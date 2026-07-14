Por Fidel Conejero |

La polémica protagonizada por Marta Gómez Montero en 'Malas lenguas Noche' sigue teniendo repercusiones. Apenas unas horas después de regresar al programa de Jesús Cintora en La 2, donde ambos escenificaron públicamente la reconciliación tras el tenso enfrentamiento del sábado, la periodista participó también en 'El análisis: Diario de la noche', el espacio que presenta Antonio Naranjo en Telemadrid.

Nada más darle la bienvenida, el presentador lanzó un comentario que hacía una evidente referencia a la frase que Gómez Montero pronunció durante su sonada salida del plató de RTVE, cuando aseguró que prefería "comer mierda" antes que seguir sintiéndose humillada.

Marta Gomez Montero en 'El análisis: diario de la noche' en Telemadrid

"No vas a tener que comer nada que no te apetezca"

. Aquí no te preocupes, que, ni tú vas a pasar un mal rato. Así que bienvenida.", afirmó Antonio Naranjo nada más

La colaboradora, sin embargo, no llegó a responder al comentario. Tras la intervención del presentador, el programa dio paso inmediatamente al primer asunto de actualidad y el debate comenzó sin que Marta Gómez Montero pudiera hacer ninguna valoración sobre la alusión ni sobre la polémica vivida durante el fin de semana en RTVE.

La participación en Telemadrid se produjo apenas unas horas después de su regreso a 'Malas lenguas'. En esa ocasión, Jesús Cintora abrió el programa preguntándole cómo se encontraba y ambos intercambiaron unas palabras con las que trataron de rebajar la tensión generada tras el abandono del plató el sábado. La periodista agradeció el apoyo recibido tanto por el presentador como por el presidente de RTVE, José Pablo López, antes de estrechar la mano de Cintora en directo, una imagen con la que ambos dieron por cerrada la crisis.

Aquel regreso despertó un notable interés entre los espectadores. La emisión de 'Malas lenguas' registró un 8,5% de cuota de pantalla, uno de los mejores resultados cosechados por el formato en La 2 desde su estreno, impulsado en parte por la expectación generada tras el enfrentamiento del fin de semana y el regreso de Marta Gómez Montero a la mesa de debate.