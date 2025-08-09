'La que se avecina: Portugal' triunfa en el prime time de FDF con su estreno triple

Publicado: Sábado 9 Agosto 2025 09:20 (hace 2 horas)|
Audiencias Viernes 8 de Agosto de 2025
13,2%
9,3%
8,5%
5,2%
4,8%
3,4%
3,4%
3,3%
2,8%
2,2%
2,1%
2,0%
2,0%
1,8%
1,5%
1,4%
1,4%
1,4%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,0%
Vídeos FormulaTV
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
'Emanet' se pone a la cabeza del top 10 con una media de 336.000 espectadores
Ranking cadenas TDT Viernes, 8 de Agosto de 2025
3,4%
3,3%
2,8%
2,2%
2,1%
2,0%
2,0%
1,8%
1,5%
1,4%
1,4%
1,4%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
Ranking programas TDT Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
336.000
4,1%
La que se avecina: Portugal Terrazas del ...
22:55
23:23
330.000
4,3%
Mar de amor
16:30
17:58
279.000
3,6%
La que se avecina: Portugal Astronomía, multas ...
23:23
24:10
275.000
4,1%
Amarte así, Frijolito
17:58
19:26
259.000
3,7%
La que se avecina Una póliza premium, un ...
21:10
22:55
252.000
3,3%
Sesión doble La presa desnuda
17:18
19:10
242.000
3,4%
Triunfo del amor
20:54
23:15
242.000
3,2%
CSI Perros y perritos
19:37
20:17
239.000
3,7%
Cine western El gran combate
19:11
22:03
234.000
3,4%
Ranking Energy (3,4%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI Perros y perritos
19:37
20:17
239.000
3,7%
CSI Una bala le atraviesa (Parte 2)
18:44
19:37
221.000
3,3%
CSI Una bala le atraviesa
17:53
18:44
218.000
3,0%
CSI Secretos y moscas
17:00
17:53
216.000
2,9%
CSI Migas de chicle
16:05
17:00
213.000
2,7%
Ranking FDF (3,3%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina: Portugal Terrazas del ...
22:55
23:23
330.000
4,3%
La que se avecina: Portugal Astronomía, multas ...
23:23
24:10
275.000
4,1%
La que se avecina Una póliza premium, un ...
21:10
22:55
252.000
3,3%
La que se avecina: Portugal Azulejos, polígrafo ...
24:10
24:47
231.000
4,6%
La que se avecina Un trío, una asistenta y una ...
14:44
16:04
215.000
2,6%
Ranking Nova (2,8%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
336.000
4,1%
Mar de amor
16:30
17:58
279.000
3,6%
Amarte así, Frijolito
17:58
19:26
259.000
3,7%
Triunfo del amor
20:54
23:15
242.000
3,2%
Por ella... Soy Eva
19:27
20:54
200.000
3,1%
Ranking TRECE (2,2%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Sesión doble La presa desnuda
17:18
19:10
242.000
3,4%
Cine western El gran combate
19:11
22:03
234.000
3,4%
Sesión doble Camino de la jungla
14:46
17:18
183.000
2,3%
Classics My Fair Lady
22:03
24:55
140.000
2,1%
Adoración eucarística
11:39
11:55
65.000
2,9%
Ranking DMAX (2,1%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Aventura en pelotas
15:10
16:05
177.000
2,1%
La isla del terror: Fortaleza de los osos
24:14
25:48
152.000
3,8%
Camioneros de Australia
18:48
19:40
150.000
2,3%
Camioneros de Australia
19:40
20:30
148.000
2,3%
Aventura en pelotas
14:14
15:10
148.000
2,0%
Ranking Neox (2,0%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:27
15:50
226.000
2,7%
Los Simpson
15:50
16:10
207.000
2,5%
The Big Bang Theory
18:19
18:42
192.000
2,7%
Los Simpson
14:42
15:02
190.000
2,5%
The Big Bang Theory
19:19
19:40
187.000
2,9%
Ranking BEMADtv (2,0%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Karate Kid 3
22:23
24:22
182.000
2,6%
Cine Attraction 2. El fin de los tiempos
15:45
18:13
161.000
2,1%
Cine Karate Kid 2: La historia continúa
20:26
22:23
159.000
2,2%
Cine El nuevo Karate Kid
24:22
26:09
146.000
4,1%
Cine Karate Kid (El momento de la verdad)
18:13
20:26
108.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,8%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
20:55
25:53
152.000
2,5%
El padre Brown El peso de la justicia
15:20
16:18
129.000
1,6%
El mentalista La rosa del desierto
18:34
19:25
122.000
1,8%
El mentalista Las reglas de John el rojo
17:54
18:34
119.000
1,6%
El mentalista Cardenal de alas negras
19:25
20:05
114.000
1,8%
Ranking DKiss (1,5%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:53
24:42
146.000
2,6%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:00
23:53
130.000
1,8%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:42
25:32
107.000
2,9%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
25:32
26:18
105.000
4,3%
Diagnostícame El hombre de la sangre ...
