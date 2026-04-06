'Supervivientes' (13,7%) crece y lidera frente al cine de La 1 (10,8%) y 'Una nueva vida' (9,3%)

Por Redacción | |

Finaliza la Semana Santa con una nueva victoria para 'Supervivientes: Conexión Honduras', que además de liderar, crece +1,5 puntos respecto al domingo anterior. Y es que esta nueva gala del reality de Telecinco apunta un 13,7% de cuota de pantalla y reúne a un total de 1.087.000 espectadores.

Por su parte, el cine de La 1 baja ligeramente aunque se mantiene por encima del doble dígito. Con la emisión de "Uno de nosotros" firma un 10,8% (-1,5%) y cuenta con 1.174.000 espectadores. También cede 'Una nueva vida' en Antena 3, que al registrar un 9,3% pierde 6 décimas en una semana.

En las segundas cadenas, laSexta estrenó su serie documental 'Vulnerables', de tres entregas, que promediaron un 2,5% y 247.000 espectadores, firmando la primera de ellas un 3%. En Cuatro, 'Cuarto milenio' anotó un 5,5%, lo que supone una bajada de 6 décimas respecto al domingo anterior.

Fotograma de la película 'Uno de nosotros', con sus dos protagonistas

Prime time

Mejora de +1,5 puntos para 'Supervivientes: Conexión Honduras', que lidera

10,8% para el cine de La 1, que cede -1,5 puntos en una semana

'Una nueva vida' apunta un 9,3%, bajando seis décimas

La 1

Película de la semana Uno de nosotros 1.174.000 10,8% Cine Los intocables de Eliot Ness 479.000 8,1%

La 2

Imprescindibles276.000 2,4% Luz Casal en muchos tempos276.000 2,4% Zero dramas203.000 2,0% Tesoros de la tele Un, dos, tres 153.000 2,6%

Antena 3

Una nueva vida898.000 9,3%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21416.000 3,7% Cuarto milenio567.000 5,5%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras1.087.000 13,7%

laSexta

Vulnerables La obsesión por el físico 352.000 3,0% Vulnerables La lacra de la agresión sexual 247.000 2,3% Vulnerables Suicidio adolescente, una epidemia oculta 177.000 2,2%

Una escena del nuevo capítulo de 'Una nueva vida'

Late night

La reposición de 'Una nueva vida' repite un 4,6%

3,3% para el documental de 'Benita' en La 2

Dos décimas de mejora para 'Cuarto milenio' en Cuatro

La 1

Cine 2 Huérfanos de Brooklyn 166.000 6,4%

La 2

Benita: nunca es tarde87.000 3,3%

Antena 3

Una nueva vida177.000 4,6%

Cuatro

Cuarto milenio255.000 6,3%

Telecinco

Gran Madrid show134.000 6,1%

laSexta

Equipo de investigación Onlyfans: la red de las tentaciones 124.000 2,5% Equipo de investigación Haters: odio en las redes 70.000 2,5%

Ramón García es noticia en 'Fiesta'

Sobremesa y tarde

'Aquí la Tierra' cae al 8,8%, bajando -2,7 puntos

El cine de Cuatro mantiene los datos del domingo anterior

Mejora medio punto 'Fiesta' (8,6%) sin '¡Allá tú!'

La 1

Sesión de tarde El velo pintado (The painted veil) 1.009.000 12,5% Sesión de tarde 2 Memorias de una geisha 622.000 7,8% Aquí la Tierra803.000 8,8%

La 2

Saber y ganar:fin de semana329.000 4,2% Grandes documentales189.000 2,4% Relatos de zambia El rio de los hipopótamos 226.000 2,8% La corriente de Humboldt El origen 167.000 2,1% Nacidos de la tormenta Fuera de la oscuridad 173.000 2,2% Documentales de La 2192.000 2,4% De la estación internacional espacial a la luna. El mu192.000 2,4% España sin asfalto El mosaico verde del sur 221.000 2,7% Crecemos juntas: la serie203.000 2,3% Rios Miño 240.000 2,4%

Antena 3

Multicine Casada con un extraño 855.000 10,6% Multicine 2 El sacrificio 798.000 10,2% Multicine 3 La asesina de sueños 704.000 8,2%

Cuatro

Home cinema Warcraft: el origen 523.000 6,5% Home cinema 2 La legion del águila 438.000 5,6%

Telecinco

Fiesta699.000 8,6%

laSexta

Cine Atrápame si puedes 383.000 4,8% Cine 2 Soy leyenda 345.000 4,4%

Anne Igartiburu y Javi de Hoyos apuntan un 9,2% en 'D Corazón'

Mañana

Buen 16,8% para 'La ruleta de la suerte' (-0,2)

'D Corazón' firma un 9,2%, perdiendo un punto en una semana

Suben medio punto 'El precio justo' en Telecinco

La 1

Viaje al centro de la tele Sesión continua 245.000 8,4% Viaje al centro de la tele Top baladas 289.000 9,1% D Corazón453.000 9,2%

La 2

El fin de los dinosaurios: escenario de un apocalipsis13.000 2,2% Los conciertos de la 2 La march 12.000 1,2% Medina3.000 0,2% Buenas noticias tv28.000 1,8% Shalom30.000 1,7% Últimas preguntas49.000 2,4% El día del señor171.000 6,1% Santa misa171.000 6,1% Pueblo de Dios El carisma de la alegría 106.000 3,3% Flash moda63.000 1,9% El escarabajo verde Al borde del abismo 77.000 2,0% ¡Qué animal! Sueño 83.000 1,8% Viajar en tren Alemania: Eisleben-Erfurt-Eisenach 121.000 2,1% Saber y ganar: fin de semana112.000 1,6%

Antena 3

Los más...76.000 3,8% Los mas tv76.000 3,8% El 1%143.000 4,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensaladilla de patata, jamón cocido y pepinillos con picos 288.000 8,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Pato a la vainilla con arroz 539.000 13,1% La ruleta de la suerte1.001.000 16,8%

Cuatro

Love shopping tv8.000 1,4% ¡Toma salami! Real academia de la lengua milenial 14.000 2,5% Volando voy La Alpujarra (Granada) 44.000 5,3% Volando voy La Axarquia, Málaga 162.000 9,5% Volando voy Desierto de tabernas 227.000 8,5% Viajeros Cuatro Almería 235.000 7,6% Viajeros Cuatro Estambul 285.000 7,8%

Telecinco

Enphorma12.000 2,0% Love shopping tv13.000 1,6% Got talent España: momentazos70.000 4,9% Got Talent España222.000 8,1% El precio justo258.000 7,5% El precio justo399.000 7,0%

laSexta

Equipo de investigación Exorcistas 25.000 3,8% Aruser@s weekend99.000 6,0% Equipo de investigación El banquero de Dios 152.000 5,5% Equipo de investigación En el nombre del padre 176.000 5,6% Equipo de investigación Luz del mundo: fe,poder y control 171.000 4,7%

Informativos

La edición de sobremesa de 'Antena 3 noticias fin de semana' tampoco tiene rival los domingos, pues apunta un gran 20,6% de cuota de pantalla, mientras que 'Telediario fin de semana' marca un 14% e 'Informativos Telecinco Fin de Semana', un 8,3%. Por la noche, se repite el orden, aunque las de Antena 3 (14%) y las de La 1 (12,3%) recortan distancias y las de Telecinco marcan un 8,9%.

La 1

Fin de semana 24h59.000 11,3% Fin de semana 24h118.000 20,1% Fin de semana 24h233.000 14,0% Telediario fin semana 11.058.000 14,0% Telediario fin semana 21.347.000 12,3%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.543.000 20,6% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.524.000 14,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1520.000 9,2% El desmarque Cuatro 1409.000 5,6% Noticias Cuatro 2545.000 6,2%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00623.000 8,3% Informativos Telecinco 21:00959.000 8,9%

laSexta

laSexta noticias 14h430.000 7,5% La sexta deportes 1361.000 4,9% laSexta noticias 20h486.000 5,5% La sexta deportes 2345.000 3,1%

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