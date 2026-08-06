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Audiencias '¡Salta!' sube en Antena 3 y lidera la noche del miércoles con un 9,1%

AUDIENCIAS TDT 5 DE AGOSTO

'FBI: Most Wanted' en Energy, lo más visto de la jornada del miércoles en las temáticas TDT

'The Big Bang Theory' en Neox y 'La que se avecina' en FDF completan el podio de las TDT. FDF lidera con un 2,5%.

'FBI: Most Wanted' en Energy, lo más visto de la jornada del miércoles en las temáticas TDT
Por RedacciónPublicado: Jueves 6 Agosto 2026 10:09 (hace 1 hora)

Audiencias Miércoles 5 de Agosto de 2026

  • logoantena3

    12,3%

  • logola1

    12,1%

  • logotelecinco

    8,0%

  • logocuatro

    6,0%

  • logolasexta

    4,9%

  • logola2

    4,2%

  • logofdf

    2,5%

  • logonova

    2,3%

  • logoneox

    2,0%

  • logoenergy

    2,0%

  • logo13tv

    1,9%

  • logobemadtv

    1,9%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,5%

  • logoveo7

    1,3%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoclan

    1,0%

  • logodivinity

    1,0%

  • logoten

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,8%

  • logoboing

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Ranking cadenas TDT Miércoles, 5 de Agosto de 2026

FDF 2,5%

Nova 2,3%

Neox 2,0%

Energy 2,0%

TRECE 1,9%

BEMADtv 1,9%

Atreseries 1,8%

DMAX 1,5%

Veo7 1,3%

Mega (España) 1,2%

Canal 24 Horas 1,1%

DKiss 1,1%

Squirrel 1,1%

Clan TVE 1,0%

Divinity 1,0%

Ten 0,9%

Boing 0,8%

Teledeporte 0,8%

Real Madrid TV 0,7%

Ranking programas TDT Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Energy
Fbi most wanted El arte de morir
23:02
23:51
253.000
3,3%
Neox
The Big Bang Theory
16:33
16:54
246.000
3,0%
FDF
La que se avecina Un desfibrilador,un bolardo ...
21:11
22:55
241.000
2,9%
Neox
The Big Bang Theory
16:15
16:33
234.000
2,8%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
22:06
22:49
234.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
19:03
19:23
228.000
3,4%
Neox
The Big Bang Theory
16:54
17:16
226.000
2,9%
Neox
The Big Bang Theory
18:45
19:03
225.000
3,3%
BEMADtv
Cine Hombres de honor(men of honor)
22:17
24:37
223.000
3,0%
Neox
The Big Bang Theory
19:45
20:04
222.000
3,6%

Ranking FDF (2,5%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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FDF
La que se avecina Un desfibrilador,un bolardo ...
21:11
22:55
241.000
2,9%
FDF
Cine Spider-man:no way home
22:55
25:33
206.000
3,6%
FDF
La que se avecina Un aprendiz de empotrador,un ...
15:33
17:38
182.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una patata al aire,una batalla ...
17:38
19:37
151.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una presidenta capacitista,un ...
19:37
21:11
124.000
1,9%

Ranking Nova (2,3%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Nova
Corazon herido
21:35
24:30
222.000
2,9%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
17:51
217.000
2,8%
Nova
Mañana es para siempre
17:51
20:14
205.000
3,1%
Nova
Emanet
15:00
16:28
200.000
2,3%
Nova
Cuento de una noche
24:30
24:56
182.000
4,2%

Ranking Neox (2,0%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Neox
The Big Bang Theory
16:33
16:54
246.000
3,0%
Neox
The Big Bang Theory
16:15
16:33
234.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
19:03
19:23
228.000
3,4%
Neox
The Big Bang Theory
16:54
17:16
226.000
2,9%
Neox
The Big Bang Theory
18:45
19:03
225.000
3,3%

Ranking Energy (2,0%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Energy
Fbi most wanted El arte de morir
23:02
23:51
253.000
3,3%
Energy
Fbi most wanted ¿te enteras?
23:51
24:50
208.000
3,9%
Energy
Fbi most wanted Pasar pagina
22:07
23:02
208.000
2,4%
Energy
Distrito 8
20:20
26:30
162.000
2,7%
Energy
Fbi most wanted La compañia electrica
21:17
22:07
159.000
2,0%

Ranking TRECE (1,9%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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TRECE
Cine western Tierra de violencia
18:36
20:22
205.000
3,1%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:42
204.000
3,1%
TRECE
El cascabel
21:56
24:29
194.000
2,5%
TRECE
Tu cine El sheriff de dodge city
20:22
21:56
187.000
2,5%
TRECE
Sesion doble Atila,rey de los hunos
16:52
18:33
167.000
2,3%

Ranking BEMADtv (1,9%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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BEMADtv
Cine Hombres de honor(men of honor)
22:17
24:37
223.000
3,0%
BEMADtv
Cine Superagente 86 de pelicula
15:30
17:40
192.000
2,4%
BEMADtv
Cine El ultimo heroe(2019)
20:18
22:17
136.000
1,8%
BEMADtv
Cine The guardian
17:40
20:18
114.000
1,7%
BEMADtv
Cine Los fantasmas de mis exnovias
13:36
15:30
79.000
1,1%

