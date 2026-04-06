'Supervivientes' (13,7%) crece y lidera frente al cine de La 1 (10,8%) y 'Una nueva vida' (9,3%)

Audiencias Domingo 5 de Abril de 2026
10,2%
9,9%
9,3%
6,0%
4,0%
2,8%
2,6%
2,5%
2,5%
2,0%
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,3%
1,2%
1,2%
1,0%
0,9%
0,8%
0,4%
0,0%
0,0%
Finaliza la Semana Santa con una nueva victoria para 'Supervivientes: Conexión Honduras', que además de liderar, crece +1,5 puntos respecto al domingo anterior. Y es que esta nueva gala del reality de Telecinco apunta un 13,7% de cuota de pantalla y reúne a un total de 1.087.000 espectadores.
Por su parte, el cine de La 1 baja ligeramente aunque se mantiene por encima del doble dígito. Con la emisión de "Uno de nosotros" firma un 10,8% (-1,5%) y cuenta con 1.174.000 espectadores. También cede 'Una nueva vida' en Antena 3, que al registrar un 9,3% pierde 6 décimas en una semana.
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
- 'Masterchef' muestra un extenso avance de su nueva edición, que se estrena el lunes 30 de marzo en La 1
- La serie de 'Harry Potter' muestra su primer tráiler y anuncia su fecha de estreno
- 'Los Bridgerton' confirma la pareja de su quinta temporada, que ya ha iniciado su rodaje
En las segundas cadenas, laSexta estrenó su serie documental 'Vulnerables', de tres entregas, que promediaron un 2,5% y 247.000 espectadores, firmando la primera de ellas un 3%. En Cuatro, 'Cuarto milenio' anotó un 5,5%, lo que supone una bajada de 6 décimas respecto al domingo anterior.
Fotograma de la película 'Uno de nosotros', con sus dos protagonistas
Prime time
- Mejora de +1,5 puntos para 'Supervivientes: Conexión Honduras', que lidera
- 10,8% para el cine de La 1, que cede -1,5 puntos en una semana
- 'Una nueva vida' apunta un 9,3%, bajando seis décimas
Película de la semana 1.174.000 10,8%
Cine 479.000 8,1%
Imprescindibles276.000 2,4%
Luz Casal en muchos tempos276.000 2,4%
Zero dramas203.000 2,0%
Tesoros de la tele 153.000 2,6%
Una nueva vida898.000 9,3%
Cuarto milenio: arrancando la nave T21416.000 3,7%
Cuarto milenio567.000 5,5%
Supervivientes: Conexión Honduras1.087.000 13,7%
Vulnerables 352.000 3,0%
Vulnerables 247.000 2,3%
Vulnerables 177.000 2,2%
Una escena del nuevo capítulo de 'Una nueva vida'
Late night
- La reposición de 'Una nueva vida' repite un 4,6%
- 3,3% para el documental de 'Benita' en La 2
- Dos décimas de mejora para 'Cuarto milenio' en Cuatro
Cine 2 166.000 6,4%
Benita: nunca es tarde87.000 3,3%
Una nueva vida177.000 4,6%
Cuarto milenio255.000 6,3%
Gran Madrid show134.000 6,1%
Equipo de investigación 124.000 2,5%
Equipo de investigación 70.000 2,5%
Ramón García es noticia en 'Fiesta'
Sobremesa y tarde
- 'Aquí la Tierra' cae al 8,8%, bajando -2,7 puntos
- El cine de Cuatro mantiene los datos del domingo anterior
- Mejora medio punto 'Fiesta' (8,6%) sin '¡Allá tú!'
