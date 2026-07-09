Antena 3 confirma la semifinal en directo de 'Tu cara me suena 13' pese al España - Bélgica

Por Fidel Conejero |

Después de que Tinet Rubira adelantara hace unos días en sus redes sociales que 'Tu cara me suena' no modificaría sus planes por la clasificación de España para los cuartos de final del Mundial 2026, ahora ha sido la propia Antena 3 la que lo ha confirmado de forma oficial. La cadena mantiene en su programación de este viernes la segunda semifinal en directo del concurso presentado por Manel Fuentes, que arrancará a las 22:00 horas, tal como ha anunciado Atresmedia.

La decisión supone respaldar una de las principales apuestas de entretenimiento de Antena 3 pese a la fuerte competencia que supondrá el encuentro entre España y Bélgica, previsto para las 21:00 horas en La 1. Aunque la cadena anuncia el inicio de la semifinal a las 22:00 horas, no sería extraño que finalmente retrasara el arranque de la gala para reducir al máximo su coincidencia con el tramo decisivo del partido, que salvo prórroga o tanda de penaltis concluirá en torno a las 23:00 horas. Tras el encuentro, La 1 enlazará con el análisis del encuentro en 'Camino a NY' y, posteriormente, con 'La revuelta', que también retrasará su emisión. Mientras tanto, Telecinco evitará competir con el tirón de la Selección Española y apostará por reposiciones de '¡De viernes!' en el prime time.

Se trata de una apuesta arriesgada por parte de Antena 3, ya que 'Tu cara me suena' llega a esta semifinal como el formato más fuerte de la noche de los viernes. El talent promedia un 19,4% de cuota de pantalla y supera los 1,4 millones de espectadores de media, cifras que lo convierten en uno de los grandes éxitos de entretenimiento de la temporada.

Manel Fuentes y el jurado de 'Tu cara me suena 13'

La audiencia decidirá a los últimos finalistas de 'Tu cara me suena 13'

La segunda semifinal será decisiva para completar el grupo de finalistas. J Kbello, clasificado la semana pasada, ya tiene asegurada su presencia en la gran final, mientras que el resto de concursantes lucharán por las cuatro plazas restantes.

Por primera vez esta temporada, el público podrá votar en directo desde casa a través de la página web de Antena 3, mediante mensajes SMS y llamadas telefónicas. El resultado de esa votación se combinará con las puntuaciones del jurado, integrado por Àngel Llàcer, Chenoa, Lolita Flores y Florentino Fernández, para decidir qué cuatro concursantes acompañarán a J Kbello en la final.

En cuanto a las actuaciones, María Parrado se transformará en Pastora Soler, Soledad Giménez imitará a P!nk, Martín Savi interpretará a Camilo Sesto, Aníbal Gómez se pondrá en la piel de Radiohead, Leonor Lavado recreará a Melody, Jesulín de Ubrique homenajeará a Manolo Tena, Paula Koops contará con la ayuda de Ana Torroja para convertirse en Mecano y Cristina Castaño dará vida a Paloma San Basilio. Por su parte, J Kbello actuará fuera de concurso con una imitación de Slimane (representante de Francia en Eurovisión 2024), mientras que Sergio Rivero participará como invitado especial interpretando a Harry Styles.