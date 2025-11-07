'Forever' pega fuerte en Atreseries consiguiendo liderar la jornada y colando otros dos capítulos en el ranking de lo más visto de la jornada. En este Top 10 también destacan cuatro series de Nova, así como dos espacios de Trece y un capítulo de 'Los Simpson' en Neox. Por su parte, 'No somos nadie' vuelve a ceder ligeramente al apuntar un 1,6%, aunque sigue como lo más visto en Ten.
Ranking cadenas TDT Jueves, 6 de Noviembre de 2025
2,3%
2,2%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,6%
0,5%
0,4%
Ranking programas TDT Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
22:39
23:26
312.000
2,7%
Emanet
15:00
17:00
299.000
3,4%
Forever
21:44
22:39
292.000
2,3%
Amarte así, Frijolito
19:19
19:53
289.000
3,5%
Cine western Los asaltantes de Kansas
18:58
20:18
282.000
3,4%
Forever
23:26
24:24
274.000
3,5%
Cuando me enamoro
19:53
21:29
261.000
2,6%
Los Simpson
15:16
15:43
258.000
2,8%
Vino el amor
17:54
19:19
251.000
3,5%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:48
242.000
2,4%
Ranking Energy (2,3%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Welcome to Las Vegas: Supermaratón
15:43
26:29
177.000
2,2%
NCIS: Los Angeles Kensi Blye (2 parte)
14:40
15:43
121.000
1,3%
NCIS: Los Angeles Kensi Blye
13:31
14:40
113.000
1,9%
NCIS: Los Angeles Familia
12:29
13:31
109.000
2,9%
NCIS: Los Angeles Impostores
11:27
12:29
86.000
3,2%
Ranking Nova (2,2%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
17:00
299.000
3,4%
Amarte así, Frijolito
19:19
19:53
289.000
3,5%
Cuando me enamoro
19:53
21:29
261.000
2,6%
Vino el amor
17:54
19:19
251.000
3,5%
Mar de amor
17:00
17:54
235.000
3,2%
Ranking Atreseries (1,9%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
22:39
23:26
312.000
2,7%
Forever
21:44
22:39
292.000
2,3%
Forever
23:26
24:24
274.000
3,5%
Forever
20:42
21:44
197.000
1,7%
Hudson y Rex
19:55
20:42
184.000
2,0%
Ranking TRECE (1,8%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Los asaltantes de Kansas
18:58
20:18
282.000
3,4%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:48
242.000
2,4%
Tu cine El llanero solitario y la ciudad perdida ...
20:49
22:08
195.000
1,6%
El cascabel
22:08
24:30
192.000
1,9%
Sesión doble Trampa bajo el sol
17:04
18:54
187.000
2,6%
Ranking FDF (1,7%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un pinchito nublado, una ITV ...
20:45
22:53
208.000
1,7%
Cine El rey arturo
22:55
25:13
155.000
2,1%
La que se avecina Un masajista, un imá de ...
15:33
17:06
151.000
1,8%
La que se avecina Un pánico escénico, un ...
19:00
20:45
142.000
1,6%
La que se avecina Un chihuahua, un barrendero y ...
13:27
15:33
107.000
1,5%
Ranking DMAX (1,6%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
172.000
1,3%
Joyas sobre ruedas
19:39
20:28
168.000
1,9%
Joyas sobre ruedas
20:28
21:30
160.000
1,5%
¿Cómo lo hacen?
21:30
22:00
147.000
1,2%
Adolf Hitler: Descifrando al dictador La vida ...
