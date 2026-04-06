FormulaTV
Conectar
Audiencias 'Supervivientes' crece y lidera frente al cine de La 1 y 'Una nueva vida'

AUDIENCIAS TDT 5 DE ABRIL

'The Rookie' es lo más visto por partida doble en Energy, cadena que lidera con una media del 2,8%

El cine de Neox también destaca con dos películas entre lo más visto.

'The Rookie' es lo más visto por partida doble en Energy, cadena que lidera con una media del 2,8%
Por RedacciónPublicado: Lunes 6 Abril 2026 10:33 (hace 4 horas) | Última actualización: Lunes 6 Abril 2026 10:53 (hace 4 horas)

Audiencias Domingo 5 de Abril de 2026

  • logola1

    10,2%

  • logoantena3

    9,9%

  • logotelecinco

    9,3%

  • logocuatro

    6,0%

  • logolasexta

    4,0%

  • logoenergy

    2,8%

  • logoneox

    2,6%

  • logola2

    2,5%

  • logo13tv

    2,5%

  • logofdf

    2,0%

  • logobemadtv

    1,9%

  • logodivinity

    1,8%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logocanal24horas

    1,6%

  • logomega-espana

    1,5%

  • logonova

    1,3%

  • logoclan

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logoteledeporte

    1,0%

  • logoten

    0,9%

  • logoboing

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

'The Rookie' es la reina de la jornada. Cuenta con dos capítulos en lo más alto y otros tres en el Top 10. De hecho, Energy es la cadena que lidera con un 2,8% de media. En el ranking también se cuelan dos películas de Neox, dos espacios de Trece y un 'Control de fronteras' en Dmax.

Ranking cadenas TDT Domingo, 5 de Abril de 2026

Energy 2,8%

Neox 2,6%

TRECE 2,5%

FDF 2,0%

BEMADtv 1,9%

Divinity 1,8%

Atreseries 1,8%

DMAX 1,7%

Canal 24 Horas 1,6%

Mega (España) 1,5%

Nova 1,3%

Clan TVE 1,2%

DKiss 1,2%

Teledeporte 1,0%

Squirrel 1,0%

Ten 0,9%

Boing 0,8%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
The Rookie
22:47
23:36
386.000
3,7%
Energy
The Rookie
21:58
22:47
328.000
2,8%
Neox
Cine Terminator 2: El juicio final
22:02
24:32
309.000
3,1%
Energy
The Rookie La alteración
23:36
24:27
300.000
3,7%
Neox
Cine El hobbit: La batalla de los cinco ...
15:32
18:16
290.000
3,6%
Energy
The Rookie Luz verde
21:04
21:58
273.000
2,4%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
21:15
267.000
2,8%
DMAX
Control de fronteras: España
21:58
22:21
266.000
2,3%
TRECE
Cine Jesús de Nazareth
14:58
22:00
238.000
2,8%
Energy
The Rookie land
17:39
25:59
236.000
2,8%

Ranking Energy (2,8%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
The Rookie
22:47
23:36
386.000
3,7%
Energy
The Rookie
21:58
22:47
328.000
2,8%
Energy
The Rookie La alteración
23:36
24:27
300.000
3,7%
Energy
The Rookie Luz verde
21:04
21:58
273.000
2,4%
Energy
The Rookie land
17:39
25:59
236.000
2,8%

Ranking Neox (2,6%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine Terminator 2: El juicio final
22:02
24:32
309.000
3,1%
Neox
Cine El hobbit: La batalla de los cinco ...
15:32
18:16
290.000
3,6%
Neox
Cine Mars attacks!
18:16
20:04
206.000
2,6%
Neox
Cine Gremlins
20:04
22:02
205.000
2,0%
Neox
Los Simpson
15:06
15:32
183.000
2,4%

Ranking TRECE (2,5%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
21:15
267.000
2,8%
TRECE
Cine Jesús de Nazareth
14:58
22:00
238.000
2,8%
TRECE
Cine San Pedro
22:00
23:44
232.000
2,1%
TRECE
Cine San Pedro (2 parte)
23:47
25:34
187.000
3,1%
TRECE
Guadalupe: El último mensaje de sus ojos
11:45
11:55
84.000
2,8%

Ranking FDF (2,0%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Terminator salvation
22:20
24:24
217.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un topo, un torero león y un ...
14:59
17:06
205.000
2,6%
FDF
La que se avecina Una piña rumana, un reseteo ...
20:23
22:17
157.000
1,5%
FDF
El pueblo
17:06
18:37
119.000
1,5%
FDF
La que se avecina Un vibrador emocional, un ...
24:24
26:06
101.000
2,3%

Ranking BEMADtv (1,9%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Operación Camarón
20:44
22:39
224.000
2,0%
BEMADtv
Cine Isi & Disi
22:39
24:10
199.000
2,0%
BEMADtv
Cine La gran aventura de Mortadelo y ...
15:29
17:19
188.000
2,4%
BEMADtv
Cine Spanish movie
17:19
18:47
183.000
2,3%
BEMADtv
Cine Si yo fuera rico (2019)
18:47
20:44
142.000
1,7%

