'El Chiringuito de Jugones' se dispara en Mega a un 6,1% con el post del Francia - España

Publicado: Miércoles 15 Julio 2026 09:34 (hace 49 minutos)|
Audiencias Martes 14 de Julio de 2026
35,1%
9,5%
5,3%
4,5%
3,9%
3,2%
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1,6%
1,4%
1,3%
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Ranking cadenas TDT Martes, 14 de Julio de 2026
1,8%
1,6%
1,4%
1,3%
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0,2%
Ranking programas TDT Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fútbol:copa mundial Francia-españa:sf
21:00
22:59
460.000
2,6%
Fifa world cup 2026
20:45
23:04
437.000
2,5%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
282.000
6,1%
La que se avecina Un coche electrico,una chacha ...
15:02
17:06
226.000
2,5%
Tour de francia Aurillac-le lioran
14:43
15:51
225.000
2,5%
Emanet
15:00
16:31
225.000
2,4%
Los Simpson
15:27
15:53
212.000
2,2%
The Big Bang Theory
18:13
18:31
209.000
2,8%
Cuidado con el angel
16:31
17:51
204.000
2,4%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
199.000
1,9%
Ranking Teledeporte (1,8%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fútbol:copa mundial Francia-españa:sf
21:00
22:59
460.000
2,6%
Fifa world cup 2026
20:45
23:04
437.000
2,5%
Tour de francia Aurillac-le lioran
14:43
15:51
225.000
2,5%
Camino a ny
23:04
25:31
159.000
1,8%
Camino a ny
18:30
20:45
129.000
1,6%
Ranking FDF (1,6%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Un coche electrico,una chacha ...
15:02
17:06
226.000
2,5%
La que se avecina Un beach club,un zahori de ...
17:06
19:05
178.000
2,3%
La que se avecina Un yonqui centenario,un ...
19:05
20:59
157.000
1,8%
Cine Lo imposible
22:55
24:57
144.000
1,3%
La que se avecina Celos,papilomas y una ...
12:55
15:02
103.000
1,7%
Ranking Energy (1,4%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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CSI: Miami Retroceso
16:47
17:45
160.000
1,9%
CSI: Miami Venganza
17:45
18:39
156.000
2,1%
FBI Al fuego
24:01
24:52
138.000
1,9%
Fbi international La ultima parada
23:05
24:01
132.000
1,0%
CSI: Miami Cita asesina
15:48
16:47
130.000
1,4%
Ranking Nova (1,3%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:31
225.000
2,4%
Cuidado con el angel
16:31
17:51
204.000
2,4%
Mañana es para siempre
17:51
20:01
194.000
2,6%
Abismo de pasion
20:02
21:45
151.000
1,2%
Cuento de una noche
21:45
23:15
147.000
0,8%
Ranking Atreseries (1,3%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Bright minds Testigo
23:11
24:22
168.000
1,5%
Los misterios de murdoch En los muelles(2 ...
17:47
18:32
168.000
2,2%
Bright minds Fulcanelli
24:22
25:20
165.000
3,0%
Los misterios de murdoch En los muelles
16:55
17:47
142.000
1,7%
Los misterios de murdoch ¡sagrado ...
18:32
19:18
134.000
1,8%
Ranking DMAX (1,2%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La fiebre del oro
17:04
17:59
159.000
2,0%
Expedicion al pasado
15:16
16:08
155.000
1,6%
Auge y caida de los mayas Civilization
23:27
24:19
154.000
1,5%
Auge y caida de los mayas Collapse
24:24
25:09
132.000
2,3%
La pesca del oro
17:59
18:53
130.000
1,7%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
282.000
6,1%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
199.000
1,9%
Mountain men Alces zombis
14:29
15:17
107.000
1,3%
Aislados(alone) Medidas desesperadas
15:17
18:38
100.000
1,2%
Forjado a fuego La maza de clavos
22:54
23:45
79.000
0,5%
Ranking Neox (1,1%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los Simpson
15:27
15:53
212.000
2,2%
The Big Bang Theory
18:13
18:31
209.000
2,8%
Los Simpson
15:02
15:27
197.000
2,1%
The Big Bang Theory
17:25
17:49
193.000
2,5%
Los Simpson
15:53
16:17
184.000
2,0%
Ranking TRECE (1,0%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine western Colt 45(1950)
18:54
20:37
191.000
2,4%
Sesion doble El misterio de la jungla ...
