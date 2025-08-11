FDF y Energy comparten el liderazgo en un día dominado por el cine de Trece y 'Los Simpson'

Publicado: Lunes 11 Agosto 2025 09:24 (hace 15 horas)|
Audiencias Sábado 9 de Agosto de 2025
10,9%
10,7%
6,6%
6,2%
5,0%
3,0%
3,0%
2,7%
2,6%
2,2%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
0,6%
0,0%
'Los Simpson' cuela hasta tres episodios en el top 10
Ranking cadenas TDT Sábado, 9 de Agosto de 2025
3,0%
3,0%
2,6%
2,2%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
0,6%
Ranking programas TDT Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Harry el sucio
22:00
23:44
272.000
3,9%
Los Simpson
15:09
15:33
241.000
3,1%
Los Simpson
14:45
15:09
232.000
3,2%
El pueblo
17:13
18:41
220.000
3,0%
La que se avecina Una maldición gitana, un ...
15:18
17:13
219.000
2,8%
C.S.I. Nueva York Gente con dinero
24:01
24:43
200.000
3,9%
Los Simpson
14:21
14:45
196.000
3,0%
Batalla de restaurantes
22:19
23:39
192.000
2,7%
La que se avecina Una piña podrida, un hombre ...
18:41
20:13
189.000
2,9%
C.S.I. Nueva York Héroes
22:31
23:11
189.000
2,6%
Ranking FDF (3,0%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El pueblo
17:13
18:41
220.000
3,0%
La que se avecina Una maldición gitana, un ...
15:18
17:13
219.000
2,8%
La que se avecina Una piña podrida, un hombre ...
18:41
20:13
189.000
2,9%
La que se avecina Una ruina humana, un top gamba ...
13:39
15:18
189.000
3,0%
Cine ¡Shazam!
22:20
24:29
189.000
2,9%
Ranking Energy (3,0%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C.S.I. Nueva York Gente con dinero
24:01
24:43
200.000
3,9%
C.S.I. Nueva York Héroes
22:31
23:11
189.000
2,6%
C.S.I. Nueva York Ataque en Nueva York
23:11
24:01
174.000
2,6%
C. S. I. ¿Quién mató a Sherlock?
24:43
25:30
172.000
4,5%
C.S.I. Nueva York Muerte en el río
21:34
22:31
169.000
2,4%
Ranking TRECE (2,6%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Harry el sucio
22:00
23:44
272.000
3,9%
Cine Cimarrón (1960)
19:25
22:00
184.000
2,9%
Cine La leyenda del indomable
17:04
19:25
170.000
2,4%
Cine El golpe
14:42
17:04
157.000
2,1%
Cine Impacto súbito
23:44
25:45
142.000
3,1%
Ranking Neox (2,2%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:09
15:33
241.000
3,1%
Los Simpson
14:45
15:09
232.000
3,2%
Los Simpson
14:21
14:45
196.000
3,0%
Cine Misión imposible. Protocolo fantasma
22:02
24:26
170.000
2,5%
Cine Le llaman Bodhi
19:52
22:02
167.000
2,6%
Ranking Divinity (2,1%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños Sara y Kevin
17:20
18:11
164.000
2,2%
La casa de mis sueños Monique y Carl
19:54
20:40
160.000
2,6%
La casa de mis sueños Andrew y Phil
21:28
22:25
152.000
2,2%
La casa de mis sueños Dorothy y John
19:02
19:54
151.000
2,3%
La casa de mis sueños Shirley y Kevin
20:40
21:28
140.000
2,2%
Ranking Paramount Network (2,0%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El código de Carlomagno 3: La cámara de ...
19:55
22:00
178.000
2,8%
Cine El código de Carlomagno
15:38
17:44
175.000
2,3%
Cine El código de Carlomagno: La lanza ...
17:44
19:55
171.000
2,5%
Cine En busca del palacio dorado
24:00
25:53
151.000
3,6%
Cine La leyenda del gigante de la montaña ...
22:00
23:59
150.000
2,2%
Ranking DMAX (1,9%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Desmontando la historia Los secretos ocultos de ...
