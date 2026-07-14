Terelu Campos rompe a llorar y abandona 'De Lunes a Viernes' tras la muerte de un compañero

Por Fidel Conejero |

El final de 'De lunes a viernes' dejó este lunes uno de los momentos más emotivos desde el estreno del programa de Telecinco. Después de una emisión que transcurrió con total normalidad, Beatriz Archidona y Santi Acosta reservaron los últimos instantes para rendir homenaje a Carlos Zapata, trabajador de Mediaset fallecido recientemente. El breve recuerdo terminó provocando que Terelu Campos abandonara el plató entre lágrimas al no poder contener la emoción.

Santi Acosta anuncia la muerte de Carlos Zapata en 'De lunes a viernes'

El homenaje llegó justo antes de la despedida del espacio. Con el equipo reunido en el plató, Santi Acosta anunció, visiblemente emocionado, el fallecimiento del trabajador: "Queremos homenajear a un compañero, Carlos Zapata, que ha fallecido". Tras sus palabras, Beatriz Archidona trasladó el pésame del programa a la familia: "Le mandamos un abrazo y todo nuestro cariño", dijo mientras en la pantalla aparecía una fotografía de Zapata. Fue entonces cuando Terelu Campos, incapaz de contener la emoción, apenas pudo soportar unos segundos la imagen antes de abandonar el plató entre lágrimas.

Nos vamos por hoy recordando a un compañero muy querido de esta casa que ya no está entre nosotros: Carlos Zapata.



Siempre en nuestro recuerdo. 🖤



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🔵 A las 18:15 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/dKua3i4AKp — ¡De Viernes! (@deviernestv) July 13, 2026

Terelu Campos abandona el plató: "Perdonadme, pero no puedo"

Visiblemente afectada, la colaboradora se levantó de su asiento y abandonó el plató mientras intentaba contener las lágrimas. "Ay, de verdad, no puedo. Perdonadme, pero no puedo", alcanzó a decir mientras se dirigía hacia la salida, sin poder terminar de ver el homenaje preparado por el programa.

Tras su marcha, Santi Acosta quiso dedicar unas palabras al trabajador fallecido, al que definió como "un compañero que siempre sonreía". A continuación intervino Lydia Lozano, que añadió un emocionado "siempre, maravilloso", reflejando el cariño que despertaba Carlos Zapata entre quienes compartían el día a día con él en Mediaset.

Fue entonces cuando Beatriz Archidona cerró el recuerdo con un último mensaje dirigido a sus familiares: "Compañero de esta casa, gran compañero. Le mandamos un beso y un abrazo enorme a su familia. Nos vemos mañana", concluyó la presentadora antes de que el programa bajara definitivamente la persiana.

Aunque el homenaje apenas ocupó el último minuto de emisión, fue suficiente para conmover profundamente a los colaboradores presentes en el plató. La emoción de Terelu Campos, incapaz de permanecer en su asiento, se convirtió en el momento más significativa de la despedida.