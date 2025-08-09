FormulaTV
Conectar

AUDIENCIAS TDT 8 DE AGOSTO

'La que se avecina: Portugal' triunfa en el prime time de FDF con su estreno triple

'Emanet' es lo más visto del día con sus más de 330.000 espectadores en Nova.

'La que se avecina: Portugal' triunfa en el prime time de FDF con su estreno triple
Por RedacciónPublicado: Sábado 9 Agosto 2025 09:20 (hace 2 horas)

Audiencias Viernes 8 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    13,2%

  • logola1

    9,3%

  • logotelecinco

    8,5%

  • logolasexta

    5,2%

  • logocuatro

    4,8%

  • logola2

    3,4%

  • logoenergy

    3,4%

  • logofdf

    3,3%

  • logonova

    2,8%

  • logo13tv

    2,2%

  • logodiscoverymax

    2,1%

  • logoneox

    2,0%

  • logobemadtv

    2,0%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logodkiss

    1,5%

  • logodivinity

    1,4%

  • logoten

    1,4%

  • logoparamount-network

    1,4%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logoclan

    1,1%

  • logoboing

    1,0%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logogol-television

    0,0%

Vídeos FormulaTV
'La que se avecina: Portugal' ha llegado a FDF con buen pie. El remake vecino de la comedia española ha aterrizado en el prime time de la cadena verde el viernes 8 de agosto y lo ha hecho liderando en esa franja en el ámbito de las temáticas. De los tres episodios emitidos, el primero es el que obtiene mejores datos al enganchar a 330.000 personas para registrar un 4,3%, mientras que el segundo firma un 4,1% y el tercero, un 4,6%. Sin embargo, estos datos no son suficientes ni para posicionarse como lo más visto del día, ya que ese trofeo se lo lleva 'Emanet', ni para que FDF sea la cadena más popular, puesto que Energy se lleva la palma.

&#39;Emanet&#39; se pone a la cabeza del top 10 con una media de 336.000 espectadores

'Emanet' se pone a la cabeza del top 10 con una media de 336.000 espectadores

Ranking cadenas TDT Viernes, 8 de Agosto de 2025

Energy 3,4%

FDF 3,3%

Nova 2,8%

TRECE 2,2%

DMAX 2,1%

Neox 2,0%

BEMADtv 2,0%

Atreseries 1,8%

DKiss 1,5%

Divinity 1,4%

Paramount Network 1,4%

Ten 1,4%

Mega (España) 1,2%

Clan TVE 1,1%

Boing 1,0%

Canal 24 Horas 0,9%

Teledeporte 0,8%

Real Madrid TV 0,7%

Ranking programas TDT Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
336.000
4,1%
FDF
La que se avecina: Portugal Terrazas del ...
22:55
23:23
330.000
4,3%
Nova
Mar de amor
16:30
17:58
279.000
3,6%
FDF
La que se avecina: Portugal Astronomía, multas ...
23:23
24:10
275.000
4,1%
Nova
Amarte así, Frijolito
17:58
19:26
259.000
3,7%
FDF
La que se avecina Una póliza premium, un ...
21:10
22:55
252.000
3,3%
TRECE
Sesión doble La presa desnuda
17:18
19:10
242.000
3,4%
Nova
Triunfo del amor
20:54
23:15
242.000
3,2%
Energy
CSI Perros y perritos
19:37
20:17
239.000
3,7%
TRECE
Cine western El gran combate
19:11
22:03
234.000
3,4%

Ranking Energy (3,4%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI Perros y perritos
19:37
20:17
239.000
3,7%
Energy
CSI Una bala le atraviesa (Parte 2)
18:44
19:37
221.000
3,3%
Energy
CSI Una bala le atraviesa
17:53
18:44
218.000
3,0%
Energy
CSI Secretos y moscas
17:00
17:53
216.000
2,9%
Energy
CSI Migas de chicle
16:05
17:00
213.000
2,7%

Ranking FDF (3,3%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina: Portugal Terrazas del ...
22:55
23:23
330.000
4,3%
FDF
La que se avecina: Portugal Astronomía, multas ...
23:23
24:10
275.000
4,1%
FDF
La que se avecina Una póliza premium, un ...
21:10
22:55
252.000
3,3%
FDF
La que se avecina: Portugal Azulejos, polígrafo ...
24:10
24:47
231.000
4,6%
FDF
La que se avecina Un trío, una asistenta y una ...
14:44
16:04
215.000
2,6%

Ranking Nova (2,8%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
336.000
4,1%
Nova
Mar de amor
16:30
17:58
279.000
3,6%
Nova
Amarte así, Frijolito
17:58
19:26
259.000
3,7%
Nova
Triunfo del amor
20:54
23:15
242.000
3,2%
Nova
Por ella... Soy Eva
19:27
20:54
200.000
3,1%

Ranking TRECE (2,2%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Sesión doble La presa desnuda
17:18
19:10
242.000
3,4%
TRECE
Cine western El gran combate
19:11
22:03
234.000
3,4%
TRECE
Sesión doble Camino de la jungla
14:46
17:18
183.000
2,3%
TRECE
Classics My Fair Lady
22:03
24:55
140.000
2,1%
TRECE
Adoración eucarística
11:39
11:55
65.000
2,9%

Ranking DMAX (2,1%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Aventura en pelotas
15:10
16:05
177.000
2,1%
DMAX
La isla del terror: Fortaleza de los osos
24:14
25:48
152.000
3,8%
DMAX
Camioneros de Australia
18:48
19:40
150.000
2,3%
DMAX
Camioneros de Australia
19:40
20:30
148.000
2,3%
DMAX
Aventura en pelotas
14:14
15:10
148.000
2,0%

