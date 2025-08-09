El cine de Antena 3 (11,7%) arrasa ante el de La 1 (6,7%) y vence al refrito de 'De viernes' (8,6%)

Audiencias Viernes 8 de Agosto de 2025
13,2%
9,3%
8,5%
5,2%
4,8%
3,4%
3,4%
3,3%
2,8%
2,2%
2,1%
2,0%
2,0%
1,8%
1,5%
1,4%
1,4%
1,4%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,0%
Nada evidencia más que es agosto que los viernes repletos de cine en el prime time televisivo. A excepción de laSexta y Telecinco, que mantienen a su manera (con reposiciones) sus contenidos habituales, el resto de cadenas generalistas han ofrecido películas de diferente índole. Entre todas ellas, la que se ha erigido como ganadora ha sido la comedia familiar 'En guerra con mi abuelo', que ha alcanzado un 11,7% de share en Antena 3.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
De este modo, el dial naranja ha logrado ser el único capaz de ubicarse en el doble dígito en la cotizada franja, y lo ha conseguido con una media de 877.000 televidentes. Por su parte, el cine de La 1 se ha quedado muy lejos de la cima, puesto que se ha conformado con un 6,7% tras haber captado la atención de 462.000 personas con 'Día de patriotas'.
La tercera película en discordia es 'Oso vicioso', que aspira un 5,3% de cuota de pantalla con sus 404.000 espectadores en Cuatro. La otra propuesta de Telecinco, el refrito de mejores momentos de '¡De viernes!', desciende al unidígito con un 8,6%. Por último, la reposición de 'Equipo de investigación' no pasa de un 4,3% en laSexta.
Mark Wahlberg lidera el drama de 'Día de patriotas'
Prime time
- 'El peliculón' de Antena 3 sube +0,1 puntos a un 11,7%
- El refrito de '¡De viernes!' (8,6%) baja -1,5 puntos
- El cine de La 1 cae a un 6,7% (-1,4 puntos)
- -1,7 puntos para 'El Blockbuster' (5,3%)
- 'Historia de nuestro cine' se dispara a un 4,5% (+1,8 puntos) en La 2
Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos 624.000 8,0%
Cine 462.000 6,7%
Cifras y letras291.000 4,1%
Cifras y letras492.000 6,5%
Plano general 283.000 3,6%
Historia de nuestro cine: Película 329.000 4,5%
Antena 3 presenta 868.000 11,1%
El peliculón 877.000 11,7%
Viajeros Cuatro 229.000 3,1%
El Blockbuster 404.000 5,3%
Cine Cuatro 203.000 5,0%
¡De viernes!: Lo mejor507.000 8,6%
laSexta columna 365.000 4,8%
Equipo de investigación 333.000 4,3%
Equipo de investigación 226.000 3,7%
'Oso vicioso' desata el caos en la noche de Cuatro
Late night
- El cine nocturno de La 1 se conforma con un 5,4% (-1,5 puntos)
- La película de Antena 3 no pasa de un 5,9%
- Las dos reposiciones de 'Equipo de investigación' (5,4% y 7,9%) crecen (+0,4 y +1,6 puntos)
Cine 2 165.000 5,4%
Cine 172.000 3,9%
La gran aventura en tren de Nick Knowles 27.000 1,2%
Cine 237.000 5,9%
Sportium game show37.000 1,9%
Sportium game show48.000 2,4%
Gran Madrid show36.000 1,7%
Equipo de investigación 205.000 5,4%
Equipo de investigación 190.000 7,9%
'Sueños de libertad' remata la semana con un gran rendimiento
Sobremesa y tarde
- 'La pirámide' no levanta cabeza y marca un 5%
