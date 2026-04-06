Publicado: Lunes 6 Abril 2026 10:33 (hace 4 horas) | Última actualización: Lunes 6 Abril 2026 10:53 (hace 4 horas)|
Audiencias Domingo 5 de Abril de 2026
10,2%
9,9%
9,3%
6,0%
4,0%
2,8%
2,6%
2,5%
2,5%
2,0%
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,3%
1,2%
1,2%
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'The Rookie' es la reina de la jornada. Cuenta con dos capítulos en lo más alto y otros tres en el Top 10. De hecho, Energy es la cadena que lidera con un 2,8% de media. En el ranking también se cuelan dos películas de Neox, dos espacios de Trece y un 'Control de fronteras' en Dmax.
Ranking cadenas TDT Domingo, 5 de Abril de 2026
2,8%
2,6%
2,5%
2,0%
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
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1,3%
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1,2%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,4%
Ranking programas TDT Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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The Rookie
22:47
23:36
386.000
3,7%
The Rookie
21:58
22:47
328.000
2,8%
Cine Terminator 2: El juicio final
22:02
24:32
309.000
3,1%
The Rookie La alteración
23:36
24:27
300.000
3,7%
Cine El hobbit: La batalla de los cinco ...
15:32
18:16
290.000
3,6%
The Rookie Luz verde
21:04
21:58
273.000
2,4%
Trece y Cope es noticia
20:30
21:15
267.000
2,8%
Control de fronteras: España
21:58
22:21
266.000
2,3%
Cine Jesús de Nazareth
14:58
22:00
238.000
2,8%
The Rookie land
17:39
25:59
236.000
2,8%
Ranking Energy (2,8%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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The Rookie
22:47
23:36
386.000
3,7%
The Rookie
21:58
22:47
328.000
2,8%
The Rookie La alteración
23:36
24:27
300.000
3,7%
The Rookie Luz verde
21:04
21:58
273.000
2,4%
The Rookie land
17:39
25:59
236.000
2,8%
Ranking Neox (2,6%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Terminator 2: El juicio final
22:02
24:32
309.000
3,1%
Cine El hobbit: La batalla de los cinco ...
15:32
18:16
290.000
3,6%
Cine Mars attacks!
18:16
20:04
206.000
2,6%
Cine Gremlins
20:04
22:02
205.000
2,0%
Los Simpson
15:06
15:32
183.000
2,4%
Ranking TRECE (2,5%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Trece y Cope es noticia
20:30
21:15
267.000
2,8%
Cine Jesús de Nazareth
14:58
22:00
238.000
2,8%
Cine San Pedro
22:00
23:44
232.000
2,1%
Cine San Pedro (2 parte)
23:47
25:34
187.000
3,1%
Guadalupe: El último mensaje de sus ojos
11:45
11:55
84.000
2,8%
Ranking FDF (2,0%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Terminator salvation
22:20
24:24
217.000
2,2%
La que se avecina Un topo, un torero león y un ...
14:59
17:06
205.000
2,6%
La que se avecina Una piña rumana, un reseteo ...
20:23
22:17
157.000
1,5%
El pueblo
17:06
18:37
119.000
1,5%
La que se avecina Un vibrador emocional, un ...
24:24
26:06
101.000
2,3%
Ranking BEMADtv (1,9%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Operación Camarón
20:44
22:39
224.000
2,0%
Cine Isi & Disi
22:39
24:10
199.000
2,0%
Cine La gran aventura de Mortadelo y ...
