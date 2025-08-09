El cine de Antena 3 (11,7%) arrasa ante el de La 1 (6,7%) y vence al refrito de 'De viernes' (8,6%)

Por Redacción | |

Nada evidencia más que es agosto que los viernes repletos de cine en el prime time televisivo. A excepción de laSexta y Telecinco, que mantienen a su manera (con reposiciones) sus contenidos habituales, el resto de cadenas generalistas han ofrecido películas de diferente índole. Entre todas ellas, la que se ha erigido como ganadora ha sido la comedia familiar 'En guerra con mi abuelo', que ha alcanzado un 11,7% de share en Antena 3.

De este modo, el dial naranja ha logrado ser el único capaz de ubicarse en el doble dígito en la cotizada franja, y lo ha conseguido con una media de 877.000 televidentes. Por su parte, el cine de La 1 se ha quedado muy lejos de la cima, puesto que se ha conformado con un 6,7% tras haber captado la atención de 462.000 personas con 'Día de patriotas'.

La tercera película en discordia es 'Oso vicioso', que aspira un 5,3% de cuota de pantalla con sus 404.000 espectadores en Cuatro. La otra propuesta de Telecinco, el refrito de mejores momentos de '¡De viernes!', desciende al unidígito con un 8,6%. Por último, la reposición de 'Equipo de investigación' no pasa de un 4,3% en laSexta.

Mark Wahlberg lidera el drama de 'Día de patriotas'

Prime time

'El peliculón' de Antena 3 sube +0,1 puntos a un 11,7%

El refrito de '¡De viernes!' (8,6%) baja -1,5 puntos

El cine de La 1 cae a un 6,7% (-1,4 puntos)

-1,7 puntos para 'El Blockbuster' (5,3%)

'Historia de nuestro cine' se dispara a un 4,5% (+1,8 puntos) en La 2

La 1

Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos Mecano-grafía 624.000 8,0% Cine Día de patriotas 462.000 6,7%

La 2

Cifras y letras291.000 4,1% Cifras y letras492.000 6,5% Plano general Luis del Olmo 283.000 3,6% Historia de nuestro cine: Película Una pareja perfecta 329.000 4,5%

Antena 3

Antena 3 presenta Una nueva vida 868.000 11,1% El peliculón En guerra con mi abuelo 877.000 11,7%

Cuatro

Viajeros Cuatro Costa Rica 229.000 3,1% El Blockbuster Oso vicioso 404.000 5,3% Cine Cuatro Hellboy 203.000 5,0%

Telecinco

¡De viernes!: Lo mejor507.000 8,6%

laSexta

laSexta columna Columnas de la historia 365.000 4,8% Equipo de investigación A sangre fría 333.000 4,3% Equipo de investigación El crimen del bodeguero 226.000 3,7%

'Oso vicioso' desata el caos en la noche de Cuatro

Late night

El cine nocturno de La 1 se conforma con un 5,4% (-1,5 puntos)

La película de Antena 3 no pasa de un 5,9%

Las dos reposiciones de 'Equipo de investigación' (5,4% y 7,9%) crecen (+0,4 y +1,6 puntos)

La 1

Cine 2 Richard Jewell 165.000 5,4%

La 2

Cine Pesadilla para un rico 172.000 3,9% La gran aventura en tren de Nick Knowles Malasia 27.000 1,2%

Antena 3

Cine Dreamland (2017) 237.000 5,9% Sportium game show37.000 1,9%

Cuatro

Sportium game show48.000 2,4%

Telecinco

Gran Madrid show36.000 1,7%

laSexta

Equipo de investigación ¿Quién mató a mis padres? 205.000 5,4% Equipo de investigación Asesinato a la carta: El crimen de la asistenta 190.000 7,9%