Ranking Divinity (1,8%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Tori y Darren
20:45
21:34
171.000
1,7%
Divinity
La casa de mis sueños Julie y Adam
21:34
22:17
170.000
1,5%
Divinity
La casa de mis sueños Angela y Ro
19:53
20:45
154.000
1,8%
Divinity
La casa de mis sueños Katie y Justin
17:15
18:08
148.000
1,8%
Divinity
La casa de mis sueños Carly y Drum
19:02
19:53
134.000
1,7%

Ranking Atreseries (1,8%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Gros raisins
22:10
23:08
190.000
1,7%
Atreseries
Crimen en el trópico La trinite
23:08
24:04
164.000
1,7%
Atreseries
Crimen en el paraíso
10:13
22:10
122.000
1,8%
Atreseries
Crimen en el trópico Le diamant
24:04
24:58
118.000
1,8%
Atreseries
Crimen en el trópico Grande Anse
24:58
25:56
71.000
1,8%

Ranking DMAX (1,7%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Control de fronteras: España
21:58
22:21
266.000
2,3%
DMAX
Control de fronteras: España
21:33
21:55
218.000
1,9%
DMAX
Control de carreteras
21:08
21:30
188.000
1,7%
DMAX
Control de fronteras: España
23:43
24:05
168.000
2,0%
DMAX
Control de fronteras: España
22:24
22:46
157.000
1,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:00
22:30
168.000
1,4%
Canal 24 Horas
El escarabajo verde Al borde del abismo
22:30
22:58
134.000
1,2%
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 1
14:57
15:45
128.000
1,7%
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 2
20:58
21:47
117.000
1,1%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
23:00
23:28
114.000
1,1%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:07
22:23
168.000
1,5%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:23
23:45
158.000
1,5%
Mega (España)
¿Quién da más? Jóvenes promesas y viejos ...
15:44
16:05
148.000
1,9%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
133.000
2,9%
Mega (España)
El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ...
23:45
24:00
126.000
1,5%

Ranking Nova (1,3%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
La tormenta
21:29
22:01
157.000
1,4%
Nova
Vera Río frío
22:01
23:43
150.000
1,4%
Nova
La tormenta
20:34
21:29
148.000
1,5%
Nova
La tormenta
19:36
20:34
123.000
1,5%
Nova
Vera La gaviota
23:43
25:24
113.000
1,8%

Ranking Clan TVE (1,2%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cine Ocean's 8
21:12
22:51
159.000
1,4%
Clan TVE
Cine Los croods: Una nueva era
19:48
21:11
146.000
1,6%
Clan TVE
La casa de muñecas de Gabby
11:00
11:21
141.000
5,0%
Clan TVE
La noche clan
21:12
24:43
127.000
1,3%
Clan TVE
Cine No es tan fácil
22:53
24:43
98.000
1,1%

Ranking DKiss (1,2%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:21
22:10
176.000
1,5%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:10
23:00
172.000
1,5%
DKiss
Naked attraction
23:53
24:49
161.000
2,3%
DKiss
Naked attraction
23:00
23:53
128.000
1,3%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
20:30
21:21
112.000
1,1%

Ranking Teledeporte (1,0%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: liga española Oviedo-Sevilla
18:34
20:31
188.000
2,3%
Teledeporte
Gran estadio
16:00
20:35
117.000
1,5%
Teledeporte
Previo fútbol: liga española ...
18:19
18:34
104.000
1,3%
Teledeporte
Estudio estadio: la jornada
20:38
23:02
100.000
0,9%
Teledeporte
Estudio estadio: solo resúmenes
23:02
24:06
88.000
0,9%

Ranking Squirrel (1,0%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El mejor padrino
22:03
23:32
130.000
1,2%
Squirrel
Cine La huida (1994)
23:32
25:20
113.000
1,7%
Squirrel
Icon-manifiesto negro
20:38
22:03
101.000
0,9%
Squirrel
Icon-manifiesto negro
19:08
20:38
71.000
0,9%
Squirrel
Cine Las aventuras de Errol Flynn
17:37
19:08
66.000
0,8%

Ranking Ten (0,9%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
17:20
18:11
87.000
1,1%
Ten
Crímenes en Floribama Desaparecido en ...
22:05
22:59
84.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
19:02
20:00
77.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
16:22
17:20
74.000
0,9%
Ten
Crímenes en Floribama La muerte llega a ...
22:59
23:56
71.000
0,7%

Ranking Boing (0,8%) - Domingo, 5 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
22:18
22:29
159.000
1,4%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
22:29
22:40
142.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
22:00
22:11
123.000
1,0%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:45
10:55
117.000
4,4%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:47
22:00
106.000
0,9%
Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas