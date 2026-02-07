Nova domina lo más visto con 'Leyla' a la cabeza por partida doble, mientras que FDF se lleva el liderazgo

FDF ha sumado este viernes 6 de febrero un nuevo liderazgo entre las cadenas TDT con un 2,3%, seguida por Nova (2%) y Energy (1,9%). La cadena de Mediaset España, no obstante, solo logró colar de sus emisiones en el top 10 de lo más visto del día, ambas de 'La que se avecina', mientras que Nova fue la reina de lo más visto al situar en lo más alto seis de sus emisiones, con 'Leyla' a la cabeza con un 2,6% y 311.000 espectadores. La serie turca, de hecho, también ocupó el segundo puesto con un 2,5% y 293.000 espectadores, en un podio que completó el cine western de Trece con el mismo share y 290.000 espectadores gracias a 'Las pistolas del infierno'.
Ranking programas TDT Viernes, 6 de Febrero de 2026
Leyla
21:30
22:15
311.000
2,6%
Leyla
22:15
22:42
293.000
2,5%
Tu cine Las pistolas del infierno
20:48
22:22
290.000
2,5%
El amor invencible
20:00
21:30
284.000
2,7%
La que se avecina Un boxeador campeón, unos ...
15:13
17:05
279.000
2,9%
Cine western Duelo a muerte en Río Rojo
18:41
20:48
278.000
3,1%
Amor sin límite
22:42
23:13
274.000
2,5%
Vino el amor
18:33
20:00
245.000
2,9%
Emanet
15:00
16:31
239.000
2,4%
La que se avecina Un cuchifritín, un contraste ...
22:20
23:58
224.000
2,1%
Ranking FDF (2,3%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
La que se avecina Un boxeador campeón, unos ...
15:13
17:05
279.000
2,9%
La que se avecina Un cuchifritín, un contraste ...
22:20
23:58
224.000
2,1%
La que se avecina Una invidente, unos genes ...
20:38
22:20
202.000
1,8%
La que se avecina Un mayorista reinsertado, un ...
17:05
18:59
202.000
2,4%
La que se avecina Un espacio cultureta, una ...
18:59
20:38
186.000
2,1%
Ranking Nova (2,0%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
Leyla
21:30
22:15
311.000
2,6%
Leyla
22:15
22:42
293.000
2,5%
El amor invencible
20:00
21:30
284.000
2,7%
Amor sin límite
22:42
23:13
274.000
2,5%
Vino el amor
18:33
20:00
245.000
2,9%
Ranking Energy (1,9%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
C. S. I. Compulsión
17:44
18:42
172.000
2,1%
C. S. I. Promedios y medidas
16:49
17:44
172.000
2,0%
Distrito 8
20:20
26:29
166.000
2,0%
C. S. I. El rey bebe
15:51
16:49
164.000
1,7%
C. S. I. 4x4
19:23
20:20
160.000
1,8%
Ranking TRECE (1,9%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
Tu cine Las pistolas del infierno
20:48
22:22
290.000
2,5%
Cine western Duelo a muerte en Río Rojo
18:41
20:48
278.000
3,1%
Sesión doble Bandido
16:52
18:38
217.000
2,6%
Classics Por quien doblan las campanas
22:27
25:06
202.000
2,3%
Sesión doble Solo dios lo sabe
14:48
16:52
140.000
1,4%
Ranking Atreseries (1,9%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
Rizzoli y Isles
15:04
15:58
216.000
2,2%
Hudson y Rex
15:58
16:52
199.000
2,1%
Crimen en el paraíso
20:54
25:09
190.000
1,9%
Hudson y Rex
18:28
19:17
189.000
2,3%
Hudson y Rex
20:02
20:54
180.000
1,8%
Ranking Neox (1,6%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
The Big Bang Theory
19:07
19:30
217.000
2,6%
The Big Bang Theory
18:50
19:07
214.000
2,6%
The Big Bang Theory
18:27
18:50
213.000
2,6%
The Big Bang Theory
19:30
19:55
208.000
2,4%
The Big Bang Theory
18:02
18:27
201.000
2,5%
Ranking DMAX (1,5%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
Curiosidades de la Tierra
23:20
24:12
170.000
1,9%
Curiosidades de la Tierra
24:19
25:07
158.000
2,6%
Expedición al pasado
15:13
16:05
142.000
1,4%
Arqueologia en la oscuridad La torre de cráneos ...
