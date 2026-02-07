FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 6 DE FEBRERO

Nova domina lo más visto con 'Leyla' a la cabeza por partida doble, mientras que FDF se lleva el liderazgo

La serie turca ocupa el primer y segundo puesto del top 10, donde la cadena de Atresmedia sitúa otras cuatro emisiones, y el cine western de Trece se lleva la medalla de bronce.

©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Sábado 7 Febrero 2026 10:00 (hace 2 horas)

Audiencias Viernes 6 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    15,0%

  • logola1

    11,7%

  • logotelecinco

    9,7%

  • logolasexta

    5,9%

  • logocuatro

    5,6%

  • logola2

    3,4%

  • logofdf

    2,3%

  • logonova

    2,0%

  • logo13tv

    1,9%

  • logoenergy

    1,9%

  • logoatreseries

    1,9%

  • logoneox

    1,6%

  • logodiscoverymax

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logobemadtv

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logodivinity

    1,1%

  • logoboing

    1,0%

  • logomega-espana

    0,9%

  • logoten

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,8%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

FDF ha sumado este viernes 6 de febrero un nuevo liderazgo entre las cadenas TDT con un 2,3%, seguida por Nova (2%) y Energy (1,9%). La cadena de Mediaset España, no obstante, solo logró colar de sus emisiones en el top 10 de lo más visto del día, ambas de 'La que se avecina', mientras que Nova fue la reina de lo más visto al situar en lo más alto seis de sus emisiones, con 'Leyla' a la cabeza con un 2,6% y 311.000 espectadores. La serie turca, de hecho, también ocupó el segundo puesto con un 2,5% y 293.000 espectadores, en un podio que completó el cine western de Trece con el mismo share y 290.000 espectadores gracias a 'Las pistolas del infierno'.

'Las pistolas del infierno'

Ranking cadenas TDT Viernes, 6 de Febrero de 2026

FDF 2,3%

Nova 2,0%

Energy 1,9%

TRECE 1,9%

Atreseries 1,9%

Neox 1,6%

DMAX 1,5%

Canal 24 Horas 1,3%

BEMADtv 1,2%

DKiss 1,2%

Divinity 1,1%

Boing 1,0%

Mega (España) 0,9%

Ten 0,9%

Teledeporte 0,8%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:30
22:15
311.000
2,6%
Nova
Leyla
22:15
22:42
293.000
2,5%
TRECE
Tu cine Las pistolas del infierno
20:48
22:22
290.000
2,5%
Nova
El amor invencible
20:00
21:30
284.000
2,7%
FDF
La que se avecina Un boxeador campeón, unos ...
15:13
17:05
279.000
2,9%
TRECE
Cine western Duelo a muerte en Río Rojo
18:41
20:48
278.000
3,1%
Nova
Amor sin límite
22:42
23:13
274.000
2,5%
Nova
Vino el amor
18:33
20:00
245.000
2,9%
Nova
Emanet
15:00
16:31
239.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un cuchifritín, un contraste ...
22:20
23:58
224.000
2,1%

Ranking FDF (2,3%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un boxeador campeón, unos ...
15:13
17:05
279.000
2,9%
FDF
La que se avecina Un cuchifritín, un contraste ...
22:20
23:58
224.000
2,1%
FDF
La que se avecina Una invidente, unos genes ...
20:38
22:20
202.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un mayorista reinsertado, un ...
17:05
18:59
202.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un espacio cultureta, una ...
18:59
20:38
186.000
2,1%

Ranking Nova (2,0%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:30
22:15
311.000
2,6%
Nova
Leyla
22:15
22:42
293.000
2,5%
Nova
El amor invencible
20:00
21:30
284.000
2,7%
Nova
Amor sin límite
22:42
23:13
274.000
2,5%
Nova
Vino el amor
18:33
20:00
245.000
2,9%

Ranking Energy (1,9%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C. S. I. Compulsión
17:44
18:42
172.000
2,1%
Energy
C. S. I. Promedios y medidas
16:49
17:44
172.000
2,0%
Energy
Distrito 8
20:20
26:29
166.000
2,0%
Energy
C. S. I. El rey bebe
15:51
16:49
164.000
1,7%
Energy
C. S. I. 4x4
19:23
20:20
160.000
1,8%

Ranking TRECE (1,9%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Tu cine Las pistolas del infierno
20:48
22:22
290.000
2,5%
TRECE
Cine western Duelo a muerte en Río Rojo
18:41
20:48
278.000
3,1%
TRECE
Sesión doble Bandido
16:52
18:38
217.000
2,6%
TRECE
Classics Por quien doblan las campanas
22:27
25:06
202.000
2,3%
TRECE
Sesión doble Solo dios lo sabe
14:48
16:52
140.000
1,4%