Ranking Neox (2,0%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:27
15:50
226.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:50
16:10
207.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
18:19
18:42
192.000
2,7%
Neox
Los Simpson
14:42
15:02
190.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
19:19
19:40
187.000
2,9%

Ranking BEMADtv (2,0%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Karate Kid 3
22:23
24:22
182.000
2,6%
BEMADtv
Cine Attraction 2. El fin de los tiempos
15:45
18:13
161.000
2,1%
BEMADtv
Cine Karate Kid 2: La historia continúa
20:26
22:23
159.000
2,2%
BEMADtv
Cine El nuevo Karate Kid
24:22
26:09
146.000
4,1%
BEMADtv
Cine Karate Kid (El momento de la verdad)
18:13
20:26
108.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,8%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el paraíso
20:55
25:53
152.000
2,5%
Atreseries
El padre Brown El peso de la justicia
15:20
16:18
129.000
1,6%
Atreseries
El mentalista La rosa del desierto
18:34
19:25
122.000
1,8%
Atreseries
El mentalista Las reglas de John el rojo
17:54
18:34
119.000
1,6%
Atreseries
El mentalista Cardenal de alas negras
19:25
20:05
114.000
1,8%

Ranking DKiss (1,5%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:53
24:42
146.000
2,6%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:00
23:53
130.000
1,8%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:42
25:32
107.000
2,9%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
25:32
26:18
105.000
4,3%
DKiss
Diagnostícame El hombre de la sangre ...
22:08
23:00
102.000
1,3%

Ranking Divinity (1,4%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:45
17:41
145.000
1,9%
Divinity
Tu casa a juicio
17:41
18:37
139.000
1,9%
Divinity
Tu casa a juicio
19:33
20:15
124.000
1,9%
Divinity
Tu casa a juicio
18:37
19:33
118.000
1,8%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:49
16:45
104.000
1,3%

Ranking Paramount Network (1,4%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Agatha Christie Poirot El misterioso caso de ...
16:13
18:16
137.000
1,8%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer El consorcio
18:16
20:06
128.000
1,9%
Paramount Network
Cine Sospechoso cero
22:03
23:51
121.000
1,6%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer E-mail clave
20:06
22:03
91.000
1,3%
Paramount Network
Agatha Christie Poirot La caja de bombones
15:21
16:13
87.000
1,0%

Ranking Ten (1,4%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:20
20:10
199.000
3,1%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
18:27
19:20
196.000
2,9%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
17:32
18:27
180.000
2,4%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
16:32
17:32
131.000
1,7%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
15:32
16:32
110.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
La casa de empeños
18:29
18:48
128.000
1,8%
Mega (España)
Aislados (Alone)
17:22
18:29
128.000
1,7%
Mega (España)
Aislados (Alone)
16:11
17:22
105.000
1,3%
Mega (España)
Mountain Men Tejemanejes
14:21
15:08
99.000
1,3%
Mega (España)
La casa de empeños
18:48
19:12
82.000
1,2%

Ranking Clan TVE (1,1%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Unos que vienen, otros que ...
25:00
26:21
73.000
2,6%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
22:41
23:43
70.000
0,9%
Clan TVE
Ana y los 7 La boda
02:30
03:01
63.000
4,7%
Clan TVE
H2O Congelación
22:17
22:40
53.000
0,7%
Clan TVE
Centro médico
03:30
04:03
46.000
5,8%

Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine La película Pokémon: El poder de ...
21:26
23:07
63.000
0,8%
Boing
Nicky, Ricky, Dicky y Dawn
23:59
24:20
50.000
0,8%
Boing
Dragon Ball Super
25:05
25:25
48.000
1,4%
Boing
Los Thunderman La increíble carrera ...
23:11
23:32
46.000
0,6%
Boing
Los Thunderman Os presentamos a los ...
23:36
23:57
37.000
0,6%

Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:00
22:29
98.000
1,3%
Canal 24 Horas
Telediario 2
21:00
21:42
81.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:29
22:57
77.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:27
68.000
0,9%
Canal 24 Horas
La hora cultural
23:27
23:58
53.000
0,8%

Ranking Teledeporte (0,8%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Vuelta cicl. Burgos Burpellet Doña Santos - ...
15:00
16:31
120.000
1,5%
Teledeporte
Atletismo: Campeonato de europa sub 20
16:33
20:08
89.000
1,2%
Teledeporte
Baloncesto: Amistoso (d) España - R. ...
20:14
22:01
38.000
0,5%
Teledeporte
Ciclismo: Vuelta a Burgos (d) Burpellet Doña ...
22:05
22:40
27.000
0,3%
Teledeporte
Atletismo: Campeonato de Europa sub 20 (d) ...
22:41
26:29
26.000
0,5%

Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Territorio hostil
21:39
23:10
83.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine El hombre de Río Malo
23:10
24:38
67.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine Brazo de hierro
15:40
17:12
54.000
0,7%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:36
21:36
40.000
0,6%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:29
14:55
34.000
0,5%

Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine La huida (1994)
22:00
23:53
119.000
1,6%
Squirrel
Cine Adiós al rey
17:11
18:55
90.000
1,2%
Squirrel
Cine Justice (2017)
20:32
22:00
80.000
1,1%
Squirrel
Cine Yaroslav
15:28
17:11
67.000
0,8%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Un cuerno al año no hace ...
14:15
15:28
67.000
0,9%
Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas