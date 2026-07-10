Por Diego López |

A Manu Sánchez, 'El perro andaluz' le está dando muchas alegrías a raíz de su éxito en La 1 de TVE, pero también algún que otro problema con los agitadores de extrema derecha en redes sociales. Así lo reconoció el propio presentador después de que Paula Vázquez relatara su experiencia en este tema.

"Llevo 5 semanas, desde que se estrenó 'El perro andaluz', recibiendo amenazas de muerte", confesó el andaluz. "Deseando que el cáncer haga su trabajo y yo me muera pronto y mal, amenazas a mi familia, padres, hijos, mujer, mamapollas, tragaldabas, las rodillas, ... todo por hacer mi trabajo".

Sánchez confesó que "Yo digo lo que pienso, pero le doy muchas vueltas a lo que pienso". El humorista, que anunció en el año 2023 que padecía un cáncer testicular, repasaba los insultos que recibe habitualmente: "Que lo quiten de en medio, que lo arruinen, ojalá no vuelvas a trabajar nunca en tu vida".

El origen del conflicto, según Manu Sánchez

Manu Sánchez lanzó también su teoría sobre el origen de esta campaña: "Hay quien achaca que yo esté haciendo este programa a que yo, en un pregón de Cádiz, hice carnaval".

Manu Sánchez y Paula Vázquez en el último programa de 'El perro andaluz'

"Hubo gente que me dijo 'Manu, hablaste sobre los fascistas, y se dieron algunos por aludidos'. Y me dijeron 'Manu, yo me di por aludido y me tuve que ir de la plaza'. Aquel día yo fui libre, los fascistas se fueron de la plaza, y cuando se fueron, la plaza seguía llena", contó.

Sánchez se refería al pregón de este mismo año, cuando mezcló una reivindicación del Carnaval gaditano tradicional con un alegato antifascista, destinado a desmentir la idea de que "con Franco se vivía mejor". Tras el pregón y algunas críticas recibidas, publicó en sus redes un agradecimiento "a todos los fachas y franquistas de por aquí" por el pregón.

"Está hecho justo para molestaros mucho y me encanta haberlo conseguido. Gracias por cada acuse de recibo. ¡Me encanta! ¡Dadme más, por favor! Os estoy disfrutando a lo grande... ¡qué facilitos sois!", sentenció.

Tardío programa revelación de la temporada

'El perro andaluz by Manu Sánchez' ha sido una de las grandes sorpresas de esta temporada televisiva, aunque se haya estrenado ya prácticamente al término de ésta. Es cierto que el programa se estrenó aprovechando el arrastre del mundial, pero también lo es que otros espacios de La 1 han ocupado esta franja sin saber aprovecharse del arrastre.

El programa arrancó con un buen 15,1% de share, y ha conseguido superar el 20% de cuota de pantalla en sus dos últimas emisiones. La semana pasada, marcó su máxima audiencia con 1.745.000 televidentes y el 22,5% de cuota.