cine Socios y sabuesos
17:48
19:24
126.000
1,8%
Cine K-19: The Widowmaker
22:34
25:06
125.000
1,6%
Ranking DMAX (1,6%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tesoros perdidos de Egipto La pirámide ...
23:30
24:29
151.000
2,1%
Pesca radical
18:42
19:36
150.000
2,0%
Joyas sobre ruedas
19:36
20:25
145.000
1,7%
Pesca radical
17:48
18:42
137.000
2,0%
La fiebre del oro
15:51
17:48
134.000
1,7%
Ranking Atreseries (1,6%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds Fulcanelli
21:59
23:10
292.000
2,3%
Bright Minds Recinto cerrado
20:52
21:59
179.000
1,5%
Bright Minds El hombre que no existía
23:10
24:33
176.000
2,3%
Hudson y Rex
19:57
20:52
139.000
1,5%
Hudson y Rex
19:08
19:57
125.000
1,6%
Ranking Neox (1,4%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:46
15:06
194.000
2,3%
Los Simpson
15:06
15:33
182.000
2,0%
Los Simpson
15:33
16:00
180.000
2,1%
Los Simpson
14:18
14:46
167.000
2,3%
Los Simpson
16:00
16:27
151.000
1,8%
Ranking Divinity (1,4%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
16:39
17:35
156.000
2,1%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:35
18:28
140.000
2,0%
Tu casa a juicio
19:15
20:07
134.000
1,7%
Elementary Prestar oídos
23:48
24:49
118.000
2,0%
Tu casa a juicio
18:28
19:15
114.000
1,6%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
145.000
1,9%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
141.000
4,0%
Vida bajo cero
16:23
17:22
136.000
1,8%
Forjado a fuego La ronfalla
21:55
22:43
118.000
0,9%
Forjado a fuego La schiavona
20:59
21:55
115.000
0,9%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:04
24:33
185.000
2,3%
La noche en 24h: Portada Juan Miguel ...
22:05
23:04
178.000
1,4%
Informativo 24h
21:44
22:05
98.000
0,8%
Informativo 24h
24:38
25:00
85.000
2,0%
Informativo 24h
20:00
20:56
67.000
0,7%
Ranking DKiss (1,1%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Home Town
21:05
22:03
141.000
1,1%
Home Town
22:03
23:02
105.000
0,8%
Home Town
20:09
21:05
72.000
0,7%
El asesino de al lado Honor Farm Road
16:32
17:29
72.000
1,0%
Reforma con karen y mina
14:40
15:36
70.000
0,8%
Ranking Paramount Network (1,0%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Martes letal Revenge
22:04
24:27
147.000
1,5%
Los asesinatos de Midsomer La mujer de ...
18:03
20:01
100.000
1,3%
Los asesinatos de Midsomer Los sonidos de la ...
20:01
22:04
90.000
0,8%
Los misterios de Murdoch Murdoch ...
17:05
18:03
88.000
1,2%
Los misterios de Murdoch Unas jóvenes ...
16:07
17:05
80.000
1,0%
Ranking Ten (1,0%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
135.000
1,8%
Caso cerrado
14:30
15:45
88.000
1,0%
Caso cerrado
11:20
12:22
77.000
3,2%
Directo Gol
22:43
24:12
66.000
0,7%
Caso cerrado
13:26
14:30
60.000
1,1%
Ranking Real Madrid TV (0,8%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hoy jugamos: Minuto a minuto Liverpool - R. ...
20:57
22:55
101.000
0,8%
Hoy jugamos: La cuenta atrás Liverpool - R. ...
20:01
20:52
95.000
1,0%
Hoy jugamos: El análisis Liverpool - R. ...
22:55
24:12
73.000
0,8%
Hoy jugamos Liverpool - R. Madrid
14:30
19:57
69.000
0,9%
Cine America has fallen
24:12
25:50
29.000
0,7%
Ranking Boing (0,7%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:21
20:49
182.000
1,9%
Los Thunderman El ladrón del backstage
22:26
22:47
46.000
0,4%
Los Thunderman ¿Qué bicho te ha picado?
21:59
22:21
39.000
0,3%
Game Shakers
22:53
23:14
19.000
0,2%
Dragon Ball Super
23:40
24:00
12.000
0,2%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:58
24:12
108.000
1,2%
Cuéntame cómo pasó B-1 hundido
24:12
25:18
76.000
1,7%
Cuéntame cómo pasó La mamá política
25:18
26:29
55.000
2,7%
Spidey y su superequipo
08:04
08:27
54.000
3,2%
La noche Clan
21:26
22:57
43.000
0,3%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio Champions
22:59
24:20
72.000
0,8%
Fútbol: C. Reina femenina Valencia - ...
19:00
20:56
68.000
0,8%
Estudio estadio Champions: La previa
22:07
22:59
39.000
0,3%
Estudio estadio Champions: Tiempo extra
24:20
25:00
38.000
0,8%
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
21:00
22:00
32.000
0,3%
Ranking Squirrel (0,0%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025