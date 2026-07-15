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Especial Audiencias El pase de España a la final del Mundial frente a Francia arrasa con un 81,3% y 14,6 millones

AUDIENCIAS TDT 14 DE JULIO

'El Chiringuito de Jugones' se dispara en Mega a un 6,1% con el post del Francia - España

El encuentro del Mundial en Teledeporte se convierte en lo más visto con 460.000 y un 2,6% llevando a Teledeporte a liderar el día con un 1,8%.

'El Chiringuito de Jugones' se dispara en Mega a un 6,1% con el post del Francia - España
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Miércoles 15 Julio 2026 09:34 (hace 49 minutos)

Audiencias Martes 14 de Julio de 2026

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    9,5%

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Ranking cadenas TDT Martes, 14 de Julio de 2026

Teledeporte 1,8%

FDF 1,6%

Energy 1,4%

Nova 1,3%

Atreseries 1,3%

DMAX 1,2%

Mega (España) 1,2%

Neox 1,1%

TRECE 1,0%

Veo7 0,9%

Canal 24 Horas 0,9%

DKiss 0,9%

Divinity 0,8%

BEMADtv 0,8%

Ten 0,8%

Squirrel 0,6%

Clan TVE 0,5%

Boing 0,5%

Real Madrid TV 0,2%

Ranking programas TDT Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol:copa mundial Francia-españa:sf
21:00
22:59
460.000
2,6%
Teledeporte
Fifa world cup 2026
20:45
23:04
437.000
2,5%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
282.000
6,1%
FDF
La que se avecina Un coche electrico,una chacha ...
15:02
17:06
226.000
2,5%
Teledeporte
Tour de francia Aurillac-le lioran
14:43
15:51
225.000
2,5%
Nova
Emanet
15:00
16:31
225.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:27
15:53
212.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
18:13
18:31
209.000
2,8%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
17:51
204.000
2,4%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
199.000
1,9%

Ranking Teledeporte (1,8%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol:copa mundial Francia-españa:sf
21:00
22:59
460.000
2,6%
Teledeporte
Fifa world cup 2026
20:45
23:04
437.000
2,5%
Teledeporte
Tour de francia Aurillac-le lioran
14:43
15:51
225.000
2,5%
Teledeporte
Camino a ny
23:04
25:31
159.000
1,8%
Teledeporte
Camino a ny
18:30
20:45
129.000
1,6%

Ranking FDF (1,6%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un coche electrico,una chacha ...
15:02
17:06
226.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un beach club,un zahori de ...
17:06
19:05
178.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un yonqui centenario,un ...
19:05
20:59
157.000
1,8%
FDF
Cine Lo imposible
22:55
24:57
144.000
1,3%
FDF
La que se avecina Celos,papilomas y una ...
12:55
15:02
103.000
1,7%

Ranking Energy (1,4%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Miami Retroceso
16:47
17:45
160.000
1,9%
Energy
CSI: Miami Venganza
17:45
18:39
156.000
2,1%
Energy
FBI Al fuego
24:01
24:52
138.000
1,9%
Energy
Fbi international La ultima parada
23:05
24:01
132.000
1,0%
Energy
CSI: Miami Cita asesina
15:48
16:47
130.000
1,4%

Ranking Nova (1,3%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:31
225.000
2,4%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
17:51
204.000
2,4%
Nova
Mañana es para siempre
17:51
20:01
194.000
2,6%
Nova
Abismo de pasion
20:02
21:45
151.000
1,2%
Nova
Cuento de una noche
21:45
23:15
147.000
0,8%

Ranking Atreseries (1,3%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds Testigo
23:11
24:22
168.000
1,5%
Atreseries
Los misterios de murdoch En los muelles(2 ...
17:47
18:32
168.000
2,2%
Atreseries
Bright minds Fulcanelli
24:22
25:20
165.000
3,0%
Atreseries
Los misterios de murdoch En los muelles
16:55
17:47
142.000
1,7%
Atreseries
Los misterios de murdoch ¡sagrado ...
18:32
19:18
134.000
1,8%

Ranking DMAX (1,2%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro
17:04
17:59
159.000
2,0%
DMAX
Expedicion al pasado
15:16
16:08
155.000
1,6%
DMAX
Auge y caida de los mayas Civilization
23:27
24:19
154.000
1,5%
DMAX
Auge y caida de los mayas Collapse
24:24
25:09
132.000
2,3%
DMAX
La pesca del oro
17:59
18:53
130.000
1,7%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
282.000
6,1%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
199.000
1,9%
Mega (España)
Mountain men Alces zombis
14:29
15:17
107.000
1,3%
Mega (España)
Aislados(alone) Medidas desesperadas
15:17
18:38
100.000
1,2%
Mega (España)
Forjado a fuego La maza de clavos
22:54
23:45
79.000
0,5%

