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Especial Audiencias El pase de España a la semifinal del Mundial barre con más de 11,4 millones y un 76,5%

AUDIENCIAS TDT 10 DE JULIO

Teledeporte lidera el día cerca del 2% gracias al España - Bélgica del Mundial 2026

Los cuatro primeros puestos los ocupa la cadena pública con distintos espacios del Mundial. Tan solo el 'Cine Western' de TRECE consigue el quinto puesto con "Taggart".

Teledeporte lidera el día cerca del 2% gracias al España - Bélgica del Mundial 2026
©FIFA
Por RedacciónPublicado: Sábado 11 Julio 2026 10:07 (hace 1 hora)

Audiencias Viernes 10 de Julio de 2026

  • logola1

    30,8%

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    11,1%

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    5,3%

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    3,9%

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    1,9%

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    1,6%

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    0,0%

Ranking cadenas TDT Viernes, 10 de Julio de 2026

Teledeporte 1,9%

Nova 1,6%

Neox 1,5%

FDF 1,5%

TRECE 1,5%

Energy 1,4%

Atreseries 1,4%

DMAX 1,3%

Canal 24 Horas 1,1%

Mega (España) 1,0%

DKiss 1,0%

BEMADtv 0,9%

Ten 0,9%

Divinity 0,8%

Squirrel 0,8%

Veo7 0,7%

Clan TVE 0,5%

Boing 0,5%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Post futbol:copa mundial ...
22:59
23:06
413.000
2,7%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial España-belgica:1/4
21:01
22:59
388.000
2,6%
Teledeporte
Fifa world cup 2026
20:43
23:06
365.000
2,5%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
21:53
21:58
288.000
2,0%
TRECE
Cine western Taggart
18:46
20:31
275.000
3,9%
Nova
Emanet
15:00
16:31
252.000
2,8%
Neox
Los Simpson
14:45
15:03
226.000
2,7%
Teledeporte
Fútbol:campeonato de europa femenino sub 19 ...
18:00
19:49
223.000
3,1%
Teledeporte
Post futbol:campeonato de europa femenino sub 19 ...
19:49
20:07
222.000
3,2%
Neox
Los Simpson
15:29
15:55
222.000
2,4%

Ranking Teledeporte (1,9%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Post futbol:copa mundial ...
22:59
23:06
413.000
2,7%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial España-belgica:1/4
21:01
22:59
388.000
2,6%
Teledeporte
Fifa world cup 2026
20:43
23:06
365.000
2,5%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
21:53
21:58
288.000
2,0%
Teledeporte
Fútbol:campeonato de europa femenino sub 19 ...
18:00
19:49
223.000
3,1%

Ranking Nova (1,6%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:31
252.000
2,8%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
17:51
197.000
2,4%
Nova
Mañana es para siempre
17:51
20:00
186.000
2,6%
Nova
Cuento de una noche
21:45
23:45
179.000
1,2%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:45
169.000
1,6%

Ranking Neox (1,5%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:45
15:03
226.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:29
15:55
222.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:03
15:29
216.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:55
16:20
215.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
17:14
17:42
212.000
2,6%

Ranking FDF (1,5%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una luna de miel,un terreno ...
16:33
18:30
174.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un anabolicachas,un radar ...
14:17
16:33
157.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un chochete pasajero,una ...
18:30
20:12
127.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un vacio de poder,una ...
22:12
24:32
102.000
0,8%
FDF
La que se avecina Un exilio rural,un exorcismo ...
24:32
26:11
93.000
2,2%

Ranking TRECE (1,5%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Taggart
18:46
20:31
275.000
3,9%
TRECE
Sesion doble El valle de la violencia
16:49
18:43
216.000
2,8%
TRECE
Sesion doble Tobruk
14:48
16:49
162.000
1,8%
TRECE
Tu cine El largo viaje a casa
20:31
21:59
124.000
1,0%
TRECE
Classics Agachate,maldito
22:00
24:42
76.000
0,6%

Ranking Energy (1,4%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Miami Un rollo de una noche
18:40
19:39
175.000
2,5%
Energy
CSI: Miami Asesino de policías
17:44
18:40
174.000
2,4%
Energy
CSI: Miami Tiroteo
16:46
17:44
159.000
1,9%
Energy
CSI: Miami Identidad
19:39
20:22
151.000
2,1%
Energy
CSI: Miami El juramento
24:12
25:08
134.000
2,2%

