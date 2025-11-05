El regreso de 'LQSA' (12,1%) lidera frente a 'Late Xou' (11,9%) con el impulso de las 'Tentaciones' (10,4%)

Por Redacción | |

Telecinco ha vuelto a hacerse con el liderato en la noche del martes. Tras el final de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', la cadena de Mediaset España ha arrancado el mes de noviembre con un importante lavado de cara que, sin llegar a las cotas del reality, sí ha logrado preservar el dominio en el prime time a la dupla formada por 'La isla de las tentaciones' y 'La que se avecina'. Por un lado, el formato presentado por Sandra Barneda ha amasado un 10,4% en el access y ha servido de telonero de la serie, que finalmente ha puesto fin a su barbecho en abierto.

La ficción de los hermanos Caballero ha estrenado su temporada 14 mientras Prime Video ya está lista para lanzar la decimosexta. Aun así, el público ha respondido a la llamada y le ha proporcionado un dominante 12,1% de cuota de pantalla a la comedia con una media de casi 800.000 espectadores. De este modo, se ha impuesto a su gran rival de la noche, 'Late Xou con Marc Giró', que, a su vez, se ha elevado a un 11,9% en la noche de La 1.

En ese mismo horario, 'Renacer' se resiente ligeramente al anotar un 11,1% en Antena 3, mientras que la tercera temporada de 'Batalla de restaurantes' debuta con un 4,7% y 'Código 10' se sitúa en un ascendente 7% en Cuatro. En el access, las 'Tentaciones' aprietan a 'La revuelta' (10,9%). Por su parte, 'El hormiguero' sigue líder con un 13,6%, aunque experimenta una notable bajada al coincidir también con el Liverpool-Real Madrid de la Champions League.

'Late Xou con Marc Giró' regresa al doble dígito en La 1

Prime time

'La isla de las tentaciones' (10,4%) mejora el access de Telecinco en +0,4 puntos

'Late Xou con Marc Giró' (11,9%) remonta +2,3 puntos en una semana

Caída de -3,2 puntos para 'El hormiguero' (13,6%)

La 1

La revuelta Maria del Monte 1.354.000 10,9% Late Xou con Marc Giró806.000 11,9%

La 2

Cifras y letras506.000 4,2% Cifras y letras778.000 6,0% El bazar de la caridad203.000 1,6% Grantchester96.000 1,0% Grantchester59.000 0,9%

Antena 3

El hormiguero William Levy y Paula Echevarría 1.694.000 13,6% Renacer748.000 11,1%

Cuatro

First Dates649.000 5,3% First Dates763.000 6,2% Código 10383.000 7,0%

Telecinco

La isla de las tentaciones1.287.000 10,4% La que se avecina Una pipa gripada, un sex-appeal agonizante y las quisquillas de la paz 792.000 12,1%

laSexta

El intermedio718.000 5,7% Batalla de restaurantes363.000 4,7%

Alberto Chicote vuelve a laSexta con la tercera temporada de 'Batalla de restaurantes'

Late night

'Late Xou' también sube con sus reposiciones (+1,7 y +1,1 puntos)

El segundo episodio de 'Renacer' (6,4%) tan solo cede -0,1 puntos

'El desmarque' crece a un 4,3% (+0,8 puntos) en jornada de Champions League

La 1

Late Xou con Marc Giró177.000 6,9% Late Xou con Marc Giró97.000 6,4%

La 2

En el corazón del cártel de Sinaloa67.000 1,9% Gian Paolo Barbieri: El hombre y la belleza21.000 1,1%

Antena 3

Renacer150.000 6,4%

Cuatro

El desmarque: Madrugada67.000 4,3%

Telecinco

La que se avecina Un mayorista reinsertado, un portero octogenario y un edificio señorial 217.000 9,6%

laSexta

Batalla de restaurantes166.000 5,5% Pokerstars casino live32.000 2,1%

'Pasapalabra' arrasa en la tarde de Antena 3 superando el 20%

Sobremesa y tarde

'Pasapalabra' anota un sobresaliente 20,4% (+2,3 puntos)

