'Gran Hermano' (15,8%) se estrena por debajo del millón de espectadores y 'Futuro imperfecto' sube al 13,5%

Telecinco estrenó ayer la vigésima edición de 'Gran Hermano' y, tras dividirlo en un access que marcó un 8,7% con 1.087.000 espectadores, el tramo principal registró un 15,8% con 889.000 espectadores, liderando su franja, pero siendo el peor estreno histórico del reality de Zeppelin TV.

En el access prime time, 'El hormiguero' sigue dominando su franja con un 15,9% y casi 2 millones de espectadores, mientras que 'La revuelta' consigue un 14,3% con 1.751.000 espectadores. En estricta coincidencia con ambos formatos, Telecinco firma un 8,8% con el access de 'GH'.

Volviendo al prime time, La 1 y su 'Futuro imperfecto' crece respecto al jueves pasado y alcanza el 13,5%, rozando el millón de espectadores, al igual que 'La encrucijada' en Antena 3, que anota un 8,4%, subiendo +0,2 puntos, con 606.000 espectadores. En Cuatro, 'Horizonte' clava el 9,1% del jueves pasado y la película de laSexta marca un 5,1%.

Histórico de estrenos de 'Gran Hermano' en audiencias

'Gran Hermano' (23/04/2000): 36,5% y 5.296.000

'Gran Hermano 2' (18/03/2001): 36,3% y 5.400.000

'Gran Hermano 3' (04/04/2002): 38,7% y 6.596.000

'Gran Hermano 4' (06/10/2002): 33,5% y 5.108.000

'Gran Hermano 5' (21/09/2003): 26,9% y 3.852.000

'Gran Hermano 6' (05/09/2004): 31,6% y 4.131.000

'Gran Hermano 7' (20/10/2005): 35,2% y 5.611.000

'Gran Hermano 8' (07/09/2006): 30,6% y 3.804.000

'Gran Hermano 9' (09/09/2007): 28,7% y 3.497.000

'Gran Hermano 10' (21/09/2008): 29,2% y 4.517.000

'Gran Hermano 11' (06/09/2009): 25,3% y 3.449.000

'Gran Hermano 12' (17/10/2010): 22,8% y 3.353.000

'Gran Hermano 12+1' (19/01/2012): 24,5% y 3.528.000

'Gran Hermano 14' (11/02/2013): 19,3% y 3.061.000

'Gran Hermano 15' (18/09/2014): 22,4% y 2.438.000

'Gran Hermano 16' (13/09/2015): 24,8% y 3.407.000

'Gran Hermano 17' (08/09/2016): 23,9% y 2.557.000

'Gran Hermano Revolution' (19/09/2017): 16,2% y 1.809.000

'Gran Hermano 19' (05/09/2024): 17,4% y 1.053.000

'Gran Hermano 20' (06/11/2025): 15,8% y 889.000

Andreu Buenafuente, en 'Futuro imperfecto'

Prime time

'La revuelta' mejora 2,5 puntos en una semana y llega a un 14,3%

'Cifras y letras' se debilita en su tercera emisión con un 3,3%

-5 puntos para el estreno de 'GH' (15,8%) en comparación a la final de 'Supervivientes All Stars'

La 1

La Revuelta Berto Romero - Dra. Fabiola Jones 1.751.000 14,3% Futuro imperfecto Pedidas y despedidas 998.000 13,5%

La 2

Cifras y letras612.000 5,0% Cifras y letras764.000 5,9% Cifras y letras412.000 3,3% El cine de la 2: Película Voces de oro 173.000 1,9%

Antena 3

El Hormiguero Juan del Val 1.977.000 15,9% La encrucijada606.000 8,4%

Cuatro

First Dates881.000 7,2% First Dates946.000 7,6% Horizonte543.000 9,1%

Telecinco

Gran Hermano: Exprés1.081.000 8,7% Gran Hermano889.000 15,8%

laSexta

laSexta clave483.000 4,3% El intermedio871.000 6,9% El taquillazo El protector (The enforcer) 387.000 5,1%

Paula Prendes es Patricia en 'La encrucijada'

Late night

Las reposiciones de 'Futuro imperfecto' sí bajan en el late de La 1

'La encrucijada' promedia un 9% en el late de Antena 3 con sus dos capítulos

El cine de laSexta (5,1%) aumenta el share de la semana pasada de 'Equipo de investigación' (2,5%)

La 1

Futuro imperfecto Ser o no ser 211.000 6,5% Futuro imperfecto Aparición Mariana 97.000 6,0%

La 2

Cine Operación: Huracán 50.000 1,2% Territorio gravedad, el universo en tus ojos Bienvenidos a territorio gravedad 23.000 1,2%