17:58
18:52
125.000
1,8%
Ingeniería abandonada
14:13
15:08
124.000
1,8%
091 Alerta policía
22:53
23:42
123.000
1,8%
Seprona en acción
18:52
19:14
114.000
1,7%
Ingeniería abandonada
15:08
16:05
107.000
1,4%
Ranking Atreseries (1,9%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Riviere - Pilote
22:00
23:02
152.000
2,1%
Crimen en el trópico O\'mullane
23:02
24:00
126.000
1,9%
Crimen en el trópico La pagerie
24:00
24:52
125.000
2,5%
Crimen en el paraíso
10:41
22:00
94.000
1,6%
Crimen en el trópico Ravine touza
24:52
25:54
94.000
2,8%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Conan el bárbaro
16:20
18:40
143.000
1,9%
Cine El justiciero de la ciudad
22:15
23:49
139.000
2,0%
Cine Danko, calor rojo
20:27
22:15
109.000
1,7%
Cine Conan el destructor
18:40
20:27
102.000
1,6%
Cine El primer caballero
13:53
16:20
92.000
1,3%
Ranking Nova (1,6%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pecado original
21:10
23:00
141.000
2,0%
Pecado original
14:51
17:01
124.000
1,6%
Hermanos
23:00
25:59
112.000
2,3%
Pecado original
19:07
21:10
111.000
1,7%
Pecado original
17:01
19:07
105.000
1,4%
Ranking Mega (España) (1,6%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:19
23:39
192.000
2,7%
Batalla de restaurantes
21:09
22:19
168.000
2,5%
Pesadilla en la cocina
23:39
24:52
150.000
2,8%
Pesadilla en la cocina
17:16
18:41
111.000
1,5%
Pesadilla en la cocina
18:41
20:03
90.000
1,3%
Ranking Teledeporte (1,4%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atletismo: Campeonato de Europa sub 20
16:44
19:41
173.000
2,4%
Vuelta ciclista Burgos Bodega Cillar de Silos - ...
15:00
16:43
168.000
2,2%
Descenso Internacional del Sella (D)
19:44
21:29
96.000
1,5%
Descenso Internacional del Sella
11:50
13:34
61.000
2,0%
Ciclismo: Vuelta a Burgos (D) Bodega Cillar de ...
21:43
22:32
43.000
0,6%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:42
111.000
1,4%
Fin de semana 24h
10:11
14:58
91.000
2,5%
El escarabajo verde De quellos barros
22:30
22:58
80.000
1,1%
Fin de semana 24h
22:01
22:30
72.000
1,0%
Repor Del trote al galope
15:48
16:15
68.000
0,9%
Ranking Boing (1,2%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
21:05
21:21
81.000
1,3%
Cine Pokémon: Mewtwo contrataca: ...
21:34
23:13
81.000
1,1%
Doraemon, el gato cósmico
09:32
09:55
70.000
3,6%
Dragon Ball Super
24:21
24:41
63.000
1,3%
Doraemon, el gato cósmico
09:57
10:18
60.000
3,0%
Ranking Ten (1,2%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
16:15
17:14
161.000
2,1%
Caso cerrado: Edición estelar
17:14
18:14
147.000
2,0%
Caso cerrado: Edición estelar
18:14
19:07
144.000
2,1%
Caso cerrado: Edición estelar
19:07
19:59
134.000
2,0%
Caso cerrado: Edición estelar
15:24
16:15
125.000
1,6%
Ranking DKiss (1,1%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Muerte en el paraíso
25:35
26:19
87.000
3,5%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
02:30
03:02
86.000
5,6%
Vacaciones letales
24:48
25:35
84.000
2,3%
Sí, quiero ese vestido (Benelux)
13:13
13:40
76.000
1,9%
Sí, quiero ese vestido (Benelux)
13:40
14:05
70.000
1,4%
Ranking Clan TVE (1,0%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Los futbolísimos
15:20
16:51
107.000
1,4%
Las sirenas de Mako
14:57
15:19
66.000
0,9%
Las sirenas de Mako
14:34
14:57
59.000
0,8%
Ana y los 7 La noche de bodas
02:30
03:22
55.000
4,0%
That's my jam que el ritmo no pare
21:30
22:47
48.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La mujer pirata (1960)
15:33
16:50
52.000
0,7%
Conecta informativo
21:04
21:31
50.000
0,8%
Cine Acantilado rojo
21:33
24:03
47.000
0,7%
Ciudad Real Madrid
16:57
21:01
28.000
0,4%
Conecta informativo
14:30
15:01
19.000
0,3%
Ranking Squirrel (0,0%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Speed asesino
22:01
23:52
90.000
1,3%
Cine Showdown in manila
20:31
22:01
87.000
1,3%
Cine Driven: El origen de la leyenda
17:11
19:04
82.000
1,1%
Cine 24 hours
15:32
17:11
75.000
1,0%
Cine Replicant
13:55
15:32
75.000
1,1%