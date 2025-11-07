'Gran Hermano' (15,8%) se estrena por debajo del millón de espectadores y 'Futuro imperfecto' sube al 13,5%

Audiencias Jueves 6 de Noviembre de 2025
Telecinco estrenó ayer la vigésima edición de 'Gran Hermano' y, tras dividirlo en un access que marcó un 8,7% con 1.087.000 espectadores, el tramo principal registró un 15,8% con 889.000 espectadores, liderando su franja, pero siendo el peor estreno histórico del reality de Zeppelin TV.
En el access prime time, 'El hormiguero' sigue dominando su franja con un 15,9% y casi 2 millones de espectadores, mientras que 'La revuelta' consigue un 14,3% con 1.751.000 espectadores. En estricta coincidencia con ambos formatos, Telecinco firma un 8,8% con el access de 'GH'.
Volviendo al prime time, La 1 y su 'Futuro imperfecto' crece respecto al jueves pasado y alcanza el 13,5%, rozando el millón de espectadores, al igual que 'La encrucijada' en Antena 3, que anota un 8,4%, subiendo +0,2 puntos, con 606.000 espectadores. En Cuatro, 'Horizonte' clava el 9,1% del jueves pasado y la película de laSexta marca un 5,1%.
Histórico de estrenos de 'Gran Hermano' en audiencias
- 'Gran Hermano' (23/04/2000): 36,5% y 5.296.000
- 'Gran Hermano 2' (18/03/2001): 36,3% y 5.400.000
- 'Gran Hermano 3' (04/04/2002): 38,7% y 6.596.000
- 'Gran Hermano 4' (06/10/2002): 33,5% y 5.108.000
- 'Gran Hermano 5' (21/09/2003): 26,9% y 3.852.000
- 'Gran Hermano 6' (05/09/2004): 31,6% y 4.131.000
- 'Gran Hermano 7' (20/10/2005): 35,2% y 5.611.000
- 'Gran Hermano 8' (07/09/2006): 30,6% y 3.804.000
- 'Gran Hermano 9' (09/09/2007): 28,7% y 3.497.000
- 'Gran Hermano 10' (21/09/2008): 29,2% y 4.517.000
- 'Gran Hermano 11' (06/09/2009): 25,3% y 3.449.000
- 'Gran Hermano 12' (17/10/2010): 22,8% y 3.353.000
- 'Gran Hermano 12+1' (19/01/2012): 24,5% y 3.528.000
- 'Gran Hermano 14' (11/02/2013): 19,3% y 3.061.000
- 'Gran Hermano 15' (18/09/2014): 22,4% y 2.438.000
- 'Gran Hermano 16' (13/09/2015): 24,8% y 3.407.000
- 'Gran Hermano 17' (08/09/2016): 23,9% y 2.557.000
- 'Gran Hermano Revolution' (19/09/2017): 16,2% y 1.809.000
- 'Gran Hermano 19' (05/09/2024): 17,4% y 1.053.000
- 'Gran Hermano 20' (06/11/2025): 15,8% y 889.000
Andreu Buenafuente, en 'Futuro imperfecto'
Prime time
- 'La revuelta' mejora 2,5 puntos en una semana y llega a un 14,3%
- 'Cifras y letras' se debilita en su tercera emisión con un 3,3%
- -5 puntos para el estreno de 'GH' (15,8%) en comparación a la final de 'Supervivientes All Stars'
La Revuelta 1.751.000 14,3%
Futuro imperfecto 998.000 13,5%
Cifras y letras612.000 5,0%
Cifras y letras764.000 5,9%
Cifras y letras412.000 3,3%
El cine de la 2: Película 173.000 1,9%
El Hormiguero 1.977.000 15,9%
La encrucijada606.000 8,4%
First Dates881.000 7,2%
First Dates946.000 7,6%
Horizonte543.000 9,1%
Gran Hermano: Exprés1.081.000 8,7%
Gran Hermano889.000 15,8%
laSexta clave483.000 4,3%
El intermedio871.000 6,9%
El taquillazo 387.000 5,1%
Paula Prendes es Patricia en 'La encrucijada'
Late night
- Las reposiciones de 'Futuro imperfecto' sí bajan en el late de La 1
- 'La encrucijada' promedia un 9% en el late de Antena 3 con sus dos capítulos
- El cine de laSexta (5,1%) aumenta el share de la semana pasada de 'Equipo de investigación' (2,5%)
Futuro imperfecto 211.000 6,5%
Futuro imperfecto 97.000 6,0%
Cine 50.000 1,2%
