Por Fidel Conejero |

La batalla judicial por 'Pasapalabra' suma un nuevo capítulo. Apenas un día después de que Mediaset y MC&F anunciaran una futura demanda para solicitar la retirada de 'AlaZ', Atresmedia ha respondido con un comunicado en el que rechaza las acusaciones de Mediaset y MC&F y defiende la legalidad de la nueva prueba final del concurso.

Las compañías comienzan recordando que han cumplido "escrupulosamente" la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a retirar 'El Rosco'. Según explica el comunicado, el cese de la prueba se ejecutó de forma voluntaria ante el tribunal y también se han cumplido el resto de pronunciamientos, incluida la consignación de la indemnización correspondiente.

Uno de los ejes de la respuesta de Atresmedia gira en torno al origen de 'AlaZ'. Atresmedia insiste en que la prueba no nace de 'El Rosco', sino que adapta el formato suizo 'DallAZetA', propiedad de RSI, un concurso que ya se emitía con anterioridad y cuya licencia fue adquirida para incorporarlo a 'Pasapalabra'.

Así es la nueva prueba final de 'Pasapalabra': "A la Z"

"Se pretende monopolizar un juego basado en el abecedario"

Más allá de negar cualquier plagio, el comunicado carga directamente contra la estrategia de Mediaset y MC&F. Atresmedia considera que con esta nueva ofensiva judicial se pretende "monopolizar un juego basado en el abecedario disputado por dos concursantes", algo que, a su juicio, no puede monopolizarse mediante derechos de propiedad intelectual.

En esa misma línea, la compañía sostiene que muchos de los elementos que Mediaset considera coincidentes (como el duelo entre dos concursantes, el uso de colores, la tensión de una prueba final o la limitación temporal) forman parte del lenguaje habitual de los concursos televisivos y no pueden atribuirse en exclusiva a 'El Rosco'.

Además, Atresmedia sostiene que varios de esos elementos ni siquiera son elementos propios de 'El Rosco', sino del propio formato 'Pasapalabra'. Entre ellos citan el duelo por el bote, la acumulación de tiempo obtenida durante el programa, la presencia de famosos junto a concursantes anónimos y el hecho de que la prueba cierre cada entrega. "No se puede reclamar la autoría de lo que no se creó", remarca el comunicado.

Atresmedia promete defender 'AlaZ' en los tribunales

La respuesta llega apenas un día después de que Mediaset y MC&F anunciaran su intención de demandar a Atresmedia al considerar que 'AlaZ' reproduce elementos protegidos por la sentencia del Tribunal Supremo sobre 'El Rosco'. El grupo ha avanzado además que solicitará medidas cautelares para intentar paralizar la emisión de la nueva prueba final de 'Pasapalabra'.

El comunicado concluye con un mensaje especialmente duro hacia la estrategia de Mediaset y MC&F. Atresmedia considera que "lo que parece estar en marcha no es la defensa de unos derechos, sino una campaña para destruir el éxito de la nueva prueba, así como el de uno de los programas de mayor éxito de su competencia y más querido por la audiencia". A continuación, añade que tanto Atresmedia como ITV Studios tienen "absoluta confianza" en la solidez jurídica de 'AlaZ', anuncian que se opondrán a cualquier intento de retirada cautelar y aseguran que seguirán defendiendo 'Pasapalabra', a su equipo y a los millones de espectadores que cada tarde lo convierten en líder de audiencia.