El Clásico de la Copa de la Reina triunfa en Teledeporte ante más de 340.000 espectadores

La lista de emisiones más vistas entre las cadenas temáticas el jueves 5 de febrero está encabezada por el Real Madrid-FC Barcelona disputado en el marco de la Copa de la Reina. El encuentro de cuartos de final, que se saldó con una goleada del conjunto catalán, ha enganchado a 344.000 personas en la noche de Teledeporte, donde ha firmado un 2,5%. No obstante, la cadena con más representaciones en el ranking es Nova, que cuela cinco series y consigue empatar con Energy como el dial más popular con un 2% de cuota de pantalla.

'Vino el amor' encabeza el abanico de ficciones de Nova