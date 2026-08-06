'FBI: Most Wanted' en Energy, lo más visto de la jornada del miércoles en las temáticas TDT

Publicado: Jueves 6 Agosto 2026 10:09 (hace 1 hora)|
Audiencias Miércoles 5 de Agosto de 2026
12,3%
12,1%
8,0%
6,0%
4,9%
4,2%
2,5%
2,3%
2,0%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
1,5%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Miércoles, 5 de Agosto de 2026
2,5%
2,3%
2,0%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
1,5%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
Ranking programas TDT Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fbi most wanted El arte de morir
23:02
23:51
253.000
3,3%
The Big Bang Theory
16:33
16:54
246.000
3,0%
La que se avecina Un desfibrilador,un bolardo ...
21:11
22:55
241.000
2,9%
The Big Bang Theory
16:15
16:33
234.000
2,8%
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
22:06
22:49
234.000
2,7%
The Big Bang Theory
19:03
19:23
228.000
3,4%
The Big Bang Theory
16:54
17:16
226.000
2,9%
The Big Bang Theory
18:45
19:03
225.000
3,3%
Cine Hombres de honor(men of honor)
22:17
24:37
223.000
3,0%
The Big Bang Theory
19:45
20:04
222.000
3,6%
Ranking FDF (2,5%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Un desfibrilador,un bolardo ...
21:11
22:55
241.000
2,9%
Cine Spider-man:no way home
22:55
25:33
206.000
3,6%
La que se avecina Un aprendiz de empotrador,un ...
15:33
17:38
182.000
2,2%
La que se avecina Una patata al aire,una batalla ...
17:38
19:37
151.000
2,2%
La que se avecina Una presidenta capacitista,un ...
19:37
21:11
124.000
1,9%
Ranking Nova (2,3%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Corazon herido
21:35
24:30
222.000
2,9%
Cuidado con el angel
16:31
17:51
217.000
2,8%
Mañana es para siempre
17:51
20:14
205.000
3,1%
Emanet
15:00
16:28
200.000
2,3%
Cuento de una noche
24:30
24:56
182.000
4,2%
Ranking Neox (2,0%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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The Big Bang Theory
16:33
16:54
246.000
3,0%
The Big Bang Theory
16:15
16:33
234.000
2,8%
The Big Bang Theory
19:03
19:23
228.000
3,4%
The Big Bang Theory
16:54
17:16
226.000
2,9%
The Big Bang Theory
18:45
19:03
225.000
3,3%
Ranking Energy (2,0%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fbi most wanted El arte de morir
23:02
23:51
253.000
3,3%
Fbi most wanted ¿te enteras?
23:51
24:50
208.000
3,9%
Fbi most wanted Pasar pagina
22:07
23:02
208.000
2,4%
Distrito 8
20:20
26:30
162.000
2,7%
Fbi most wanted La compañia electrica
21:17
22:07
159.000
2,0%
Ranking TRECE (1,9%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine western Tierra de violencia
18:36
20:22
205.000
3,1%
Trece y cope es noticia
20:30
20:42
204.000
3,1%
El cascabel
21:56
24:29
194.000
2,5%
Tu cine El sheriff de dodge city
20:22
21:56
187.000
2,5%
Sesion doble Atila,rey de los hunos
16:52
18:33
167.000
2,3%
Ranking BEMADtv (1,9%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Hombres de honor(men of honor)
22:17
24:37
223.000
3,0%
Cine Superagente 86 de pelicula
15:30
17:40
192.000
2,4%
Cine El ultimo heroe(2019)
20:18
22:17
136.000
1,8%
Cine The guardian
17:40
20:18
114.000
1,7%
Cine Los fantasmas de mis exnovias
13:36
15:30
79.000
1,1%
Ranking Atreseries (1,8%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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The Mysteries of Laura El misterio de la ...
22:06
22:49
234.000
2,7%
The Mysteries of Laura El misterio del gourmet ...
22:49
23:34
204.000
2,5%
The Mysteries of Laura El misterio del incendio ...
23:34
24:28
168.000
2,7%
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
21:19
22:06
138.000
1,7%
Los misterios de murdoch Monsieur murdoch
15:08
16:03
133.000
1,5%
Ranking DMAX (1,5%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Expedicion al pasado
15:31
16:23
155.000
1,8%
Extraterrestres:ellos estan entre nosotros Ovnis ...
22:31
23:21
137.000
1,6%
¿Cómo lo hacen?