Antena 3

La encrucijada456.000 12,4% La encrucijada112.000 5,6%

Cuatro

El desmarque: Madrugada145.000 8,2%

Telecinco

Gran Madrid show167.000 10,4%

laSexta

Cine Glimmer Man 139.000 5,1%

Jesús Cintora, presentador de 'Malas lenguas'

Sobremesa y tarde

'Malas lenguas' destaca en La 1 con un 12,9% y más de un millón de espectadores

-1,4 puntos para 'Sueños de libertad', que firma un 13,8%

'Agárrate al sillón' cede medio punto en una semana y se queda en un 7,7%

La 1

Directo al grano888.000 11,1% Valle Salvaje898.000 12,7% La promesa988.000 12,7% Malas lenguas1.131.000 12,9% Aquí la tierra1.318.000 12,9%

La 2

Saber y ganar573.000 6,5% Grandes documentales280.000 3,6% Incluye: - Eden: Paraísos remotos Galápagos, las islas encantadas 267.000 3,4% - Lugares extraordinarios del mundo Los Andes 304.000 4,2% Malas lenguas561.000 7,5% Mi casa flotante136.000 1,5% Diseños fabulosos216.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.167.000 13,8% Y ahora, Sonsoles821.000 10,9% Pasapalabra1.960.000 19,8%

Cuatro

Todo es mentira418.000 5,3% Lo sabe, no lo sabe357.000 4,6%

Telecinco

El tiempo justo696.000 9,0% El diario de Jorge730.000 9,5% Agárrate al sillón743.000 7,7%

laSexta

Zapeando494.000 6,0% Más vale tarde478.000 6,4%

Susanna Griso, al frente de 'Espejo público'

Mañana

La 1

La hora de La 1329.000 16,5% Mañaneros 360493.000 15,4% Incluye: - Entrevista Óscar López 685.000 16,8% Mañaneros 360954.000 12,0%

La 2

Zoom tendencias26.000 3,1% Zoom tendencias26.000 2,1% Grandes ríos Zambeze 16.000 1,0% Saber vivir28.000 1,4% Aquí hay trabajo9.000 0,4% La aventura del saber20.000 0,8% La Italia que gusta Territorios 27.000 1,1% Culturas 224.000 1,0% Expedición culinaria: Alimentos del mar Rico y casero 49.000 1,8% El western de La 2 El virginiano (2014) 83.000 2,1% El cazador Stars125.000 1,8% Saber y ganar248.000 2,7%

Antena 3

Espejo público355.000 13,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Alubias exprés con berza salteada y morcilla 849.000 17,7% La ruleta de la suerte1.606.000 22,5%

Cuatro

Love shopping tv2.000 0,2% ¡Toma salami! Vedettes 13.000 1,0% Alerta cobra Supersónico 37.000 2,2% Alerta cobra Sin conciencia 58.000 2,9% Alerta cobra Operación job 100.000 4,3% En boca de todos255.000 7,9%

Telecinco

La mirada crítica149.000 8,8% El programa de AR314.000 11,7% Vamos a ver565.000 8,9%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler1.000 0,2% Aruser@s el humorning193.000 14,0% Aruser@s346.000 15,1% Al rojo vivo301.000 8,1% Incluye: - Entrevista Carlos Cuerpo 228.000 6,5%

Informativos

Jesús Cintora, presentador de 'Malas lenguas'

Telecinco no levanta cabeza en la parcela informativa. Sus dos ediciones no llegan al doble dígito ni alcanzan el millón de espectadores, marcando un 9,4% al mediodía y un 7,2% en la noche. Por su parte, Antena 3 sigue invicta un día más en este terreno con un 23,5% en la sobremesa y un 13,9% en el prime time. Por su parte, La 1 registra un 15,8% en 'Telediario 1' y un 13,9% en 'Telediario 2'.

La 1

Telediario matinal116.000 15,5% Telediario 11.456.000 15,8% Telediario 21.629.000 13,9%

Antena 3

Noticias de la mañana179.000 15,6% Antena 3 Noticias 12.165.000 23,5% Antena 3 Noticias 22.126.000 18,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1503.000 7,2% El Desmarque Cuatro 1369.000 4,1% Noticias Cuatro 2440.000 4,7%

Telecinco

El matinal61.000 9,3% El matinal117.000 10,0% Informativos Telecinco 15:00866.000 9,4% Informativos Telecinco 21:00841.000 7,2%

laSexta

laSexta Noticias 14h717.000 9,0% laSexta Noticias: Jugones515.000 5,5% laSexta Noticias 20h723.000 7,7%

