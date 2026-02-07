'El desafío' (14%) baja sin perder el liderazgo y '¡De viernes!' (11,8%) mejora y abandona el unidígito

Por Redacción | |

Tras la remontada de hace una semana, 'El desafío' perdió fuerza con -1 punto menos al cosechar un 14% y 1.270.000 espectadores. No obstante, el concurso de Antena 3 mantuvo el liderazgo en el prime time del viernes por quinta semana consecutiva, incluso a pesar de firmar su peor dato hasta la fecha, al situarse muy por encima de la competencia.

En el caso de '¡De viernes!', el programa de Telecinco conseguía un respiro en plena mala racha tras dos semanas consecutivas cosechando unidígitos: la entrevista a Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, como plato principal conseguía mejorar +1,9 puntos al cosechar un 11,8% y 990.000 espectadores. Peor suerte corría La 1 que, con su apuesta por 'Tormenta infinita' en su sesión de cine de los viernes, sufría un bajón de -3,5 puntos y se conformaba con un flojo 6,9% y 760.000 espectadores.

La cadena pública quedaba así muy cerca de Cuatro, que lograba un 6,1% y 635.000 espectadores gracias a 'Sin remordimientos', película con la que la cadena de Mediaset España sumó -+0,3 puntos con respecto al dato de hace una semana. Mientras, 'Equipo de investigación' se resentía -1,5 puntos al alcanzar un 5,1% y 558.000 espectadores en laSexta.

Silvia Bronchalo en '¡De viernes!'

Prime time

Bajón de -3,5 puntos para el cine de La 1, que se conforma con un 6,9%

'El desafío' firma un 14%, -1 punto menos que hace una semana

'¡De viernes!' crece +1,9 puntos con respecto al pasado viernes al alcanzar un 11,8%

La 1

Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos Momentazos de la tele 913.000 7,7% Plan de c1ne Tormenta infinita 760.000 6,9% Plan de c1ne 2 La huida (Deadfall) 363.000 5,3%

La 2

Cifras y letras411.000 3,6% Cifras y letras585.000 4,9% Plano general Richy Castellanos 219.000 1,9% Historia de nuestro cine: Presentación Pan negro 231.000 2,7% Incluye: - Historia de nuestro cine: Película Pan negro 271.000 3,0% - Historia de nuestro cine: Coloquio Pan negro 98.000 1,7%

Antena 3

El desafío: Calentando motores1.328.000 11,0% El desafío1.270.000 14,0%

Cuatro

First Dates712.000 6,1% El blockbuster Sin remordimientos 635.000 6,1%

Telecinco

¡De viernes!990.000 11,8%

laSexta

laSexta columna Silvia Orriols: La xenófoba que odia a España y arrasa en las encuestas 676.000 5,7% Equipo de investigación Cáncer S. L. 558.000 5,1% Equipo de investigación Inmortales en busca de la eterna juventud 358.000 4,5%

'Jojo Rabbit'

Late night

'Jojo Rabbit' pincha en La 1 con un 4,4%, -3,8 puntos por debajo del dato de hace una semana

+1,5 puntos suma el cine de Cuatro (5,8%) gracias a 'Tokarev'

'Equipo de investigación' promedia un 8,6%, lo que supone una mejora de +2,2 puntos con respecto al viernes pasado

La 1

Cine Jojo Rabbit 135.000 4,4%

La 2

Los bastardos de Pizzofalcone Música 36.000 1,1%

Antena 3

El desafío227.000 7,0%

Cuatro

Cine Cuatro Tokarev 304.000 5,8% Sportium game show57.000 2,4%

Telecinco

Gran Madrid show139.000 6,0%

laSexta

Equipo de investigación Mr. Twitter 301.000 6,7% Equipo de investigación La fortuna de Julio 268.000 10,5%

'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano1.086.000 12,0% Valle Salvaje862.000 10,6% La promesa1.075.000 12,8% Malas lenguas1.221.000 13,3% Aquí la tierra1.407.000 13,8%

