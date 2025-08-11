FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 9 DE AGOSTO

FDF y Energy comparten el liderazgo en un día dominado por el cine de Trece y 'Los Simpson'

'La que se avecina' sigue en plena forma en FDF con tres emisiones entre lo más visto.

FDF y Energy comparten el liderazgo en un día dominado por el cine de Trece y 'Los Simpson'
Por RedacciónPublicado: Lunes 11 Agosto 2025 09:24 (hace 15 horas)

Audiencias Sábado 9 de Agosto de 2025

FDF y Energy empatan en el liderazgo del sábado al marcar sendos 3%. La primera introduce cuatro emisiones en el ranking entre una de 'El pueblo' (3%) y tres de 'La que se avecina', mientras que la segunda coloca 'CSI: Nueva York' (3,9%). No obstante, el podio no les pertenece, ya que lo domina el cine de Trece con 'Harry el sucio', que marca un 3,9% y 272.000 espectadores. 'Los Simpson' ocupan la segunda (3,1%) y tercera (3,2%) posiciones, además de otra más (3%). Por último, 'Batalla de restaurantes' consigue en Mega un 2,7%.

&#39;Los Simpson&#39; cuela hasta tres episodios en el top 10

'Los Simpson' cuela hasta tres episodios en el top 10

Ranking cadenas TDT Sábado, 9 de Agosto de 2025

FDF 3,0%

Energy 3,0%

TRECE 2,6%

Neox 2,2%

Divinity 2,1%

Paramount Network 2,0%

DMAX 1,9%

Atreseries 1,9%

BEMADtv 1,8%

Nova 1,6%

Mega (España) 1,6%

Teledeporte 1,4%

Canal 24 Horas 1,3%

Boing 1,2%

Ten 1,2%

DKiss 1,1%

Clan TVE 1,0%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Harry el sucio
22:00
23:44
272.000
3,9%
Neox
Los Simpson
15:09
15:33
241.000
3,1%
Neox
Los Simpson
14:45
15:09
232.000
3,2%
FDF
El pueblo
17:13
18:41
220.000
3,0%
FDF
La que se avecina Una maldición gitana, un ...
15:18
17:13
219.000
2,8%
Energy
C.S.I. Nueva York Gente con dinero
24:01
24:43
200.000
3,9%
Neox
Los Simpson
14:21
14:45
196.000
3,0%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:19
23:39
192.000
2,7%
FDF
La que se avecina Una piña podrida, un hombre ...
18:41
20:13
189.000
2,9%
Energy
C.S.I. Nueva York Héroes
22:31
23:11
189.000
2,6%

Ranking FDF (3,0%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
El pueblo
17:13
18:41
220.000
3,0%
FDF
La que se avecina Una maldición gitana, un ...
15:18
17:13
219.000
2,8%
FDF
La que se avecina Una piña podrida, un hombre ...
18:41
20:13
189.000
2,9%
FDF
La que se avecina Una ruina humana, un top gamba ...
13:39
15:18
189.000
3,0%
FDF
Cine ¡Shazam!
22:20
24:29
189.000
2,9%

Ranking Energy (3,0%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C.S.I. Nueva York Gente con dinero
24:01
24:43
200.000
3,9%
Energy
C.S.I. Nueva York Héroes
22:31
23:11
189.000
2,6%
Energy
C.S.I. Nueva York Ataque en Nueva York
23:11
24:01
174.000
2,6%
Energy
C. S. I. ¿Quién mató a Sherlock?
24:43
25:30
172.000
4,5%
Energy
C.S.I. Nueva York Muerte en el río
21:34
22:31
169.000
2,4%

Ranking TRECE (2,6%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Harry el sucio
22:00
23:44
272.000
3,9%
TRECE
Cine Cimarrón (1960)
19:25
22:00
184.000
2,9%
TRECE
Cine La leyenda del indomable
17:04
19:25
170.000
2,4%
TRECE
Cine El golpe
14:42
17:04
157.000
2,1%
TRECE
Cine Impacto súbito
23:44
25:45
142.000
3,1%

Ranking Neox (2,2%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:09
15:33
241.000
3,1%
Neox
Los Simpson
14:45
15:09
232.000
3,2%
Neox
Los Simpson
14:21
14:45
196.000
3,0%
Neox
Cine Misión imposible. Protocolo fantasma
22:02
24:26
170.000
2,5%
Neox
Cine Le llaman Bodhi
19:52
22:02
167.000
2,6%

Ranking Divinity (2,1%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Sara y Kevin
17:20
18:11
164.000
2,2%
Divinity
La casa de mis sueños Monique y Carl
19:54
20:40
160.000
2,6%
Divinity
La casa de mis sueños Andrew y Phil
21:28
22:25
152.000
2,2%
Divinity
La casa de mis sueños Dorothy y John
19:02
19:54
151.000
2,3%
Divinity
La casa de mis sueños Shirley y Kevin
20:40
21:28
140.000
2,2%

Ranking Paramount Network (2,0%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine El código de Carlomagno 3: La cámara de ...
19:55
22:00
178.000
2,8%
Paramount Network
Cine El código de Carlomagno
15:38
17:44
175.000
2,3%
Paramount Network
Cine El código de Carlomagno: La lanza ...
17:44
19:55
171.000
2,5%
Paramount Network
Cine En busca del palacio dorado
24:00
25:53
151.000
3,6%
Paramount Network
Cine La leyenda del gigante de la montaña ...
22:00
23:59
150.000
2,2%

