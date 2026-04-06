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Audiencias 'Supervivientes' crece y lidera frente al cine de La 1 y 'Una nueva vida'

AUDIENCIAS DOMINGO 5 DE ABRIL

'Supervivientes' (13,7%) crece y lidera frente al cine de La 1 (10,8%) y 'Una nueva vida' (9,3%)

Vulnerables' se estrena en laSexta promediando un 2,5% con 247.000 espectadores.

'Supervivientes' (13,7%) crece y lidera frente al cine de La 1 (10,8%) y 'Una nueva vida' (9,3%)
Por RedacciónPublicado: Lunes 6 Abril 2026 09:00 (hace 6 horas) | Última actualización: Lunes 6 Abril 2026 10:16 (hace 5 horas)

Audiencias Domingo 5 de Abril de 2026

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    10,2%

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    9,3%

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Finaliza la Semana Santa con una nueva victoria para 'Supervivientes: Conexión Honduras', que además de liderar, crece +1,5 puntos respecto al domingo anterior. Y es que esta nueva gala del reality de Telecinco apunta un 13,7% de cuota de pantalla y reúne a un total de 1.087.000 espectadores.

Por su parte, el cine de La 1 baja ligeramente aunque se mantiene por encima del doble dígito. Con la emisión de "Uno de nosotros" firma un 10,8% (-1,5%) y cuenta con 1.174.000 espectadores. También cede 'Una nueva vida' en Antena 3, que al registrar un 9,3% pierde 6 décimas en una semana.

Vídeos FormulaTV

En las segundas cadenas, laSexta estrenó su serie documental 'Vulnerables', de tres entregas, que promediaron un 2,5% y 247.000 espectadores, firmando la primera de ellas un 3%. En Cuatro, 'Cuarto milenio' anotó un 5,5%, lo que supone una bajada de 6 décimas respecto al domingo anterior.

Fotograma de la película &#39;Uno de nosotros&#39;, con sus dos protagonistas

Fotograma de la película 'Uno de nosotros', con sus dos protagonistas

Prime time

  • Mejora de +1,5 puntos para 'Supervivientes: Conexión Honduras', que lidera
  • 10,8% para el cine de La 1, que cede -1,5 puntos en una semana
  • 'Una nueva vida' apunta un 9,3%, bajando seis décimas
La 1

Película de la semana 1.174.000 10,8%

Cine 479.000 8,1%

La 2

Imprescindibles276.000 2,4%

Luz Casal en muchos tempos276.000 2,4%

Zero dramas203.000 2,0%

Tesoros de la tele 153.000 2,6%

Antena 3

Una nueva vida898.000 9,3%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21416.000 3,7%

Cuarto milenio567.000 5,5%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras1.087.000 13,7%

laSexta

Vulnerables 352.000 3,0%

Vulnerables 247.000 2,3%

Vulnerables 177.000 2,2%

Una escena del nuevo capítulo de &#39;Una nueva vida&#39;

Una escena del nuevo capítulo de 'Una nueva vida'

Late night

  • La reposición de 'Una nueva vida' repite un 4,6%
  • 3,3% para el documental de 'Benita' en La 2
  • Dos décimas de mejora para 'Cuarto milenio' en Cuatro
La 1

Cine 2 166.000 6,4%

La 2

Benita: nunca es tarde87.000 3,3%

Antena 3

Una nueva vida177.000 4,6%

Cuatro

Cuarto milenio255.000 6,3%

Telecinco

Gran Madrid show134.000 6,1%

laSexta

Equipo de investigación 124.000 2,5%

Equipo de investigación 70.000 2,5%

Ramón García es noticia en &#39;Fiesta&#39;

Ramón García es noticia en 'Fiesta'

Sobremesa y tarde

La 1

Sesión de tarde 1.009.000 12,5%

Sesión de tarde 2 622.000 7,8%

Aquí la Tierra803.000 8,8%

La 2

Saber y ganar:fin de semana329.000 4,2%

Grandes documentales189.000 2,4%

Relatos de zambia 226.000 2,8%

La corriente de Humboldt 167.000 2,1%

Nacidos de la tormenta 173.000 2,2%

Documentales de La 2192.000 2,4%

De la estación internacional espacial a la luna. El mu192.000 2,4%

España sin asfalto 221.000 2,7%

Crecemos juntas: la serie203.000 2,3%

Rios 240.000 2,4%

Antena 3

Multicine 855.000 10,6%

Multicine 2 798.000 10,2%

Multicine 3 704.000 8,2%

Cuatro

Home cinema 523.000 6,5%

Home cinema 2 438.000 5,6%

Telecinco

Fiesta699.000 8,6%

laSexta

Cine 383.000 4,8%

Cine 2 345.000 4,4%

Anne Igartiburu y Javi de Hoyos apuntan un 9,2% en &#39;D Corazón&#39;

Anne Igartiburu y Javi de Hoyos apuntan un 9,2% en 'D Corazón'

Mañana

La 1

Viaje al centro de la tele 245.000 8,4%

Viaje al centro de la tele 289.000 9,1%

D Corazón453.000 9,2%

La 2

El fin de los dinosaurios: escenario de un apocalipsis13.000 2,2%

Los conciertos de la 2 12.000 1,2%

Medina3.000 0,2%

Buenas noticias tv28.000 1,8%

Shalom30.000 1,7%

Últimas preguntas49.000 2,4%

El día del señor171.000 6,1%

Santa misa171.000 6,1%

Pueblo de Dios 106.000 3,3%

Flash moda63.000 1,9%

El escarabajo verde 77.000 2,0%

¡Qué animal! 83.000 1,8%

Viajar en tren 121.000 2,1%

Saber y ganar: fin de semana112.000 1,6%

Antena 3

Los más...76.000 3,8%

Los mas tv76.000 3,8%

El 1%143.000 4,6%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 288.000 8,3%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 539.000 13,1%

La ruleta de la suerte1.001.000 16,8%

Cuatro

Love shopping tv8.000 1,4%

¡Toma salami! 14.000 2,5%

Volando voy 44.000 5,3%

Volando voy 162.000 9,5%

Volando voy 227.000 8,5%

Viajeros Cuatro 235.000 7,6%

Viajeros Cuatro 285.000 7,8%

Telecinco

Enphorma12.000 2,0%

Love shopping tv13.000 1,6%

Got talent España: momentazos70.000 4,9%

Got Talent España222.000 8,1%

El precio justo258.000 7,5%

El precio justo399.000 7,0%

laSexta

Equipo de investigación 25.000 3,8%

Aruser@s weekend99.000 6,0%

Equipo de investigación 152.000 5,5%

Equipo de investigación 176.000 5,6%

Equipo de investigación 171.000 4,7%

Informativos

La edición de sobremesa de 'Antena 3 noticias fin de semana' tampoco tiene rival los domingos, pues apunta un gran 20,6% de cuota de pantalla, mientras que 'Telediario fin de semana' marca un 14% e 'Informativos Telecinco Fin de Semana', un 8,3%. Por la noche, se repite el orden, aunque las de Antena 3 (14%) y las de La 1 (12,3%) recortan distancias y las de Telecinco marcan un 8,9%.

La 1

Fin de semana 24h59.000 11,3%

Fin de semana 24h118.000 20,1%

Fin de semana 24h233.000 14,0%

Telediario fin semana 11.058.000 14,0%

Telediario fin semana 21.347.000 12,3%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.543.000 20,6%

Antena 3 noticias 2 fin de semana1.524.000 14,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1520.000 9,2%

El desmarque Cuatro 1409.000 5,6%

Noticias Cuatro 2545.000 6,2%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00623.000 8,3%

Informativos Telecinco 21:00959.000 8,9%

laSexta

laSexta noticias 14h430.000 7,5%

La sexta deportes 1361.000 4,9%

laSexta noticias 20h486.000 5,5%

La sexta deportes 2345.000 3,1%

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