Audiencias 'Gran Hermano' se estrena por debajo del millón de espectadores y 'Futuro imperfecto' sube

AUDIENCIAS TDT 6 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' cede a un 1,6% y 'Forever' (2,7%) consigue liderar la jornada con tres capítulos en el Top 10

Cuatro series de Nova se cuelan en el ranking, siendo 'Emanet' la más vista de ellas.

'No somos nadie' cede a un 1,6% y 'Forever' (2,7%) consigue liderar la jornada con tres capítulos en el Top 10
Por RedacciónPublicado: Viernes 7 Noviembre 2025 09:36 (hace 1 hora)

Audiencias Jueves 6 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    14,5%

  • logola1

    13,1%

  • logotelecinco

    9,7%

  • logolasexta

    6,6%

  • logocuatro

    6,1%

  • logola2

    3,5%

  • logoenergy

    2,3%

  • logonova

    2,2%

  • logoatreseries

    1,9%

  • logo13tv

    1,8%

  • logofdf

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logoneox

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,2%

  • logodivinity

    1,2%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoparamount-network

    1,1%

  • logoten

    1,0%

  • logoboing

    0,9%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

'Forever' pega fuerte en Atreseries consiguiendo liderar la jornada y colando otros dos capítulos en el ranking de lo más visto de la jornada. En este Top 10 también destacan cuatro series de Nova, así como dos espacios de Trece y un capítulo de 'Los Simpson' en Neox. Por su parte, 'No somos nadie' vuelve a ceder ligeramente al apuntar un 1,6%, aunque sigue como lo más visto en Ten.

El protagonista de &#39;Forever&#39; en uno de sus capítulos
El protagonista de 'Forever' en uno de sus capítulos

Ranking cadenas TDT Jueves, 6 de Noviembre de 2025

Energy 2,3%

Nova 2,2%

Atreseries 1,9%

TRECE 1,8%

FDF 1,7%

DMAX 1,6%

BEMADtv 1,6%

Neox 1,5%

Divinity 1,2%

Canal 24 Horas 1,2%

Mega (España) 1,2%

Paramount Network 1,1%

DKiss 1,1%

Ten 1,0%

Boing 0,9%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
22:39
23:26
312.000
2,7%
Nova
Emanet
15:00
17:00
299.000
3,4%
Atreseries
Forever
21:44
22:39
292.000
2,3%
Nova
Amarte así, Frijolito
19:19
19:53
289.000
3,5%
TRECE
Cine western Los asaltantes de Kansas
18:58
20:18
282.000
3,4%
Atreseries
Forever
23:26
24:24
274.000
3,5%
Nova
Cuando me enamoro
19:53
21:29
261.000
2,6%
Neox
Los Simpson
15:16
15:43
258.000
2,8%
Nova
Vino el amor
17:54
19:19
251.000
3,5%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:48
242.000
2,4%

Ranking Energy (2,3%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Welcome to Las Vegas: Supermaratón
15:43
26:29
177.000
2,2%
Energy
NCIS: Los Angeles Kensi Blye (2 parte)
14:40
15:43
121.000
1,3%
Energy
NCIS: Los Angeles Kensi Blye
13:31
14:40
113.000
1,9%
Energy
NCIS: Los Angeles Familia
12:29
13:31
109.000
2,9%
Energy
NCIS: Los Angeles Impostores
11:27
12:29
86.000
3,2%

Ranking Nova (2,2%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
17:00
299.000
3,4%
Nova
Amarte así, Frijolito
19:19
19:53
289.000
3,5%
Nova
Cuando me enamoro
19:53
21:29
261.000
2,6%
Nova
Vino el amor
17:54
19:19
251.000
3,5%
Nova
Mar de amor
17:00
17:54
235.000
3,2%

Ranking Atreseries (1,9%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
22:39
23:26
312.000
2,7%
Atreseries
Forever
21:44
22:39
292.000
2,3%
Atreseries
Forever
23:26
24:24
274.000
3,5%
Atreseries
Forever
20:42
21:44
197.000
1,7%
Atreseries
Hudson y Rex
19:55
20:42
184.000
2,0%

Ranking TRECE (1,8%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Los asaltantes de Kansas
18:58
20:18
282.000
3,4%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:48
242.000
2,4%
TRECE
Tu cine El llanero solitario y la ciudad perdida ...
20:49
22:08
195.000
1,6%
TRECE
El cascabel
22:08
24:30
192.000
1,9%
TRECE
Sesión doble Trampa bajo el sol
17:04
18:54
187.000
2,6%

Ranking FDF (1,7%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un pinchito nublado, una ITV ...
20:45
22:53
208.000
1,7%
FDF
Cine El rey arturo
22:55
25:13
155.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un masajista, un imá de ...
15:33
17:06
151.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un pánico escénico, un ...
19:00
20:45
142.000
1,6%
FDF
La que se avecina Un chihuahua, un barrendero y ...
13:27
15:33
107.000
1,5%