17:07
18:51
137.000
1,8%
Sesion doble Taras bulba
14:52
17:07
116.000
1,3%
El cascabel
21:59
24:30
107.000
0,7%
Tu cine Rebelion india
20:38
21:59
75.000
0,5%
Ranking Veo7 (0,9%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Blue bloods,familia de policias Sin pelos en la ...
19:37
20:26
131.000
1,6%
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:44
126.000
0,7%
Blue bloods,familia de policias Los mas ...
20:26
21:16
110.000
0,9%
Blue bloods,familia de policias Dispara al ...
21:16
22:00
104.000
0,6%
Blue bloods,familia de policias Reduciendo ...
22:44
23:33
97.000
0,6%
Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La noche en 24h:en directo El fin de la verja de ...
23:45
24:03
170.000
1,6%
La noche en 24h
23:06
24:33
125.000
1,1%
La noche en 24h:en directo El fin de la verja de ...
24:06
24:14
123.000
1,4%
Telediario 1
14:55
15:23
94.000
1,0%
Vive san fermin 2026
07:15
08:30
92.000
6,5%
Ranking DKiss (0,9%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El asesino de al lado A la izquierda para los ...
17:22
18:17
108.000
1,4%
Viviendo con un asesino:toda la verdad
15:31
16:26
92.000
1,0%
Crimenes en la red
18:17
19:07
87.000
1,2%
Crimenes en la red
19:07
20:02
73.000
1,0%
El asesino de al lado El caso mas frio
16:26
17:22
73.000
0,8%
Ranking Divinity (0,8%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Chicago Fire Tú lo has hecho por mí
19:45
20:25
126.000
1,6%
Chicago Fire La cogí de la mano
17:55
18:53
124.000
1,7%
Chicago Fire Aquel día
18:53
19:45
118.000
1,6%
Chicago Fire Hoy no muere nadie más
17:00
17:55
89.000
1,1%
Chicago Fire Cien
20:25
21:28
80.000
0,6%
Ranking BEMADtv (0,8%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine La espia
15:30
17:15
134.000
1,5%
Cine La hija del lobo
17:15
18:47
118.000
1,5%
Cine 16 calles
18:47
20:28
103.000
1,3%
Cine Copycat(copia mortal)
22:12
24:28
63.000
0,4%
Cine Menudas piezas
13:35
15:30
54.000
0,7%
Ranking Ten (0,8%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
19:08
20:01
96.000
1,3%
Caso cerrado
17:21
18:16
82.000
1,1%
Caso cerrado
16:21
17:21
79.000
0,9%
Caso cerrado
15:22
16:21
79.000
0,8%
Caso cerrado
18:16
19:08
74.000
1,0%
Ranking Squirrel (0,6%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Ya le llamaban providencia
17:10
18:45
74.000
1,0%
Cine Las minas del rey salomon(2 parte)
22:00
23:36
67.000
0,4%
Cine Black jack(1968)
18:45
20:32
64.000
0,8%
Cine Red...debieron decir la verdad
23:36
25:03
59.000
0,7%
Cine Tambores de venganza
15:46
17:10
52.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los misterios de Laura El misterio de la ...
22:46
24:05
64.000
0,5%
Cuéntame cómo pasó Cuando las ratas abandonan ...
24:06
25:19
60.000
1,0%
Una casa de locos
19:39
19:49
60.000
0,8%
Bluey
15:43
15:49
54.000
0,6%
Cuéntame cómo pasó La primera vez
25:19
26:28
52.000
2,0%
Ranking Boing (0,5%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
14:33
14:44
136.000
1,7%
Doraemon,el gato cosmico
14:44
14:56
131.000
1,5%
Doraemon,el gato cosmico
14:59
15:10
125.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
14:17
14:29
124.000
1,8%
Doraemon,el gato cosmico
15:10
15:19
123.000
1,3%
Ranking Real Madrid TV (0,2%) - Martes, 14 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Bangkok dangerous
23:06
24:47
46.000
0,4%
Cine Rebeldes en canada
15:35
17:03
38.000
0,4%
Real madrid conecta
19:30
20:50
19.000
0,2%
Cine Traicion(2013)
21:38
23:05
12.000
0,1%
Conecta informativo
14:30
14:58
9.000
0,1%