Ranking DMAX (1,9%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Desmontando la historia Los secretos ocultos de ...
17:58
18:52
125.000
1,8%
DMAX
Ingeniería abandonada
14:13
15:08
124.000
1,8%
DMAX
091 Alerta policía
22:53
23:42
123.000
1,8%
DMAX
Seprona en acción
18:52
19:14
114.000
1,7%
DMAX
Ingeniería abandonada
15:08
16:05
107.000
1,4%

Ranking Atreseries (1,9%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Riviere - Pilote
22:00
23:02
152.000
2,1%
Atreseries
Crimen en el trópico O\'mullane
23:02
24:00
126.000
1,9%
Atreseries
Crimen en el trópico La pagerie
24:00
24:52
125.000
2,5%
Atreseries
Crimen en el paraíso
10:41
22:00
94.000
1,6%
Atreseries
Crimen en el trópico Ravine touza
24:52
25:54
94.000
2,8%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Conan el bárbaro
16:20
18:40
143.000
1,9%
BEMADtv
Cine El justiciero de la ciudad
22:15
23:49
139.000
2,0%
BEMADtv
Cine Danko, calor rojo
20:27
22:15
109.000
1,7%
BEMADtv
Cine Conan el destructor
18:40
20:27
102.000
1,6%
BEMADtv
Cine El primer caballero
13:53
16:20
92.000
1,3%

Ranking Nova (1,6%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pecado original
21:10
23:00
141.000
2,0%
Nova
Pecado original
14:51
17:01
124.000
1,6%
Nova
Hermanos
23:00
25:59
112.000
2,3%
Nova
Pecado original
19:07
21:10
111.000
1,7%
Nova
Pecado original
17:01
19:07
105.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,6%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:19
23:39
192.000
2,7%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:09
22:19
168.000
2,5%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
23:39
24:52
150.000
2,8%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
17:16
18:41
111.000
1,5%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
18:41
20:03
90.000
1,3%

Ranking Teledeporte (1,4%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Atletismo: Campeonato de Europa sub 20
16:44
19:41
173.000
2,4%
Teledeporte
Vuelta ciclista Burgos Bodega Cillar de Silos - ...
15:00
16:43
168.000
2,2%
Teledeporte
Descenso Internacional del Sella (D)
19:44
21:29
96.000
1,5%
Teledeporte
Descenso Internacional del Sella
11:50
13:34
61.000
2,0%
Teledeporte
Ciclismo: Vuelta a Burgos (D) Bodega Cillar de ...
21:43
22:32
43.000
0,6%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:42
111.000
1,4%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
10:11
14:58
91.000
2,5%
Canal 24 Horas
El escarabajo verde De quellos barros
22:30
22:58
80.000
1,1%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:01
22:30
72.000
1,0%
Canal 24 Horas
Repor Del trote al galope
15:48
16:15
68.000
0,9%

Ranking Boing (1,2%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:05
21:21
81.000
1,3%
Boing
Cine Pokémon: Mewtwo contrataca: ...
21:34
23:13
81.000
1,1%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
09:32
09:55
70.000
3,6%
Boing
Dragon Ball Super
24:21
24:41
63.000
1,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
09:57
10:18
60.000
3,0%

Ranking Ten (1,2%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
16:15
17:14
161.000
2,1%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
17:14
18:14
147.000
2,0%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
18:14
19:07
144.000
2,1%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:07
19:59
134.000
2,0%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
15:24
16:15
125.000
1,6%

Ranking DKiss (1,1%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Muerte en el paraíso
25:35
26:19
87.000
3,5%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
02:30
03:02
86.000
5,6%
DKiss
Vacaciones letales
24:48
25:35
84.000
2,3%
DKiss
Sí, quiero ese vestido (Benelux)
13:13
13:40
76.000
1,9%
DKiss
Sí, quiero ese vestido (Benelux)
13:40
14:05
70.000
1,4%

Ranking Clan TVE (1,0%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cine Los futbolísimos
15:20
16:51
107.000
1,4%
Clan TVE
Las sirenas de Mako
14:57
15:19
66.000
0,9%
Clan TVE
Las sirenas de Mako
14:34
14:57
59.000
0,8%
Clan TVE
Ana y los 7 La noche de bodas
02:30
03:22
55.000
4,0%
Clan TVE
That's my jam que el ritmo no pare
21:30
22:47
48.000
0,7%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine La mujer pirata (1960)
15:33
16:50
52.000
0,7%
Real Madrid TV
Conecta informativo
21:04
21:31
50.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine Acantilado rojo
21:33
24:03
47.000
0,7%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
16:57
21:01
28.000
0,4%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:30
15:01
19.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Sábado, 9 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Speed asesino
22:01
23:52
90.000
1,3%
Squirrel
Cine Showdown in manila
20:31
22:01
87.000
1,3%
Squirrel
Cine Driven: El origen de la leyenda
17:11
19:04
82.000
1,1%
Squirrel
Cine 24 hours
15:32
17:11
75.000
1,0%
Squirrel
Cine Replicant
13:55
15:32
75.000
1,1%