22:31
23:24
143.000
1,2%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La última llamada
17:44
19:11
180.000
2,5%
Cine Llaman a la puerta (2023)
16:00
17:44
175.000
2,2%
Cine Secuestrados (2021)
21:18
22:55
167.000
1,3%
Cine Pena de muerte (Dead man walking)
19:11
21:18
159.000
1,7%
Cine Caza terrorista
22:55
24:35
137.000
1,6%
Ranking Neox (1,5%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:16
15:43
258.000
2,8%
Los Simpson
15:43
16:03
239.000
2,7%
Los Simpson
14:49
15:16
227.000
2,5%
The Big Bang Theory
17:49
18:12
209.000
3,0%
Los Simpson
16:03
16:30
208.000
2,4%
Ranking Divinity (1,2%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
15:38
16:36
142.000
1,6%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:36
17:33
138.000
1,8%
Tu casa a juicio
21:01
21:58
123.000
1,0%
Tu casa a juicio
21:58
22:57
108.000
0,8%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:33
18:26
104.000
1,5%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h: Portada Manuel García - ...
22:05
23:08
218.000
1,7%
La noche en 24h
23:08
24:32
190.000
2,3%
Telediario 2
20:58
21:38
108.000
0,9%
Informativo 24h
21:44
22:05
80.000
0,6%
Telediario 1
14:57
15:36
64.000
0,7%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego El kelewang
20:59
21:53
165.000
1,4%
Forjado a fuego El bagh nakh
21:53
22:41
126.000
1,0%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
116.000
3,0%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
101.000
1,3%
Forjado a fuego La flissa cabilia
22:41
23:44
98.000
0,9%
Ranking Paramount Network (1,1%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El leñador (2018)
22:01
23:54
160.000
1,4%
Los asesinatos de Midsomer Sexto sentido
19:57
22:00
137.000
1,3%
Los misterios de Murdoch Luna de miel en ...
17:02
18:01
127.000
1,7%
Los asesinatos de Midsomer Bantling boy
18:01
19:57
118.000
1,6%
Los misterios de Murdoch Aún sé lo que ...
16:04
17:02
92.000
1,1%
Ranking DKiss (1,1%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Home town
21:06
22:08
110.000
0,9%
Home town
22:08
23:07
102.000
0,8%
Mi vida con 300 kilos La historia de Kenae
24:03
25:53
86.000
1,9%
Mi vida con 300 kilos y el dr. Now Esta es la ...
23:07
24:03
85.000
0,9%
El asesino de al lado Wheeler street
16:30
17:28
76.000
1,0%
Ranking Ten (1,0%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
123.000
1,6%
Caso cerrado
14:34
15:45
118.000
1,3%
Caso cerrado
20:41
21:44
79.000
0,7%
Caso cerrado
21:44
22:45
61.000
0,5%
Caso cerrado
19:45
20:41
52.000
0,6%
Ranking Boing (0,9%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:17
20:50
187.000
1,9%
Los Thunderman Los dobles jugones
22:26
22:47
36.000
0,3%
Los Thunderman Dame una ruptura
21:59
22:21
33.000
0,3%
Dragon Ball Super
23:40
24:00
25.000
0,3%
Doraemon, el gato cósmico
07:15
07:31
24.000
2,4%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:59
24:08
74.000
0,8%
Cuéntame cómo pasó Primeras tardes con ...
24:08
25:20
59.000
1,2%
Cuéntame cómo pasó Arriba el telón
25:20
26:29
52.000
2,2%
La noche clan
21:27
22:58
48.000
0,4%
La tarde clan
17:18
21:26
36.000
0,4%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Presa de la secta
23:00
24:58
123.000
1,6%
Cine La fuga (2023)
21:38
23:00
76.000
0,6%
Cine El amor de don Juan
15:34
17:15
44.000
0,5%
Real Madrid conecta
19:35
21:34
30.000
0,3%
Ciudad Real Madrid
17:25
19:23
23.000
0,3%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: C. Reina femeni Oviedo - Sevilla
21:01
22:58
68.000
0,5%
Estudio estadio champions: Tiempo extra
15:49
16:40
45.000
0,5%
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17(d) ...
23:01
24:48
39.000
0,5%
Euskalgym(d)
16:48
18:03
38.000
0,5%
Estudio estadio champions: Tiempo extra
20:01
20:52
32.000
0,3%
Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025