Por Redacción | |

'The Rookie' es la reina de la jornada. Cuenta con dos capítulos en lo más alto y otros tres en el Top 10. De hecho, Energy es la cadena que lidera con un 2,8% de media. En el ranking también se cuelan dos películas de Neox, dos espacios de Trece y un 'Control de fronteras' en Dmax.