22:03
22:25
130.000
1,5%
Extraterrestres:ellos estan entre nosotros ...
23:21
24:17
127.000
1,8%
¿Cómo lo hacen?
21:36
21:58
116.000
1,4%
Ranking Veo7 (1,3%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Blue bloods,familia de policias Genetica
21:13
21:57
156.000
2,0%
Blue bloods,familia de policias Una perdida ...
20:29
21:13
146.000
2,1%
Blue bloods,familia de policias ...
19:38
20:29
118.000
1,9%
Navy, investigacion criminal Desaparecido
22:41
23:27
114.000
1,4%
The Closer Bomba de relojería
15:57
16:42
105.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Aislados(alone)
19:10
20:00
124.000
1,9%
Aislados(alone) Intuicion
17:43
19:10
115.000
1,7%
Aislados(alone) Los pajaros
16:53
17:43
112.000
1,5%
Aislados(alone) La comadreja
15:36
16:53
104.000
1,2%
Forjado a fuego La ngulu
22:26
23:14
97.000
1,1%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Informativo 24h
22:30
23:00
89.000
1,0%
Teledeporte 2
21:37
21:43
89.000
1,1%
Informativo 24h
23:00
23:30
87.000
1,1%
Telediario 1
14:55
15:31
78.000
0,9%
Informativo 24h
23:30
24:00
77.000
1,1%
Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Como reconocer a un psicopata
17:40
18:06
107.000
1,5%
Como reconocer a un psicopata
16:25
16:51
103.000
1,3%
Como reconocer a un psicopata
16:51
17:18
99.000
1,3%
Como reconocer a un psicopata
17:18
17:40
96.000
1,3%
Piscinas de ensueño
15:09
15:32
85.000
1,0%
Ranking Squirrel (1,1%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Rehen letal
22:04
23:41
133.000
1,6%
Cine Django 2:el retorno de un heroe
17:17
18:48
101.000
1,4%
Cine Cuando el alba se tiñe de rojo
18:49
20:38
83.000
1,3%
Icon-manifiesto negro
23:41
25:08
79.000
1,5%
Cine Superagente k-9
15:33
17:17
77.000
0,9%
Ranking Clan TVE (1,0%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Bob Esponja
11:16
11:26
121.000
5,3%
Bob Esponja
11:26
11:37
110.000
4,8%
Bob Esponja
11:04
11:16
93.000
4,1%
Bob Esponja
12:41
12:52
92.000
3,0%
Bob Esponja
10:54
11:04
87.000
4,0%
Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Chicago Fire Inscripción en rojo
19:13
20:07
103.000
1,6%
Chicago Fire Ruta de escape
18:28
19:13
103.000
1,5%
Chicago Fire Un turno de locos
20:07
20:57
96.000
1,5%
Chicago Fire A cien grados
20:57
21:50
78.000
1,0%
9-1-1 Pelea o vuela
15:38
16:35
78.000
0,9%
Ranking Ten (0,9%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
16:50
17:42
84.000
1,1%
Caso cerrado
17:42
18:38
80.000
1,1%
Caso cerrado
15:52
16:50
79.000
0,9%
Caso cerrado
18:38
19:29
65.000
1,0%
Caso cerrado
14:54
15:52
63.000
0,7%
Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
14:11
14:22
138.000
2,1%
Doraemon,el gato cosmico
14:34
14:45
130.000
1,7%
Doraemon,el gato cosmico
14:01
14:11
122.000
2,0%
Doraemon,el gato cosmico
14:24
14:34
114.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
13:49
13:59
106.000
2,0%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Post tour de francia femenino ...
17:54
18:01
140.000
1,9%
Tour de francia femenino ...
16:12
17:54
134.000
1,7%
Deportes
15:52
15:57
102.000
1,2%
Natacion artistica:campeonato de europa ...
15:58
16:11
93.000
1,1%
Natacion artistica:campeonato de europa mixto ...
14:57
15:52
75.000
0,9%
Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Miércoles, 5 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Chato el apache
22:02
23:45
126.000
1,5%
Cine Jarhead 3:el asedio
23:45
25:16
75.000
1,5%
Post futbol:amistoso femenino R.madrid-crystal ...
21:53
21:59
74.000
0,9%
Cine Maciste en las minas del rey salomon
15:35
17:08
72.000
0,9%
Fútbol:amistoso femenino R.madrid-crystal ...
20:03
21:53
49.000
0,7%