'Sueños de libertad' remata la semana con un gran rendimiento

Sobremesa y tarde

'La pirámide' no levanta cabeza y marca un 5%

'El diario de verano' (8,4%) se resiente y pierde -1,3 puntos en una semana

'Sueños de libertad' baja -0,2 puntos, pero sigue dominando con un 13,7%

La 1

Malas lenguas690.000 8,8% Valle Salvaje763.000 10,3% La promesa775.000 11,2% La pirámide319.000 5,0% Aquí la Tierra452.000 7,0%

La 2

Saber y ganar337.000 4,1% Grandes documentales211.000 2,8% Incluye: - Infierno arabigo Los amos del aire 220.000 2,8% - Familias animales asombrosas231.000 3,1% - La gran aventura en tren de Nick Knowles Alaska 177.000 2,5% Malas lenguas314.000 4,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.089.000 13,7% YAS verano726.000 10,4% Pasapalabra1.362.000 20,9%

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM422.000 5,5% Lo sabe, no lo sabe288.000 4,3%

Telecinco

Tardear660.000 8,6% El diario de verano552.000 8,4% Agárrate al sillón507.000 7,7%

laSexta

Zapeando382.000 4,8% Más vale tarde de verano367.000 5,3%

'La ruleta de la suerte' no pierde lustre y le da otra alegría a Antena 3

Mañana

La 1

La hora de La 1279.000 16,0% Mañaneros 360366.000 12,9% Mañaneros 3601.000 0,0% Mañaneros 360722.000 10,0%

La 2

That's English7.000 1,3% Inglés en TVE2.000 0,2% ¡Qué animal! Arquitectos 8.000 0,9% Castor, un superhéroe de la naturaleza15.000 1,4% Pipper en ruta Arribes del Duero 47.000 3,4% Pipper en ruta Málaga 43.000 2,6% Reduce tu huella Resetear la vida 60.000 3,0% El western de La 2 Yuma (1957) 37.000 1,7% El cazador41.000 1,6% El cazador73.000 1,9% La pirámide118.000 1,8% Saber y ganar161.000 2,0%

Antena 3

Espejo publico verano281.000 12,0% Incluye: - Entrevista Elma Saiz 306.000 16,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Croquetas de rabo de ternera 799.000 17,2% La ruleta de la suerte1.547.000 22,9%

Cuatro

¡Toma salami! Ruedas de prensa 13.000 1,5% Alerta cobra Jugar con fuego 10.000 0,9% Alerta cobra Dinero de sangre 41.000 2,6% Alerta cobra Encerrado 66.000 3,3% En boca de todos176.000 6,1%

Telecinco

Agárrate al sillón4.000 0,7% La mirada crítica196.000 10,5% Vamos a ver verano282.000 10,9% Vamos a ver más verano606.000 10,0%

laSexta

¿Quién vive ahí?9.000 1,4% ¿Quién vive ahí?38.000 3,2% Aruser@s fresh169.000 8,6% Al rojo vivo252.000 7,8%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' es la emisión más vista del día con una media de 1,787 millones de espectadores, los cuales generan un 21,8% de cuota de pantalla, por lo que se impone a las ofertas informativas de La 1 (12,7%) y Telecinco (9,8%). Por la noche, el telediario de Antena 3 lidera con un 19,1%, mientras que el de la pública firma un 8,1% y el de Mediaset, un 8,5%.

La 1

Informativo 24h87.000 16,6% Telediario matinal155.000 17,8% Telediario 11.046.000 12,7% Telediario 2582.000 8,1%

Antena 3

Noticias de la mañana129.000 15,5% Antena 3 Noticias 11.797.000 21,8% Antena 3 Noticias 21.366.000 19,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1496.000 7,4% El desmarque Cuatro 1381.000 4,7% Noticias Cuatro 2279.000 4,3%

Telecinco

El matinal55.000 8,1% El matinal123.000 12,2% El matinal116.000 9,1% Informativos Telecinco 15:00810.000 9,8% Informativos Telecinco 21:00611.000 8,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h461.000 6,4% laSexta Noticias: Jugones402.000 4,8% laSexta Noticias 20h306.000 4,7% laSexta Noticias: Especial301.000 4,3%