Ranking Atreseries (1,9%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Rizzoli y Isles
15:04
15:58
216.000
2,2%
Atreseries
Hudson y Rex
15:58
16:52
199.000
2,1%
Atreseries
Crimen en el paraíso
20:54
25:09
190.000
1,9%
Atreseries
Hudson y Rex
18:28
19:17
189.000
2,3%
Atreseries
Hudson y Rex
20:02
20:54
180.000
1,8%

Ranking Neox (1,6%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
19:07
19:30
217.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
18:50
19:07
214.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
18:27
18:50
213.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
19:30
19:55
208.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
18:02
18:27
201.000
2,5%

Ranking DMAX (1,5%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Curiosidades de la Tierra
23:20
24:12
170.000
1,9%
DMAX
Curiosidades de la Tierra
24:19
25:07
158.000
2,6%
DMAX
Expedición al pasado
15:13
16:05
142.000
1,4%
DMAX
Arqueologia en la oscuridad La torre de cráneos ...
22:25
23:13
131.000
1,2%
DMAX
La fiebre del oro
16:05
16:59
125.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:36
148.000
1,5%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:44
22:27
141.000
1,2%
Canal 24 Horas
Europa 2026
22:27
22:59
138.000
1,2%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:27
104.000
1,0%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:39
97.000
0,9%

Ranking BEMADtv (1,2%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Joe Kidd
22:43
24:11
145.000
1,5%
BEMADtv
Cine Pat Garrett y Billy el niño
17:57
19:51
134.000
1,6%
BEMADtv
Cine Licencia para matar
15:22
17:57
131.000
1,4%
BEMADtv
Cine La iglesia de la Paloma Solitaria
21:22
22:43
115.000
1,0%
BEMADtv
Cine Pacto de honor
19:51
21:22
106.000
1,0%

Ranking DKiss (1,2%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:03
24:00
205.000
2,1%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:06
23:03
179.000
1,5%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:00
24:54
156.000
2,3%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:55
25:50
113.000
2,7%
DKiss
Reformas en pareja
21:10
22:06
106.000
0,9%

Ranking Divinity (1,1%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Emergency lovers
22:10
26:11
138.000
1,8%
Divinity
Divinity the home channel
09:32
22:10
60.000
0,8%
Divinity
Elementary Una capacidad infinita para el ...
26:11
26:29
46.000
2,1%
Divinity
Suits. La clave del exito
02:43
03:23
38.000
3,2%
Divinity
Trapos sucios
03:23
04:05
17.000
2,0%

Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Doraemon y la gran aventura en la ...
21:27
23:17
181.000
1,6%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:30
08:51
91.000
4,5%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
07:41
08:02
87.000
5,5%
Boing
Los Thunderman Todos los hombres del ...
23:20
23:41
69.000
0,7%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
18:44
19:06
67.000
0,8%

Ranking Mega (España) (0,9%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero Aullido salvaje
16:40
17:31
123.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero En el último momento
17:31
18:26
122.000
1,5%
Mega (España)
Vida bajo cero Luz en la oscuridad
18:26
19:21
118.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego La navaja
21:49
22:37
104.000
0,9%
Mega (España)
La casa de empeños
20:05
20:55
104.000
1,0%

Ranking Ten (0,9%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:37
16:43
107.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
14:40
15:37
106.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
17:57
18:51
101.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
16:43
17:57
94.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
13:41
14:40
83.000
1,2%

Ranking Teledeporte (0,8%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
JJOO ceremonia inaugural
19:59
23:31
194.000
1,8%
Teledeporte
Milano cortina en juegos
18:58
19:59
62.000
0,7%
Teledeporte
Sorteo copa de la reina y copa del rey
13:15
13:47
48.000
1,0%
Teledeporte
Atletismo: Indoor tour gold(d) España
23:33
25:37
40.000
0,6%
Teledeporte
Jjoo patinaje artistico: Femenino Equipos
13:48
14:57
36.000
0,5%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La noche clan
20:04
24:19
77.000
0,7%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Una mujer de bandera
25:33
26:29
44.000
1,6%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Estandartes y ...
24:20
25:33
37.000
0,7%
Clan TVE
La tarde clan
16:29
20:03
36.000
0,4%
Clan TVE
La sobremesa clan
13:50
16:29
26.000
0,3%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Stark el pistolero
21:38
23:20
79.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Siete minutos para morir
15:35
17:05
54.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine Doc(duelo a muerte en ok corral)
23:20
25:05
51.000
0,7%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:29
28.000
0,3%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:30
15:30
20.000
0,2%

Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine La isla misteriosa de julio verne(2 ...
19:09
20:30
148.000
1,6%
Squirrel
Cine La isla misteriosa de julio verne
17:48
19:09
109.000
1,3%
Squirrel
Cine Till death: Hasta que la muerte nos ...
22:02
23:24
104.000
0,9%
Squirrel
Cine Jack hunter y la busqueda de la tumba de ...
20:30
22:02
89.000
0,8%
Squirrel
Cine En tiempo de dragones
16:24
17:48
88.000
1,0%