22:25
23:13
131.000
1,2%
La fiebre del oro
16:05
16:59
125.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
Telediario 1
14:57
15:36
148.000
1,5%
Informativo 24h
21:44
22:27
141.000
1,2%
Europa 2026
22:27
22:59
138.000
1,2%
Informativo 24h
23:00
23:27
104.000
1,0%
Telediario 2
20:58
21:39
97.000
0,9%
Ranking BEMADtv (1,2%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
Cine Joe Kidd
22:43
24:11
145.000
1,5%
Cine Pat Garrett y Billy el niño
17:57
19:51
134.000
1,6%
Cine Licencia para matar
15:22
17:57
131.000
1,4%
Cine La iglesia de la Paloma Solitaria
21:22
22:43
115.000
1,0%
Cine Pacto de honor
19:51
21:22
106.000
1,0%
Ranking DKiss (1,2%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:03
24:00
205.000
2,1%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:06
23:03
179.000
1,5%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:00
24:54
156.000
2,3%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:55
25:50
113.000
2,7%
Reformas en pareja
21:10
22:06
106.000
0,9%
Ranking Divinity (1,1%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
Emergency lovers
22:10
26:11
138.000
1,8%
Divinity the home channel
09:32
22:10
60.000
0,8%
Elementary Una capacidad infinita para el ...
26:11
26:29
46.000
2,1%
Suits. La clave del exito
02:43
03:23
38.000
3,2%
Trapos sucios
03:23
04:05
17.000
2,0%
Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
Cine Doraemon y la gran aventura en la ...
21:27
23:17
181.000
1,6%
Doraemon, el gato cósmico
08:30
08:51
91.000
4,5%
Doraemon, el gato cósmico
07:41
08:02
87.000
5,5%
Los Thunderman Todos los hombres del ...
23:20
23:41
69.000
0,7%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
18:44
19:06
67.000
0,8%
Ranking Mega (España) (0,9%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
Vida bajo cero Aullido salvaje
16:40
17:31
123.000
1,4%
Vida bajo cero En el último momento
17:31
18:26
122.000
1,5%
Vida bajo cero Luz en la oscuridad
18:26
19:21
118.000
1,4%
Forjado a fuego La navaja
21:49
22:37
104.000
0,9%
La casa de empeños
20:05
20:55
104.000
1,0%
Ranking Ten (0,9%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
Caso cerrado
15:37
16:43
107.000
1,1%
Caso cerrado
14:40
15:37
106.000
1,1%
Caso cerrado
17:57
18:51
101.000
1,2%
Caso cerrado
16:43
17:57
94.000
1,1%
Caso cerrado
13:41
14:40
83.000
1,2%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
JJOO ceremonia inaugural
19:59
23:31
194.000
1,8%
Milano cortina en juegos
18:58
19:59
62.000
0,7%
Sorteo copa de la reina y copa del rey
13:15
13:47
48.000
1,0%
Atletismo: Indoor tour gold(d) España
23:33
25:37
40.000
0,6%
Jjoo patinaje artistico: Femenino Equipos
13:48
14:57
36.000
0,5%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
La noche clan
20:04
24:19
77.000
0,7%
Cuéntame cómo pasó Una mujer de bandera
25:33
26:29
44.000
1,6%
Cuéntame cómo pasó Estandartes y ...
24:20
25:33
37.000
0,7%
La tarde clan
16:29
20:03
36.000
0,4%
La sobremesa clan
13:50
16:29
26.000
0,3%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Viernes, 6 de Febrero de 2026
Cine Stark el pistolero
21:38
23:20
79.000
0,7%
Cine Siete minutos para morir
15:35
17:05
54.000
0,6%
Cine Doc(duelo a muerte en ok corral)
23:20
25:05
51.000
0,7%
Real Madrid conecta
19:35
21:29
28.000
0,3%
Conecta informativo
14:30
15:30
20.000
0,2%