Ranking Atreseries (1,4%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Los misterios de murdoch Murdoch y el templo de ...
16:00
16:54
150.000
1,7%
Atreseries
Los misterios de murdoch Viaje al centro de ...
16:54
17:45
145.000
1,8%
Atreseries
Los misterios de murdoch Asuntos ...
17:45
18:31
127.000
1,7%
Atreseries
Crimen en el paraíso
21:03
25:22
123.000
1,1%
Atreseries
Crimen en el paraíso Mas alla del brillante ...
25:22
26:16
111.000
3,3%

Ranking DMAX (1,3%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro:salvando la mina
18:52
19:44
160.000
2,3%
DMAX
La fiebre del oro:salvando la mina
17:58
18:51
146.000
2,0%
DMAX
Expedicion al pasado
15:26
16:17
144.000
1,6%
DMAX
La fiebre del oro
16:19
17:58
127.000
1,5%
DMAX
Expedicion al pasado
14:40
15:26
123.000
1,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:55
15:33
98.000
1,1%
Canal 24 Horas
Teledeporte:directo al mundial
15:34
15:57
89.000
1,0%
Canal 24 Horas
Vive san fermin 2026
07:15
08:30
85.000
5,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:27
82.000
0,6%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
16:29
16:57
81.000
0,9%

Ranking Mega (España) (1,0%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
123.000
2,6%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:41
17:30
107.000
1,3%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:30
18:24
98.000
1,3%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
93.000
1,0%
Mega (España)
Mountain men Ahogarse o remar
14:42
15:44
92.000
1,0%

Ranking DKiss (1,0%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Crimenes en la red
17:24
18:19
133.000
1,8%
DKiss
Crimenes en la red
18:19
19:08
109.000
1,5%
DKiss
Viviendo con un asesino:toda la verdad
15:33
17:24
104.000
1,2%
DKiss
Un dia en mi cuerpo
23:00
24:00
78.000
0,7%
DKiss
Soy increible
24:00
24:52
75.000
1,1%

Ranking BEMADtv (0,9%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine 9 dias
15:30
17:46
134.000
1,5%
BEMADtv
Cine Traidor
17:46
19:51
95.000
1,3%
BEMADtv
Cine Million dollar baby
22:54
25:24
83.000
1,0%
BEMADtv
Cine Getaway
19:51
21:20
79.000
0,8%
BEMADtv
Cine Ni una palabra
25:24
26:30
55.000
1,8%

Ranking Ten (0,9%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:08
16:09
82.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
19:04
19:59
74.000
1,1%
Ten
Crimenes en alaska Sangre en la nieve
23:49
24:38
69.000
0,9%
Ten
Crimenes en alaska Muerte en anchorage
24:38
25:30
63.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
16:09
17:18
60.000
0,7%

Ranking Divinity (0,8%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
9-1-1
24:12
25:05
113.000
1,8%
Divinity
Chicago Fire En pie de guerra
19:44
20:25
107.000
1,5%
Divinity
Chicago Fire Lo que le pasó a Courtney
18:47
19:44
104.000
1,5%
Divinity
9-1-1
23:12
24:12
94.000
0,9%
Divinity
Chicago Fire Con dos tes
17:53
18:47
73.000
1,0%

Ranking Squirrel (0,8%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Bailando con lobos
17:25
20:27
132.000
1,8%
Squirrel
Cine Justice(2017)
15:49
17:25
72.000
0,8%
Squirrel
Cine Elephant white
22:06
23:38
49.000
0,3%
Squirrel
Cine Ataque terrorista
23:38
25:07
47.000
0,7%
Squirrel
Cine El fantasma rojo
20:27
22:06
45.000
0,4%

Ranking Veo7 (0,7%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Exiliados
20:19
21:08
93.000
1,0%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
15:14
16:03
86.000
0,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias ...
21:08
22:00
80.000
0,6%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Mas alla del ...
19:29
20:19
70.000
1,0%
Veo7
Profilage Exito o muerte
16:59
18:00
68.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cine Australia
22:56
25:27
51.000
0,6%
Clan TVE
Bluey
17:13
17:20
44.000
0,5%
Clan TVE
Equipo danger en accion
14:22
14:43
42.000
0,6%
Clan TVE
Bluey
17:06
17:13
41.000
0,5%
Clan TVE
Bluey
16:37
16:44
39.000
0,4%

Ranking Boing (0,5%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:18
14:28
113.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:42
14:52
112.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:31
14:42
105.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:57
15:07
97.000
1,1%
Boing
El asombroso mundo de Gumball
16:27
16:38
94.000
1,1%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Viernes, 10 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Que viene valdez
23:27
25:03
108.000
1,4%
Real Madrid TV
Cine El secreto del gavilan negro(1961)
15:36
17:27
59.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine El septimo de caballeria(1964)
21:35
23:26
31.000
0,2%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:31
15:02
25.000
0,3%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
20:50
18.000
0,2%
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