El cine de La 1 (10,9%) adelanta por la mínima a 'Atrapa un millón' (10,8%) y el de Telecinco (5,9%) agoniza

El prime time del sábado 9 de agosto trajo consigo una alegría a La 1, cuya apuesta cinematográfica por 'El aparcacoches' lideró al firmar un 10,9% y 760.000 espectadores, lo que suponía un subidón de +2,1 puntos con respecto a la emisión de la semana anterior. En medio de tanta apuesta por el cine, las reposiciones de 'Atrapa un millón' se llevaron la medalla de plata con un 10,8% y 747.000 espectadores, -0,9 puntos menos que el pasado sábado.

El lado más amargo de la noche fue para Telecinco, cuya emisión de 'El cuarto pasajero' pinchó ante la audiencia con un 5,9% de share y 410.000 espectadores, -1,3 puntos por debajo del dato que marcó hace una semana. De hecho, la principal cadena de Mediaset España fue superada por Cuatro, donde 'Ajuste de cuentas' alcanzó un 6,5% y 452.000 espectadores, que perdía sin embargo -0,7 puntos.

'Atrapa un millón'

La apuesta de Telecinco quedó solo dos décimas por encima de 'laSexta Xplica!', que cosechó un 5,7% y 327.000 espectadores y perdía -1,5 puntos tras el triple empate con las cadenas de Mediaset el sábado pasado. Mientras, el hueco que dejó 'Socialité' en la mañana de Telecinco sigue haciendo estragos: la reposición de 'La noche del gran show' cogió el testigo de la de 'Universo Calleja' con una pérdida de -2 puntos, al marcar un pobre 4,6% y 260.000 espectadores.

En el ámbito informativo, el arrastre jugó en contra de 'Informativos Telecinco Fin de Semana', que firmó un preocupante 6,4% y 498.000 espectadores en la sobremesa, lejos del 12,9% y 1.010.000 de 'Telediario fin de semana' y más aún del liderazgo de 'Antena 3 noticias fin de semana' con su 22% y 1.716.000 espectadores. La principal cadena de Atresmedia también se impuso en la cita nocturna con un 13,5% y 861.000 espectadores, mientras que la cadena pública se conformó con un 9,5% y 598.000 y la de Mediaset, con un 8,9% y 567.000.

La 1 roza el liderazgo

Antena 3 continúa su buena racha al seguir sumando otra jornada de liderazgo al pleno que lleva en este arranque del mes de agosto, en esta ocasión con una media de 10,9%, dos décimas por encima de La 1, que se libraba del desalentador unidígito. Por el contrario, Telecinco vivía otra jornada negra al firmar el tercer peor dato diario de su historia, un 6,6%, superando por poco el 6,2% de Cuatro, mientras que laSexta quedaba algo más lejos con un 5%. Con respecto a las cadenas TDT, FDF fue la más vista con una media de 3% de share, seguida por Energy (3%), Trece(2,6%), Neox (2,2%) y Divinity (2,1%).