Ranking Neox (1,1%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:27
15:53
212.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
18:13
18:31
209.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:02
15:27
197.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
17:25
17:49
193.000
2,5%
Neox
Los Simpson
15:53
16:17
184.000
2,0%

Ranking TRECE (1,0%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Colt 45(1950)
18:54
20:37
191.000
2,4%
TRECE
Sesion doble El misterio de la jungla ...
17:07
18:51
137.000
1,8%
TRECE
Sesion doble Taras bulba
14:52
17:07
116.000
1,3%
TRECE
El cascabel
21:59
24:30
107.000
0,7%
TRECE
Tu cine Rebelion india
20:38
21:59
75.000
0,5%

Ranking Veo7 (0,9%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Sin pelos en la ...
19:37
20:26
131.000
1,6%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:44
126.000
0,7%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Los mas ...
20:26
21:16
110.000
0,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Dispara al ...
21:16
22:00
104.000
0,6%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Reduciendo ...
22:44
23:33
97.000
0,6%

Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h:en directo El fin de la verja de ...
23:45
24:03
170.000
1,6%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:06
24:33
125.000
1,1%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:en directo El fin de la verja de ...
24:06
24:14
123.000
1,4%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:55
15:23
94.000
1,0%
Canal 24 Horas
Vive san fermin 2026
07:15
08:30
92.000
6,5%

Ranking DKiss (0,9%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
El asesino de al lado A la izquierda para los ...
17:22
18:17
108.000
1,4%
DKiss
Viviendo con un asesino:toda la verdad
15:31
16:26
92.000
1,0%
DKiss
Crimenes en la red
18:17
19:07
87.000
1,2%
DKiss
Crimenes en la red
19:07
20:02
73.000
1,0%
DKiss
El asesino de al lado El caso mas frio
16:26
17:22
73.000
0,8%

Ranking Divinity (0,8%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire Tú lo has hecho por mí
19:45
20:25
126.000
1,6%
Divinity
Chicago Fire La cogí de la mano
17:55
18:53
124.000
1,7%
Divinity
Chicago Fire Aquel día
18:53
19:45
118.000
1,6%
Divinity
Chicago Fire Hoy no muere nadie más
17:00
17:55
89.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire Cien
20:25
21:28
80.000
0,6%

Ranking BEMADtv (0,8%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine La espia
15:30
17:15
134.000
1,5%
BEMADtv
Cine La hija del lobo
17:15
18:47
118.000
1,5%
BEMADtv
Cine 16 calles
18:47
20:28
103.000
1,3%
BEMADtv
Cine Copycat(copia mortal)
22:12
24:28
63.000
0,4%
BEMADtv
Cine Menudas piezas
13:35
15:30
54.000
0,7%

Ranking Ten (0,8%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
19:08
20:01
96.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
17:21
18:16
82.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
16:21
17:21
79.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
15:22
16:21
79.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
18:16
19:08
74.000
1,0%

Ranking Squirrel (0,6%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Ya le llamaban providencia
17:10
18:45
74.000
1,0%
Squirrel
Cine Las minas del rey salomon(2 parte)
22:00
23:36
67.000
0,4%
Squirrel
Cine Black jack(1968)
18:45
20:32
64.000
0,8%
Squirrel
Cine Red...debieron decir la verdad
23:36
25:03
59.000
0,7%
Squirrel
Cine Tambores de venganza
15:46
17:10
52.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de la ...
22:46
24:05
64.000
0,5%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Cuando las ratas abandonan ...
24:06
25:19
60.000
1,0%
Clan TVE
Una casa de locos
19:39
19:49
60.000
0,8%
Clan TVE
Bluey
15:43
15:49
54.000
0,6%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó La primera vez
25:19
26:28
52.000
2,0%

Ranking Boing (0,5%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:33
14:44
136.000
1,7%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:44
14:56
131.000
1,5%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:59
15:10
125.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:17
14:29
124.000
1,8%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:10
15:19
123.000
1,3%

Ranking Real Madrid TV (0,2%) - Martes, 14 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Bangkok dangerous
23:06
24:47
46.000
0,4%
Real Madrid TV
Cine Rebeldes en canada
15:35
17:03
38.000
0,4%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
20:50
19.000
0,2%
Real Madrid TV
Cine Traicion(2013)
21:38
23:05
12.000
0,1%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:30
14:58
9.000
0,1%
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