Territorio gravedad, el universo en tus ojos 23.000 1,2%
La encrucijada456.000 12,4%
La encrucijada112.000 5,6%
El desmarque: Madrugada145.000 8,2%
Gran Madrid show167.000 10,4%
Cine 139.000 5,1%
Jesús Cintora, presentador de 'Malas lenguas'
Sobremesa y tarde
- 'Malas lenguas' destaca en La 1 con un 12,9% y más de un millón de espectadores
- -1,4 puntos para 'Sueños de libertad', que firma un 13,8%
- 'Agárrate al sillón' cede medio punto en una semana y se queda en un 7,7%
Directo al grano888.000 11,1%
Valle Salvaje898.000 12,7%
La promesa988.000 12,7%
Malas lenguas1.131.000 12,9%
Aquí la tierra1.318.000 12,9%
Saber y ganar573.000 6,5%
Grandes documentales280.000 3,6%
Incluye:
- Eden: Paraísos remotos 267.000 3,4%
- Lugares extraordinarios del mundo 304.000 4,2%
Malas lenguas561.000 7,5%
Mi casa flotante136.000 1,5%
Diseños fabulosos216.000 2,0%
Sueños de libertad1.167.000 13,8%
Y ahora, Sonsoles821.000 10,9%
Pasapalabra1.960.000 19,8%
Todo es mentira418.000 5,3%
Lo sabe, no lo sabe357.000 4,6%
El tiempo justo696.000 9,0%
El diario de Jorge730.000 9,5%
Agárrate al sillón743.000 7,7%
Zapeando494.000 6,0%
Más vale tarde478.000 6,4%
Susanna Griso, al frente de 'Espejo público'
Mañana
- Bajada de -4,5 puntos para 'La hora de La 1', que registra un 16,5%
- Máximo de temporada para 'Espejo público' (13,2%), que gana a 'El programa de Ana Rosa' (11,7%)
- Buen 15,1% para 'Aruser@s' en laSexta, reuniendo a 346.000 espectadores
La hora de La 1329.000 16,5%
Mañaneros 360493.000 15,4%
Incluye:
- Entrevista 685.000 16,8%
Mañaneros 360954.000 12,0%
Zoom tendencias26.000 3,1%
Zoom tendencias26.000 2,1%
Grandes ríos 16.000 1,0%
Saber vivir28.000 1,4%
Aquí hay trabajo9.000 0,4%
La aventura del saber20.000 0,8%
La Italia que gusta 27.000 1,1%
Culturas 224.000 1,0%
Expedición culinaria: Alimentos del mar 49.000 1,8%
El western de La 2 83.000 2,1%
El cazador Stars125.000 1,8%
Saber y ganar248.000 2,7%
Espejo público355.000 13,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 849.000 17,7%
La ruleta de la suerte1.606.000 22,5%
Love shopping tv2.000 0,2%
¡Toma salami! 13.000 1,0%
Alerta cobra 37.000 2,2%
Alerta cobra 58.000 2,9%
Alerta cobra 100.000 4,3%
En boca de todos255.000 7,9%
La mirada crítica149.000 8,8%
El programa de AR314.000 11,7%
Vamos a ver565.000 8,9%
Vivara olvídate de la gestión del alquiler1.000 0,2%
Aruser@s el humorning193.000 14,0%
Aruser@s346.000 15,1%
Al rojo vivo301.000 8,1%
Incluye:
- Entrevista 228.000 6,5%
Informativos
Telecinco no levanta cabeza en la parcela informativa. Sus dos ediciones no llegan al doble dígito ni alcanzan el millón de espectadores, marcando un 9,4% al mediodía y un 7,2% en la noche. Por su parte, Antena 3 sigue invicta un día más en este terreno con un 23,5% en la sobremesa y un 13,9% en el prime time. Por su parte, La 1 registra un 15,8% en 'Telediario 1' y un 13,9% en 'Telediario 2'.
Telediario matinal116.000 15,5%
Telediario 11.456.000 15,8%
Telediario 21.629.000 13,9%
Noticias de la mañana179.000 15,6%
Antena 3 Noticias 12.165.000 23,5%
Antena 3 Noticias 22.126.000 18,0%
Noticias Cuatro 1503.000 7,2%
El Desmarque Cuatro 1369.000 4,1%
Noticias Cuatro 2440.000 4,7%
El matinal61.000 9,3%
El matinal117.000 10,0%
Informativos Telecinco 15:00866.000 9,4%
Informativos Telecinco 21:00841.000 7,2%
laSexta Noticias 14h717.000 9,0%
laSexta Noticias: Jugones515.000 5,5%
laSexta Noticias 20h723.000 7,7%