'El desafío' (14%) baja sin perder el liderazgo y '¡De viernes!' (11,8%) mejora y abandona el unidígito

Audiencias Viernes 6 de Febrero de 2026
Tras la remontada de hace una semana, 'El desafío' perdió fuerza con -1 punto menos al cosechar un 14% y 1.270.000 espectadores. No obstante, el concurso de Antena 3 mantuvo el liderazgo en el prime time del viernes por quinta semana consecutiva, incluso a pesar de firmar su peor dato hasta la fecha, al situarse muy por encima de la competencia.
En el caso de '¡De viernes!', el programa de Telecinco conseguía un respiro en plena mala racha tras dos semanas consecutivas cosechando unidígitos: la entrevista a Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, como plato principal conseguía mejorar +1,9 puntos al cosechar un 11,8% y 990.000 espectadores. Peor suerte corría La 1 que, con su apuesta por 'Tormenta infinita' en su sesión de cine de los viernes, sufría un bajón de -3,5 puntos y se conformaba con un flojo 6,9% y 760.000 espectadores.
La cadena pública quedaba así muy cerca de Cuatro, que lograba un 6,1% y 635.000 espectadores gracias a 'Sin remordimientos', película con la que la cadena de Mediaset España sumó -+0,3 puntos con respecto al dato de hace una semana. Mientras, 'Equipo de investigación' se resentía -1,5 puntos al alcanzar un 5,1% y 558.000 espectadores en laSexta.
Silvia Bronchalo en '¡De viernes!'
Prime time
- Bajón de -3,5 puntos para el cine de La 1, que se conforma con un 6,9%
- 'El desafío' firma un 14%, -1 punto menos que hace una semana
- '¡De viernes!' crece +1,9 puntos con respecto al pasado viernes al alcanzar un 11,8%
Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos 913.000 7,7%
Plan de c1ne 760.000 6,9%
Plan de c1ne 2 363.000 5,3%
Cifras y letras411.000 3,6%
Cifras y letras585.000 4,9%
Plano general 219.000 1,9%
Historia de nuestro cine: Presentación 231.000 2,7%
Incluye:
- Historia de nuestro cine: Película 271.000 3,0%
- Historia de nuestro cine: Coloquio 98.000 1,7%
El desafío: Calentando motores1.328.000 11,0%
El desafío1.270.000 14,0%
First Dates712.000 6,1%
El blockbuster 635.000 6,1%
¡De viernes!990.000 11,8%
laSexta columna 676.000 5,7%
Equipo de investigación 558.000 5,1%
Equipo de investigación 358.000 4,5%
'Jojo Rabbit'
Late night
- 'Jojo Rabbit' pincha en La 1 con un 4,4%, -3,8 puntos por debajo del dato de hace una semana
- +1,5 puntos suma el cine de Cuatro (5,8%) gracias a 'Tokarev'
- 'Equipo de investigación' promedia un 8,6%, lo que supone una mejora de +2,2 puntos con respecto al viernes pasado
Cine 135.000 4,4%
Los bastardos de Pizzofalcone 36.000 1,1%
El desafío227.000 7,0%
Cine Cuatro 304.000 5,8%
Sportium game show57.000 2,4%
Gran Madrid show139.000 6,0%
Equipo de investigación 301.000 6,7%
Equipo de investigación 268.000 10,5%
'Sueños de libertad'
Sobremesa y tarde
- 'Aquí la Tierra' crece a un 13,8% y suma +1,3 puntos con respecto al viernes anterior
- +0,9 sube 'Sueños de libertad', que cierra su semana más vista de la historia con un 14,8%
- '¡Allá tú!' (8,5%) crece +0,8, el doble de lo que suben 'El tiempo justo' (9,3%) y 'El diario de Jorge' (9,4%) en una semana
Directo al grano1.086.000 12,0%
Valle Salvaje862.000 10,6%
La promesa1.075.000 12,8%
Malas lenguas1.221.000 13,3%
Aquí la tierra1.407.000 13,8%
Saber y ganar632.000 6,4%
Grandes documentales322.000 3,7%
Incluye:
- Las historias del bosque mediterráneo 339.000 3,8%
- Mindful earth 299.000 3,6%
Malas lenguas588.000 7,1%
En busca de secretos 197.000 2,1%
Grandes diseños revisitados 156.000 1,5%
Sueños de libertad1.389.000 14,8%
Y ahora, Sonsoles940.000 11,2%
Pasapalabra2.073.000 20,6%
Todo es mentira595.000 6,7%
Lo sabe, no lo sabe507.000 6,0%
El tiempo justo814.000 9,3%
El diario de Jorge794.000 9,4%
¡Allá tú!848.000 8,5%
Zapeando481.000 5,2%
Más vale tarde474.000 5,7%
laSexta clave559.000 5,1%
'La hora de La 1'
Mañana
- Subidón de +3 puntos para 'La hora de La 1' (19,5%) frente al dato del viernes pasado
- 'Espejo público' (14,7%) alcanza su máximo de temporada al crecer +2,7 puntos en una semana
- 'Vamos a ver' (8,9%) baja al unidígito al perder -1,2 puntos
La hora de La 1416.000 19,5%
Mañaneros 360599.000 17,4%
Mañaneros 3602.000 0,0%
Mañaneros 3601.086.000 13,0%
España sin asfalto 32.000 3,2%
Ningaloo: La maravilla del océano de Australia 22.000 1,3%
Ríos 22.000 1,1%
Aquí hay trabajo19.000 0,8%
Universo UNED23.000 0,9%
Viajar en tren 45.000 1,6%
El escarabajo verde 55.000 1,9%
El western de La 2 89.000 2,5%
El cazador112.000 1,8%
El cazador178.000 1,9%
Espejo público420.000 14,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 981.000 18,7%
La ruleta de la suerte1.592.000 21,2%
Love shopping TV1.000 0,1%
¡Toma salami! 12.000 0,8%
Alerta cobra 13.000 0,7%
Alerta cobra 26.000 1,3%
Alerta cobra 38.000 1,5%
En boca de todos238.000 6,8%
La mirada crítica150.000 7,9%
El programa de AR318.000 12,3%
Vamos a ver364.000 8,9%
El precio justo644.000 8,6%
Vivara, olvídate de la gestión del alquiler5.000 0,7%
Aruser@s el humorning174.000 11,3%
Aruser@s302.000 12,6%
Al rojo vivo263.000 6,6%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' se corona un día más como el programa más visto del día con un 24,9% y 2.481.000 espectadores, mientras que la segunda edición lidera ante su competencia con un 21,4% y 2.438.000. El 'Telediario' de La 1 se mantiene en segundo lugar con un 15,8% y 1.581.000 espectadores en su primera edición y un 13,1% y 1.489.000 en la segunda. 'Informativos Telecinco', por su parte, se mantiene algo más alejada al cosechar un 7,6% y un 8,3% en sus respectivas emisiones.
Telediario matinal136.000 16,3%
Telediario 11.581.000 15,8%
Telediario 21.489.000 13,1%
Noticias de la mañana205.000 16,0%
Antena 3 Noticias 12.481.000 24,9%
Antena 3 Noticias 22.438.000 21,4%
Noticias Cuatro 1546.000 7,3%
El Desmarque Cuatro 1412.000 4,2%
Noticias Cuatro 2491.000 5,0%
El matinal68.000 9,3%
El matinal129.000 9,8%
Informativos Telecinco 15:00957.000 9,6%
Informativos Telecinco 21:00937.000 8,3%
laSexta Noticias 14h643.000 7,6%
laSexta Noticias: Jugones521.000 5,1%
laSexta Noticias 20h752.000 7,7%