22:08
23:00
102.000
1,3%
Ranking Divinity (1,4%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
16:45
17:41
145.000
1,9%
Tu casa a juicio
17:41
18:37
139.000
1,9%
Tu casa a juicio
19:33
20:15
124.000
1,9%
Tu casa a juicio
18:37
19:33
118.000
1,8%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:49
16:45
104.000
1,3%
Ranking Paramount Network (1,4%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Agatha Christie Poirot El misterioso caso de ...
16:13
18:16
137.000
1,8%
Los asesinatos de Midsomer El consorcio
18:16
20:06
128.000
1,9%
Cine Sospechoso cero
22:03
23:51
121.000
1,6%
Los asesinatos de Midsomer E-mail clave
20:06
22:03
91.000
1,3%
Agatha Christie Poirot La caja de bombones
15:21
16:13
87.000
1,0%
Ranking Ten (1,4%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
19:20
20:10
199.000
3,1%
Caso cerrado: Edición estelar
18:27
19:20
196.000
2,9%
Caso cerrado: Edición estelar
17:32
18:27
180.000
2,4%
Caso cerrado: Edición estelar
16:32
17:32
131.000
1,7%
Caso cerrado: Edición estelar
15:32
16:32
110.000
1,4%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de empeños
18:29
18:48
128.000
1,8%
Aislados (Alone)
17:22
18:29
128.000
1,7%
Aislados (Alone)
16:11
17:22
105.000
1,3%
Mountain Men Tejemanejes
14:21
15:08
99.000
1,3%
La casa de empeños
18:48
19:12
82.000
1,2%
Ranking Clan TVE (1,1%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuéntame cómo pasó Unos que vienen, otros que ...
25:00
26:21
73.000
2,6%
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
22:41
23:43
70.000
0,9%
Ana y los 7 La boda
02:30
03:01
63.000
4,7%
H2O Congelación
22:17
22:40
53.000
0,7%
Centro médico
03:30
04:03
46.000
5,8%
Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La película Pokémon: El poder de ...
21:26
23:07
63.000
0,8%
Nicky, Ricky, Dicky y Dawn
23:59
24:20
50.000
0,8%
Dragon Ball Super
25:05
25:25
48.000
1,4%
Los Thunderman La increíble carrera ...
23:11
23:32
46.000
0,6%
Los Thunderman Os presentamos a los ...
23:36
23:57
37.000
0,6%
Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
22:00
22:29
98.000
1,3%
Telediario 2
21:00
21:42
81.000
1,1%
Informativo 24h
22:29
22:57
77.000
1,0%
Informativo 24h
23:00
23:27
68.000
0,9%
La hora cultural
23:27
23:58
53.000
0,8%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vuelta cicl. Burgos Burpellet Doña Santos - ...
15:00
16:31
120.000
1,5%
Atletismo: Campeonato de europa sub 20
16:33
20:08
89.000
1,2%
Baloncesto: Amistoso (d) España - R. ...
20:14
22:01
38.000
0,5%
Ciclismo: Vuelta a Burgos (d) Burpellet Doña ...
22:05
22:40
27.000
0,3%
Atletismo: Campeonato de Europa sub 20 (d) ...
22:41
26:29
26.000
0,5%
Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Territorio hostil
21:39
23:10
83.000
1,1%
Cine El hombre de Río Malo
23:10
24:38
67.000
1,0%
Cine Brazo de hierro
15:40
17:12
54.000
0,7%
Real Madrid conecta
19:36
21:36
40.000
0,6%
Conecta informativo
14:29
14:55
34.000
0,5%
Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 8 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La huida (1994)
22:00
23:53
119.000
1,6%
Cine Adiós al rey
17:11
18:55
90.000
1,2%
Cine Justice (2017)
20:32
22:00
80.000
1,1%
Cine Yaroslav
15:28
17:11
67.000
0,8%
Cuéntame cómo pasó Un cuerno al año no hace ...
14:15
15:28
67.000
0,9%