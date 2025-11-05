FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 4 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' (1,8%) mantiene su tendencia positiva y Energy lidera con su sobredosis criminal

El western vespertino de Trece es lo más visto con más de 340.000 espectadores.

Por RedacciónPublicado: Miércoles 5 Noviembre 2025 09:26 (hace 11 horas)

Audiencias Martes 4 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    14,2%

  • logola1

    12,3%

  • logotelecinco

    9,4%

  • logolasexta

    6,3%

  • logocuatro

    5,6%

  • logola2

    3,1%

  • logoenergy

    2,4%

  • logofdf

    2,2%

  • logonova

    2,1%

  • logo13tv

    2,0%

  • logobemadtv

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logoatreseries

    1,6%

  • logoneox

    1,4%

  • logodivinity

    1,4%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoten

    1,0%

  • logoparamount-network

    1,0%

  • logoreal-madrid-tv

    0,8%

  • logoboing

    0,7%

  • logoclan

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

'No somos nadie' ha iniciado la semana con la flechita hacia arriba. Después del ascenso a un 1,7% de share del lunes 3 de noviembre, el programa presentado por María Patiño ha anotado un 1,8% con una media de 135.000 espectadores en Ten. En términos generales, Energy ha sido la cadena temática más seguida con un 2,4% del pastel total, al cual le ha dado un bocado gracias a la fidelidad que despiertan sus series criminales. Por su parte, Trece ha destacado una vez más con su western, ''Tres jóvenes de Texas', que ha sido lo más visto del día con 342.000 espectadores en el ocaso de la tarde.

&#39;Tres jóvenes de Texas&#39; amasa un 4% en la tarde de Trece
'Tres jóvenes de Texas' amasa un 4% en la tarde de Trece

Ranking cadenas TDT Martes, 4 de Noviembre de 2025

Energy 2,4%

FDF 2,2%

Nova 2,1%

TRECE 2,0%

BEMADtv 1,7%

DMAX 1,6%

Atreseries 1,6%

Neox 1,4%

Divinity 1,4%

Mega (España) 1,4%

Canal 24 Horas 1,3%

DKiss 1,1%

Paramount Network 1,0%

Ten 1,0%

Real Madrid TV 0,8%

Boing 0,7%

Clan TVE 0,6%

Teledeporte 0,5%

Ranking programas TDT Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Tres jóvenes de texas
18:57
20:45
342.000
4,0%
Atreseries
Bright Minds Fulcanelli
21:59
23:10
292.000
2,3%
Nova
Amarte así, Frijolito
19:24
19:55
285.000
3,5%
Nova
Emanet
14:58
17:00
283.000
3,3%
Nova
Mar de amor
17:00
17:55
269.000
3,8%
Nova
Vino el amor
17:55
19:23
266.000
3,7%
Nova
Cuando me enamoro
19:55
21:30
262.000
2,5%
TRECE
Sesión doble Los asesinos del Kilimanjaro
17:04
18:54
244.000
3,4%
FDF
La que se avecina Un desfibrilador, un bolardo ...
19:28
21:20
234.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un santo bilingüe, un topo ...
21:20
23:15
222.000
1,8%

Ranking Energy (2,4%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:16
26:29
203.000
2,5%
Energy
CSI Patas de gallo
16:44
17:41
178.000
2,4%
Energy
CSI Formalidades
19:23
20:16
176.000
2,1%
Energy
CSI ¿Qué corroe a Gilbert Grissom?
18:40
19:23
166.000
2,3%
Energy
CSI Recolección
15:45
16:44
157.000
1,9%

Ranking FDF (2,2%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un desfibrilador, un bolardo ...
19:28
21:20
234.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un santo bilingüe, un topo ...
21:20
23:15
222.000
1,8%
FDF
La que se avecina Una presidenta capacitista, un ...
17:52
19:28
165.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un colchón que te abraza, un ...
14:02
16:02
158.000
2,0%
FDF
La que se avecina Setenta y cinco primaveras, un ...
16:02
17:52
157.000
2,0%

Ranking Nova (2,1%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Amarte así, Frijolito
19:24
19:55
285.000
3,5%
Nova
Emanet
14:58
17:00
283.000
3,3%
Nova
Mar de amor
17:00
17:55
269.000
3,8%
Nova
Vino el amor
17:55
19:23
266.000
3,7%
Nova
Cuando me enamoro
19:55
21:30
262.000
2,5%

Ranking TRECE (2,0%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Tres jóvenes de texas
18:57
20:45
342.000
4,0%
TRECE
Sesión doble Los asesinos del Kilimanjaro
17:04
18:54
244.000
3,4%
TRECE
Tu cine Casta indomable
20:45
22:05
204.000
1,7%
TRECE
El cascabel
22:05
24:31
188.000
1,9%
TRECE
Sesión doble El diablo a las cuatro
14:45
17:04
165.000
2,0%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Muere otra vez
21:03
22:34
192.000
1,5%
BEMADtv
Cine Blade Runner
15:32
17:48
176.000
2,2%
BEMADtv
Cine Shade: Juego de asesinos
19:24
21:03
166.000
1,8%
BEMADtv
Cine Socios y sabuesos
17:48
19:24
126.000
1,8%
BEMADtv
Cine K-19: The Widowmaker
22:34
25:06
125.000
1,6%

Ranking DMAX (1,6%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Tesoros perdidos de Egipto La pirámide ...
23:30
24:29
151.000
2,1%
DMAX
Pesca radical
18:42
19:36
150.000
2,0%
DMAX
Joyas sobre ruedas
19:36
20:25
145.000
1,7%
DMAX
Pesca radical
17:48
18:42
137.000
2,0%
DMAX
La fiebre del oro
15:51
17:48
134.000
1,7%

Ranking Atreseries (1,6%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds Fulcanelli
21:59
23:10
292.000
2,3%
Atreseries
Bright Minds Recinto cerrado
20:52
21:59
179.000
1,5%
Atreseries
Bright Minds El hombre que no existía
23:10
24:33
176.000
2,3%
Atreseries
Hudson y Rex
19:57
20:52
139.000
1,5%
Atreseries
Hudson y Rex
19:08
19:57
125.000
1,6%

Ranking Neox (1,4%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:46
15:06
194.000
2,3%
Neox
Los Simpson
15:06
15:33
182.000
2,0%
Neox
Los Simpson
15:33
16:00
180.000
2,1%
Neox
Los Simpson
14:18
14:46
167.000
2,3%
Neox
Los Simpson
16:00
16:27
151.000
1,8%

Ranking Divinity (1,4%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:39
17:35
156.000
2,1%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:35
18:28
140.000
2,0%
Divinity
Tu casa a juicio
19:15
20:07
134.000
1,7%
Divinity
Elementary Prestar oídos
23:48
24:49
118.000
2,0%
Divinity
Tu casa a juicio
18:28
19:15
114.000
1,6%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
145.000
1,9%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
141.000
4,0%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:23
17:22
136.000
1,8%
Mega (España)
Forjado a fuego La ronfalla
21:55
22:43
118.000
0,9%
Mega (España)
Forjado a fuego La schiavona
20:59
21:55
115.000
0,9%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:04
24:33
185.000
2,3%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Juan Miguel ...
22:05
23:04
178.000
1,4%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:44
22:05
98.000
0,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:38
25:00
85.000
2,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
20:00
20:56
67.000
0,7%

Ranking DKiss (1,1%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Home Town
21:05
22:03
141.000
1,1%
DKiss
Home Town
22:03
23:02
105.000
0,8%
DKiss
Home Town
20:09
21:05
72.000
0,7%
DKiss
El asesino de al lado Honor Farm Road
16:32
17:29
72.000
1,0%
DKiss
Reforma con karen y mina
14:40
15:36
70.000
0,8%

Ranking Paramount Network (1,0%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Martes letal Revenge
22:04
24:27
147.000
1,5%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer La mujer de ...
18:03
20:01
100.000
1,3%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Los sonidos de la ...
20:01
22:04
90.000
0,8%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Murdoch ...
17:05
18:03
88.000
1,2%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Unas jóvenes ...
16:07
17:05
80.000
1,0%

Ranking Ten (1,0%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
135.000
1,8%
Ten
Caso cerrado
14:30
15:45
88.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
11:20
12:22
77.000
3,2%
Ten
Directo Gol
22:43
24:12
66.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
13:26
14:30
60.000
1,1%

Ranking Real Madrid TV (0,8%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Hoy jugamos: Minuto a minuto Liverpool - R. ...
20:57
22:55
101.000
0,8%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: La cuenta atrás Liverpool - R. ...
20:01
20:52
95.000
1,0%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: El análisis Liverpool - R. ...
22:55
24:12
73.000
0,8%
Real Madrid TV
Hoy jugamos Liverpool - R. Madrid
14:30
19:57
69.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine America has fallen
24:12
25:50
29.000
0,7%

Ranking Boing (0,7%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:21
20:49
182.000
1,9%
Boing
Los Thunderman El ladrón del backstage
22:26
22:47
46.000
0,4%
Boing
Los Thunderman ¿Qué bicho te ha picado?
21:59
22:21
39.000
0,3%
Boing
Game Shakers
22:53
23:14
19.000
0,2%
Boing
Dragon Ball Super
23:40
24:00
12.000
0,2%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:58
24:12
108.000
1,2%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó B-1 hundido
24:12
25:18
76.000
1,7%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó La mamá política
25:18
26:29
55.000
2,7%
Clan TVE
Spidey y su superequipo
08:04
08:27
54.000
3,2%
Clan TVE
La noche Clan
21:26
22:57
43.000
0,3%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio Champions
22:59
24:20
72.000
0,8%
Teledeporte
Fútbol: C. Reina femenina Valencia - ...
19:00
20:56
68.000
0,8%
Teledeporte
Estudio estadio Champions: La previa
22:07
22:59
39.000
0,3%
Teledeporte
Estudio estadio Champions: Tiempo extra
24:20
25:00
38.000
0,8%
Teledeporte
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
21:00
22:00
32.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Martes, 4 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El hombre del presidente
22:00
23:40
137.000
1,2%
Squirrel
Cine El hombre del presidente 2
23:40
25:18
115.000
2,1%
Squirrel
Cine Jet Li es el mejor luchador
20:10
22:00
95.000
0,8%
Squirrel
Cine Los vengadores (1972)
18:13
20:10
93.000
1,2%
Squirrel
Cine Ataque fuerza Z
16:35
18:13
71.000
1,0%