Ranking DMAX (1,6%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
172.000
1,3%
DMAX
Joyas sobre ruedas
19:39
20:28
168.000
1,9%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:28
21:30
160.000
1,5%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:30
22:00
147.000
1,2%
DMAX
Adolf Hitler: Descifrando al dictador La vida ...
22:31
23:24
143.000
1,2%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine La última llamada
17:44
19:11
180.000
2,5%
BEMADtv
Cine Llaman a la puerta (2023)
16:00
17:44
175.000
2,2%
BEMADtv
Cine Secuestrados (2021)
21:18
22:55
167.000
1,3%
BEMADtv
Cine Pena de muerte (Dead man walking)
19:11
21:18
159.000
1,7%
BEMADtv
Cine Caza terrorista
22:55
24:35
137.000
1,6%

Ranking Neox (1,5%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:16
15:43
258.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:43
16:03
239.000
2,7%
Neox
Los Simpson
14:49
15:16
227.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
17:49
18:12
209.000
3,0%
Neox
Los Simpson
16:03
16:30
208.000
2,4%

Ranking Divinity (1,2%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:38
16:36
142.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:36
17:33
138.000
1,8%
Divinity
Tu casa a juicio
21:01
21:58
123.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
21:58
22:57
108.000
0,8%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:33
18:26
104.000
1,5%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Manuel García - ...
22:05
23:08
218.000
1,7%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:08
24:32
190.000
2,3%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:38
108.000
0,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:44
22:05
80.000
0,6%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:36
64.000
0,7%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego El kelewang
20:59
21:53
165.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego El bagh nakh
21:53
22:41
126.000
1,0%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
116.000
3,0%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
101.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego La flissa cabilia
22:41
23:44
98.000
0,9%

Ranking Paramount Network (1,1%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine El leñador (2018)
22:01
23:54
160.000
1,4%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Sexto sentido
19:57
22:00
137.000
1,3%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Luna de miel en ...
17:02
18:01
127.000
1,7%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Bantling boy
18:01
19:57
118.000
1,6%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Aún sé lo que ...
16:04
17:02
92.000
1,1%

Ranking DKiss (1,1%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Home town
21:06
22:08
110.000
0,9%
DKiss
Home town
22:08
23:07
102.000
0,8%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de Kenae
24:03
25:53
86.000
1,9%
DKiss
Mi vida con 300 kilos y el dr. Now Esta es la ...
23:07
24:03
85.000
0,9%
DKiss
El asesino de al lado Wheeler street
16:30
17:28
76.000
1,0%

Ranking Ten (1,0%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
123.000
1,6%
Ten
Caso cerrado
14:34
15:45
118.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
20:41
21:44
79.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
21:44
22:45
61.000
0,5%
Ten
Caso cerrado
19:45
20:41
52.000
0,6%

Ranking Boing (0,9%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:17
20:50
187.000
1,9%
Boing
Los Thunderman Los dobles jugones
22:26
22:47
36.000
0,3%
Boing
Los Thunderman Dame una ruptura
21:59
22:21
33.000
0,3%
Boing
Dragon Ball Super
23:40
24:00
25.000
0,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
07:15
07:31
24.000
2,4%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:59
24:08
74.000
0,8%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Primeras tardes con ...
24:08
25:20
59.000
1,2%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Arriba el telón
25:20
26:29
52.000
2,2%
Clan TVE
La noche clan
21:27
22:58
48.000
0,4%
Clan TVE
La tarde clan
17:18
21:26
36.000
0,4%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Presa de la secta
23:00
24:58
123.000
1,6%
Real Madrid TV
Cine La fuga (2023)
21:38
23:00
76.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine El amor de don Juan
15:34
17:15
44.000
0,5%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:34
30.000
0,3%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:25
19:23
23.000
0,3%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: C. Reina femeni Oviedo - Sevilla
21:01
22:58
68.000
0,5%
Teledeporte
Estudio estadio champions: Tiempo extra
15:49
16:40
45.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17(d) ...
23:01
24:48
39.000
0,5%
Teledeporte
Euskalgym(d)
16:48
18:03
38.000
0,5%
Teledeporte
Estudio estadio champions: Tiempo extra
20:01
20:52
32.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 6 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine La fuerza de la venganza
16:48
18:31
79.000
1,1%
Squirrel
Cine Su nombre gritaba venganza
18:31
20:08
74.000
0,9%
Squirrel
Cine Venganza roja
22:00
23:35
73.000
0,6%
Squirrel
Cine Fuego sobre Bagdad
20:08
22:00
68.000
0,6%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Ines, la duda
13:00
14:05
44.000
1,0%