Ranking Atreseries (1,8%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
22:06
22:49
234.000
2,7%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del gourmet ...
22:49
23:34
204.000
2,5%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del incendio ...
23:34
24:28
168.000
2,7%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
21:19
22:06
138.000
1,7%
Atreseries
Los misterios de murdoch Monsieur murdoch
15:08
16:03
133.000
1,5%

Ranking DMAX (1,5%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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DMAX
Expedicion al pasado
15:31
16:23
155.000
1,8%
DMAX
Extraterrestres:ellos estan entre nosotros Ovnis ...
22:31
23:21
137.000
1,6%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:03
22:25
130.000
1,5%
DMAX
Extraterrestres:ellos estan entre nosotros ...
23:21
24:17
127.000
1,8%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:36
21:58
116.000
1,4%

Ranking Veo7 (1,3%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Veo7
Blue bloods,familia de policias Genetica
21:13
21:57
156.000
2,0%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Una perdida ...
20:29
21:13
146.000
2,1%
Veo7
Blue bloods,familia de policias ...
19:38
20:29
118.000
1,9%
Veo7
Navy, investigacion criminal Desaparecido
22:41
23:27
114.000
1,4%
Veo7
The Closer Bomba de relojería
15:57
16:42
105.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Mega (España)
Aislados(alone)
19:10
20:00
124.000
1,9%
Mega (España)
Aislados(alone) Intuicion
17:43
19:10
115.000
1,7%
Mega (España)
Aislados(alone) Los pajaros
16:53
17:43
112.000
1,5%
Mega (España)
Aislados(alone) La comadreja
15:36
16:53
104.000
1,2%
Mega (España)
Forjado a fuego La ngulu
22:26
23:14
97.000
1,1%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:30
23:00
89.000
1,0%
Canal 24 Horas
Teledeporte 2
21:37
21:43
89.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:30
87.000
1,1%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:55
15:31
78.000
0,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:30
24:00
77.000
1,1%

Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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DKiss
Como reconocer a un psicopata
17:40
18:06
107.000
1,5%
DKiss
Como reconocer a un psicopata
16:25
16:51
103.000
1,3%
DKiss
Como reconocer a un psicopata
16:51
17:18
99.000
1,3%
DKiss
Como reconocer a un psicopata
17:18
17:40
96.000
1,3%
DKiss
Piscinas de ensueño
15:09
15:32
85.000
1,0%

Ranking Squirrel (1,1%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Squirrel
Cine Rehen letal
22:04
23:41
133.000
1,6%
Squirrel
Cine Django 2:el retorno de un heroe
17:17
18:48
101.000
1,4%
Squirrel
Cine Cuando el alba se tiñe de rojo
18:49
20:38
83.000
1,3%
Squirrel
Icon-manifiesto negro
23:41
25:08
79.000
1,5%
Squirrel
Cine Superagente k-9
15:33
17:17
77.000
0,9%

Ranking Clan TVE (1,0%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Clan TVE
Bob Esponja
11:16
11:26
121.000
5,3%
Clan TVE
Bob Esponja
11:26
11:37
110.000
4,8%
Clan TVE
Bob Esponja
11:04
11:16
93.000
4,1%
Clan TVE
Bob Esponja
12:41
12:52
92.000
3,0%
Clan TVE
Bob Esponja
10:54
11:04
87.000
4,0%

Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Divinity
Chicago Fire Inscripción en rojo
19:13
20:07
103.000
1,6%
Divinity
Chicago Fire Ruta de escape
18:28
19:13
103.000
1,5%
Divinity
Chicago Fire Un turno de locos
20:07
20:57
96.000
1,5%
Divinity
Chicago Fire A cien grados
20:57
21:50
78.000
1,0%
Divinity
9-1-1 Pelea o vuela
15:38
16:35
78.000
0,9%

Ranking Ten (0,9%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Ten
Caso cerrado
16:50
17:42
84.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
17:42
18:38
80.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
15:52
16:50
79.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
18:38
19:29
65.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
14:54
15:52
63.000
0,7%

Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:11
14:22
138.000
2,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:34
14:45
130.000
1,7%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:01
14:11
122.000
2,0%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:24
14:34
114.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
13:49
13:59
106.000
2,0%

Ranking Teledeporte (0,8%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Teledeporte
Post tour de francia femenino ...
17:54
18:01
140.000
1,9%
Teledeporte
Tour de francia femenino ...
16:12
17:54
134.000
1,7%
Teledeporte
Deportes
15:52
15:57
102.000
1,2%
Teledeporte
Natacion artistica:campeonato de europa ...
15:58
16:11
93.000
1,1%
Teledeporte
Natacion artistica:campeonato de europa mixto ...
14:57
15:52
75.000
0,9%

Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Real Madrid TV
Cine Chato el apache
22:02
23:45
126.000
1,5%
Real Madrid TV
Cine Jarhead 3:el asedio
23:45
25:16
75.000
1,5%
Real Madrid TV
Post futbol:amistoso femenino R.madrid-crystal ...
21:53
21:59
74.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Maciste en las minas del rey salomon
15:35
17:08
72.000
0,9%
Real Madrid TV
Fútbol:amistoso femenino R.madrid-crystal ...
20:03
21:53
49.000
0,7%
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