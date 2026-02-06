El Clásico de la Copa de la Reina triunfa en Teledeporte ante más de 340.000 espectadores

La lista de emisiones más vistas entre las cadenas temáticas el jueves 5 de febrero está encabezada por el Real Madrid-FC Barcelona disputado en el marco de la Copa de la Reina. El encuentro de cuartos de final, que se saldó con una goleada del conjunto catalán, ha enganchado a 344.000 personas en la noche de Teledeporte, donde ha firmado un 2,5%. No obstante, la cadena con más representaciones en el ranking es Nova, que cuela cinco series y consigue empatar con Energy como el dial más popular con un 2% de cuota de pantalla.
Ranking cadenas TDT Jueves, 5 de Febrero de 2026
2,0%
2,0%
1,9%
1,6%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,7%
0,5%
0,4%
Ranking programas TDT Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: C. Reina femenina R. Madrid - ...
21:00
23:03
344.000
2,5%
Vino el amor
18:30
20:00
301.000
3,3%
Emanet
15:00
16:34
294.000
2,8%
El amor invencible
20:00
21:30
286.000
2,4%
Cine western Ataque al carro blindado
18:47
21:05
284.000
2,8%
Leyla
21:30
22:44
283.000
2,0%
Cuando seas mía
16:34
18:30
281.000
3,2%
Forever
21:54
22:41
256.000
1,8%
Los Simpson
15:28
15:51
240.000
2,2%
La que se avecina Un beach club, un zahorí de ...
21:04
22:55
235.000
1,7%
Ranking Energy (2,0%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Welcome to Las Vegas: Supermaratón
15:55
26:29
192.000
2,0%
NCIS: Los Ángeles Angelitos
13:58
14:56
140.000
1,7%
NCIS: Los Ángeles Sin salida
14:56
15:55
128.000
1,2%
NCIS: Los Ángeles Entrega especial
13:02
13:58
94.000
1,7%
Ncis: Hawai'i Paniolo
12:10
13:02
84.000
2,1%
Ranking Nova (2,0%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vino el amor
18:30
20:00
301.000
3,3%
Emanet
15:00
16:34
294.000
2,8%
El amor invencible
20:00
21:30
286.000
2,4%
Leyla
21:30
22:44
283.000
2,0%
Cuando seas mía
16:34
18:30
281.000
3,2%
Ranking FDF (1,9%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un beach club, un zahorí de ...
21:04
22:55
235.000
1,7%
La que se avecina Una arqueta, un mercadillo y ...
15:33
17:41
222.000
2,3%
La que se avecina Un resistencia heroica, una ...
19:17
21:04
164.000
1,6%
Cine Death Race (La carrera de la muerte)
22:55
24:59
149.000
1,6%
La que se avecina Una fuga playera, un santuario ...
17:41
19:17
136.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,6%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
21:54
22:41
256.000
1,8%
Forever
22:41
23:26
200.000
1,6%
Forever
20:59
21:54
180.000
1,3%
Hudson y Rex
19:18
20:05
169.000
1,8%
Rizzoli y Isles
14:53
15:47
165.000
1,6%
Ranking Neox (1,4%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:28
15:51
240.000
2,2%
Los Simpson
16:18
16:36
233.000
2,4%
Los Simpson
15:51
16:18
229.000
2,2%
The Big Bang Theory
16:36
17:02
220.000
2,4%
The Big Bang Theory
19:47
20:05
208.000
2,1%
Ranking DMAX (1,4%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
178.000
1,3%
¿Cómo lo hacen?
21:37
22:00
172.000
1,2%
Expedición al pasado
15:13
16:04
144.000
1,4%
La fiebre del oro
16:04
16:59
137.000
1,4%
La fiebre del oro
16:59
17:56
133.000
1,5%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h: Portada Carmen Gallardo - ...
22:06
23:02
193.000
1,4%
La noche en 24h
23:02
24:32
180.000
1,8%
Informativo 24h
21:43
22:06
124.000
0,9%
Telediario 1
14:57
15:36
121.000
1,2%
Informativo 24h
24:35
25:00
117.000
2,0%
Ranking TRECE (1,3%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Ataque al carro blindado
18:47
21:05
284.000
2,8%
Sesión doble Los puentes de Toko-Ri
16:47
18:44
169.000
2,0%
Sesión doble Invasión en Birmania
14:51
16:47
126.000
1,2%
El cascabel
21:54
24:31
114.000
1,0%
Santa misa
11:00
11:42
76.000
2,4%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
162.000
3,3%
La casa de empeños
19:33
20:13
159.000
1,6%
Forjado a fuego La ronfalla
22:01
22:50
130.000
0,9%
Vida bajo cero: El deshielo Sol de ...
16:37
17:31
130.000
1,4%
Forjado a fuego La schiavona
21:14
22:01
127.000
0,9%
Ranking BEMADtv (1,2%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Bandidas
20:49
22:14
163.000
1,2%
Cine La máscara del Zorro
22:14
24:53
153.000
1,4%
Cine Como Dios
15:30
17:31
130.000
1,3%
Cine Un funeral de muerte
17:31
18:57
105.000
1,2%
Cine La leyenda del Zorro
24:53
26:29
95.000
2,9%
Ranking Ten (1,0%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
16:09
17:10
140.000
1,5%
Caso cerrado
20:46
21:53
128.000
1,0%
Caso cerrado
21:53
22:53
127.000
0,9%
Caso cerrado
19:57
20:46
117.000
1,1%
Caso cerrado
15:10
16:09
107.000
1,0%
Ranking Divinity (0,9%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine in love Cincuenta sombras liberadas
22:55
24:54
122.000
1,3%
Cine Cincuenta sombras más oscuras
24:54
26:29
77.000
2,3%
Divinity the home channel
09:23
22:55
64.000
0,8%
Castle De tal palo, tal astilla
02:30
03:03
53.000
3,8%
Castle Un asesinato es para siempre
03:03
03:43
38.000
4,0%
Ranking Teledeporte (0,9%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: C. Reina femenina R. Madrid - ...
21:00
23:03
344.000
2,5%
Estudio estadio: Copa del Rey
23:07
24:02
135.000
1,2%
La Copa de la Reina
20:29
20:58
112.000
0,9%
JJOO curling: Mixto (d) Canadá - Italia
24:03
25:12
70.000
1,0%
Estudio estadio: Copa del Rey
20:07
20:29
55.000
0,5%
Ranking DKiss (0,9%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Asesinos de América
17:08
18:04
129.000
1,5%
Asesinos de América
16:17
17:08
120.000
1,3%
Reformas en pareja
21:17
22:14
97.000
0,7%
Demasiados kilos de más
23:12
24:08
77.000
0,7%
Demasiados kilos de más
22:14
23:12
71.000
0,5%
Ranking Boing (0,7%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:00
08:20
108.000
6,2%
Doraemon, el gato cósmico
08:26
08:47
88.000
4,4%
La casa de los retos
18:07
18:35
82.000
1,0%
Doraemon, el gato cósmico
07:13
07:36
27.000
2,5%
Cartoon Network classics
22:40
23:48
21.000
0,2%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tarde Clan
16:28
20:00
58.000
0,7%
La noche Clan
20:01
22:33
49.000
0,4%
Los misterios de Laura El misterio del club ...
22:33
23:38
48.000
0,4%
La sobremesa Clan
13:48
16:28
37.000
0,4%
Cuéntame cómo pasó Ni exclusivo ni ...
24:48
25:58
34.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Jueves, 5 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El hijo de Atila
15:35
17:00
91.000
0,9%
Cine Danger close: La batalla de Long Tan
21:39
23:35
48.000
0,4%
Cine Solo el más fuerte
23:35
25:24
42.000
0,6%
Real Madrid conecta
19:35
21:34
31.000
0,3%
Conecta informativo
14:30
15:30
17.000
0,2%