Sesión de tarde 1.009.000 12,5%
Sesión de tarde 2 622.000 7,8%
Aquí la Tierra803.000 8,8%
Saber y ganar:fin de semana329.000 4,2%
Grandes documentales189.000 2,4%
Relatos de zambia 226.000 2,8%
La corriente de Humboldt 167.000 2,1%
Nacidos de la tormenta 173.000 2,2%
Documentales de La 2192.000 2,4%
De la estación internacional espacial a la luna. El mu192.000 2,4%
España sin asfalto 221.000 2,7%
Crecemos juntas: la serie203.000 2,3%
Rios 240.000 2,4%
Multicine 855.000 10,6%
Multicine 2 798.000 10,2%
Multicine 3 704.000 8,2%
Home cinema 523.000 6,5%
Home cinema 2 438.000 5,6%
Fiesta699.000 8,6%
Cine 383.000 4,8%
Cine 2 345.000 4,4%
Anne Igartiburu y Javi de Hoyos apuntan un 9,2% en 'D Corazón'
Mañana
- Buen 16,8% para 'La ruleta de la suerte' (-0,2)
- 'D Corazón' firma un 9,2%, perdiendo un punto en una semana
- Suben medio punto 'El precio justo' en Telecinco
Viaje al centro de la tele 245.000 8,4%
Viaje al centro de la tele 289.000 9,1%
D Corazón453.000 9,2%
El fin de los dinosaurios: escenario de un apocalipsis13.000 2,2%
Los conciertos de la 2 12.000 1,2%
Medina3.000 0,2%
Buenas noticias tv28.000 1,8%
Shalom30.000 1,7%
Últimas preguntas49.000 2,4%
El día del señor171.000 6,1%
Santa misa171.000 6,1%
Pueblo de Dios 106.000 3,3%
Flash moda63.000 1,9%
El escarabajo verde 77.000 2,0%
¡Qué animal! 83.000 1,8%
Viajar en tren 121.000 2,1%
Saber y ganar: fin de semana112.000 1,6%
Los más...76.000 3,8%
Los mas tv76.000 3,8%
El 1%143.000 4,6%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 288.000 8,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 539.000 13,1%
La ruleta de la suerte1.001.000 16,8%
Love shopping tv8.000 1,4%
¡Toma salami! 14.000 2,5%
Volando voy 44.000 5,3%
Volando voy 162.000 9,5%
Volando voy 227.000 8,5%
Viajeros Cuatro 235.000 7,6%
Viajeros Cuatro 285.000 7,8%
Enphorma12.000 2,0%
Love shopping tv13.000 1,6%
Got talent España: momentazos70.000 4,9%
Got Talent España222.000 8,1%
El precio justo258.000 7,5%
El precio justo399.000 7,0%
Equipo de investigación 25.000 3,8%
Aruser@s weekend99.000 6,0%
Equipo de investigación 152.000 5,5%
Equipo de investigación 176.000 5,6%
Equipo de investigación 171.000 4,7%
Informativos
La edición de sobremesa de 'Antena 3 noticias fin de semana' tampoco tiene rival los domingos, pues apunta un gran 20,6% de cuota de pantalla, mientras que 'Telediario fin de semana' marca un 14% e 'Informativos Telecinco Fin de Semana', un 8,3%. Por la noche, se repite el orden, aunque las de Antena 3 (14%) y las de La 1 (12,3%) recortan distancias y las de Telecinco marcan un 8,9%.
Fin de semana 24h59.000 11,3%
Fin de semana 24h118.000 20,1%
Fin de semana 24h233.000 14,0%
Telediario fin semana 11.058.000 14,0%
Telediario fin semana 21.347.000 12,3%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.543.000 20,6%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.524.000 14,0%
Noticias Cuatro 1520.000 9,2%
El desmarque Cuatro 1409.000 5,6%
Noticias Cuatro 2545.000 6,2%
Informativos Telecinco 15:00623.000 8,3%
Informativos Telecinco 21:00959.000 8,9%
laSexta noticias 14h430.000 7,5%
La sexta deportes 1361.000 4,9%
laSexta noticias 20h486.000 5,5%
La sexta deportes 2345.000 3,1%