15:29
17:19
188.000
2,4%
Cine Spanish movie
17:19
18:47
183.000
2,3%
Cine Si yo fuera rico (2019)
18:47
20:44
142.000
1,7%
Ranking Divinity (1,8%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La casa de mis sueños Tori y Darren
20:45
21:34
171.000
1,7%
La casa de mis sueños Julie y Adam
21:34
22:17
170.000
1,5%
La casa de mis sueños Angela y Ro
19:53
20:45
154.000
1,8%
La casa de mis sueños Katie y Justin
17:15
18:08
148.000
1,8%
La casa de mis sueños Carly y Drum
19:02
19:53
134.000
1,7%
Ranking Atreseries (1,8%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Crimen en el trópico Gros raisins
22:10
23:08
190.000
1,7%
Crimen en el trópico La trinite
23:08
24:04
164.000
1,7%
Crimen en el paraíso
10:13
22:10
122.000
1,8%
Crimen en el trópico Le diamant
24:04
24:58
118.000
1,8%
Crimen en el trópico Grande Anse
24:58
25:56
71.000
1,8%
Ranking DMAX (1,7%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de fronteras: España
21:58
22:21
266.000
2,3%
Control de fronteras: España
21:33
21:55
218.000
1,9%
Control de carreteras
21:08
21:30
188.000
1,7%
Control de fronteras: España
23:43
24:05
168.000
2,0%
Control de fronteras: España
22:24
22:46
157.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fin de semana 24h
22:00
22:30
168.000
1,4%
El escarabajo verde Al borde del abismo
22:30
22:58
134.000
1,2%
Teled. fin semana 1
14:57
15:45
128.000
1,7%
Teled. fin semana 2
20:58
21:47
117.000
1,1%
Fin de semana 24h
23:00
23:28
114.000
1,1%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Batalla de restaurantes
21:07
22:23
168.000
1,5%
Batalla de restaurantes
22:23
23:45
158.000
1,5%
¿Quién da más? Jóvenes promesas y viejos ...
15:44
16:05
148.000
1,9%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
133.000
2,9%
El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ...
23:45
24:00
126.000
1,5%
Ranking Nova (1,3%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tormenta
21:29
22:01
157.000
1,4%
Vera Río frío
22:01
23:43
150.000
1,4%
La tormenta
20:34
21:29
148.000
1,5%
La tormenta
19:36
20:34
123.000
1,5%
Vera La gaviota
23:43
25:24
113.000
1,8%
Ranking Clan TVE (1,2%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Ocean's 8
21:12
22:51
159.000
1,4%
Cine Los croods: Una nueva era
19:48
21:11
146.000
1,6%
La casa de muñecas de Gabby
11:00
11:21
141.000
5,0%
La noche clan
21:12
24:43
127.000
1,3%
Cine No es tan fácil
22:53
24:43
98.000
1,1%
Ranking DKiss (1,2%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:21
22:10
176.000
1,5%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:10
23:00
172.000
1,5%
Naked attraction
23:53
24:49
161.000
2,3%
Naked attraction
23:00
23:53
128.000
1,3%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
20:30
21:21
112.000
1,1%
Ranking Teledeporte (1,0%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: liga española Oviedo-Sevilla
18:34
20:31
188.000
2,3%
Gran estadio
16:00
20:35
117.000
1,5%
Previo fútbol: liga española ...
18:19
18:34
104.000
1,3%
Estudio estadio: la jornada
20:38
23:02
100.000
0,9%
Estudio estadio: solo resúmenes
23:02
24:06
88.000
0,9%
Ranking Squirrel (1,0%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El mejor padrino
22:03
23:32
130.000
1,2%
Cine La huida (1994)
23:32
25:20
113.000
1,7%
Icon-manifiesto negro
20:38
22:03
101.000
0,9%
Icon-manifiesto negro
19:08
20:38
71.000
0,9%
Cine Las aventuras de Errol Flynn
17:37
19:08
66.000
0,8%
Ranking Ten (0,9%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
17:20
18:11
87.000
1,1%
Crímenes en Floribama Desaparecido en ...
22:05
22:59
84.000
0,7%
Caso cerrado
19:02
20:00
77.000
1,0%
Caso cerrado
16:22
17:20
74.000
0,9%
Crímenes en Floribama La muerte llega a ...
22:59
23:56
71.000
0,7%
Ranking Boing (0,8%) - Domingo, 5 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
22:18
22:29
159.000
1,4%
Doraemon, el gato cósmico
22:29
22:40
142.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
22:00
22:11
123.000
1,0%
Doraemon, el gato cósmico
10:45
10:55
117.000
4,4%
Doraemon, el gato cósmico
21:47
22:00
106.000
0,9%