La 2

Saber y ganar632.000 6,4% Grandes documentales322.000 3,7% Incluye: - Las historias del bosque mediterráneo Historias de primavera 339.000 3,8% - Mindful earth Cambiar 299.000 3,6% Malas lenguas588.000 7,1% En busca de secretos Singapur 197.000 2,1% Grandes diseños revisitados Gloucestershire 156.000 1,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.389.000 14,8% Y ahora, Sonsoles940.000 11,2% Pasapalabra2.073.000 20,6%

Cuatro

Todo es mentira595.000 6,7% Lo sabe, no lo sabe507.000 6,0%

Telecinco

El tiempo justo814.000 9,3% El diario de Jorge794.000 9,4% ¡Allá tú!848.000 8,5%

laSexta

Zapeando481.000 5,2% Más vale tarde474.000 5,7% laSexta clave559.000 5,1%

'La hora de La 1'

Mañana

Subidón de +3 puntos para 'La hora de La 1' (19,5%) frente al dato del viernes pasado

'Espejo público' (14,7%) alcanza su máximo de temporada al crecer +2,7 puntos en una semana

'Vamos a ver' (8,9%) baja al unidígito al perder -1,2 puntos

La 1

La hora de La 1416.000 19,5% Mañaneros 360599.000 17,4% Mañaneros 3602.000 0,0% Mañaneros 3601.086.000 13,0%

La 2

España sin asfalto La sierra de Guadarrama 32.000 3,2% Ningaloo: La maravilla del océano de Australia Elecciones 22.000 1,3% Ríos Llobregat 22.000 1,1% Aquí hay trabajo19.000 0,8% Universo UNED23.000 0,9% Viajar en tren Japón: Hitoyoshi - Kumamoto 45.000 1,6% El escarabajo verde Redención 55.000 1,9% El western de La 2 Un dólar por los muertos 89.000 2,5% El cazador112.000 1,8% El cazador178.000 1,9%

Antena 3

Espejo público420.000 14,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Salteado de calamares encebollados con arroz negro 981.000 18,7% La ruleta de la suerte1.592.000 21,2%

Cuatro

Love shopping TV1.000 0,1% ¡Toma salami! Atontaos 12.000 0,8% Alerta cobra El nuevo 13.000 0,7% Alerta cobra Totalmente indoloro 26.000 1,3% Alerta cobra Enemigo interior 38.000 1,5% En boca de todos238.000 6,8%

Telecinco

La mirada crítica150.000 7,9% El programa de AR318.000 12,3% Vamos a ver364.000 8,9% El precio justo644.000 8,6%

laSexta

Vivara, olvídate de la gestión del alquiler5.000 0,7% Aruser@s el humorning174.000 11,3% Aruser@s302.000 12,6% Al rojo vivo263.000 6,6%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' se corona un día más como el programa más visto del día con un 24,9% y 2.481.000 espectadores, mientras que la segunda edición lidera ante su competencia con un 21,4% y 2.438.000. El 'Telediario' de La 1 se mantiene en segundo lugar con un 15,8% y 1.581.000 espectadores en su primera edición y un 13,1% y 1.489.000 en la segunda. 'Informativos Telecinco', por su parte, se mantiene algo más alejada al cosechar un 7,6% y un 8,3% en sus respectivas emisiones.

La 1

Telediario matinal136.000 16,3% Telediario 11.581.000 15,8% Telediario 21.489.000 13,1%

Antena 3

Noticias de la mañana205.000 16,0% Antena 3 Noticias 12.481.000 24,9% Antena 3 Noticias 22.438.000 21,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1546.000 7,3% El Desmarque Cuatro 1412.000 4,2% Noticias Cuatro 2491.000 5,0%

Telecinco

El matinal68.000 9,3% El matinal129.000 9,8% Informativos Telecinco 15:00957.000 9,6% Informativos Telecinco 21:00937.000 8,3%

laSexta

laSexta Noticias 14h643.000 7,6% laSexta Noticias: Jugones521.000 5,1% laSexta Noticias 20h752.000 7,7%

