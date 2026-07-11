Teledeporte lidera el día cerca del 2% gracias al España - Bélgica del Mundial 2026

Publicado: Sábado 11 Julio 2026 10:07 (hace 1 hora)|
Audiencias Viernes 10 de Julio de 2026
30,8%
11,1%
5,3%
4,3%
3,9%
3,7%
1,9%
1,6%
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1,5%
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1,4%
1,4%
1,3%
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Ranking cadenas TDT Viernes, 10 de Julio de 2026
1,9%
1,6%
1,5%
1,5%
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Ranking programas TDT Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Post futbol:copa mundial ...
22:59
23:06
413.000
2,7%
Fútbol:copa mundial España-belgica:1/4
21:01
22:59
388.000
2,6%
Fifa world cup 2026
20:43
23:06
365.000
2,5%
Fútbol:copa mundial resumen ...
21:53
21:58
288.000
2,0%
Cine western Taggart
18:46
20:31
275.000
3,9%
Emanet
15:00
16:31
252.000
2,8%
Los Simpson
14:45
15:03
226.000
2,7%
Fútbol:campeonato de europa femenino sub 19 ...
18:00
19:49
223.000
3,1%
Post futbol:campeonato de europa femenino sub 19 ...
19:49
20:07
222.000
3,2%
Los Simpson
15:29
15:55
222.000
2,4%
Ranking Teledeporte (1,9%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Post futbol:copa mundial ...
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Fútbol:copa mundial España-belgica:1/4
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Fifa world cup 2026
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Fútbol:copa mundial resumen ...
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Fútbol:campeonato de europa femenino sub 19 ...
18:00
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Ranking Nova (1,6%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:31
252.000
2,8%
Cuidado con el angel
16:31
17:51
197.000
2,4%
Mañana es para siempre
17:51
20:00
186.000
2,6%
Cuento de una noche
21:45
23:45
179.000
1,2%
Abismo de pasion
20:00
21:45
169.000
1,6%
Ranking Neox (1,5%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los Simpson
14:45
15:03
226.000
2,7%
Los Simpson
15:29
15:55
222.000
2,4%
Los Simpson
15:03
15:29
216.000
2,4%
Los Simpson
15:55
16:20
215.000
2,4%
The Big Bang Theory
17:14
17:42
212.000
2,6%
Ranking FDF (1,5%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Una luna de miel,un terreno ...
16:33
18:30
174.000
2,2%
La que se avecina Un anabolicachas,un radar ...
14:17
16:33
157.000
1,8%
La que se avecina Un chochete pasajero,una ...
18:30
20:12
127.000
1,8%
La que se avecina Un vacio de poder,una ...
22:12
24:32
102.000
0,8%
La que se avecina Un exilio rural,un exorcismo ...
24:32
26:11
93.000
2,2%
Ranking TRECE (1,5%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine western Taggart
18:46
20:31
275.000
3,9%
Sesion doble El valle de la violencia
16:49
18:43
216.000
2,8%
Sesion doble Tobruk
14:48
16:49
162.000
1,8%
Tu cine El largo viaje a casa
20:31
21:59
124.000
1,0%
Classics Agachate,maldito
22:00
24:42
76.000
0,6%
Ranking Energy (1,4%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Miami Un rollo de una noche
18:40
19:39
175.000
2,5%
CSI: Miami Asesino de policías
17:44
18:40
174.000
2,4%
CSI: Miami Tiroteo
16:46
17:44
159.000
1,9%
CSI: Miami Identidad
19:39
20:22
151.000
2,1%
CSI: Miami El juramento
24:12
25:08
134.000
2,2%
Ranking Atreseries (1,4%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de murdoch Murdoch y el templo de ...
16:00
16:54
150.000
1,7%
Los misterios de murdoch Viaje al centro de ...
16:54
17:45
145.000
1,8%
Los misterios de murdoch Asuntos ...
17:45
18:31
127.000
1,7%
Crimen en el paraíso
21:03
25:22
123.000
1,1%
Crimen en el paraíso Mas alla del brillante ...
25:22
26:16
111.000
3,3%
Ranking DMAX (1,3%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La fiebre del oro:salvando la mina
18:52
19:44
160.000
2,3%
La fiebre del oro:salvando la mina
17:58
18:51
146.000
2,0%
Expedicion al pasado
15:26
16:17
144.000
1,6%
La fiebre del oro
16:19
17:58
127.000
1,5%
Expedicion al pasado
14:40
15:26
123.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Telediario 1
14:55
15:33
98.000
1,1%
Teledeporte:directo al mundial
15:34
15:57
89.000
1,0%
Vive san fermin 2026
07:15
08:30
85.000
5,9%
Informativo 24h
23:00
23:27
82.000
0,6%
Informativo 24h
16:29
16:57
81.000
0,9%
Ranking Mega (España) (1,0%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
123.000
2,6%
Vida bajo cero
16:41
17:30
107.000
1,3%
Vida bajo cero
17:30
18:24
98.000
1,3%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
93.000
1,0%
Mountain men Ahogarse o remar
14:42
15:44
92.000
1,0%
Ranking DKiss (1,0%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimenes en la red
17:24
18:19
133.000
1,8%
Crimenes en la red
18:19
19:08
109.000
1,5%
Viviendo con un asesino:toda la verdad
15:33
17:24
104.000
1,2%
Un dia en mi cuerpo
23:00
24:00
78.000
0,7%
Soy increible
24:00
24:52
75.000
1,1%
Ranking BEMADtv (0,9%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine 9 dias
15:30
17:46
134.000
1,5%
Cine Traidor
17:46
19:51
95.000
1,3%
Cine Million dollar baby
22:54
25:24
83.000
1,0%
Cine Getaway
19:51
21:20
79.000
0,8%
Cine Ni una palabra
25:24
26:30
55.000
1,8%
Ranking Ten (0,9%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:08
16:09
82.000
0,9%
Caso cerrado
19:04
19:59
74.000
1,1%
Crimenes en alaska Sangre en la nieve
23:49
24:38
69.000
0,9%
Crimenes en alaska Muerte en anchorage
24:38
25:30
63.000
1,3%
Caso cerrado
16:09
17:18
60.000
0,7%
Ranking Divinity (0,8%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
9-1-1
24:12
25:05
113.000
1,8%
Chicago Fire En pie de guerra
19:44
20:25
107.000
1,5%
Chicago Fire Lo que le pasó a Courtney
18:47
19:44
104.000
1,5%
9-1-1
23:12
24:12
94.000
0,9%
Chicago Fire Con dos tes
17:53
18:47
73.000
1,0%
Ranking Squirrel (0,8%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Bailando con lobos
17:25
20:27
132.000
1,8%
Cine Justice(2017)
15:49
17:25
72.000
0,8%
Cine Elephant white
22:06
23:38
49.000
0,3%
Cine Ataque terrorista
23:38
25:07
47.000
0,7%
Cine El fantasma rojo
20:27
22:06
45.000
0,4%
Ranking Veo7 (0,7%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias Exiliados
20:19
21:08
93.000
1,0%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
15:14
16:03
86.000
0,9%
Blue bloods,familia de policias ...
21:08
22:00
80.000
0,6%
Blue bloods,familia de policias Mas alla del ...
19:29
20:19
70.000
1,0%
Profilage Exito o muerte
16:59
18:00
68.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Australia
22:56
25:27
51.000
0,6%
Bluey
17:13
17:20
44.000
0,5%
Equipo danger en accion
14:22
14:43
42.000
0,6%
Bluey
17:06
17:13
41.000
0,5%
Bluey
16:37
16:44
39.000
0,4%
Ranking Boing (0,5%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
14:18
14:28
113.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
14:42
14:52
112.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
14:31
14:42
105.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
14:57
15:07
97.000
1,1%
El asombroso mundo de Gumball
16:27
16:38
94.000
1,1%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Viernes, 10 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Que viene valdez
23:27
25:03
108.000
1,4%
Cine El secreto del gavilan negro(1961)
15:36
17:27
59.000
0,7%
Cine El septimo de caballeria(1964)
21:35
23:26
31.000
0,2%
Conecta informativo
14:31
15:02
25.000
0,3%
Real madrid conecta
19:30
20:50
18.000
0,2%