- 'El diario de verano' (8,4%) se resiente y pierde -1,3 puntos en una semana
- 'Sueños de libertad' baja -0,2 puntos, pero sigue dominando con un 13,7%
Malas lenguas690.000 8,8%
Valle Salvaje763.000 10,3%
La promesa775.000 11,2%
La pirámide319.000 5,0%
Aquí la Tierra452.000 7,0%
Saber y ganar337.000 4,1%
Grandes documentales211.000 2,8%
Incluye:
- Infierno arabigo 220.000 2,8%
- Familias animales asombrosas231.000 3,1%
- La gran aventura en tren de Nick Knowles 177.000 2,5%
Malas lenguas314.000 4,8%
Sueños de libertad1.089.000 13,7%
YAS verano726.000 10,4%
Pasapalabra1.362.000 20,9%
Todo es mentira: Summer TEM422.000 5,5%
Lo sabe, no lo sabe288.000 4,3%
Tardear660.000 8,6%
El diario de verano552.000 8,4%
Agárrate al sillón507.000 7,7%
Zapeando382.000 4,8%
Más vale tarde de verano367.000 5,3%
'La ruleta de la suerte' no pierde lustre y le da otra alegría a Antena 3
Mañana
- 'La hora de La 1' firma un 16%, en lo que supone un descenso de -0,4 puntos
- +0,6 puntos para 'La ruleta de la suerte' (22,9%)
- 'Al rojo vivo' repite el 7,8% del viernes anterior
La hora de La 1279.000 16,0%
Mañaneros 360366.000 12,9%
Mañaneros 3601.000 0,0%
Mañaneros 360722.000 10,0%
That's English7.000 1,3%
Inglés en TVE2.000 0,2%
¡Qué animal! 8.000 0,9%
Castor, un superhéroe de la naturaleza15.000 1,4%
Pipper en ruta 47.000 3,4%
Pipper en ruta 43.000 2,6%
Reduce tu huella 60.000 3,0%
El western de La 2 37.000 1,7%
El cazador41.000 1,6%
El cazador73.000 1,9%
La pirámide118.000 1,8%
Saber y ganar161.000 2,0%
Espejo publico verano281.000 12,0%
Incluye:
- Entrevista 306.000 16,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 799.000 17,2%
La ruleta de la suerte1.547.000 22,9%
¡Toma salami! 13.000 1,5%
Alerta cobra 10.000 0,9%
Alerta cobra 41.000 2,6%
Alerta cobra 66.000 3,3%
En boca de todos176.000 6,1%
Agárrate al sillón4.000 0,7%
La mirada crítica196.000 10,5%
Vamos a ver verano282.000 10,9%
Vamos a ver más verano606.000 10,0%
¿Quién vive ahí?9.000 1,4%
¿Quién vive ahí?38.000 3,2%
Aruser@s fresh169.000 8,6%
Al rojo vivo252.000 7,8%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' es la emisión más vista del día con una media de 1,787 millones de espectadores, los cuales generan un 21,8% de cuota de pantalla, por lo que se impone a las ofertas informativas de La 1 (12,7%) y Telecinco (9,8%). Por la noche, el telediario de Antena 3 lidera con un 19,1%, mientras que el de la pública firma un 8,1% y el de Mediaset, un 8,5%.
Informativo 24h87.000 16,6%
Telediario matinal155.000 17,8%
Telediario 11.046.000 12,7%
Telediario 2582.000 8,1%
Noticias de la mañana129.000 15,5%
Antena 3 Noticias 11.797.000 21,8%
Antena 3 Noticias 21.366.000 19,1%
Noticias Cuatro 1496.000 7,4%
El desmarque Cuatro 1381.000 4,7%
Noticias Cuatro 2279.000 4,3%
El matinal55.000 8,1%
El matinal123.000 12,2%
El matinal116.000 9,1%
Informativos Telecinco 15:00810.000 9,8%
Informativos Telecinco 21:00611.000 8,5%
laSexta Noticias 14h461.000 6,4%
laSexta Noticias: Jugones402.000 4,8%
laSexta Noticias 20h306.000 4,7%
laSexta Noticias: Especial301.000 4,3%