'Zapeando' (5,8%) pierde -0,5 puntos en una semana

'Aquí la Tierra' rebasa los 1,3 millones de espectadores con su 13%

La 1

Directo al grano802.000 10,4% Valle Salvaje796.000 11,4% La promesa904.000 12,2% Malas lenguas967.000 11,3% Aquí la Tierra1.319.000 13,0%

La 2

Saber y ganar563.000 6,6% Grandes documentales254.000 3,4% Incluye: - Edén: Paraísos remotos Namibia: El desierto del Namib 268.000 3,5% - Lugares extraordinarios del mundo Jamaica 227.000 3,2% Malas lenguas464.000 6,4% Incluye: - Entrevista Diana Morant 432.000 6,1% Mi casa flotante134.000 1,6% Diseños fabulosos164.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.220.000 15,0% Y ahora, Sonsoles795.000 10,7% Pasapalabra2.035.000 20,4%

Cuatro

Todo es mentira501.000 6,5% Lo sabe, no lo sabe371.000 4,9%

Telecinco

El tiempo justo673.000 8,9% El diario de Jorge769.000 10,3% Agárrate al sillón763.000 8,0%

laSexta

Zapeando462.000 5,8% Más vale tarde455.000 6,2% laSexta clave505.000 4,4%

'La hora de La 1' alarga su hegemonía en la mañana de RTVE

Mañana

'Mañaneros 360' suma +0,7 puntos para alcanzar un share del 16,1%

'La ruleta de la suerte' alcanza un colosal 23,6% (+1,8 puntos)

Bajada de -1 punto entero para 'Al rojo vivo' (7,9%)

La 1

La hora de La 1359.000 18,8% Mañaneros 360479.000 16,1% Mañaneros 360953.000 12,3%

La 2

Pueblo de Dios Bienaventurados en las rehoyas 13.000 1,6% Beatus ille Letur 15.000 1,3% Eslovenia salvaje22.000 1,3% Agrosfera23.000 1,2% Aquí hay trabajo15.000 0,7% La aventura del saber17.000 0,8% La Italia que gusta Una experiencia gastronómica 26.000 1,2% Culturas 27.000 0,3% Expedición culinaria: Alimentos del mar De mar y montaña 19.000 0,8% El western de La 2 Django 89.000 2,5% El cazador stars85.000 1,3% Saber y ganar204.000 2,3%

Antena 3

Espejo público298.000 12,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Acelgas esparragadas 859.000 18,6% La ruleta de la suerte1.647.000 23,6%

Cuatro

Love shopping TV7.000 0,8% ¡Toma salami! Rock me, baby 11.000 0,9% Alerta cobra Los cazados 18.000 1,0% Alerta cobra Dividida 33.000 1,8% Alerta cobra Nido de serpientes 75.000 3,5% En boca de todos252.000 8,3%

Telecinco

La mirada crítica157.000 9,1% El programa de Ana Rosa273.000 11,1% Vamos a ver546.000 8,9%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler7.000 1,0% Aruser@s el humorning205.000 14,8% Aruser@s296.000 14,1% Al rojo vivo275.000 7,9%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' se desmarca como la emisión más vista de toda la jornada con un promedio de 2,089 millones de espectadores y un 21,5% de share, por lo que supera con creces a 'Telediario 1' (11,6%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (11%). Por la noche, el telediario de Antena 3 anota un 18,9% para dominar una vez más a la cadena pública (10,1%) y a la de Mediaset (10,3%).

La 1

Telediario matinal106.000 14,8% Telediario 11.371.000 15,3% Telediario 21.446.000 12,1%

Antena 3

Noticias de la mañana167.000 14,8% Antena 3 Noticias 12.219.000 24,7% Antena 3 Noticias 22.079.000 17,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1499.000 7,3% El desmarque Cuatro 1380.000 4,3% Noticias Cuatro 2398.000 4,2%

Telecinco

El matinal39.000 6,2% El matinal98.000 8,7% Informativos Telecinco 15:00974.000 10,9% Informativos Telecinco 21:00846.000 7,2%

laSexta

laSexta Noticias 14h575.000 7,4% laSexta Noticias: Jugones471.000 5,2% laSexta Noticias 20h721.000 7,7%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas