AUDIENCIAS TDT 5 DE FEBRERO

El Clásico de la Copa de la Reina triunfa en Teledeporte ante más de 340.000 espectadores

Nova acapara la mitad del top 10 con su amplio repertorio de series.

El Clásico de la Copa de la Reina triunfa en Teledeporte ante más de 340.000 espectadores
©FC Barcelona
Por RedacciónPublicado: Viernes 6 Febrero 2026 09:28 (hace 32 minutos)

Audiencias Jueves 5 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    18,9%

  • logola1

    12,8%

  • logotelecinco

    8,6%

  • logocuatro

    6,2%

  • logolasexta

    6,1%

  • logola2

    3,1%

  • logonova

    2,0%

  • logoenergy

    2,0%

  • logofdf

    1,9%

  • logoatreseries

    1,6%

  • logoneox

    1,4%

  • logodiscoverymax

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logo13tv

    1,3%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logobemadtv

    1,2%

  • logoten

    1,0%

  • logoteledeporte

    0,9%

  • logodivinity

    0,9%

  • logodkiss

    0,9%

  • logoboing

    0,7%

  • logoclan

    0,5%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

La lista de emisiones más vistas entre las cadenas temáticas el jueves 5 de febrero está encabezada por el Real Madrid-FC Barcelona disputado en el marco de la Copa de la Reina. El encuentro de cuartos de final, que se saldó con una goleada del conjunto catalán, ha enganchado a 344.000 personas en la noche de Teledeporte, donde ha firmado un 2,5%. No obstante, la cadena con más representaciones en el ranking es Nova, que cuela cinco series y consigue empatar con Energy como el dial más popular con un 2% de cuota de pantalla.

&amp;#39;Vino el amor&amp;#39; encabeza el abanico de ficciones de Nova
'Vino el amor' encabeza el abanico de ficciones de Nova

Ranking cadenas TDT Jueves, 5 de Febrero de 2026

Energy 2,0%

Nova 2,0%

FDF 1,9%

Atreseries 1,6%

Neox 1,4%

DMAX 1,4%

Canal 24 Horas 1,3%

TRECE 1,3%

Mega (España) 1,2%

BEMADtv 1,2%

Ten 1,0%

Divinity 0,9%

Teledeporte 0,9%

DKiss 0,9%

Boing 0,7%

Clan TVE 0,5%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: C. Reina femenina R. Madrid - ...
21:00
23:03
344.000
2,5%
Nova
Vino el amor
18:30
20:00
301.000
3,3%
Nova
Emanet
15:00
16:34
294.000
2,8%
Nova
El amor invencible
20:00
21:30
286.000
2,4%
TRECE
Cine western Ataque al carro blindado
18:47
21:05
284.000
2,8%
Nova
Leyla
21:30
22:44
283.000
2,0%
Nova
Cuando seas mía
16:34
18:30
281.000
3,2%
Atreseries
Forever
21:54
22:41
256.000
1,8%
Neox
Los Simpson
15:28
15:51
240.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un beach club, un zahorí de ...
21:04
22:55
235.000
1,7%

Ranking Energy (2,0%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Welcome to Las Vegas: Supermaratón
15:55
26:29
192.000
2,0%
Energy
NCIS: Los Ángeles Angelitos
13:58
14:56
140.000
1,7%
Energy
NCIS: Los Ángeles Sin salida
14:56
15:55
128.000
1,2%
Energy
NCIS: Los Ángeles Entrega especial
13:02
13:58
94.000
1,7%
Energy
Ncis: Hawai'i Paniolo
12:10
13:02
84.000
2,1%

Ranking Nova (2,0%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Vino el amor
18:30
20:00
301.000
3,3%
Nova
Emanet
15:00
16:34
294.000
2,8%
Nova
El amor invencible
20:00
21:30
286.000
2,4%
Nova
Leyla
21:30
22:44
283.000
2,0%
Nova
Cuando seas mía
16:34
18:30
281.000
3,2%

Ranking FDF (1,9%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un beach club, un zahorí de ...
21:04
22:55
235.000
1,7%
FDF
La que se avecina Una arqueta, un mercadillo y ...
15:33
17:41
222.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un resistencia heroica, una ...
19:17
21:04
164.000
1,6%
FDF
Cine Death Race (La carrera de la muerte)
22:55
24:59
149.000
1,6%
FDF
La que se avecina Una fuga playera, un santuario ...
17:41
19:17
136.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,6%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
21:54
22:41
256.000
1,8%
Atreseries
Forever
22:41
23:26
200.000
1,6%
Atreseries
Forever
20:59
21:54
180.000
1,3%
Atreseries
Hudson y Rex
19:18
20:05
169.000
1,8%
Atreseries
Rizzoli y Isles
14:53
15:47
165.000
1,6%

Ranking Neox (1,4%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:28
15:51
240.000
2,2%
Neox
Los Simpson
16:18
16:36
233.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:51
16:18
229.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
16:36
17:02
220.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
19:47
20:05
208.000
2,1%

Ranking DMAX (1,4%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
178.000
1,3%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:37
22:00
172.000
1,2%
DMAX
Expedición al pasado
15:13
16:04
144.000
1,4%
DMAX
La fiebre del oro
16:04
16:59
137.000
1,4%
DMAX
La fiebre del oro
16:59
17:56
133.000
1,5%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Carmen Gallardo - ...
22:06
23:02
193.000
1,4%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:02
24:32
180.000
1,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:06
124.000
0,9%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:36
121.000
1,2%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:35
25:00
117.000
2,0%

Ranking TRECE (1,3%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Ataque al carro blindado
18:47
21:05
284.000
2,8%
TRECE
Sesión doble Los puentes de Toko-Ri
16:47
18:44
169.000
2,0%
TRECE
Sesión doble Invasión en Birmania
14:51
16:47
126.000
1,2%
TRECE
El cascabel
21:54
24:31
114.000
1,0%
TRECE
Santa misa
11:00
11:42
76.000
2,4%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
162.000
3,3%
Mega (España)
La casa de empeños
19:33
20:13
159.000
1,6%
Mega (España)
Forjado a fuego La ronfalla
22:01
22:50
130.000
0,9%
Mega (España)
Vida bajo cero: El deshielo Sol de ...
16:37
17:31
130.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego La schiavona
21:14
22:01
127.000
0,9%

Ranking BEMADtv (1,2%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Bandidas
20:49
22:14
163.000
1,2%
BEMADtv
Cine La máscara del Zorro
22:14
24:53
153.000
1,4%
BEMADtv
Cine Como Dios
15:30
17:31
130.000
1,3%
BEMADtv
Cine Un funeral de muerte
17:31
18:57
105.000
1,2%
BEMADtv
Cine La leyenda del Zorro
24:53
26:29
95.000
2,9%

Ranking Ten (1,0%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
16:09
17:10
140.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
20:46
21:53
128.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
21:53
22:53
127.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
19:57
20:46
117.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
15:10
16:09
107.000
1,0%

Ranking Divinity (0,9%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Cine in love Cincuenta sombras liberadas
22:55
24:54
122.000
1,3%
Divinity
Cine Cincuenta sombras más oscuras
24:54
26:29
77.000
2,3%
Divinity
Divinity the home channel
09:23
22:55
64.000
0,8%
Divinity
Castle De tal palo, tal astilla
02:30
03:03
53.000
3,8%
Divinity
Castle Un asesinato es para siempre
03:03
03:43
38.000
4,0%

Ranking Teledeporte (0,9%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: C. Reina femenina R. Madrid - ...
21:00
23:03
344.000
2,5%
Teledeporte
Estudio estadio: Copa del Rey
23:07
24:02
135.000
1,2%
Teledeporte
La Copa de la Reina
20:29
20:58
112.000
0,9%
Teledeporte
JJOO curling: Mixto (d) Canadá - Italia
24:03
25:12
70.000
1,0%
Teledeporte
Estudio estadio: Copa del Rey
20:07
20:29
55.000
0,5%

Ranking DKiss (0,9%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Asesinos de América
17:08
18:04
129.000
1,5%
DKiss
Asesinos de América
16:17
17:08
120.000
1,3%
DKiss
Reformas en pareja
21:17
22:14
97.000
0,7%
DKiss
Demasiados kilos de más
23:12
24:08
77.000
0,7%
DKiss
Demasiados kilos de más
22:14
23:12
71.000
0,5%

Ranking Boing (0,7%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:00
08:20
108.000
6,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:26
08:47
88.000
4,4%
Boing
La casa de los retos
18:07
18:35
82.000
1,0%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
07:13
07:36
27.000
2,5%
Boing
Cartoon Network classics
22:40
23:48
21.000
0,2%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La tarde Clan
16:28
20:00
58.000
0,7%
Clan TVE
La noche Clan
20:01
22:33
49.000
0,4%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del club ...
22:33
23:38
48.000
0,4%
Clan TVE
La sobremesa Clan
13:48
16:28
37.000
0,4%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Ni exclusivo ni ...
24:48
25:58
34.000
0,8%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine El hijo de Atila
15:35
17:00
91.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Danger close: La batalla de Long Tan
21:39
23:35
48.000
0,4%
Real Madrid TV
Cine Solo el más fuerte
23:35
25:24
42.000
0,6%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:34
31.000
0,3%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:30
15:30
17.000
0,2%

Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Juego sucio en Las Vegas
22:02
23:26
144.000
1,1%
Squirrel
Cine El Dorado: La ciudad del oro
20:32
22:02
91.000
0,7%
Squirrel
Cine La promesa del pistolero
19:08
20:32
88.000
0,9%
Squirrel
Cine Zandalee (En el límite del deseo)
23:26
25:02
68.000
0,8%
Squirrel
Cine El zorro gris
17:41
19:08
62.000
0,7%
